WCLV Program Guide 02-25-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live from Mixon Hall - Jaime Laredo, violin; Mark Jackobs, viola; Sharon Robinson, cello; Anita Pontremoli, piano, recorded Wednesday 2/20/2019

Johannes Brahms: Violin Sonata No. 2 in A Major, Op. 100

Johannes Brahms: Cello Sonata No. 1 in E minor, Op. 38

Johannes Brahms: Piano Quartet No. 3 in C minor, Op. 60

01:53:49 Antonín Dvorák: Finale from Violin Sonata Op 57 Gil Shaham, violin DeutGram 449820 4:50

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Gioacchino Rossini: D'alma celeste, oh Dio!" (O heavens, I dared to trouble) Juan Diego Florez, tenor; Daniela Barcellona, mezzo-soprano; Valencia Community Orchestra Daniel Oren Decca 001164750

02:12:47 Leo Brouwer: Quintet for Guitar and String Quartet Ahmed Dickinson Cardenas, guitar; Santiago Quartet Cubafilin Records 4

02:32:04 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 17 in d, Op. 31, No. 2 "The Tempest" Ingrid Fliter, piano EMI Classics 94573

03:00:45 Julio Gomez: Balada Orquesta de Cordoba Jose Luis Temes Verso n/a

03:16:22 Adolf von Henselt: Aufforderung Zum Tanz (Invitation to the Dance) Sergio Gallo, piano Grand Piano GP661

03:27:57 Joan Manen: Violin Concerto No. 1 Op. A-7 "Concierto espanol" Tianwa Yang, violin; Barcelona Symphony & Catalonia National Orchestra Darrell Ang Naxos 8573067

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:20 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 Op 60 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 31:47

04:35:35 Richard Strauss: Death and Transfiguration Op 24 Cleveland Orchestra Lorin Maazel CBS 44909 22:53

05:00:14 Joseph Haydn: Sinfonia Concertante H 105 Elizabeth Wallfisch, violin Orch of Age of Enlightenment Elizabeth Wallfisch Virgin 59266 20:45

05:23:38 Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude & Good Friday Spell Philadelphia Orchestra Christian Thielemann DeutGram 453485 26:13

05:50:18 Maurice Ravel: Menuet antique Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 7:15

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:25 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Sous-bois Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 4:24

06:15:57 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: Pt. 1 Peter Schickele, narrator Atlanta Symphony Yoel Levi Telarc 80350 6:49

06:24:17 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 Op 46 # 8 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 209 3:34

06:28:18 Ola Gjeilo: Ubi caritas Ola Gjeilo, piano Voces8 Decca 24646 5:15

06:34:01 Aram Khachaturian: Masquerade: Galop Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 8542 2:57

06:42:44 Johann Sebastian Bach: Concerto for 4 Keyboards BWV 1065 Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Eclectra 2059 9:37

06:54:46 Richard Hayman: March Medley Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80122 6:09

07:04:39 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: Pt. 2 Peter Schickele, narrator Atlanta Symphony Yoel Levi Telarc 80350 6:15

07:13:58 Giuseppe Verdi: La battaglia di Legnano: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 9:03

07:24:57 Giuseppe Verdi: Rigoletto: Quartet Plácido Domingo, tenor Vienna Philharmonic Carlo Maria Giulini DeutGram 4796018 4:22

07:30:56 Henry Purcell: The Indian Queen: Symphony Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Capriccio 49240 5:12

07:41:39 Ludwig van Beethoven: Finale from Violin Sonata No. 9 Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 457619 10:16

07:54:47 Antonín Dvorák: Czech Suite: Polka Op 39 NDR Symphony Orchestra Sir John Eliot Gardiner DeutGram 437506 4:25

08:08:08 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: Pt. 3 Peter Schickele, narrator Atlanta Symphony Yoel Levi Telarc 80350 7:25

08:19:05 Trevor Pinnock: Passacaille, Gigue & Minuet after English Concert Trevor Pinnock Archiv 453451 7:19

08:28:25 Sir William Walton: Coronation March 'Crown Imperial' Royal Philharmonic André Previn Telarc 80125 6:23

08:40:08 Richard Wagner: Rienzi: Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 62403 12:23

08:54:09 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: Pt. 4 Peter Schickele, narrator Atlanta Symphony Yoel Levi Telarc 80350 7:44

09:07:22 Benjamin Britten: The Young Person's Guide to Orchestra Op 34 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80660 17:09

09:28:29 Ottorino Respighi: Rossiniana: Tarantella Respighi Chamber Orchestra Salvatore Di Vittorio Naxos 572332 7:48

09:39:13 Samuel Barber: Canzone Alexa Still, flute Koch Intl 7144 4:21

09:45:04 Eugène d'Albert: Cinderella: Ball at the King's Palace MDR Leipzig Radio Symphony Jun Märkl Naxos 573110 4:15

