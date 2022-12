WCLV Program Guide 02-26-2019

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach: Concerto For Two Violins In D Minor, BWV 1043: Movement 3 Allegro Pekka & Jaakko Kuusisto, violins; Tapiola Sinfonietta; Tero Latvala, conductor Album: J.S. Bach: Violin Concertos Ondine 980 Music: 4:24

Antonin Dvorak: Cypresses, Nos. 2, 3, & 11 Miro Quartet Chamber Music Society of Palm Beach, The Breakers - Gold Room, Palm Beach, FL Music: 6:50

Leo Delibes (arr. Mimi Stillman): Sous le dome apais (Flower Duet from Lakmé) Sarah Shafer, soprano, Mimi Stillman, flute, Arlen Hlusko, cello, Charles Abramovic, piano Dolce Suono Ensemble + Concerts at the College, College of Physicians of Philadelphia, Philadelphia, PA Music: 5:35

Jaakko Kuusisto: Violin Concerto, Opus 28 Elina Vahala, violin; Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 30:29

Johannes Brahms: Sonata for Cello and Piano No. 2 in F Major Movement 4 Allegro Alban Gerhardt, cello; Markus Groh, piano Album: Les Nouveaux Interpretes - Brahms: Sonatas Music Harmonia Music 911641 Music: 4:20

Johannes Brahms: Clarinet Sonata No. 1 Julian Bliss, clarinet; Bradley Moore, piano Brooks Center for the Performing Arts, Brooks Center for the Performing Arts: Clemson, SC Music: 20:38

Benjamin Britten: Holiday Diary, Op. 5 for solo piano Dejan Lazic, piano The Gilmore International Keyboard Festival 2016, Stetson Chapel, Kalamazoo College, Kalamazoo, MI Music: 16:03

Justin Holland: Carnival of Venice: Fantasie Douglas Back, guitar Album: American Pioneers of the Classic Guitar Mento Music Press NA Music: 5:43

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:00:40 Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia Concertante K 364 Daniel Majeske, violin Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443175 30:16

02:32:52 Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 2 Op 18 # 2 Cleveland Quartet Telarc 80382 23:40

02:58:51 Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 7 Heather Harper, soprano London Symphony André Previn RCA 60590 44:12

03:47:38 Peter Tchaikovsky: String Sextet Op 70 Paul Neubauer, viola Emerson String Quartet Sony 547060 34:22

04:25:02 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet Suite No. 1 Op 64a Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80597 26:37

04:55:14 Nathaniel Stookey: The Composer is Dead Lemony Snicket, narrator San Francisco Symphony Edwin Outwater SF Sym 2009 28:49

05:28:43 Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez Narciso Yepes, guitar Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro DeutGram 4795448 22:36

05:52:00 Scott Joplin: Solace Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159 6:43

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:33 Anton Reicha: Finale from Wind Quintet No. 23 Op 100 # 5 Aulos Wind Quintet Schwann 310011 6:59

06:16:32 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Solemn March Russian State Symphony Evgeny Svetlanov RCA 68406 5:43

06:23:36 Frank Bridge: There is a Willow Grows Aslant a Brook English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 9:24

06:34:11 Carl Philipp Emanuel Bach: March for the Ark Seattle Trumpet Consort Origin 33001 2:42

06:42:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 23 K 488 Simone Dinnerstein, piano Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Sony 538244 11:26

06:55:52 John Philip Sousa: March 'The Free Lance' Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7504 4:03

07:03:17 Franz Schubert: Five Minuets: Minuet No. 3 D 89 Kremerata Baltica Gidon Kremer Nonesuch 287228 5:41

07:12:06 Georges Bizet: Allegro from Symphony No. 1 CityMusic Cleveland Joel Smirnoff CityMusic 2011 10:15

07:24:27 Percy Grainger: Spoon River Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 2:18

07:27:37 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 28 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 430082 5:13

07:33:00 Ottorino Respighi: The Birds: Preludio Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533 2:44

07:42:24 Aram Khachaturian: Spartacus: Adagio Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 442011 8:44

07:55:03 Earle Hagen: Harlem Nocturne Quartet San Francisco ViolinJazz 105 4:17

08:17:38 Sir Malcolm Arnold: English Dances Set 2 Op 33 Queensland Symphony Andrew Penny Naxos 553526 9:10

08:29:43 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 2 Op 46 # 2 Bavarian Radio Symphony Rafael Kubelik DeutGram 4793449 4:44

08:41:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 8 for Winds K 213 Quintett.Wien Nimbus 5479 9:14

08:52:27 Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: The Boatman's Dance Thomas Hampson, baritone St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 3:03

08:56:39 John Williams: Star Wars: Princess Leia's Theme Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst DeutGram 4763793 4:23

