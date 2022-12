WCLV Program Guide 03-08-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings K 136 K 136 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 7:45

00:10:37 Bright Sheng: Moonlight Shadows from 'Never Far Away' Yolanda Kondonassis, harp San Diego Symphony Jahja Ling Telarc 80719 9:07

00:20:47 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Waltz Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 5:26

00:27:32 Cécile Chaminade: Piano Sonata Op 21 Joanne Polk, piano Steinway 30037 16:40

00:46:32 George Frideric Handel: Water Music Suites Nos. 1-3 Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 27:54

01:18:49 Frédéric Chopin: Polonaise No. 7 Op 61 Per Tengstrand, piano Azica 71207 13:45

01:33:32 Carl Philipp Emanuel Bach: Trio Sonata H 568 Aulos Ensemble Centaur 3068 13:33

01:47:54 Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Waltzes 'Du und Du' Op 367 Johann Strauss Orch of Vienna Willi Boskovsky EMI 64108 6:29

01:54:44 Johann Strauss Jr: Kiss Waltz Op 400 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 5:50

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Antonin Dvorak: Nocturne for String Orchestra, Op. 40 Emerson String Quartet Album: Music from Saint Paul Sunday MPR 203 Music: 4:22

Antonin Dvorak: Othello Overture Op 93 Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 14:15

Johann Sebastian Bach: Suite No. 1 Prelude Sergei Prokofiev: Cello Sonata in C Major, Op. 119: Movement 1 Julia Yang, cello; Lee Dionne, piano PT Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Recording Studio, St. Paul, MN Music: 20:42

Natalie Dietterich: Chainlink Fences Addy Sterrett, soprano; Ilya Poletaev, piano; 2017 Norfolk Festival Chorus and Orchestra; Simon Carrington, conductor Yale Institute of Sacred Music, The Barn, Norfolk Chamber Music Festival, Norfolk, CT Music: 9:34

Frank Martin: Fox Trot Saint Paul Chamber Orchestra; Hugh Wolff, conductor Album: European American Music Teldec 90852 Music: 4:34

Robert Schumann: Overture to Genoveva Houston Symphony; Marc Albrecht, conductor Jones Hall, Houston, TX Music: 8:38

Dai Wei Horse of the Wind Robert Schumann: Fantasy Pieces, Op. 73 Julia Yang, cello; Lee Dionne, piano PT Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Recording Studio, St. Paul, MN Music: 25:26

Felix Mendelssohn: Fair Melusina Overture, Opus 32 Saint Paul Chamber Orchestra; Thomas Zehetmair, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 10:30

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:32 Sergei Prokofiev: Scythian Suite Op 20 London Philharmonic Walter Weller Decca 4785437 22:53

04:26:56 Padre Antonio Soler: Sonata No. 8 Martina Filjak, piano Naxos 572515 7:51

04:37:01 Aaron Copland: Rodeo: Hoedown Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 4:40

04:43:28 Gaetano Donizetti: L'elisir d'amore: Una furtiva lagrima Juan Diego Flórez, tenor Orch of Valencian Community Daniel Oren Decca 4780135 5:11

04:51:00 Dmitri Shostakovich: Symphony No. 9 Op 70 Boston Symphony Andris Nelsons DeutGram 4795201 26:30

05:21:15 Franz von Suppé: Poet and Peasant: Overture Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 9:58

05:32:26 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 17 K 453 Leonard Bernstein, piano Vienna Philharmonic Leonard Bernstein DeutGram 27991 07:51

05:41:37 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 15 Op 72 # 7 Katia Labèque, piano Philips 426264 2:53

05:46:32 Félix Godefroid: Danse des sylphes Op 31 Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 8:30

05:55:38 Frédéric Chopin: Waltz No. 7 Op 64 # 2 Ingrid Fliter, piano EMI 14899 3:32

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:20 Carl Philipp Emanuel Bach: Finale from String Symphony H 661 Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 3:41

06:13:48 Jean Sibelius: Allegretto from Symphony No. 2 Op 43 Helsinki Philharmonic Paavo Berglund EMI 68643 8:53

06:23:19 Jerome Kern: The Song is You Manhattan String Quartet Newport 60033 4:30

06:28:40 Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture London Philharmonic Franz Welser-Möst Seraphim 73295 7:10

06:41:18 Alan Hovhaness: Andante from Symphony No. 48 Op 355 Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Naxos 559755 10:01

06:53:32 John Lennon/Paul McCartney: Lucy in the Sky with Diamonds Les Boréades de Montréal Atma 2218 5:00

06:58:48 John Philip Sousa: March 'The Gladiator' Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 3:02

07:05:06 Frédéric Chopin: Waltz No. 1 Op 18 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 5:29

07:12:37 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins Op 3 # 8 Daniel Hope, violin Basel Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4795305 9:53

07:24:38 Huang Zi: Plum Blossoms in the Snow Xuefei Yang, guitar EMI 6322 2:06

07:28:12 Joseph Lanner: Styrian Dances Op 165 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 6:51

07:41:23 Étienne Méhul: Young Henry's Hunt: Overture Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5184 10:27

