WCLV Program Guide 03-23-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:57 Frédéric Chopin: Nocturne No. 12 Op 37 # 2 Byron Janis, piano EMI 56780 6:20

00:08:37 Thomas Tallis: Salve intermerata Oxford Camerata Jeremy Summerly Naxos 503293 22:59

00:32:37 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Mazurka Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 2:47

00:36:35 Ferdinand Hérold: Zampa: Overture Royal Scottish Nat'l Orch Lance Friedel Naxos 573418 8:20

00:47:49 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 40 K 550 Royal Concertgebouw Orchestra Josef Krips Philips 4788977 29:02

01:21:24 Jean-Michel Damase: Seventeen Variations for Wind Quintet Op 22 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362 13:10

01:36:43 Johannes Brahms: Adagio from Serenade No. 1 Op 11 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 5 14:29

01:52:30 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Scherzo-valse Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 4:21

01:57:29 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Mélancolie Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 2:35

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Wolfgang Amadeus Mozart: Clarinet Quintet in B Minor, Op. 115: Movement 3 Anthony McGill, clarinet; Pacifica Quartet Album: Mozart & Brahms: Clarinet Quintets Cedille 91472 Music: 4:33

Antonio Vivaldi: The Four Seasons, Op. 8 "Autumn" Frank Huang, violin; New York Philharmonic David Geffen Hall, New York, NY Music: 10:47

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 15 in A minor, Op. 132: Movements 3-5 Pacifica Quartet Aspen Music Festival and School, Harris Hall, Aspen, CO Music: 26:21

Bob James: Quadrille Bob James piano; Nancy Stagnitta, flute Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 4:52

Astor Piazzolla: Ave Maria Maya Beiser, cello, Anthony de Mare, piano Album: Oblivion - Piazzolla, Nin: Cello Works Koch 7442 Music: 4:27

Astor Piazzolla, arr. Anderson and Roe: Oblivion Anderson and Roe Piano Duo Minnesota Beethoven Festival, Page Theatre, Saint Mary’s University, Winona, MN Music: 4:34

Lev Zhurbin: Two Pieces for Violin and Viola Maureen Nelson, violin; Hyobi Sim, viola Sundin Hall, Hamline University, Saint Paul, MN Music: 6:58

Jean Sibelius: Symphony No. 5 in E-flat major, Op. 82 Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 30:35

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:46 Max Bruch: Violin Concerto No. 1 Op 26 Ray Chen, violin London Philharmonic Robert Trevino Decca 4833852 25:39

04:27:59 Gabriel Fauré: Messe Basse Ruth Holton, soprano John Rutter Collegium 109 10:11

04:40:29 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2009 4:13

04:45:48 George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime Ray Chen, violin Decca 4833852 1:54

04:49:06 Franz Schubert: Four Impromptus D 899 Simone Dinnerstein, piano Sony 798943 32:06

05:25:09 Peter Warlock: Capriol Suite Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8808 9:12

05:35:25 Gioacchino Rossini: La gazza ladra: Overture London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 8:52

05:45:03 Johannes Brahms: Two Waltzes Andreas Ottensamer, clarinet Chamber Ensemble Mercury 4811409 2:48

05:50:17 Georg Philipp Telemann: Flute Concerto TWV 51:G2 Emmanuel Pahud, flute Berlin Baroque Soloists Rainer Kussmaul EMI 57397 9:01

06:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

06:00:45 Astor Piazzolla: Adios, Nonino Emanuel Ax, piano; Pablo Ziegler, piano Sonari 62728

06:06:35 Astor Piazzolla: Triunfal Libby Blatt, bass; Joan Singer, violin; Phil Hosford, piano; Jennifer Rickard, violin; Kerry Van Laanen, cello QuinTango QuinTango 7002612433

06:09:38 Astor Piazzolla: Libertango Alison Balsom, trumpet Gothenburg Symphony Orchestra Edward Gardiner EMI Classics 53255

06:15:19 Jose Bragato: Graciela y Buenos Aires: Tango for Solo Cello & String Orchestra Viktor Aepli, cello Camerata Bariloche, Chamber Orchestra of Argentina Sono Luminus 90201

06:24:22 Isaac Albeniz: Tango, Op. 165, No. 2 Pierre Huybregts, piano

06:27:05 Joan Albert Amargos: Tango Catala Michala Petri, recorder; Lars Hannibal, guitar Dacapo 8226900

06:31:23 Jacob Gade: Tango Jalousie Tamara Smirova, violin Boston Pops Orchestra Keith Lockhart RCA Victor Red Seal 63717

06:39:13 Miguel del Aguila: Concierto en Tango, Op. 110 Roman Mekinulov, cello Buffalo Philharmonic Orchestra JoAnn Falletta Beau Fleuve 094951

07:00:45 Antonio Soler: Concerto No.1 in C & Concerto No. 2 in A Anton Heiller, organ; Erna Heiller, harpsichord Vanguard Classics 35

