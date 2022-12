WCLV Program Guide 02-21-2019

00:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Peter Tchaikovsky: Snowflake Waltz Houston Symphony; Sergiu Comissiona, conductor Album: Tchaikovsky Waltzes ProArte 251 Music: 4:36

Alfredo Casella: Serenata, Op. 46 Daniel Gilbert, clarinet; Michael Kroth, bassoon; Kevin Cobb, trumpet; Adam Barnett-Hart, violin; Bion Tsang, cello Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 26:24

Piano Puzzler: This week's contestant is Lessa V from Syracuse, NY Music: ~7:28

Frederic Chopin: Mazurka Op. 68 No. 2 in A minor Frederic Chiu, piano Album: Chopin: Complete Mazurkas Harmonia Mundi 907247 Music: 2:50

Olivier Messiaen: Les offrandes oubliees (The Forgotten Offerings) Houston Symphony; Ludovic Morlot, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 10:13

Gabriel Faure: Cello Sonata No. 1 in A Major, Op. 13 Movement 4 Allegro quasi presto Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Album: Paris La Belle Epoque - Faure, Massenet, Etc / Ma, Stott Sony 87287 Music: 4:36

Gabriel Faure: Pelleas and Melisande Suite IRIS Orchestra; Michael Stern, conductor IRIS Orchestra, Germantown Performing Arts Center, Germantown, TN Music: 15:59

Lowell Liebermann: Fantasy on a Fugue by J.S. Bach John Novacek, piano; Elizabeth Mann, flute; Elizabeth Koch Tiscione, oboe; Bil Jackson, Clarinet; Michael Thornton, horn; Michael Kroth, bassoon Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 9:51

Florence Beatrice Price: Symphony No. 1 In E Minor: Movement 1 Fort Smith Symphony Orchestra; John Jeter, conductor Album: Florence Beatrice Price: Symphonies Nos. 1 & 4 Naxos 8.559827 Music: 16:34

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:01:45 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 17 K 453 Géza Anda, piano Camerata Salzburg Géza Anda DeutGram 4793449 30:40

02:33:47 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin Alexander Schimpf, piano Oehms 867 24:45

03:02:59 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 59 H 16:49 Paul Lewis, piano Harm Mundi 902371 22:52

03:28:42 Anton Bruckner: Symphony No. 9 Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Philips 4788977 59:28

04:31:47 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 2 Op 36 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 4776409 31:00

05:05:59 Claude Debussy: Three Nocturnes Cleveland Orchestra Chorus Women Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 24:25

05:33:01 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 BWV 1050 Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 21:08

05:54:42 Frédéric Chopin: Mazurka No. 32 Op 50 # 3 Kotaro Fukuma, piano CIPC 2003 4:50

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:05 Léo Delibes: Sylvia: The Huntresses San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 4:20

06:14:29 William Schuman: New England Triptych: Chester United States Marine Band Lt. Col. Jason K. Fettig Altissimo 4032 5:59

06:21:55 Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from String Quartet No. 22 K 589 Dover Quartet Cedille 167 6:37

06:30:40 Silvestre Revueltas: The Wandering Tadpole Simón Bolívar Symphony Maximiano Valdés Dorian 90227 4:39

06:40:29 Alexander Glazunov: The Seasons: Autumn Op 67 Royal Scottish Nat'l Orch José Serebrier Warner 61434 11:43

06:53:33 George Frideric Handel: Israel in Egypt: But as for his people Monteverdi Choir English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 432110 4:00

06:58:02 Karl King: Royal Scotch Highlanders March USAF Heritage of America Band Col. Lowell Graham Klavier 11139 2:28

07:04:19 Charles-Marie Widor: Toccata from Organ Symphony No. 5 Op 42 Todd Wilson, organ MAA 11009 5:24

07:12:21 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto Op 8 # 1 Takako Nishizaki, violin Capella Istropolitana Stephen Gunzenhauser Naxos 503293 10:20

07:24:43 Arthur Pryor: The Whistler and His Dog New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 2:47

07:28:40 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 3 Op 46 Israel Philharmonic Orchestra Leonard Bernstein DeutGram 27991 05:52

07:39:10 Darius Milhaud: Suite for 2 Pianos 'Scaramouche' Emma Johnson, clarinet ASV 910 9:44

07:53:27 Felix Mendelssohn: Scherzo from Octet for Strings Op 20 Meliora String Quartet Cleveland Quartet Telarc 80142 4:27

08:08:06 Alexander Borodin: Petite Suite: Intermezzo Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Chandos 9386 5:13

08:16:04 Sir Edward Elgar: Serenade for Strings Op 20 Rotterdam Chamber Orchestra Conrad van Alphen Telarc 80623 10:38

08:28:23 Claude Bolling: Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Baroque and Blue Sir James Galway, flute Tiempo Libre RCA 32164 5:26

