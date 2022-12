WCLV Program Guide 03-07-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:27 Frédéric Chopin: Prelude No. 15 Op 28 # 15 Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342 7:08

00:08:40 Sir Edward Elgar: Serenade for Strings Op 20 English Chamber Orchestra Paul Goodwin Harm Mundi 907258 11:35

00:21:11 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 K 467 Simone Dinnerstein, piano Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Sony 538244 7:05

00:29:53 Alec Wilder: Serenade for Winds Members of Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85570 13:48

00:45:14 Felix Mendelssohn: Symphony No. 4 Op 90 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 29:48

01:19:11 Johann Christoph Friedrich Bach: Trio Aulos Ensemble Centaur 3068 14:18

01:34:27 Antonín Dvorák: Carnival Overture Op 92 Janácek Philharmonic Theodore Kuchar Brilliant 92297 8:45

01:43:57 John Ireland: Greater Love Hath No Man Paula Bott, soprano London Symphony Richard Hickox Chandos 8879 6:50

01:51:46 Antonio Vivaldi: Flute Concerto Op 10 # 1 Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437839 6:49

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Cesar Franck: Panis Angelicus Julian Lloyd Webber, cello; Royal Philharmonic Orchestra; James Judd, conductor Album: Cello Adagios Decca 000233402 Music: 4:21

Bela Bartok: Six Romanian Folk Dances Martin Chalifour, violin; Mak Grgic, guitar Dendrinos Chapel/Recital Hall, Interlochen, MI Music: 6:19

Piano Puzzler: This week's contestant is Sarah Hopkins from Scarsdale, NY Music: 9:31

Ludwig van Beethoven: Sonata for Violin and Piano, No. 9, "Kreutzer": Movement 1 Adagio sostenuto.Presto Josef Suk, violin; Jan Panenka, piano Album: Beethoven Violin Sonatas No. 5 No.9 Josef Suk, Jan Panenka Supraphon 11-0709 Music: 14:36 (excerpt)

Cesar Franck: Violin Sonata in A Major Arnaud Sussmann, violin; Orion Weiss, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 27:08

Claude Debussy, arr. Hubert Mouton: Reverie Minnesota Orchestra; Eiji Oue, conductor Album: Reveries/ Eije Oue and the Minnesota Orchestra Reference 99 Music: 4:29

Adolphus Hailstork: An American Port of Call Gateways Music Festival Orchestra; Michael Morgan, conductor Gateways Music Festival, Kodak Hall at Eastman Theatre, Rochester, NY Music: 9:08

Rebecca Clarke: Prelude, Allegro, Pastorale Bil Jackson, Clarinet; Toby Appel, viola Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 11:54

Johannes Brahms: Piano Concerto No. 1, Op 15 in D minor: Movement 1 Rafal Blechacz, piano; The Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 21:44

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:16 Claude Debussy: La mer Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4793449 22:35

04:25:22 Peter Tchaikovsky: Elegy for Strings St. Petersburg Camerata Saulius Sondeckis Sony 58976 6:44

04:42:12 Traditional: Red River Valley Dale Warland Singers Dale Warland AmerChorCl 122 5:30

04:49:46 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 Op 67 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 31:40

05:24:47 Johann Strauss Jr: Emperor Waltz Op 437 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 20081 10:24

05:36:11 Jean Sibelius: Kuolema: Valse triste Op 44 # 1 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SF Sym 60 5:24

05:42:51 Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 7:16

05:51:33 Vasily Kalinnikov: Intermezzo No. 1 London Symphony Neeme Järvi Chandos 8614 5:42

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:46 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden: Dance of the Tumblers Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 3:58

06:13:59 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 15 K 450 Alfred Brendel, piano Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 4788977 7:53

06:22:56 Jean Sibelius: Processional Op 113 # 6 Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 4:13

06:27:49 Carl Maria von Weber: Turandot: Overture Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8766 3:44

06:32:15 Giuseppe Torelli: Trumpet Concerto Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 5:42

06:42:36 Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 13 Op 106 Cypress String Quartet Avie 2275 10:40

06:56:28 Josef Franz Wagner: March 'Under the Double Eagle' Boston Pops John Williams Sony 46747 3:17

07:03:27 Jerry Goldsmith: The Generals' March Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80175 4:45

07:10:17 Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1002 7:38

07:19:02 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 454 Sergei Babayan, piano ProPiano 224506 4:57

07:25:34 George Harrison: While My Guitar Gently Weeps Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425 3:29

07:30:35 Nicolò Paganini: Caprice No. 24 Op 1 # 24 Brodsky Quartet Chandos 10761 5:20

07:40:06 John Field: Piano Sonata No. 1 Op 1 # 1 John O'Conor, piano Telarc 80290 12:00

07:55:26 Richard Wagner: Lohengrin: Act 3 Prelude Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 3:14

08:08:06 George Frideric Handel: Rinaldo: Lascia ch'io pianga Maxine Eilander, harp Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Atma 2541 3:59