07:21:13 Moises Simons: El Manisero (or "The Peanut Vendor") (arr. by Jose A. Bornot) Musica Eterna Chamber Orchestra Guido Lopez Gavilan Egrem 0374

07:28:00 Anonymous 18th century Bolivia: Sonata Chiquitanas No. 18 Florilegium Channel Classics 22105

07:37:30 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2 in b, BWV 1067 Niurka Gonzalez, flute Musica Eterna Chamber Orchestra Guido Lopez Gavilan Egrem 0374

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Antonin Dvorak: Legends, No. 5 Czech Philharmonic Orchestra; Sir Charles Mackerras, conductor Album: Dvorak: Symphonic Variations, Scherzo capriccioso, Legends Supraphon 3533 Music: 4:24

Albert Roussel: Serenade, Op. 30 Alice K. Dade, flute; Meredith Clark, harp; Scott Yoo, violin; Jessica Chang, viola; Jonah Kim, cello Festival Mozaic, Cuesta College Cultural and Performing Arts Center, San Luis Obispo, CA Music: 14:57

Piano Puzzler: This week's contestant is Jim Hanson of St. Paul, MN Music: 10:33

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 7: Movement 4 Rondo: Allegro Garrick Ohlsson, piano Album: Beethoven - Piano Sonatas, Vol. 9 Bridge 9274 Music: 4:01

Antonin Dvorak: Bagatelles for two violins, cello and harmonium James Ehnes, violin; Amy Schwartz Moretti, violin; Edward Arron, cello; Andrew Armstrong, harmonium Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 17:39

Franz Schubert: Piano Quintet in A Major, Op. 114 "Trout": Movement 3 Scherzo: Presto Menahem Pressler, piano; Ebene Quartet Album: Menahem Pressler: A 90th Birthday Celebration Erato 2564625964 Music: 4:31

George Frideric Handel: Concerto Grosso No. 1 in G Major, Op. 6, HWV 319 Strings Festival Orchestra; Michael Sachs, conductor Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 11:19

Miles Davis: All Blues Ebene Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 6:02

Alberto Ginastera: Concerto for Harp and Orchestra, Op. 25 Kathy Kienzle, harp; Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 25:13

10:00 CLASSICAL WEEKEND with Jacqueline Gerber

10:01:39 Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance Cleveland Orch Youth Orch Steven Smith MAA 10706 3:37

10:06:47 Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 11:10

10:19:56 Joseph Haydn: Andante from Symphony No. 94 Philharmonia Hungarica Antal Doráti Decca 4785437 5:51

10:29:30 Franz Liszt: Piano Concerto No. 2 André Watts, piano Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton Telarc 80429 20:40

10:51:35 Johann Sebastian Bach: Partita for solo flute: Bourrée anglaise BWV 1013 Joshua Smith, flute Delos 3402 2:53

10:55:46 Traditional: The Cuckoo Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 2:27

11:00 CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin: What's It Like to Be a Conductor? (with JoAnn Falletta) ; CLASSICAL WEEKEND

11:07:16 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 Op 46 # 6 Katia Labèque, piano Philips 426264 4:06

11:13:26 Claude-Michel Schönberg: Les Misérables: Suite Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80498 11:35

11:26:44 Lukas Foss: Salomon Rossi Suite Brooklyn Philharmonic Lukas Foss New World 375 7:33

11:37:07 Claude Debussy: Children's Corner Suite Simon Trpceski, piano EMI 272 15:52

11:55:06 Richard Rodgers: The King and I: March of the Siamese Children Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 3:46

12:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded February 25, 2018 - From the Texas Music Educators Association Conference in San Antonio, Texas, this week’s inspiring recording of From the Top features a fantastic line-up of all-Texas performers alongside special guests Black Violin! We’ll meet a young bassoonist who’s willing and able to play any instrument his band director needs covered, an award-winning saxophone quartet performs an exquisite piece by Guillermo Lago, and all the young performers join guests Black Violin on stage for their fun reimagining of "Simple Gifts" by Joseph Brackett

Haeun Moon, Violin, age 16, from Woodway, Texas performing: Carmen Fantasie by Franz Waxman, with Christopher O'Riley, piano.

John Kaiser, Bassoon, age 17, from Frisco, Texas performing II. Aria from Sonatine for Bassoon and Piano by Alexandre Tansman with Christopher O’Riley, piano.

Joanna Kim, Flute, age 16, from Austin, Texas performing III. Allegro giocoso from Sonata No. 1 for Flute and Piano, by Eric Ewazen with Christopher O’Riley, piano.

Quid Nunc Saxophone Quartet, ages 15-17, from San Antonio, TX.

