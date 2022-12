WCLV Program Guide 02-20-2019

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Jerome Moross: Biguine New Zealand Symphony Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Album: Frankie & Johnny Albany 1400 Music: 4:40

Claude Debussy: Estampes: 1. Pagodes; 2. La soiree dans Grenade Stephen Hough, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 10:37

Jerome Moross: Symphony No. 1 Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 20:04

Astor Piazzolla: Tango Suite: 2. Andante, rubato, melancolico; 3. Allegro Ancia Saxophone Quartet Rochester Chamber Music Society, Christ United Methodist Church, Rochester, MN Music: 11:34

Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini Dmitri Alexeev, piano; St. Petersburg Philharmonic Orchestra; Yuri Temirkanov, conductor Album: Rachmaninoff: Symphonic Dances, Aleko Overture RCA 62710 Music: 4:37

William Byrd/John Dowland: Elizabethan Set Geoff Nuttall, violin; Tara Helen O'Connor. flute; Kevin Payne. lute; Christopher Costanza, cello Bank of America's Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 8:47

Sergei Rachmaninoff: Suite No. 2 for Two Pianos, Op. 17 Anna Petrova, piano; Josu de Solaun, piano Virginia Arts Festival, Robin Hixon Theater, Norfolk, VA Music: 24:23

Camargo Guarnieri: Three Dances for Orchestra Philharmonic Orchestra of the Americas; Alondra de la Parra, conductor Alice Tully Hall, Lincoln Center, New York, NY Music: 9:08

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:02:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 40 K 550 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 30:56

02:35:17 Peter Tchaikovsky: Suite No. 4 Op 61 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8777 24:42

03:02:04 Béla Bartók: Divertimento for Strings Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 27:09

03:34:15 Johannes Brahms: Symphony No. 1 Op 68 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 43479 44:28

04:20:57 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream Incidental Music Op 61 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 485 30:10

04:55:01 Frédéric Chopin: Piano Sonata No. 2 Op 35 Yuja Wang, piano DeutGram 4795448 24:29

05:22:21 Ottorino Respighi: Church Windows Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80356 27:47

05:51:21 Hector Berlioz: Roman Carnival Overture Op 9 Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 8:19

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:04 Carl Maria von Weber: Finale from Piano Sonata No. 4 Op 70 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584 4:10

06:14:47 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 2 7:27

06:23:50 Guillaume de Machaut: Virelai 'Douce dame jolie' Waverly Consort Michael Jaffee Vanguard 8201 4:19

06:29:09 Giacomo Puccini: Scherzo for Orchestra Verdi Symphony Milan Riccardo Chailly Decca 2141 4:54

06:40:01 Peter Tchaikovsky: Finale from Serenade for Strings Op 48 Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 8:10

06:49:53 Johann Sebastian Bach: Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter BWV 650 Yo-Yo Ma, cello Nonesuch 558933 2:46

06:54:24 Jerome Moross: The Big Country: Theme Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 2:53

06:57:53 Henry Fillmore: March "The Circus Bee" Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7504 2:21

07:04:36 Wolfgang Amadeus Mozart: Suite of Dances Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 6:14

07:13:03 George Gershwin: Lullaby for Strings Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 417326 7:53

07:22:02 Carl Stamitz: Rondo from Cello Concerto No. 2 Christian Benda, cello Prague Chamber Orchestra Christian Benda Naxos 550865 4:21

07:28:10 Leroy Anderson: The Typewriter Alasdair Malloy, typewriter BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 1:35

07:31:17 Carl Orff: Carmina burana: Fortune Empress of the World Tölz Boys Choir Bavarian Radio Symphony Daniel Harding DeutGram 4778778 5:13

07:42:31 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: Finale Op 35 Daniel Majeske, violin Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 11:55

07:57:13 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80683 2:40

08:08:17 Peter Tchaikovsky: The Seasons: June 'Barcarolle' Op 37 # 6 Daniel Hope, violin DeutGram 4796922 5:20

08:16:34 Peter Warlock: Capriol Suite Christopher Parkening, guitar Academy St. Martin in Fields Iona Brown EMI 55052 10:50

08:30:00 Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 3 Kansas City Symphony Michael Stern Reference 120 4:26

08:40:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 1 K 16 Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80256 12:25

08:55:15 Richard Hayman: Kid Stuff Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68131 4:32

09:06:03 Maurice Ravel: Five Pieces for Children from 'Mother Goose' Martha Argerich, piano DeutGram 3109 13:58

09:22:21 Thomas Tallis: If Ye Love Me Cambridge Singers John Rutter Collegium 107 2:11

09:27:04 Luther Henderson: Tuba Tiger Rag Canadian Brass Steinway 30008 5:16

09:34:35 Duke Ellington: The River: Giggling Rapids Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9154 2:52

09:38:14 Richard Wagner: Tannhäuser: Entry of the Guests Chorus of Berlin German Opera Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli DeutGram 4795448 7:04

09:46:21 Johann Sebastian Bach: WTC-1: Prelude & Fugue No. 17 BWV 862 Till Fellner, piano ECM 1853 3:36

09:52:37 Mily Balakirev: Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18 Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 470840 8:21

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:10 Giacomo Puccini: Prelude for Orchestra Verdi Symphony Milan Riccardo Chailly Decca 2141 2:26

10:05:05 Giacomo Puccini: March 'Electric Shock' Verdi Symphony Milan Riccardo Chailly Decca 2141 1:43

10:08:42 Franz Schubert: Piano Sonata No. 5 D 557 András Schiff, piano Decca 440307 12:29

