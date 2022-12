WCLV Program Guide 03-01-2019

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kije Suite: Romance Los Angeles Philharmonic; Andre Previn, conductor Album: Previn Conducts Prokofiev Telarc 80143 Music: 4:16

Felix Mendelssohn: Piano Trio No. 2 in C minor, Op. 66: Movement 4 Finale Emily Daggett Smith, violin; Ani Aznavoorian, cello; Adam Neiman, piano Manchester Music Festival, Southern Vermont Arts Center, Manchester, VT Music: 8:05

Johannes Brahms: Symphony No. 1 in C minor, Op. 68: Movements 2-4 Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 30:07

Jose Mauricio Nunes Garcia: Gloria in excelsis Associacao de Canto Coral & Camerata de Rio Janeiro; Carlos Alberto Figueiredo, conductor Album: The Passion of Brazilian Baroque: Magnificat & Missa Jade/Milan Records NA Music: 3:51

Johannes Brahms: Piano Trio in c minor, Op. 101 Movement 3 Andante grazioso Beaux Arts Trio Album: Brahms: The Piano Trios Philips 416 838 Music: 4:25

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Sonata No. 35 in A Major, K. 526: Movements 2-3 Alexi Kenney, violin; Renana Gutman, piano PT Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 16:18

Frederic Chopin: Nocturne Op. 27, No. 2 in D flat major Louis Lortie, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, Georgia Music: 5:48

Johannes Brahms: Symphony No. 2 in D major, Op. 73: Movements 1-2 Gateways Music Festival Orchestra; Michael Morgan, conductor Gateways Music Festival, Kodak Hall at Eastman Theatre, Rochester, New York Music: 20:49

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:02:23 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 26 K 537 Vassily Primakov, piano Odense Symphony Scott Yoo Bridge 9328 30:17

02:35:29 Joseph Haydn: Symphony No. 100 Philharmonia Hungarica Antal Doráti Decca 4785437 23:40

03:03:03 E. J. Moeran: Symphony Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8577 46:27

03:52:00 Pablo de Sarasate: Zigeunerweisen Op 20 # 1 Julia Fischer, violin Decca 4785950 7:39

04:03:27 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals Peter Schickele, narrator Atlanta Symphony Yoel Levi Telarc 80350 28:17

04:33:21 Louis Théodore Gouvy: Symphony No. 4 Op 25 German Radio Philharmonic Jacques Mercier CPO 777382 27:13

05:03:15 Johannes Brahms: Piano Concerto No. 2 Op 83 Yefim Bronfman, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 45:41

05:49:54 Modest Mussorgsky: The Fair at Sorochinsk: Overture Russian State Symphony Evgeny Svetlanov RCA 68406 6:06

05:57:28 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Furiant Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 2:07

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:31 Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Mazurka Op 52 Minnesota Orchestra Edo de Waart Telarc 80347 4:13

06:14:23 Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 Op 54 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 9:56

06:25:16 Ernö Dohnányi: Scherzo from Serenade for Strings Op 10 Nash Ensemble Hyperion 68215 04:22

06:30:21 Peter Boyer: Three Olympians: Aphrodite London Philharmonic Peter Boyer Naxos 559769 5:32

06:42:18 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 25 Op 79 Peter Takács, piano Cambria 1175 8:54

06:53:06 George Gershwin: Of Thee I Sing: Wintergreen for BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 1:18

06:56:29 Richard Rodgers: Victory at Sea: Guadalcanal March Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80175 3:08

07:02:38 Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: On the Trail Norman Carol, violin Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 62402 7:50

07:12:09 Johannes Brahms: Rhapsody Op 79 # 2 Hélène Grimaud, piano DeutGram 4795448 7:02

07:19:15 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Septet Op 20 Members of Berlin Philharmonic Octet Philips 4788977 3:11

07:23:51 Nicolò Paganini: Caprice No. 20 Op 1 # 20 Augustin Hadelich, violin Warner 566017 03:40

07:28:49 Leo Arnaud & John Williams: Fanfare from 'Bugler's Dream' & Olympic Theme Boston Pops John Williams Sony 62592 4:29

07:33:45 George Gershwin: Short Story William Terwilliger, violin Opus Two Azica 71290 2:30

07:40:36 Frédéric Chopin: Polonaise No. 5 Op 44 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449 10:52

07:53:52 Leonard Bernstein: Slava! [A Political Overture] Israel Philharmonic Orchestra Leonard Bernstein DeutGram 27991 04:05

08:07:53 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SF Sym 60 5:25

08:15:06 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 11:25

08:28:49 Radiohead: Paranoid Android Greg Anderson, piano Steinway 30006 9:00

08:43:20 George Enescu: Roumanian Rhapsody No. 1 Op 11 # 1 RCA Victor Symphony Leopold Stokowski RCA 70931 11:33