09:51:19 Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture Op 62 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Tafelmusik 1032 7:00

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:10 George Enescu: Wedding Dance Daniel Hope, violin DeutGram 4795305 1:42

10:01:53 Sergei Prokofiev: The Stone Flower: Wedding Dance Op 118 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 10481 3:14

10:06:36 Arthur Benjamin: Oboe Concerto after Cimarosa Anthony Camden, oboe City of London Sinfonia Nicholas Ward Naxos 553433 11:30

10:18:48 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No.11 after Corelli Academy of Ancient Music Andrew Manze Harm Mundi 907261 7:38

10:28:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Menuetto from Symphony No. 40 K 550 Royal Concertgebouw Orchestra Josef Krips Philips 4788977 4:45

10:35:05 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 41 K 551 Berlin Philharmonic Karl Böhm DeutGram 4793449 6:23

10:47:41 Igor Stravinsky: Divertimento from 'The Fairy's Kiss' Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 24:09

11:13:54 Johann Joachim Quantz: Concerto for 2 Flutes Jed Wentz, flute Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 447644 12:25

11:27:48 Franz Schubert: Overture in the Italian Style D 590 Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 7:48

11:38:44 Antonín Dvorák: Scherzo capriccioso Op 66 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 414422 12:35

11:52:26 Frédéric Chopin: Ballade No. 2 Op 38 Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448 7:41

12:07:07 Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 12:08

12:20:45 Carl Maria von Weber: Invitation to the Dance Op 65 Stephen Geber, cello Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430201 8:48

12:30:57 Morton Gould: Blues from 'Interplay' Findlay Cockrell, piano Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Albany 1174 4:06

12:39:25 George Gershwin: Prelude No. 2 'Blue Lullaby' Burning River Brass BurnRiver 2013 4:09

12:47:20 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 273 12:01

13:01:39 William Boyce: Jig from Symphony No. 7 Op 2 # 1 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 1:49

13:04:03 George Frideric Handel: Gigue from Trio Sonata Op 5 # 4 English Concert Trevor Pinnock Archiv 453451 0:56

13:06:35 Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 Op 54 Lang Lang, piano Sony 511758 12:19

13:20:57 Camille Saint-Saëns: Havanaise Op 83 Janine Jansen, violin Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 9:38

13:31:52 Sergei Prokofiev: Toccata Op 11 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 4:04

13:38:52 Robert Schumann: Toccata Op 7 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018 6:31

13:46:49 Luigi Cherubini: The Portuguese Hotel: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 9:41

13:57:05 Robert Schumann: Carnaval: Préambule Op 9 Vassily Primakov, piano Bridge 9300 2:30

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach: Concerto For Two Violins In D Minor, BWV 1043: Movement 3 Allegro Pekka & Jaakko Kuusisto, violins; Tapiola Sinfonietta; Tero Latvala, conductor Album: J.S. Bach: Violin Concertos Ondine 980 Music: 4:24

Antonin Dvorak: Cypresses, Nos. 2, 3, & 11 Miro Quartet Chamber Music Society of Palm Beach, The Breakers - Gold Room, Palm Beach, FL Music: 6:50

Leo Delibes (arr. Mimi Stillman): Sous le dome apais (Flower Duet from Lakmé) Sarah Shafer, soprano, Mimi Stillman, flute, Arlen Hlusko, cello, Charles Abramovic, piano Dolce Suono Ensemble + Concerts at the College, College of Physicians of Philadelphia, Philadelphia, PA Music: 5:35

Jaakko Kuusisto: Violin Concerto, Opus 28 Elina Vahala, violin; Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 30:29

Johannes Brahms: Sonata for Cello and Piano No. 2 in F Major Movement 4 Allegro Alban Gerhardt, cello; Markus Groh, piano Album: Les Nouveaux Interpretes - Brahms: Sonatas Music Harmonia Music 911641 Music: 4:20

Johannes Brahms: Clarinet Sonata No. 1 Julian Bliss, clarinet; Bradley Moore, piano Brooks Center for the Performing Arts, Brooks Center for the Performing Arts: Clemson, SC Music: 20:38

Benjamin Britten: Holiday Diary, Op. 5 for solo piano Dejan Lazic, piano The Gilmore International Keyboard Festival 2016, Stetson Chapel, Kalamazoo College, Kalamazoo, MI Music: 16:03

Justin Holland: Carnival of Venice: Fantasie Douglas Back, guitar Album: American Pioneers of the Classic Guitar Mento Music Press NA Music: 5:43

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:55:08 William Bolcom: Graceful Ghost Rag Spencer Myer, piano Steinway 30041 4:30

16:02:47 William Bolcom: The Brooklyn Dodge Spencer Myer, piano Steinway 30041 4:45