(Soprano Saxophone - Ryan Montemayor, 17; alto saxophone - Jacob Brockett, 15; Tenor Saxophone - Matt Escobedo, 17; Baritone Saxophone James Pachikara,15) performing ‘Sarajevo’ (Bosnia and Herzegovina) from Ciudades by Guillermo Lago

Quid Nunc Saxophone Quartet performing “Tango Virtuoso” by Thierry Escaich

Black Violin with From the Top performers performing “Shaker” based on variations of "Simple Gifts" by Joseph Brackett Jr. arranged for Black Violin by Kevin Sylvester and Wilner Baptiste. Arranged for From the Top’s performance by Evan Chapman.

Black Violin performing “Brandenburg" (based on I. Allegro from Brandenburg Concerto No. 3 in G major, BWV 1048 by Johann Sebastian Bach), arranged by Wilner Baptiste and Kevin M. Sylvester.

13:00 TOLL BROTHERS METROPOLITAN OPERA INTERNATIONAL RADIO NETWORK

Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila

Following triumphant performances in Aida and Adriana Lecouvreur earlier this season, mezzo-soprano Anita Rachvelishvili gives a “commanding, exhilarating” ( New York Times) performance as the seductive Dalila, opposite tenor Gregory Kunde, who sings Samson with “strong, focused tone and … genuine nobility” ( New York Times). Darko Tresnjak, who won a Tony Award for Best Direction of a Musical in 2014 for A Gentleman’s Guide to Love & Murder, makes his Met debut directing a vivid staging of Saint-Saëns’s biblical epic, featuring a monumental setting for the last-act Temple of Dagon, where the hero crushes his Philistine enemies. Sir Mark Elder conducts the first new Met production of the work in 20 years.

16:30 CLASSICAL WEEKEND with Rob Grier

16:32:44 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Moscow River' Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 62034 6:19

16:42:14 Frédéric Chopin: Nocturne No. 1 Op 9 # 1 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 5:10

17:00 FILM AT FIVE with Bill O’Connell: Morricone Conducts Morricone

Ennio Morricone: The Good the Bad & the Ugly: Main titles & Ecstasy of Gold—St. Cecilia Academy/Ennio Morricone (Sony 61672) 6:34

Ennio Morricone: Once Upon a Time in the West: Man with the Harmonica & Jill’s Theme—Czech National Symphony/Ennio Morricone (Decca 25323) 5:34

Ennio Morricone: Once Upon a Time in America: Main Theme—Yo-Yo Ma, cello; Roma Sinfonietta/Ennio Morricone (Sony 93456) 3:06

Ennio Morricone: Giuseppe Tornatore Suite [themes from Cinema Paradiso, The Legend of 1900, Malena & A Pure Formality]—Yo-Yo Ma, cello; Roma Sinfonietta/Ennio Morricone (Sony 93456) 13:44

Ennio Morricone: Casualties of War: Elegy for Brown—Chorus and Orch of St. Cecilia Academy/Ennio Morricone (Sony 61672) 5:38

Ennio Morricone: The Lady Caliph: Dinner & Nocturne—Yo-Yo Ma; Roma Sinfonietta/Morricone (Sony 93456) 6:23

Ennio Morricone: The Mission: Suite—Kodály Choir; Czech National Symphony/Ennio Morricone (Decca 25323) 8:19

18:00 FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman: Spotlight on Dawn Upshaw - A visit with a classical singer who gracefully crossed over to the Broadway songbook, including rapturous interpretations of music by Sondheim, Gershwin, Blitzstein and Vernon Duke

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:29 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 K 385 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 21:08

19:27:39 Robert Schumann: Violin Concerto Rachel Barton Pine, violin Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Cedille 144 29:36

20:00 SATURDAYS FROM SEVERANCE with Robert Conrad - The Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst; LIVE from Severance Hall

FRANZ SCHUBERT: Symphony No. 4

ANTON WEBERN: Six Pieces

RICHARD STRAUSS: Ein Heldenleben

21:52:31 Richard Strauss: Neapolitan Folk Life from 'Aus Italien" Op 16 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 425941 8:07

22:00 WEEKEND RADIO with Robert Conrad

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:28 Jules Massenet: Elégie Op 10 # 5 Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 48260 4:06

23:06:34 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 5:56

23:12:31 Isaac Albéniz: España: Capricho catalán Op 165 # 5 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 3:23

23:17:16 Joseph Joachim: Notturno Op 12 Daniel Hope, violin Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo DeutGram 15312 9:19

23:26:35 Edvard Grieg: Peer Gynt: Ingrid's Lament San Francisco Symphony Herbert Blomstedt Decca 425857 4:04

23:30:39 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 22 K 482 Jonathan Biss, piano Orpheus Chamber Orchestra EMI 17270 8:55

23:40:56 Ernest Bloch: From Jewish Life: Prayer Brian Thornton, cello Thornton 2013 4:40

23:45:36 Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 14 Op 131 Cypress String Quartet Cypress 2012 5:43

23:51:20 Claude Debussy: Images, Book 2: Cloches a travers les feuilles feuilles Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 4:18

23:56:19 Aram Khachaturian: Masquerade: Romance Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 8542 3:03