07:53:44 Maurice Ravel: Boléro Evelyn Glennie, percussion National Philharmonic Barry Wordsworth RCA 61386 5:52

08:07:13 Johann David Heinichen: Concerto Grosso S 231 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 437549 6:48

08:17:06 Richard Wagner: The Flying Dutchman: Overture Berlin Philharmonic Herbert von Karajan EMI 64563 10:56

08:30:21 Johann Sebastian Bach: St. Matthew Passion: Chorus 'Wir setzen Chicago Symphony Chorus Chicago Symphony Sir Georg Solti Decca 425498 6:25

08:41:40 Charles Ives: Allegro from Symphony No. 2 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1003 11:06

08:54:39 Erich Wolfgang Korngold: The Private Lives of Elizabeth & Essex: Overture City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 3010 7:14

09:07:01 George Gershwin: Rhapsody in Blue Jean-Yves Thibaudet, piano Baltimore Symphony Marin Alsop Decca 14091 16:40

09:27:50 Stephen Sondheim: Into the Woods: Suite London Symphony Don Sebesky EMI 54285 8:35

09:39:35 George Gershwin: Tip-Toes: Sweet and Low-Down Joshua Bell, violin London Symphony John Williams Sony 60659 3:30

09:50:24 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 1 # 2 Joseph Kalichstein, piano Koch Intl 7724 3:32

09:56:31 Wolfgang Amadeus Mozart: March in D K 335/1 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 3:52

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:36 Frédéric Chopin: Mazurka No. 2 Op 6 # 2 Vassily Primakov, piano Bridge 9289 2:06

10:04:10 Alexander Scriabin: Mazurka Op 3 # 6 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 2:11

10:08:22 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony H 657 The Vivaldi Project John Hsu Centaur 3176 11:05

10:20:48 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue BWV 565 Piers Lane, piano Hyperion 67344 8:56

10:32:09 Franz Liszt: Liebestraum No. 3 S 541/3 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 4:30

10:40:27 Sir Edward Elgar: Salut d'amour Op 12 Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 2:41

10:44:22 Antonín Dvorák: Scherzo from Piano Quintet Op 81 Jeremy Denk, piano Concertante Meridian 84459 4:04

10:50:02 Antonín Dvorák: Serenade for Winds Op 44 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415364 25:47

11:17:57 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 26 K 184 London Mozart Players Jane Glover ASV 762 8:32

11:28:10 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 BWV 1056 Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 10:05

11:40:11 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 3 Op 45 Atlanta Symphony Robert Spano ASO Media 1003 14:44

11:56:15 Traditional: Basle March Philip Jones Brass Ensemble Claves 600 3:30

12:06:36 Maurice Ravel: Sonatine Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811 10:32

12:18:48 Claude Debussy: Preludes Book 1: La cathédral engloutie Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 8:28

12:29:02 Isaac Albéniz: Iberia: Eritaña Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80470 4:45

12:37:37 Manuel de Falla: La vida breve: Interlude & Spanish Dance Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80149 7:00

12:47:09 Johan Halvorsen: Dances from 'Mascarade' Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 9:33

12:57:38 Leo Tolstoy: Waltz Lera Auerbach, piano Bis 1502 1:33

13:00:30 Federico Moreno Tórroba: Scherzo from Tonada concertante Pepe Romero, guitar Extremadura Symphony Manuel Coves Naxos 573503 2:16

13:02:50 Federico Moreno Tórroba: Finale from Tonata concertante Pepe Romero, guitar Extremadura Symphony Manuel Coves Naxos 573503 3:14

13:08:29 George Enescu: Roumanian Rhapsody No. 2 Op 11 # 2 Monte Carlo Philharmonic Lawrence Foster Erato 75179 11:02

13:21:39 Zoltán Kodály: Finale from Symphony Philharmonia Hungarica Antal Doráti Decca 443006 7:23

13:30:39 Antonio Salieri: Falstaff: Overture London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 4:12

13:38:19 Antonio Salieri: The Landlady: Overture London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 7:23

13:47:45 Franz Liszt: Venezia e Napoli: Tarantella S 162/3 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255 9:06

13:57:54 Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: March Op 33 Gil Shaham, violin DeutGram 447640 1:23

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Traditional: Scarborough Fair Manuel Barrueco, guitar; King's Singers Album: Annie Laurie: Folksongs of the British Isles EMI 54904 Music: 4:12

Jean Sibelius: Finnish Folksongs arranged for piano William Hobbs, piano Baruch Performing Arts Center, Baruch Performing Arts Center - Engelman Recital Hall, New York, NY Music: 7:48

George Gershwin: Love is Here to Stay The King's Singers University of Georgia, Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 2:14

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 in B-flat Major, Op. 60 Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langree, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 32:44

Claude Debussy: Images Book II Cloches a travers les feuilles Gilles Vonsattel, piano Album: Gilles Vonsattle Honens 201103 Music: 4:23

Claude Debussy (arr. Arnold Schoenberg): Prelude to the Afternoon of a Faun Camerata Pacifica Adrian Spence, Rothenberg Hall, Huntington Library, San Marino, CA Music: 10:23

