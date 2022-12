WCLV Program Guide 03-13-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:07 Sergei Rachmaninoff: Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 18 Sviatoslav Richter, piano Warsaw Philharmonic Stanislaw Wislocki DeutGram 4795448 11:51

00:14:10 Stephen Feigenbaum: Serenade for Strings Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80745 6:42

00:22:49 Isaac Albéniz: Iberia: Triana Yuja Wang, piano DeutGram 16606 5:17

00:29:15 Gabriela Lena Frank: Three Latin American Dances Utah Symphony Keith Lockhart Reference 105 16:23

00:46:35 Robert Schumann: Piano Concerto Op 54 Leif Ove Andsnes, piano Berlin Philharmonic Mariss Jansons EMI 57562 29:53

01:21:25 Morton Gould: Concerto for Orchestra Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Albany 1174 19:44

01:42:24 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 9:03

01:51:40 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: March Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 2:00

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Camille Saint-Saens: Une Nuit a Lisbonne (A Night in Lisbon) Orchestre Symphonique Francais; Laurent Petitgirard, conductor Album: Saint-Saens Adda 590064 Music: 4:32

Anton Webern: Langsamer Satz for String Quartet Escher String Quartet Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Music: 8:51

Valerie Coleman: Suite: Portraits of Josephine Imani Winds UChicago Presents, Performance Hall, Logan Center for the Arts, University of Chicago, Chicago, IL Music: 14:32

Camille Saint-Saens: Sonata in E flat major for Clarinet and Piano Tommaso Lonquich, clarinet; Michael Brown, piano Late Night Rose, Lincoln Center Rose Studio, New York, NY Music: 18:54

John Williams: Princess Leia's Theme Vienna Philharmonic Orchestra; Franz Welser-Möst, conductor Gardens, Schoenbrunn Palace, Vienna, Austria Album: Summer Night Concert Schoenbrunn 2010 DG 001455902 Music: 4:24

Bohuslav Martinu: Trio in F Major for Flute, Cello, and Piano, H. 300 Christina Smith, flute; Barry Gold, cello; Gavin Martin, piano Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 20:17

George Frideric Handel: Chaconne, HWV 435 Charlie Albright, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 8:09

John Williams: Escapades for Saxophone, from Catch Me If You Can Branford Marsalis, alto and tenor saxophones; Steve Merrill, vibraphone; John Wieland, bass Jacksonville Symphony; Courtney Lewis, conductor Jacksonville Symphony, Jacoby Symphony Hall, Times-Union Center for the Performing Arts, Jacksonville, FL Music: 14:09

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

03:56:57 Joseph Haydn: Symphony No. 99 Cleveland Orchestra George Szell Sony 768779 24:25

04:23:11 Eric Whitacre: Leonardo Dreams of His Flying Machine Elora Festival Singers Noel Edison Naxos 559677 8:27

04:34:37 Georges Bizet: Carmen: Seguidilla 'Près des remparts de Séville' Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon DeutGram 14777 4:33

04:40:43 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 7 Op 46 # 7 Katia Labèque, piano Philips 426264 3:13

04:45:39 Ignaz Moscheles: Piano Concerto No. 5 Op 87 Ian Hobson, piano Sinfonia da Camera Ian Hobson Zephyr 119 34:20

05:23:52 Charles Tomlinson Griffes: The Pleasure Dome of Kubla Khan Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559164 12:16

05:37:25 Richard Wagner: Die Walküre: Magic Fire Music Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 570293 7:58

05:46:42 Scott Joplin: Pineapple Rag Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159 3:26

05:50:42 Gustav Holst: A Fugal Concerto Op 40 # 2 Anna Pyne, flute English Sinfonia Howard Griffiths Naxos 570339 8:18

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:04:50 Morton Gould: Pavanne from American Symphonette No. 2 Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Albany 1174 3:54

06:13:18 Sir Arnold Bax: Russian Suite: Gopak London Philharmonic Bryden Thomson Chandos 8669 5:57

06:23:03 Richard Rodgers: The King and I: March of the Siamese Children Jenny Lin, piano Steinway 30011 3:53