08:34:06 Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: 2 Minuets Aulos Ensemble Centaur 3068 2:05

08:42:21 Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 2 Op 18 Simon Trpceski, piano Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2192 11:37

08:55:23 Miklós Rózsa: Ivanhoe: Overture National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81269 5:29

09:04:53 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 13 K 525 Chamber Players of Canada Atma 2532 17:07

09:35:21 William Grant Still: Afro-American Symphony: Humor Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9154 3:03

09:41:35 Heinrich von Herzogenberg: Scherzo from Trio Op 61 Albrecht Mayer, oboe Decca 4783498 3:46

09:46:00 Georg Philipp Telemann: Flute Concerto TWV 51:G2 Emmanuel Pahud, flute Berlin Baroque Soloists Rainer Kussmaul EMI 57397 9:01

09:57:26 Joaquín Rodrigo: Sonada de adiós 'Homage to Paul Dukas' Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 3:34

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:02 Francis Poulenc: Presto Pascal Rogé, piano Decca 425862 1:38

10:03:41 Francis Poulenc: Finale from Flute Sonata Sharon Bezaly, flute The Hague Philharmonic Neeme Järvi Bis 1679 3:17

10:08:37 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 2 K 417 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 12:40

10:22:36 Johannes Brahms: Finale from Horn Trio Op 40 Richard King, horn Albany 1325 6:09

10:29:58 Antonio Caldara: Coriolanus: Overture Wallace Collection Philharmonia Orchestra Simon Wright Nimbus 5079 4:20

10:36:56 Antonio Vivaldi: Flute Concerto Op 10 # 4 Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437839 7:14

10:50:59 Duke Ellington: The River: Suite Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9154 26:45

11:18:18 Hector Berlioz: Béatrice and Bénédict: Overture Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 7:59

11:27:59 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 10 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528 9:36

11:39:38 Alexander Glazunov: Concert Waltz No. 1 Op 47 Moscow Philharmonic Lawrence Leighton Smith Sheffield 27 8:31

11:48:57 Isaac Albéniz: Iberia: Fête-dieu à Séville Soyeon Kate Lee, piano Koch Intl 7759 8:45

12:06:30 Antonín Dvorák: Rondo Op 94 Han-Na Chang, cello St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano EMI 82390 8:44

12:19:10 Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau Kotaro Fukuma, piano EDP 2 11:04

12:32:13 Ludwig van Beethoven: Congratulations Minuet Tapiola Sinfonietta John Storgards Ondine 1001 4:20

12:39:50 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio K 261 Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 426263 7:01

12:49:45 Ottorino Respighi: Church Windows: St. Gregory the Great Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80356 9:21

13:01:41 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Bourrée BWV 1006 Tasmin Little, violin Naked Vn 2008 1:34

13:03:15 Johann Sebastian Bach: The Art of Fugue: Canon at the Twelfth BWV 1080 Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 10765 1:54

13:08:34 Léo Delibes: Coppélia: Prélude & Mazurka San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 6:25

13:16:30 Jules Massenet: Suite No. 4 'Picturesque Scenes' New Zealand Symphony Jean-Yves Ossonce Naxos 553125 15:19

13:33:07 Robert Schumann: Romance Op 94 # 2 Albrecht Mayer, oboe Decca 4783498 4:38

13:42:12 Clara Schumann: Romance Op 22 # 1 Daniel Hope, violin DeutGram 15312 3:35

13:48:37 Joseph Haydn: Symphony No. 19 Hanover Band Roy Goodman Hyperion 66533 11:31

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Frederic Chopin: Mazurka in f minor, Op. 7, No. 3 and Mazurka in B-Flat Major, Op. 17, No. 1 Richard Goode, piano Album: Richard Goode: Chopin Nonesuch 79452 Music: 4:18

Samuel Barber: Adagio for Strings, Op. 11 Saint Paul Chamber Orchestra; Joshua Weilerstein, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 7:53

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 18, K. 456, "Paradis" Richard Goode, piano; Los Angeles Philharmonic; Andrew Manze, conductor The Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 29:18

Kevin Olson: Summer Sonnet Chicago Acappella; Jonathan Miller, conductor Chicago Acappella, Wentz Concert Hall, Naperville, IL Music: 5:00

Edvard Grieg: Lyric Piece, Op. 68: Evening in the Mountains Gothenburg Symphony Orchestra; Neeme Järvi, conductor Album: Grieg: Holberg Suite DG 437520 Music: 4:31

Astor Piazzolla 9 (arr. Jeff Scott): Contrabajissimo Imani Winds Beaches Fine Arts Series, St. Paul's by the Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL Music: 10:22

Robert Schumann: Symphony No. 2, in C major, Op. 61: Movements 2-4 Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 24:47

Edvard Grieg: Piano Concerto in A minor, Op. 16: Movement 2 Adagio Javier Perianes, piano; Danish National Symphony Orchestra; Edward Gardner, conductor Concert Hall, DR Concert House, Copenhagen, Denmark Music: 6:17