08:56:05 James Horner: Titanic: My Heart Will Go On Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8733 4:25

09:05:35 Robert Schumann: Scenes from Childhood Op 15 Martha Argerich, piano DeutGram 4795096 17:17

09:27:59 Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries Cleveland Orchestra George Szell CBS 46286 5:25

09:35:54 George Frideric Handel: Samson: Awake the Trumpet's Lofty Sound The Sixteen Sym of Harmony & Invention Harry Christophers Collins 70382 1:53

09:39:00 Frederick Loewe: My Fair Lady: Main Title Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 3:54

09:54:26 Johann Pachelbel: Canon Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390 4:07

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:19 Frédéric Chopin: Etude No. 21 Op 25 # 9 Irena Portenko, piano Blue Griff 213 0:59

10:02:46 Franz Liszt: Paraphrase on Chopin's 'Maiden's Wish' Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 3:34

10:08:42 George Frideric Handel: Harp Concerto Op 4 # 6 Maxine Eilander, harp Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Atma 2541 11:58

10:21:26 William Boyce: Symphony No. 3 Op 2 # 3 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 5:26

10:28:40 Leo Sowerby: Overture 'Comes Autumn Time' Czech National Symphony Paul Freeman Cedille 33 4:40

10:36:44 Aaron Copland: Danzón Cubano Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 7:01

10:45:13 Nikolai Rimsky-Korsakov: Dubinushka Op 62 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 3:44

10:52:17 Felix Mendelssohn: Symphony No. 5 Op 107 Quebec Symphony Orchestra Louis Lortie Atma 2617 25:08

11:19:49 Reynaldo Hahn: Sonatina Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849 11:39

11:34:29 Luigi Cherubini: The Portuguese Hotel: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 9:41

11:45:58 Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: Suite Orchestra of Paris Daniel Barenboim EMI 64869 11:57

12:06:44 Frédéric Chopin: Andante spianato & Grande Polonaise Brillante Op 22 Jan Lisiecki, piano NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski DeutGram 4796824 13:44

12:22:43 Franz Liszt: Schubert Song 'Der Müller und der Bach' S 565/2 Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525 6:06

12:30:38 Léo Delibes: Naïla: Intermezzo London Symphony Richard Bonynge Decca 433863 3:46

12:38:00 Jules Massenet: Thaïs: Méditation Nicola Benedetti, violin London Symphony Daniel Harding DeutGram 6154 5:32

12:45:52 Charles Ives: Finale from Symphony No. 1 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9053 11:18

13:00:25 Frédéric Chopin: Waltz No. 9 Op 69 # 1 Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 2908375 2:53

13:03:42 Frédéric Chopin: Prelude No. 4 Op 28 # 4 Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9848 1:58

13:07:18 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 27 K 199 London Mozart Players Jane Glover ASV 762 14:06

13:23:04 Joseph Haydn: Allegretto from Symphony No. 63 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427337 6:33

13:57:20 Alexander Borodin: Prince Igor: Dance of the Polovetsian Maidens Philharmonia Orchestra Geoffrey Simon Cala 1029 2:15

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

John Williams: The Asteroid Field from Star Wars: The Empire Strikes Back Boston Pops Orchestra; John Williams, conductor Album: Pops in Space: Boston Pops and John Williams Philips 412884 Music: 4:13

John Williams: Concerto for Tuba and Orchestra Alan Baer, tuba; New York Philharmonic; David Robertson, conductor David Geffen Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY Music: 17:47

Arvo Part: Fratres Vijay Gupta, violin; Strings Festival Orchestra; John Macfarlane, conductor Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 11:02

Osvaldo Golijov: Tenebrae Todd Palmer, clarinet; Anthony Roth Costanzo, countertenor; St. Lawrence String Quartet Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 13:46

Jean Françaix: Octet Movement 2. Scherzo – Trio Charis-Ensemble Album: Jean Francaix Kammermusik MD&G 3300 Music: 4:27

Grazyna Bacewicz: Overture Los Angeles Philharmonic; Andrew Manze, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 5:32

Fanny Mendelssohn: Trio for violin, cello and piano in D minor, Op. 11 Jennifer Frautschi, violin; Clive Greensmith, cello; Andrew Armstrong, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 25:26

Jean Françaix: Quartet Elizabeth Mann, flute; Jonathan Fischer, oboe; Daniel Gilbert, clarinet; Michael Kroth, bassoon Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 11:10

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:14 Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu Op 66 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518 5:35

16:06:21 Frédéric Chopin: Etude No. 23 Op 25 # 11 Irena Portenko, piano Blue Griff 213 3:54