06:27:27 Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Main Title Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80708 2:58

06:38:50 Claude Debussy: Marche écossaise Orchestre National de France Jean Martinon EMI 72667 6:21

06:45:38 Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past Albrecht Mayer, oboe Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 5:50

06:57:10 Elmer Bernstein: The Great Escape: March Royal Philharmonic Nic Raine Royal Phil 33 2:44

07:03:07 David Rose: Holiday for Strings New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 3:12

07:11:52 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 14 Op 27 # 2 Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 5:30

07:23:23 Leonard Bernstein: On the Town: Times Square 1944 CIM Orchestra Arie Lipsky CIM 2003 5:07

07:29:46 Thomas Weelkes: Since Robin Hood King's Singers EMI 63052 1:04

07:35:07 Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 2 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80660 3:37

07:45:04 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 7:06

08:05:52 Paul Desmond: Take Five Richard Galler, bassoon Koch Intl 1374 2:11

08:12:23 Claude Bolling: Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Baroque and Blue Sir James Galway, flute Tiempo Libre RCA 32164 5:26

08:24:02 Vittorio Monti: Csárdás Maxim Vengerov, violin Virtuosi EMI 57164 6:05

08:35:43 Fritz Kreisler: Tambourin chinois Op 3 Shannon Lee, violin Telarc 80695 3:37

08:44:16 Carl Friedrich Abel: Symphony Op 7 # 2 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8648 8:18

09:03:36 Thomas Arne: Rule Britannia! Bryn Terfel, baritone BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 97868 4:13

09:13:32 Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 Op 53 Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883 6:13

09:35:27 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze Salut Salon Warner 554295 3:49

09:45:26 Maurice Ravel: Miroirs: Une barque sur l'océan Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515 7:34

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:03 Franz Schubert: Rosamunde: Ballet Music No. 2 D 797 Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 6:00

10:14:18 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 61 H 16:51 András Schiff, piano Teldec 17141 5:33

10:25:27 Samuel Scheidt: Canzona bergamasca Paramount Brass Centaur 2355 4:01

10:38:04 Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia Op 11 Vienna Philharmonic Lorin Maazel Decca 4785437 4:05

10:49:21 Aldemaro Romero: Fuga con Pajarillo Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4795448 7:00

11:01:15 Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs Cleveland Orchestra George Szell CBS 46286 6:53

11:14:29 H. Balfour Gardiner: Shepherd Fennel's Dance Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 3303 5:32

11:24:39 Anatoly Liadov: Polonaise No. 1 Op 49 Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 657 6:22

11:36:33 Joseph Haydn: Overture to an English Opera London Classical Players Sir Roger Norrington EMI 55192 4:10

11:45:15 Richard Rodgers: Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63034 7:01

12:06:54 Felix Mendelssohn: Scherzo from Octet for Strings Op 20 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790 4:16

12:15:29 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Solemn March Russian State Symphony Evgeny Svetlanov RCA 68406 5:43

12:25:41 Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 4:48

12:38:17 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2004 6:27

12:50:05 Sir William Walton: Coronation March 'Orb and Sceptre' Royal Philharmonic André Previn Telarc 80125 7:08

13:00 CLASSICAL MUSIC with Robert Conrad

13:06:05 Frederick the Great: Flute Concerto No. 3 Patrick Gallois, flute CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier DeutGram 439895 14:30

13:27:41 Frédéric Chopin: Andante spianato & Grande Polonaise Brillante Op 22 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 12:49

13:44:59 Aaron Copland: El Salón México New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 10:55

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Erich Korngold: Suite for Piano Left Hand, Two Violins, and Cello Op. 23: Movement 4 Wu Qian, piano; Sean Lee violin; Danbi Um, violin; Mihai Marica, cello CMSLC & University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 4:41

Richard Wagner: Siegfried Idyll Cincinnati Symphony Orchestra; Marek Janowski, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 17:25

Piano Puzzler: This week's contestant is Stacy Fahrion from Denver, CO Music: ~9:07

