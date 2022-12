WCLV Program Guide 03-06-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:49 Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale Royal Philharmonic Enrique Bátiz EMI 67435 6:30

00:09:22 Sir Edward Elgar: Romance from Violin Sonata Op 82 Midori, violin Sony 63331 8:01

00:18:37 Gustav Holst: The Planets: Jupiter Op 32 London Philharmonic Sir Adrian Boult EMI 28379 7:53

00:28:07 Leonard Bernstein: Chichester Psalms Michael Small, boy soprano Royal Liverpool Philharmonic Gerard Schwarz Naxos 559456 17:40

00:47:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 3 K 216 Anne-Sophie Mutter, violin Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4793449 27:17

01:19:32 David Del Tredici: Virtuoso Alice Donna Lee, piano Azica 71220 15:41

01:36:23 Richard Wagner: Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey Chicago Symphony Fritz Reiner RCA 300350 13:10

01:51:15 Franz Liszt: Schubert Song 'Erlkönig' S 558/4 Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530 4:30

01:56:16 Jean Sibelius: Karelia Suite: Intermezzo Op 11 Vienna Philharmonic Lorin Maazel Decca 4785437 3:34

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Jean Sibelius: Suite Mignonne: Movements 2, 3

Gerard Schaub, flute; Kenneth Wihlborg, flute; Gothenburg Symphony Orchestra; Neeme Järvi, conductor Album: Sibelius: Spring Song, The Bard, etc DG 4764211 Music: 4:35

Jean Sibelius: Violin Concerto in D minor, Op. 47 Annelle K. Gregory, violin; Sphinx Symphony Orchestra; Thomas Wilkins, conductor The Sphinx Organization, Max M. & Marjorie S. Fisher Music Center, Detroit, MI Music: 16:27

Ludwig van Beethoven: Piano Trio in Eb, WoO 38 Frank Huang, violin; David Requiro, cello; Gilles Vonsattel, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 13:20

Aaron Jay Kernis: Air Lorna McGhee, flute; Andrew Armstrong, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 12:41

Maurice Ravel: Oiseaux tristes ("Sad birds") Marius Van Paassen, piano Album: The animal in the 20th century piano music Attacca Babel 8950 Music: 4:30

Maurice Ravel: Concerto for Piano and Orchestra in G Francois Dumont, piano; Texas Festival Orchestra; Ransom Wilson, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 21:04

Bela Bartok: Contrasts for Violin, Clarinet and Piano, Sz. 111 Stefan Milenkovich, violin; Amitai Vardi, clarinet; Huan Yang, piano Round Top Festival Institute, Edith Bates Old Chapel, Round Top, TX Music: 17:27

Jeff Scott: Titilayo Imani Winds: Valerie Coleman, flute; Toyin Spellman-Diaz, oboe; Mark Dover, clarinet; Jeff Scott, French horn; Monica Ellis, bassoon UChicago Presents, Performance Hall, Logan Center for the Arts, University of Chicago, Chicago, IL Music: 4:01

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:03:10 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1 Op 21 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Tafelmusik 1032 25:00

04:29:39 Marc-André Hamelin: Etude No. 7 Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789 4:58

04:37:12 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Trumpets RV 537 Josh Rzepka, trumpet Chamber Ensemble Genevieve Leclair Rzepka 2010 7:24

04:45:39 Antonín Dvorák: Humoresque No. 7 Op 101 # 7 Daniel Hope, violin Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo DeutGram 15312 2:56

04:50:24 Wolfgang Amadeus Mozart: Clarinet Quintet K 581 David Shifrin, clarinet Emerson String Quartet DeutGram 459641 31:42

05:25:42 Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice Yuja Wang, piano DeutGram 16606 9:40

05:37:09 Emmanuel Chabrier: España Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:08

05:44:35 Franz Liszt: Liebestraum No. 3 S 541/3 Gary Graffman, piano RCA 300350 4:56

05:50:23 Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral Music Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 8:07

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:09 Mikhail Ippolitov-Ivanov: Procession of the Sardar Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80657 4:14

06:14:23 Gioacchino Rossini: Il turco in Italia: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363 8:45

06:23:46 Johannes Brahms: Capriccio Op 116 # 3 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032 3:59

06:29:05 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Symphony No. 28 K 200 London Mozart Players Jane Glover ASV 762 7:35

06:43:37 Gustav Holst: Second Suite for Military Band Op 28 # 2 Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80038 11:28

06:58:05 Henry Fillmore: March 'The Footlifter' Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 2:31

07:04:00 John Williams: The Force Awakens: Main Title & Attack on the Jakku Village Symphony Orchestra John Williams Disney 21772 6:24

07:13:47 Hector Berlioz: Roman Carnival Overture Op 9 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 9:08

07:25:05 Aram Khachaturian: Gayaneh: Dance of the Rose Maidens Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 8542 2:17

07:29:31 Sergei Rachmaninoff: Scherzo from Cello Sonata Op 19 Wendy Warner, cello Cedille 120 6:37