16:13:02 Stephen Sondheim: Sweeney Todd: Suite London Symphony Don Sebesky EMI 54285 13:05

16:29:12 Stephen Sondheim: Sweeney Todd: Not While I'm Around Angelika Kirchschlager, mezzo-soprano Sony 64498 2:49

16:33:55 François Devienne: Rondo from Flute Concerto No. 7 Sharon Bezaly, flute Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Bis 1359 4:50

16:41:52 Johann Strauss Jr: A Night in Venice: Overture Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 7:48

16:51:39 Gabriel Fauré: Requiem: Sanctus Op 48 Philharmonia Chorus Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini DeutGram 4795448 3:30

16:57:12 Aaron Copland: The Red Pony: Happy Ending Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 3:04

17:04:19 George Frideric Handel: Samson: Let the Bright Seraphim Lynne Dawson, soprano Sym of Harmony & Invention Harry Christophers Collins 70382 6:18

17:13:34 Frédéric Chopin: Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 11 Idil Biret, piano Slovak State Philharmonic Robert Stankovsky Naxos 503293 10:10

17:26:14 Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: Cloudburst Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 62402 9:19

17:39:47 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 308779 4:50

17:46:14 Johann Sebastian Bach: Fugue à la gigue BWV 577 BBC Philharmonic Leonard Slatkin Chandos 9835 2:56

17:52:23 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 3 Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram 4797208 6:55

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:01 Frédéric Chopin: Four Mazurkas Op 17 Yundi, piano Mercury 4812443 15:00

18:25:56 Jacques Offenbach: Le Papillon: Valse des rayons London Symphony Richard Bonynge Decca 444827 4:32

18:32:34 Peter Tchaikovsky: Valse sentimentale Op 51 # 6 Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 2:55

18:36:51 Sir Edward Elgar: Cockaigne Overture Op 40 Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80192 15:51

18:53:58 Alexander Glazunov: Raymonda: Valse fantastique Royal Scottish Nat'l Orch José Serebrier Warner 61939 4:08

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:09 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 5 S 359/5 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 9:39

19:14:08 Frédéric Chopin: Piano Concerto No. 1 Op 11 Daniil Trifonov, piano Mahler Chamber Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 4797518 42:40

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:14 George Frideric Handel: Concerto Grosso English Concert Trevor Pinnock Archiv 415291 12:47

20:15:59 Vincent d'Indy: Symphony on a French Mountain Air Op 25 François-Joël Thiollier, piano National Symphony of Ireland Antonio de Almeida Naxos 550754 26:07

20:43:04 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 19 H 16:47bis Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668 13:27

20:57:16 John Playford: Wallom Green Bjarte Eike. violin Barokksolistene Rubicon 1017 2:00

21:02:52 Jean Sibelius: Historic Scenes Suite No. 1 Op 25 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60157 17:54

21:22:27 Leo Brouwer: Una día de noviembre Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000 4:22

21:28:34 Ernesto Lecuona: Rumba-Rhapsody Thomas Tirino, piano Polish Nat'l Radio Symphony Michael Bartos Bis 874 4:42

21:36:27 Ferruccio Busoni: Variations & Fugue on a Chopin Prelude Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477 12:08

21:50:43 Antonín Dvorák: Symphony No. 7 Op 70 Cleveland Orchestra George Szell Sony 63151 35:35

22:28:18 Frédéric Chopin: Variations on 'Là ci darem la mano' Op 2 Jan Lisiecki, piano NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski DeutGram 4796824 17:26

22:49:14 Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4793449 11:51

23:00 QUIET HOUR

23:03:16 Gabriel Fauré: Sicilienne Op 78 Albrecht Mayer, oboe d'amore Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 3:41

23:06:58 Johann Sebastian Bach: Siciliano from Flute Sonata No. 2 BWV 1031 Joshua Smith, flute Delos 3402 2:02

23:09:01 Alberto Ginastera: Danzas Argentinas: Danza de la moza donosa Op 2 # 2 Orli Shaham, piano OberlinMus 1604 3:18

23:13:40 Antonín Dvorák: Romance Op 11 Arabella Steinbacher, violin Berlin Radio Symphony Marek Janowski PentaTone 353 11:45

23:25:25 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio K 540 Lars Vogt, piano EMI 36080 14:04

23:40:36 Bill Douglas: Earth Prayer Richard Stoltzman, clarinet Chamber Ensemble RCA 68416 5:01

23:45:37 Sergei Prokofiev: Andante from Cello Concertino Op 132 Alexander Rudin, cello National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 553624 5:36

23:51:13 Franz Liszt: Consolation No. 3 S 172/3 Roberto Plano, piano Decca 4812479 4:30

23:56:19 Antonín Dvorák: Cypress No. 9 Cypress String Quartet Avie 2275 2:31