Bela Bartok: Romanian Folk Dances, Sz 56 Stick Dance Andrew Rangell, piano Album: A Folk Song Runs Through It Steinway & Sons 30018 Music: 4:48 (excerpt)

Peter Tchaikovsky: Souvenir d'un lie cher, op 42 Kyoko Takezawa, violin; Wu Qian, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 16:47

Nikolai Rimsky-Korsakov: Le Coq d'or: Hymn to the Sun Nina Kotova, cello; Moscow Chamber Orchestra; Constantine Orbelian, conductor Album: Nina Kotova Philips 462612 Music: 4:13

Camille Saint-Saens: Caprice On Danish and Russian Airs, Op. 79 Elizabeth Mann, flute; Jonathan Fischer, oboe; Daniel Gilbert, clarinet; William Wolfram, piano Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 10:44

Leonard Bernstein (arr. Cornelia Sommer): West Side Story Selections for Bassoon Quartet Andrew Brady, Laura Najarian, Anthony Georgeson, Juan de Gomar, bassoons Pre-Concert Chamber Music Series - Atlanta Symphony Orchestra; Symphony Hall , Atlanta, GA Music: 8:24

Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade, Op. 35: Movements 3-4 Dennis Kim, violin; The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: ~23:20

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:02:23 Johann Sebastian Bach: Fugue BWV 578 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 3:34

16:12:31 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 7:06

16:27:40 John Williams: Jurassic Park: Main Themes Los Angeles Master Chorale Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 442425 3:13

16:29:21 John Williams: Jurassic Park: Main Themes Los Angeles Master Chorale Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 442425 3:13

16:38:46 Brian Dykstra: Lemon Grass Rag Katherine DeJongh, flute Centaur 3161 5:56

16:51:19 George Gershwin: An American in Paris William Terwilliger, violin Opus Two Azica 71290 5:02

17:03:15 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Miller's Dance BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 3:03

17:11:52 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Dance of the Comedians Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 5:45

17:25:04 Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 Op 9 # 2 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 4:22

17:35:13 Antonín Dvorák: Scherzo from Symphony No. 7 Op 70 Royal Concertgebouw Orchestra Sir Colin Davis Philips 4788977 7:01

17:49:30 Josef Suk: Toward a New Life Op 35 Boston Pops John Williams Sony 62592 5:53

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:06:57 Robert Volkmann: Serenade No. 1 for Strings Op 62 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999159 7:40

18:18:37 Modest Mussorgsky: Solemn March 'The Capture of Kars' Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 5:31

18:30:59 Enrique Granados: El pelele Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 4:15

18:40:46 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Tsar's Farewell Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572693 4:35

18:51:22 Maurice Jarre: Witness: Building the Barn Royal Philharmonic Paul Bateman Royal Phil 33 3:55

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:57 Felix Mendelssohn: Violin Concerto Op 64 Zino Francescatti, violin Cleveland Orchestra George Szell Sony 78760 24:13

19:30:02 Niels Gade: Symphony No. 8 Op 47 Danish National Radio Sym Christopher Hogwood Chandos 9862 27:08

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Music from the Western Reserve - performances by pianist Rock Wehrman and by the ensemble Les Délices

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings of arrangements by choral conductor Moses Hogan

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:35 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2008 4:56

23:07:32 Samuel Barber: Sure on This Shining Night Op 13 # 3 Kyle Bielfield, tenor Delos 3445 2:22

23:09:54 Georg Matthias Monn: Adagio from Cello Concerto Jian Wang, cello Camerata Salzburg DeutGram 474236 7:54

23:18:58 Toru Takemitsu: Toward the Sea III for Alto Flute & Harp Aurèle Nicolet, flute Philips 442012 10:52

23:29:51 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 11:06

23:41:49 David Del Tredici: Farewell Hilary Hahn, violin DeutGram 19103 4:53

23:46:42 Jules Massenet: La Vierge: The Last Sleep of the Virgin BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 3:29

23:50:12 Arvo Pärt: Für Alina Bruce Levingston, piano Sono Luminus 92148 4:19

23:54:59 Richard Wagner: Wesendonck Lieder: Der Engel Measha Brueggergosman, soprano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 2:47