07:42:25 George Frideric Handel: Concerto Grosso Op 3 # 3 Academy of Ancient Music Richard Egarr Harm Mundi 907415 8:03

07:53:05 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 2 Op 46 # 2 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 4:53

08:09:05 Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 6:53

08:18:28 Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto Andaluz Los Romeros, guitars Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 4788977 9:54

08:31:04 Frederick Delius: Dance Rhapsody No. 2 Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 7:58

08:44:32 Arcangelo Corelli: Gigue from Violin Sonata Op 5 # 9 Andrew Manze, violin Harm Mundi 907261 2:57

08:47:53 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 1 Prelude Bayreuth Festival Orchestra Karl Böhm DeutGram 4793449 10:37

09:00:15 Richard M & Robert B Sherman: Mary Poppins: Chim Chim Cheree Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 2:50

09:07:37 Bedrich Smetana: Má vlast: The High Castle London Symphony Sir Colin Davis LSO Live 516 14:54

09:26:39 John Philip Sousa: March 'U.S. Field Artillery' New Sousa Band Keith Brion Delos 3102 2:25

09:30:47 Johann Sebastian Bach: French Suite No. 5: Gigue BWV 816 Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001 3:34

09:35:17 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Birth of Kijé Op 60 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80683 4:18

09:46:37 Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: March & Gypsy Orchestra of Paris Daniel Barenboim EMI 64869 6:17

09:55:21 Leonard Bernstein: On the Town: Lonely Town Joshua Bell, violin Philharmonia Orchestra David Zinman Sony 89358 4:03

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:21 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Ballet of the Unhatched Chicks Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67018 1:12

10:02:06 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden: Bird's Dance Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 2:45

10:07:13 Knudage Riisager: Fool's Paradise Suite No. 2 Op 33 Helsingborg Symphony Thomas Dausgaard DaCapo 224082 14:00

10:23:15 Niels Gade: Scherzo from Symphony No. 1 Op 5 Danish National Radio Sym Dmitri Kitayenko Chandos 9422 7:42

10:32:41 Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Rákóczy March Cleveland Orchestra George Szell MAA 10603 4:20

10:40:34 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 15 S 244/15 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 5:57

10:49:59 Robert Schumann: Symphony No. 4 Op 120 Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4792437 28:22

11:20:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 32 K 318 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45714 8:32

11:30:15 Jean-Philippe Rameau: Concert No. 4 en sextuor Les Talens Lyriques Christophe Rousset Decca 1845 9:04

11:40:41 George Gershwin: Cuban Overture Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 417326 10:26

11:53:34 Heitor Villa-Lobos: Chôros No. 5 'Alma Brasileira' Joel Fan, piano Reference 119 4:30

12:06:50 Georges Bizet: Jeux d'enfants: Petite Suite Op 22 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 11:35

12:19:31 Sergei Prokofiev: Allegro from Symphony No. 5 Op 100 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4785437 8:34

12:29:58 Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz RCA Victor Symphony Kirill Kondrashin RCA 300350 4:26

12:37:58 Otto Klemperer: Das Ziel: Merry Waltz Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 7:57

12:48:09 Wolfgang Amadeus Mozart: Lucio Silla: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 47014 8:29

12:58:16 Frédéric Chopin: Mazurka No. 24 Op 33 # 3 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730 1:33

13:00:12 Henry Purcell: The Gordian Knot Untied: Aire Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 570149 1:29

13:02:11 Anthony Holborne: Coranto: Heigh Ho Holiday Canadian Brass CBS 45792 1:11

13:04:47 Claude Debussy: Images: Ibéria Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 19:28

13:24:43 Maurice Ravel: Mother Goose: Laideronnette, Empress Martha Argerich, piano DeutGram 4795096 2:46

13:28:41 Padre Antonio Soler: Sonata No. 15 Martina Filjak, piano Naxos 572515 3:42

13:35:20 Domenico Cimarosa: Il matrimonio segreto: Overture Royal Scottish Nat'l Orch Lance Friedel Naxos 573418 6:40

13:43:14 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Black Swan Pas de deux Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 9:32

13:54:04 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 4 Op 39 London Philharmonic Sir Adrian Boult EMI 28379 5:01

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Cesar Franck: Panis Angelicus Julian Lloyd Webber, cello; Royal Philharmonic Orchestra; James Judd, conductor Album: Cello Adagios Decca 000233402 Music: 4:21

Bela Bartok: Six Romanian Folk Dances Martin Chalifour, violin; Mak Grgic, guitar Dendrinos Chapel/Recital Hall, Interlochen, MI Music: 6:19

Piano Puzzler: This week's contestant is Sarah Hopkins from Scarsdale, NY Music: 9:31

Ludwig van Beethoven: Sonata for Violin and Piano, No. 9, "Kreutzer": Movement 1 Adagio sostenuto.Presto Josef Suk, violin; Jan Panenka, piano Album: Beethoven Violin Sonatas No. 5 No.9 Josef Suk, Jan Panenka Supraphon 11-0709 Music: 14:36 (excerpt)

Cesar Franck: Violin Sonata in A Major Arnaud Sussmann, violin; Orion Weiss, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 27:08