09:07:05 Charles Gounod: Faust: Ballet Music Orch of the Royal Opera House Sir Georg Solti Decca 4785437 15:51

09:34:37 Astor Piazzolla: Adiós Nonino Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981 4:45

09:40:14 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 6 'Zapateado' Op 23 # 2 Julia Fischer, violin Decca 4785950 3:11

09:45:20 Antonio Vivaldi: Flute Concerto Op 10 # 1 Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437839 6:49

09:55:09 Georges Bizet: Carmen: Toreadors' Entrance 'Les voici, Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 4:07

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:43 Jacques Offenbach: La vie Parisienne: Galop Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 1:09

10:02:17 Johann Strauss Jr: Polka 'Tritsch-Tratsch' Op 214 Berlin Philharmonic Nikolaus Harnoncourt Teldec 24489 2:31

10:06:27 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in F for Strings K 138 K 138 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45471 13:36

10:21:43 Joseph Haydn: The Apothecary: Overture Dresden State Orchestra Giuseppe Sinopoli EMI 56535 6:02

10:30:11 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 3 Op 46 # 3 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 4:34

10:38:14 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 Leonidas Kavakos, violin Chamber Ensemble Mercury 4811409 5:25

10:44:27 Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Trumpet Concerto Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Raymond Leppard Sony 60804 3:32

10:51:27 Frank Bridge: The Sea BBC National Orch of Wales Richard Hickox Chandos 10012 22:01

11:14:59 Alessandro Marcello: Oboe Concerto Marc Schachman, oboe American Classical Orchestra Thomas Crawford Centaur 3108 11:06

11:28:04 Felix Mendelssohn: Overture 'Calm Sea and Prosperous London Symphony Sir John Eliot Gardiner LSO Live 775 11:48

11:42:36 Alexander Glazunov: The Seasons: Autumn Op 67 Royal Scottish Nat'l Orch José Serebrier Warner 61434 11:43

11:56:04 Joseph Hellmesberger Jr: Valse espagnole Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 3:03

12:06:22 Anton Arensky: Variations on Theme by Tchaikovsky Op 35 Ying Quartet Sono Luminus 92143 12:45

12:20:54 Peter Tchaikovsky: Andante cantabile Op 11 Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 99 7:01

12:30:39 Domenico Scarlatti: Sonata in E Kk 531 Duo Amaral DuoAmaral 2013 4:04

12:37:58 Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9848 5:24

12:45:03 Claude Debussy: Symphony National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 11:08

12:57:14 Sergei Rachmaninoff: Suite No. 1: Russian Easter Op 5 Emanuel Ax, piano Sony 61767 2:36

13:01:15 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Puck Op 71 # 3 Gil Shaham, violin DeutGram 463483 1:42

13:03:25 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Clown Dance Op 61 # 11 Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Harm Mundi 901502 1:42

13:06:45 Frank Bridge: Dance Rhapsody BBC National Orch of Wales Richard Hickox Chandos 10012 19:11

13:26:22 Frank Bridge: Entr'acte "Canzonetta" English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 2:46

13:30:36 Étienne Méhul: Le trésor supposé: Overture Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5185 4:19

13:36:48 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 14 Op 27 # 2 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581 6:39

13:46:54 Carl Maria von Weber: Andante & Hungarian Rondo Op 35 Klaus Thunemann, bassoon Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 432081 9:44

13:57:42 Francis Poulenc: Pastourelle Paul Crossley, piano CBS 44921 2:30

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition Movement 2 The Old Castle Conrad Tao, piano Album: Pictures Warner Classics 08256464056941 Music: 04:16

Giovanni Battista Viotti: Duetto for Solo Violin Adam Barnett-Hart, violin Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 06:59

Michel-Richard Delalande: Chaconne Les Fontained de Versailles Sonnambula; Elizabeth Weinfield, Artistic Director Baruch Performing Arts Center - Engelman Recital Hall, New York, NY Music: 03:01

George Gershwin: Concerto in F for Piano and Orchestra Conrad Tao, piano; The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 32:43

Clara Schumann: Two Lieder from "Liebesfruhling" Anne Sofie von Otter, mezzo soprano Album: Reflection DG 69040 Music: 4:25

Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending Nurit Bar-Josef, violin; GTMF Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 15:00

Clara Schumann: Three Romances, Op. 22 Amy Schwartz Moretti, violin; Max Levinson, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 09:30

Samuel Barber: Summer Music for Woodwind Quintet, Op.31 Lorna McGhee, flute; Chengwen Lai, oboe; Anthony McGill, clarinet; Seth Krimsky, bassoon; Jeffrey Fair, horn Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 11:57

Edvard Grieg: Anitra's Dance Donald Lambert, piano Album: Recorded 1951-61 Storyville NA Music: 2:34