08:12:06 George Frideric Handel: Rinaldo: Battle & March John Wallace, trumpet Philharmonia Orchestra Simon Wright Nimbus 5123 3:06

08:17:34 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 1 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 11:26

08:30:35 Antonín Dvorák: Cypress No. 11 Cypress String Quartet Avie 2275 2:23

08:33:13 Camille Saint-Saëns: Gavotte & Finale from Septet Op 65 Ensemble Vivant OpeningDay 9379 3:44

08:41:28 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Divertimento No. 17 K 334 Rafael Druian, violin Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 86793 9:45

08:52:32 Anatoly Liadov: The Musical Snuff Box Op 32 Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80657 2:05

08:55:08 Max Steiner: Gone with the Wind: Tara Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 4:30

09:04:22 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in D for Strings K 136 K 136 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 16:44

09:25:26 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Moscow River' Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 62034 6:19

09:34:04 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Serenata BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 3:40

09:44:46 Franz Berwald: Estrella de Soria: Overture Helsingborg Symphony Okko Kamu Naxos 553051 7:54

09:54:15 Carl Nielsen: Maskarade: Overture San Francisco Symphony Herbert Blomstedt Decca 425857 4:15

09:59:57 Maurice Ravel: Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty Martha Argerich, piano DeutGram 4795096 1:27

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:53 Maurice Ravel: Pantoum from Piano Trio Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 425860 3:55

10:08:13 Benjamin Britten: Matinées musicales Op 24 Helsingborg Symphony Okko Kamu Ondine 825 14:24

10:24:21 Gioacchino Rossini: Sinfonia di Bologna Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 5:20

10:31:11 François Joseph Gossec: Offrande à la liberté Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Kosei 3101 3:33

10:38:41 Christoph Willibald Gluck: Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet Lyon Opera Orchestra Sir John Eliot Gardiner Erato 45003 8:03

10:50:32 Maurice Ravel: Piano Concerto Martha Argerich, piano Berlin Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 4795448 21:05

11:13:52 Franz Berwald: Estrella de Soria: Overture Helsingborg Symphony Okko Kamu Naxos 553051 7:54

11:24:30 Antonín Dvorák: Hussite Overture Op 67 London Symphony István Kertész Decca 4785437 14:07

11:40:23 Fanny Mendelssohn-Hensel: Concert Overture Women's Philharmonic JoAnn Falletta Koch Intl 7169 10:30

11:52:34 Richard Wagner: Das Rheingold: Entry of the Gods into Valhalla Cleveland Orchestra George Szell CBS 46286 6:33

12:06:29 Claude Debussy: Danses sacrée et profane Lisa Wellbaum, harp Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 10:15

12:18:37 Maurice Ravel: Introduction & Allegro Osian Ellis, harp Melos Ensemble Decca 4785437 10:24

12:30:48 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Preludio BWV 1006 Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy CBS 39431 3:44

12:37:39 William Boyce: Symphony No. 1 Op 2 # 1 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 7:07

12:46:57 Ron Nelson: Savannah River Holiday Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434324 8:32

12:56:48 Antonín Dvorák: Romantic Pieces: Allegro moderato Op 75 # 1 Caroline Goulding, violin Ars Prod. 38536 3:01

13:00:56 Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko: Song of India Gil Shaham, violin DeutGram 447640 2:41

13:04:03 Modest Mussorgsky: Scherzo in B-Flat Toronto Symphony Orchestra Jukka-Pekka Saraste Finlandia 14911 3:00

13:08:49 Gioacchino Rossini: William Tell: Overture London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 11:29

13:22:40 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Serenade No. 9 K 320 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 7:21

13:33:24 Lili Boulanger: Of a Spring Morning Women's Philharmonic JoAnn Falletta Koch Intl 7169 5:00

13:42:26 Louise Farrenc: Scherzo & Finale from Symphony No. 3 Op 36 NDR Radio Philharmonic Johannes Goritzki CPO 999603 12:25

13:55:36 Jack Gallagher: Rondo from Sinfonietta for Strings London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 5:48

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Antonin Dvorak: Nocturne for String Orchestra, Op. 40 Emerson String Quartet Album: Music from Saint Paul Sunday MPR 203 Music: 4:22

Antonin Dvorak: Othello Overture Op 93 Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 14:15

Johann Sebastian Bach: Suite No. 1 Prelude Sergei Prokofiev: Cello Sonata in C Major, Op. 119: Movement 1 Julia Yang, cello; Lee Dionne, piano PT Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Recording Studio, St. Paul, MN Music: 20:42

Natalie Dietterich: Chainlink Fences Addy Sterrett, soprano; Ilya Poletaev, piano; 2017 Norfolk Festival Chorus and Orchestra; Simon Carrington, conductor Yale Institute of Sacred Music, The Barn, Norfolk Chamber Music Festival, Norfolk, CT Music: 9:34