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:22 Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet Natalie Dessay, soprano Orch du Capitole de Toulouse Michel Plasson EMI 56569 5:55

16:05:41 Léo Delibes: Les filles de Cadiz Nicole Cabell, soprano London Philharmonic Sir Andrew Davis Decca 6590 3:12

16:10:58 Leos Janácek: Suite for Orchestra Op 3 Slovak Philharmonic Libor Pesek RecordsInt 7008 13:13

16:28:25 Johann Sebastian Bach: Vivace from Viola da Gamba Sonata No. 3 BWV 1029 Yo-Yo Ma, cello Nonesuch 558933 4:46

16:34:59 E. J. Moeran: Serenade in G: Prologue Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 3:33

16:40:44 Sergei Rachmaninoff: Suite from Bach's Violin Partita No. 3 Olga Kern, piano Harm Mundi 907336 7:49

16:51:25 Duke Ellington: The River: Giggling Rapids Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9154 2:52

16:54:55 Franz Liszt: Schubert Song 'Die Forelle' S 564 Kotaro Fukuma, piano EDP 2 3:16

17:03:10 Johan Halvorsen: Mascarade: Holberg Overture Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 5:30

17:11:01 Sergei Rachmaninoff: Vivace from Piano Concerto No. 1 Op 1 Simon Trpceski, piano Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2191 12:10

17:25:53 Georg Muffat: Concerto Grosso Combattimento Consort Olympia 342 7:20

17:38:12 Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune Made in Berlin Decca 4833852 4:31

17:43:58 Claude Debussy: Arabesque No. 2 Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 3:22

17:49:56 E. J. Moeran: In the Mountain Country Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8639 7:04

17:57:42 Edvard Grieg: Lyric Suite: Rustic March Op 54 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437524 2:09

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:11:04 Darius Milhaud: Le Boeuf sur le toit Op 58 Lyon Opera Orchestra Kent Nagano Erato 45820 20:01

18:32:58 Frédéric Chopin: Waltz No. 1 Op 18 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 466357 4:58

18:39:11 Frédéric Chopin: Waltz No. 8 Op 64 # 3 Ingrid Fliter, piano EMI 14899 3:12

18:43:51 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra S 359/4 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 10:02

18:56:01 Gabriel Fauré: Berceuse Op 16 Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:45

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:54 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 K 385 Cleveland Orchestra George Szell Sony 86793 19:22

19:25:27 Léo Delibes: Coppélia: Suite San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 32:38

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:43 Joseph Haydn: Trumpet Concerto H 7:7e1 Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Raymond Leppard Sony 57497 14:32

20:17:47 Ottorino Respighi: Roman Festivals Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 55600 25:32

20:46:31 Johann Sebastian Bach: Italian Concerto BWV 971 Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 12:10

21:04:06 Johann Sebastian Bach: Italian Concerto BWV 971 Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 12:10

21:18:27 Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Serenade No. 9 K 320 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt Sony 372068 6:24

21:26:38 Joseph Haydn: Andante from Symphony No. 101 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 7:04

21:37:29 Gustav Holst: A Fugal Concerto Op 40 # 2 Anna Pyne, flute English Sinfonia Howard Griffiths Naxos 570339 8:18

21:48:28 Antonín Dvorák: Symphony No. 9 Op 95 Cleveland Orchestra George Szell Sony 63151 39:37

22:29:28 Luigi Boccherini: String Quartet Op 2 # 6 Quartetto di Cremona Klanglogo 1400 10:44

22:43:32 Jean Roger-Ducasse: Interlude from 'Au jardin de Marguerite' Rheinland-Pfalz Philharmonic Leif Segerstam MarcoPolo 223641 12:17

22:57:13 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia Lisa Batiashvili, violin Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili DeutGram 4792479 2:40

23:00 QUIET HOUR

23:02:04 Francisco Tárrega: La´grima Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 2:00

23:04:04 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: To Spring Op 43 # 6 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930 3:31

23:07:36 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 2 K 285 Emmanuel Pahud, flute EMI 56829 11:37

23:20:28 Felix Mendelssohn: Elijah: He Watching Over Israel Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80119 3:52

23:24:20 Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 45 Orchestra of St Luke's Sir Charles Mackerras Telarc 80156 14:25

23:39:58 Alexander Glazunov: Meditation Op 32 Rachel Barton Pine, violin Russian National Orchestra José Serebrier Warner 67946 4:06

23:44:05 Gordon Jenkins: Goodbye 'In memory of Benny' Richard Stoltzman, clarinet London Symphony Michael Tilson Thomas RCA 61790 4:19

23:48:25 Emil Darzins: Valse mélancolique Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 5:12

23:54:46 Franz Liszt: Schubert Song 'Frühlingsglaube' S 558/7 Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530 3:27