Donald Lambert: Pilgrim's Chorus (after Wagner's opera 'Tannhauser') (encore) Jeremy Denk, piano Ted Mann Concert Hall, Minneapolis, MN Music: 2:33

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:29 August Soederman: Swedish Festival Music Helsingborg Symphony Okko Kamu Naxos 553115 6:27

16:06:52 Hugo Alfvén: The Mountain King: Dance of the Shepherd Girl Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Sony 46668 3:51

16:13:08 Felix Mendelssohn: Rondo brilliant Op 29 Ian Hobson, piano Sinfonia da Camera Ian Hobson Arabesque 6688 11:21

16:27:12 George Frideric Handel: Judas Maccabaeus: Two Choruses & March ASMF Chorus Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 412733 6:30

16:37:58 Andrea Luchesi: Rondo Roberto Plano, piano Concerto 2069 3:00

16:41:53 Niels Gade: Scherzo from Symphony No. 1 Op 5 Danish National Radio Sym Dmitri Kitayenko Chandos 9422 7:42

16:51:41 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 8 Op 96 Charles Owen, piano Avie 2240 3:15

16:56:55 Alan Hovhaness: Fugue from Symphony No. 48 Op 355 Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Naxos 559755 3:03

17:03:31 Henri Herz: Rondo espagnol from Piano Concerto No. 7 Op 207 Howard Shelley, piano Tasmanian Symphony Howard Shelley Hyperion 67465 6:05

17:12:57 Luigi Boccherini: Quintettino Op 30 # 6 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 10:19

17:25:58 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue BWV 565 Piers Lane, piano Hyperion 67344 8:56

17:39:02 Reynaldo Hahn: À Chloris Albrecht Mayer, English horn Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 4:02

17:45:23 Joseph Fiala: Finale from English Horn Concerto Albrecht Mayer, English horn Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer DeutGram 4792942 3:14

17:52:36 Franz Schubert: Impromptu No. 4 D 899/4 Vassily Primakov, piano Bridge 9327 7:37

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:40 Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 Op 95 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 414421 11:47

18:23:22 Gerónimo Giménez: La boda de Luis Alonso: Malagueña y Zapateado Los Romeros, guitars Philips 442781 6:26

18:31:37 Federico Moreno Tórroba: Finale from Tonata concertante Pepe Romero, guitar Extremadura Symphony Manuel Coves Naxos 573503 3:14

18:36:53 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 English Concert Trevor Pinnock DeutGram 4795448 11:00

18:50:09 Luigi Boccherini: Fandango from Guitar Quintet No. 4 G 448 Los Romeros, guitars Philips 442781 7:49

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:48 Louis Théodore Gouvy: Symphonie brève Op 58 German Radio Philharmonic Jacques Mercier CPO 777382 13:59

19:19:31 Georges Bizet: Symphony No. 1 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 37:59

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:31 César Franck: Le Chasseur maudit Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80247 13:50

20:17:20 Richard Strauss: Oboe Concerto Heinz Holliger, oboe New Philharmonia Orchestra Edo de Waart Philips 4788977 26:21

20:45:41 Michael Haydn: Symphony No. '1B' Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5392 12:49

21:02:53 Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557428 10:29

21:14:57 Claude Debussy: Three Nocturnes: Clouds Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80617 7:24

21:23:16 Claude Debussy: Images: Gigues Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 435766 7:19

21:34:20 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 4 BWV 1055 Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67308 13:36

21:49:55 Aaron Copland: Appalachian Spring San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 35:44

22:26:42 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 10 Op 14 # 2 HJ Lim, piano EMI 64952 13:51

22:43:43 Peter Tchaikovsky: Mozartiana Suite: Theme & Variations Op 61 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8777 14:49

23:00 QUIET HOUR

23:01:42 Traditional: Shaker Hymn 'Not One Sparrow is Forgotten' Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 2:39

23:04:22 Frédéric Chopin: Romance from Piano Concerto No. 1 Op 11 Idil Biret, piano Slovak State Philharmonic Robert Stankovsky Naxos 503293 11:40

23:16:02 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: March of the Priests Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 2:21

23:19:07 Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Méditation Op 42 # 1 Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 10:37

23:29:44 Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 10 Op 74 Cleveland Quartet Telarc 80351 9:45

23:39:59 Mario Castelnuovo-Tedesco: Platero and I: Melancolia Christopher Parkening, guitar EMI 54853 3:41

23:43:40 Percy Grainger: Dreamery BBC Philharmonic Richard Hickox Chandos 9584 6:29

23:50:10 Reynaldo Hahn: Three Preludes on Irish Folk Tunes Hüseyin Sermet, piano Valois 4658 4:09

23:55:00 Gary Schocker: Hypnotized: Together Yolanda Kondonassis, harp Azica 71297 2:34

23:57:52 Vladimir Rebikov: Berceuse Op 7 # 1 Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 1:44