Frank Martin: Fox Trot Saint Paul Chamber Orchestra; Hugh Wolff, conductor Album: European American Music Teldec 90852 Music: 4:34

Robert Schumann: Overture to Genoveva Houston Symphony; Marc Albrecht, conductor Jones Hall, Houston, TX Music: 8:38

Dai Wei Horse of the Wind Robert Schumann: Fantasy Pieces, Op. 73 Julia Yang, cello; Lee Dionne, piano PT Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Recording Studio, St. Paul, MN Music: 25:26

Felix Mendelssohn: Fair Melusina Overture, Opus 32 Saint Paul Chamber Orchestra; Thomas Zehetmair, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 10:30

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:49 Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past Albrecht Mayer, oboe Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 5:50

16:07:19 Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Danse général Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Pierre Boulez MAA 75 4:19

16:13:27 Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra Op 18 # 3 Hanover Band Anthony Halstead CPO 999752 11:34

16:27:53 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 218 2:43

16:32:53 Alexander Borodin: Finale from Symphony No. 2 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572786 6:17

16:42:02 Modest Mussorgsky: Intermezzo 'In modo classico' Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 7:31

16:51:54 Georges Bizet: Carmen: Habanera 'L'amour est un oiseau rebelle' Denyce Graves, mezzo-soprano Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini RCA 63509 3:44

16:58:31 Wolfgang Amadeus Mozart: Contradance K 123 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 1:16

17:04:18 Camille Saint-Saëns: Romance Op 37 Sharon Bezaly, flute Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Bis 1359 6:09

17:18:24 Anton Bruckner: Ave Maria Fairhaven Singers Ralph Woodward Guild 7380 2:57

17:23:47 Giacomo Puccini: Three Minuets Orchestre d'Auvergne Jean Jacques Kantorow Denon 3871 11:06

17:39:11 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan Kotaro Fukuma, piano EDP 2 2:39

17:43:23 Claude Debussy: Estampes: La soirée dans Grenade Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 5:10

17:52:23 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo for Violin & Orchestra K 269 Thomas Zehetmair, violin Philharmonia Orchestra Thomas Zehetmair Teldec 46448 6:52

DINNER CLASSICS

18:08:57 Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 50605 14:28

18:25:53 Maurice Ravel: Mother Goose: Conversations Between Beauty and the Beast Martha Argerich, piano DeutGram 4795096 4:17

18:32:19 Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764 6:24

18:40:25 Maurice Ravel: Rapsodie espagnole Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 430413 14:23

18:56:08 Maurice Ravel: Minuet on the Name 'Haydn' Sean Chen, piano Steinway 30029 2:21

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:33 Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 11:10

19:16:49 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 11 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki Claves 9002 40:31

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:07 Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1 Op 33 Emmanuelle Bertrand, cello Lucerne Symphony James Gaffigan Harm Mundi 902210 19:30

20:23:06 Franz Schubert: Fantasy D 940 Leon Fleisher, piano Sony 506416 19:01

20:43:52 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80344 15:55

21:04:18 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Concerto No. 2 K 314 Patrick Gallois, flute Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Naxos 503293 17:48

21:23:39 Heino Eller: Symphonic Poem 'Twilight' Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 8656 5:59

21:32:00 Eduard Tubin: Festive Prelude Gothenburg Symphony Neeme Järvi Bis 286 7:43

21:41:37 Christian Sinding: Evening Mood Op 120 Henning Kraggerud, violin Dalasinfoniettan Bjarte Engeset Naxos 503293 6:29

21:50:04 Louise Farrenc: Symphony No. 1 Op 32 NDR Radio Philharmonic Johannes Goritzki CPO 999603 35:09

22:26:18 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 3 K 285 Carol Wincenc, flute Emerson String Quartet DeutGram 431770 18:36

22:47:18 George Butterworth: Two English Idylls BBC Scottish Symphony Andrew Manze BBC 392 10:34

23:00 QUIET HOUR

23:01:50 Robert Schumann: Album for the Young: Lento Op 68 # 30 Stephen Hough, piano Virgin 90770 3:31

23:05:21 Antonín Dvorák: Songs My Mother Taught Me Op 55 # 4 Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 1:53

23:07:14 Sergei Taneyev: Adagio from Symphony No. 4 Op 12 Silesian Philharmonic Stephen Gunzenhauser MarcoPolo 223196 11:12

23:19:41 Maurice Ravel: Vocalise en forme d'Haba±era Kate Royal, soprano Academy St. Martin in Fields Edward Gardner EMI 94419 3:25

23:23:07 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 29 Op 106 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018 17:11

23:41:19 Howard Blake: Andante from Flute Concerto Op 493 Jaime Martin, flute Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner PentaTone 506 4:17

23:45:36 Tobias Picker: Old and Lost Rivers London Symphony John Williams Sony 62729 4:44

23:50:16 William Pursell: Christ Looking Over Jerusalem Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434347 4:53

23:56:15 Traditional: The Parting Glass Amanda Powell, soprano Avie 2396 2:11