16:10:52 Hector Berlioz: Harold in Italy: The Brigands' Orgies Op 16 Robert Vernon, viola Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 11:10

16:27:55 John Barry: Goldfinger: Theme Philharmonia Orchestra Carl Davis Carl Davis 21 2:55

16:33:35 Dmitri Kabalevsky: Finale from Piano Concerto No. 2 Op 23 Michael Korstick, piano NDR Radio Philharmonic Alun Francis CPO 777658 6:03

16:42:04 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings RV 158 Freiburg Baroque Orchestra Thomas Hengelbrock DHM 77289 7:31

16:52:23 Earl Wild: Virtuoso Etude on 'Embraceable You' Jenny Lin, piano Steinway 30011 3:09

16:57:07 Edvard Grieg: Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 2:33

17:03:57 Felix Draeseke: Scherzo from Symphony No. 1 Op 12 NDR Symphony Orchestra Jörg-Peter Weigle CPO 999746 5:51

17:12:45 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 2 BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 12:17

17:27:19 George Frideric Handel: Keyboard Suite HWV 447 David Greilsammer, piano Sony 792969 7:00

17:38:39 Franz Liszt: Schubert Song 'Frühlingsglaube' S 558/7 Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020 3:33

17:43:20 Franz Liszt: Schubert Song 'Auf dem Wasser zu singen' S 558/2 Sergei Babayan, piano Discover 920155 4:40

17:50:28 Johan Svendsen: Norwegian Artists' Carnival Op 14 Trondheim Symphony Orchestra Ole Kristian Ruud Virgin 45128 6:58

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:27 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 28 K 200 London Mozart Players Jane Glover ASV 762 18:43

18:30:02 Cyril Scott: Lotus Land Op 47 # 1 Ray Chen, violin Decca 4833852 5:05

18:37:01 Manuel Ponce: Mexican Serenade 'Estrellita' Ray Chen, violin Decca 4833852 3:31

18:41:41 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Autumn' Concerto Op 8 # 3 Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 11013 10:37

18:53:21 Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Scherzo burlesque Op 53 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9454 5:02

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:19 Muzio Clementi: Symphony No. 2 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 573071 24:22

19:28:50 Ottorino Respighi: Church Windows Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80356 27:47

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:59 Robert Schumann: Konzertstück Op 86 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572770 18:18

20:21:10 Jacques Ibert: Flute Concerto Emmanuel Pahud, flute Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman EMI 57563 19:51

20:42:06 Joseph Haydn: String Quartet No. 13 Op 9 # 3 Angeles Quartet Decca 4783695 14:54

20:57:37 Johann Sebastian Bach: Two-Part Invention No. 13 BWV 784 Angela Hewitt, piano Hyperion 66746 1:08

21:01:54 Johann Sebastian Bach: French Suite No. 2 BWV 813 Vassily Primakov, piano Bridge 9350 14:16

21:17:06 Johann Strauss Jr: Waltz 'Voices of Spring' Op 410 Berlin Philharmonic Nikolaus Harnoncourt Teldec 24489 7:09

21:25:12 Christian Sinding: Rustles of Spring Op 32 # 3 Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300 3:19

21:32:13 Gabriel Fauré: Masques et bergamasques Op 112 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 13:37

21:48:04 Herbert Howells: Suite for Orchestra "The B's" London Symphony Richard Hickox Chandos 9557 32:13

22:21:31 Jean Sibelius: En saga Op 9 Cleveland Orchestra George Szell MAA 97 18:31

22:42:21 Arthur Foote: Nocturne and Scherzo Jeani Foster, flute Da Vinci Quartet Naxos 559014 12:42

22:55:28 Percy Grainger: Colleen Dhas City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9554 3:27

23:00 QUIET HOUR

23:01:19 Sir John Stevenson: The Last Rose of Summer Wynton Marsalis, cornet Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Sony 82849 1:43

23:03:03 Carlos Guastavino: Cantilena No. 4 Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 3:00

23:06:03 Ottorino Respighi: Ancient Airs Suite No. 1: Villanesca Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 4:40

23:12:10 Edvard Grieg: Lyric Suite: Shepherd Boy Op 54 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437524 4:07

23:16:17 Anton Bruckner: Adagio from Symphony No. 7 Chicago Symphony Sir Georg Solti Decca 417631 25:09

23:42:16 Charles-Marie Widor: Romance from Suite for Flute & Piano Op 34 Jeffrey Khaner, flute Avie 2131 4:12

23:46:29 Claude Debussy: Petite Suite: En bateau National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 3:45

23:50:14 Frédéric Chopin: Nocturne No. 5 Op 15 # 2 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 3:51

23:54:55 William Byrd: Ave verum corpus Ora Suzi Digby Harm Mundi 906102 3:28