Javier Farias: Andean Suite for string quartet and guitar Javier Farias, guitar; Matthew J. Detrick, violin I; Anabel Ramirez, violin II; Whitney Bullock, viola; Matthew Dudzik, cello Apollo Chamber Players, Midtown Arts and Theater Center Houston (MATCH), Houston, TX Music: 15:16

Samuel Barber: Cello Sonata, Op. 6 - Alisa Weilerstein, cello; Inon Barnatan, piano Bank of America and The ETV Endowment of South Carolina, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 16:50

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:16 Alan Hovhaness: Let the Living and The Celestial Sing Op 344 Greg Banaszak, saxophone Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Naxos 559755 6:30

16:06:56 Alan Hovhaness: Fugue from Symphony No. 48 Op 355 Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Naxos 559755 3:03

16:12:29 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony H 660 Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 12:00

16:27:03 Iosif Ivanovici: Waltz 'Danube Waves' Budapest Strauss Ensemble István Bogár Naxos 550900 5:24

16:35:34 Daryl Runswick: Gilbert and Sullivan Medley King's Singers RCA 61885 4:06

16:41:13 Jean Sibelius: Allegretto from Symphony No. 2 Op 43 Helsinki Philharmonic Paavo Berglund EMI 68643 8:53

16:52:26 Carlo Gesualdo: O vos omnes Cambridge Singers John Rutter Collegium 134 3:33

16:58:13 Leroy Anderson: Goldilocks: Pirate Dance BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559382 2:14

17:04:03 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Quartet Op 16 Wu Han, piano CMS Studio 82503 5:51

17:18:44 Aaron Copland: The Tender Land: The Promise of Living Tanglewood Festival Chorus Boston Pops John Williams Sony 48224 5:38

17:27:26 Oscar Levant: Caprice for Orchestra Concordia Marin Alsop EMI 54851 8:13

17:39:38 Claude Debussy: La plus que lente Stephen Hough, piano Hyperion 68139 4:13

17:45:19 Ignace Jan Paderewski: Mélodie Op 16 # 2 Stephen Hough, piano Hyperion 67043 3:59

17:52:41 Louise Farrenc: Overture No. 2 Op 24 NDR Radio Philharmonic Johannes Goritzki CPO 999820 6:54

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:36 Mauro Giuliani: Guitar Concerto No. 1 Op 30 Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 4788977 22:28

18:33:07 Modest Mussorgsky: Scherzo in B-Flat Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 3:28

18:38:42 Wolfgang Amadeus Mozart: March in D K 335/1 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 3:52

18:44:24 Franz von Suppé: Morning, Noon and Night in Vienna Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463185 8:07

18:53:52 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61 # 1 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 4:22

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:40 Carl Philipp Emanuel Bach: Flute Concerto H 445 Patrick Gallois, flute CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier DeutGram 439895 25:05

19:30:07 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 8 Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98275 26:55

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:19 Ludwig van Beethoven: Choral Fantasy Op 80 Hélène Grimaud, piano Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen DeutGram 4795448 19:00

20:22:35 Alan Hovhaness: Symphony No. 2 Op 132 Chicago Symphony Fritz Reiner RCA 300350 19:09

20:42:55 Niels Gade: Concert Overture 'Echoes of Ossian' Op 1 Danish National Radio Sym Dmitri Kitayenko Chandos 9422 14:46

21:03:02 Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 9 G 482 Jian Wang, cello Camerata Salzburg DeutGram 474236 19:33

21:23:46 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio K 261 Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 426263 7:01

21:32:04 Ferdinando Carulli: Polonaise from Guitar Concerto No. 1 Op 8 Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 426263 5:28

21:40:55 Emmanuel Chabrier: Bourrée fantasque Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 6:30

21:49:24 Jean Sibelius: Symphony No. 2 Op 43 Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80095 40:58

22:31:31 Ludwig van Beethoven: Rondo Op 51 # 2 Evgeny Kissin, piano RCA 68911 8:28

22:43:31 Franz Schubert: Adagio from String Quintet D 956 Matt Haimovitz, cello Miró Quartet Oxingale 2006 14:18

23:00 QUIET HOUR

23:01:25 Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance Op 97 Janine Jansen, violin Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 2:31

23:03:57 Salomone Rossi: Elohim Hashivenu St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 3215 3:35

23:07:33 Henryk Wieniawski: Prayer from Violin Concerto No. 1 Op 14 Gil Shaham, violin London Symphony Lawrence Foster DeutGram 431815 4:58

23:13:31 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 Op 19 # 1 Sergei Babayan, piano Discover 920155 3:41

23:17:12 Alan Hovhaness: Sonata for Harp & Guitar Yolanda Kondonassis, harp Azica 71297 22:11

23:39:48 Erik Satie: Gymnopédie No. 1 Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9848 2:47

23:42:35 Claude Debussy: Rêverie Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 99 4:28

23:47:03 Antonín Dvorák: Larghetto from Serenade for Strings Op 22 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433549 5:07

23:52:44 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 23 Op 32 # 12 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 2:58

23:55:58 John Field: Nocturne No. 9 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 3:31