Claude Debussy, arr. Hubert Mouton: Reverie Minnesota Orchestra; Eiji Oue, conductor Album: Reveries/ Eije Oue and the Minnesota Orchestra Reference 99 Music: 4:29

Adolphus Hailstork: An American Port of Call Gateways Music Festival Orchestra; Michael Morgan, conductor Gateways Music Festival, Kodak Hall at Eastman Theatre, Rochester, NY Music: 9:08

Rebecca Clarke: Prelude, Allegro, Pastorale Bil Jackson, Clarinet; Toby Appel, viola Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 11:54

Johannes Brahms: Piano Concerto No. 1, Op 15 in D minor: Movement 1 Rafal Blechacz, piano; The Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 21:44

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:25 Claude Debussy: Three Nocturnes: Festivals Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:55

16:06:21 Jean Sibelius: Scherzo from Symphony No. 1 Op 39 Vienna Philharmonic Lorin Maazel Decca 4785437 4:52

16:13:52 César Franck: Allegretto from Symphony in d Orchestre Métropolitaine Yannick Nézet-Séguin Atma 2647 11:10

16:28:02 Mark Knopfler: The Princess Bride: Main Titles Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80342 3:25

16:34:24 George Frideric Handel: Andante from Organ Concerto No. 9 Op 7 # 3 Richard Egarr, organ Academy of Ancient Music Richard Egarr Harm Mundi 807447 5:30

16:41:26 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Dance of the Miller's Wife Berlin Radio Symphony Lorin Maazel DeutGram 4796018 7:54

16:51:23 William Kroll: Banjo and Fiddle Nadja Salerno-Sonnenberg, violin EMI 54576 3:10

16:56:45 Frank Loesser: How to Succeed in Business Without Really Trying: Overture Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 3:06

17:03:52 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 Op 72 # 2 Katia Labèque, piano Philips 426264 6:18

17:19:26 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 4:48

17:26:44 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 23 K 181 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 66859 9:16

17:40:03 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Madrigal Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 3:30

17:45:04 Manuel de Falla: El amor brujo: Pantomime Berlin Radio Symphony Lorin Maazel DeutGram 4796018 3:57

17:52:53 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture Failoni Orchestra Will Humburg Naxos 503293 6:41

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:50 Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite Op 59 New York Philharmonic Lorin Maazel DeutGram 7890 19:54

18:30:23 Isaac Albéniz: España: Malagueña Op 165 # 3 Duo Amaral DuoAmaral 2013 3:51

18:36:15 Victor Manuel Amaral Ramírez: Saggio: Súplica Duo Amaral DuoAmaral 501592 4:15

18:42:03 Richard Wagner: Die Feen: Overture Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 11:19

18:54:21 Fernando Sor: L'encouragement: Vals Op 34 Duo Amaral DuoAmaral 501592 3:37

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:11 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 16:07

19:20:36 Robert Schumann: Symphony No. 2 Op 61 Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4792437 34:50

19:56:45 Nicolò Paganini: Caprice No. 9 Op 1 # 9 Augustin Hadelich, violin Warner 566017 02:58

20:00 SPECIAL: Gods and Monsters, The Musical Journey of Wagner’s ‘Ring’ – conductor Brett Mitchell and WCLV’s Bill O’Connell discuss with musical examples some of the leitmotivs you’ll hear tonight in the broadcast on Cleveland Ovations. The show also serves as an introduction to the Metropolitan Opera’s broadcast of Richard Wagner’s complete cycle, Der Ring des Nibelungen, which begins Saturday on WCLV.

20:35 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live, recorded in Kulas Hall, 3/28/2018, the Cleveland Institute of Music Orchestra, Brett Mitchell, conductor

Richard Wagner (arr Lorin Maazel): The Ring without Words

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by Roberta Alexander, soprano

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:39 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 12 Op 72 # 4 Katia Labèque, piano Philips 426264 4:16

23:05:56 Thomas Ravenscroft: The Three Ravens Sandra Simon, soprano Apollo's Fire Countryside Players Jeannette Sorrell Avie 2205 8:30

23:14:27 Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 Op 27 # 2 Leon Fleisher, piano Vanguard 1551 6:48

23:22:31 Isaac Albéniz: Córdoba from 'Cantos de España' Op 232 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 7:23

23:29:55 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Violin Concerto No. 5 K 219 Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 9:37

23:39:59 Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Aria Myron Lutzke, cello Centaur 3068 4:13

23:44:13 Henri Rabaud: Eglogue Op 7 Rheinland-Pfalz Philharmonic Leif Segerstam MarcoPolo 223503 5:16

23:49:29 Alfredo Catalani: La Wally: Act 3 Prelude La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 3:41

23:53:42 Alexander Glazunov: Reverie Op 24 Alexey Serov, horn Russian National Orchestra José Serebrier Warner 67946 3:11

23:57:26 Mario Castelnuovo-Tedesco: Sea Murmurs Op 24 Daniel Hope, violin DeutGram 4792954 2:14