10:23:05 Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture Op 84 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 8:34

10:33:06 Manuel de Falla: La vida breve: Spanish Dance No. 2 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 4:08

10:40:33 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Final Dance BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 5:52

10:48:25 Frédéric Chopin: Mazurka No. 8 Op 7 # 4 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730 1:06

10:50:43 Joseph Haydn: Symphony No. 67 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 8 24:12

11:16:13 Zdenek Fibich: Spring Op 13 Czech National Symphony Marek Stilec Naxos 573197 12:59

11:31:11 Maurice Ravel: Miroirs: Une barque sur l'océan Lyon Opera Orchestra Kent Nagano Erato 14331 8:19

11:42:06 Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Ballet des Mouches Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5303 11:46

11:54:47 Peter Tchaikovsky: Waltz from Serenade for Strings Op 48 Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 3:56

12:06:54 Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on 'Ah, vous dirai-je, Maman' K 265 Janina Fialkowska, piano Atma 2532 12:15

12:20:57 Percy Grainger: Children's March 'Over the Hills and Far Away' Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 7:00

12:29:49 Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau Op 39 # 4 Boris Giltburg, piano Naxos 503293 4:28

12:37:43 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Pas de trois Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 6:54

12:46:32 Gioacchino Rossini: La gazza ladra: Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 9:07

12:56:47 Richard Wagner: The Flying Dutchman: Sailors' Chorus Leipzig Radio Chorus Men Dresden State Orchestra Silvio Varviso Philips 422410 2:32

13:00:27 César Cui: Orientale Op 50 # 9 Midori, violin Sony 52568 1:34

13:02:23 Alexander Borodin: Scherzo from String Quartet No. 2 Cleveland Quartet Telarc 80178 4:43

13:09:11 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 Julian Sommerhalder, trumpet Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 11:05

13:22:02 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony Deutsches Symphonie Berlin Riccardo Chailly Decca 421593 6:45

13:30:34 Ludwig van Beethoven: Rondo a capriccio Op 129 Russell Sherman, piano GM Records 2068 5:47

13:39:27 Robert Schumann: Arabeske Op 18 Daniel Gortler, piano Roméo 7281 6:45

13:48:37 Aaron Copland: Quiet City Raymond Mase, trumpet Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427335 9:19

14:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Peter Tchaikovsky: Snowflake Waltz Houston Symphony; Sergiu Comissiona, conductor Album: Tchaikovsky Waltzes ProArte 251 Music: 4:36

Alfredo Casella: Serenata, Op. 46 Daniel Gilbert, clarinet; Michael Kroth, bassoon; Kevin Cobb, trumpet; Adam Barnett-Hart, violin; Bion Tsang, cello Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 26:24

Piano Puzzler: This week's contestant is Lessa V from Syracuse, NY Music: ~7:28

Frederic Chopin: Mazurka Op. 68 No. 2 in A minor Frederic Chiu, piano Album: Chopin: Complete Mazurkas Harmonia Mundi 907247 Music: 2:50

Olivier Messiaen: Les offrandes oubliees (The Forgotten Offerings) Houston Symphony; Ludovic Morlot, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 10:13

Gabriel Faure: Cello Sonata No. 1 in A Major, Op. 13 Movement 4 Allegro quasi presto Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Album: Paris La Belle Epoque - Faure, Massenet, Etc / Ma, Stott Sony 87287 Music: 4:36

Gabriel Faure: Pelleas and Melisande Suite IRIS Orchestra; Michael Stern, conductor IRIS Orchestra, Germantown Performing Arts Center, Germantown, TN Music: 15:59

Lowell Liebermann: Fantasy on a Fugue by J.S. Bach John Novacek, piano; Elizabeth Mann, flute; Elizabeth Koch Tiscione, oboe; Bil Jackson, Clarinet; Michael Thornton, horn; Michael Kroth, bassoon Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 9:51

Florence Beatrice Price: Symphony No. 1 In E Minor: Movement 1 Fort Smith Symphony Orchestra; John Jeter, conductor Album: Florence Beatrice Price: Symphonies Nos. 1 & 4 Naxos 8.559827 Music: 16:34

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:37 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture Failoni Orchestra Will Humburg Naxos 503293 6:41

16:06:55 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Largo al factotum Leo Nucci, baritone Orchestra of La Scala Riccardo Chailly CBS 37862 4:17

16:13:50 Anton Bruckner: Overture Deutsches Symphonie Berlin Riccardo Chailly Decca 421593 11:35

16:27:52 George Gershwin: Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Now Audra McDonald, soprano San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68931 5:50

16:37:45 Scott Joplin: Peacherine Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3340 3:06

16:42:35 Ferruccio Busoni: Sonatina No. 6 'Chamber Fantasy after 'Carmen' Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394 7:46

16:52:30 Anderson & Roe: Ragtime alla Turca Greg Anderson, piano Steinway 30022 3:20

16:57:53 Peter Tchaikovsky: Suite No. 1: Marche miniature Op 43 Stuttgart Radio Symphony Sir Neville Marriner Capriccio 10227 1:55

17:03:47 Ferdinando Carulli: Polonaise from Guitar Concerto No. 1 Op 8 Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 426263 5:28

17:12:41 Peter Tchaikovsky: Sonatina from Serenade for Strings Op 48 Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 10:46

17:26:05 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 1 Op 138 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 8:53

17:39:27 Jacob Praetorius: Quam pulchra es Balthasar Neumann Choir Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Archiv 4794522 4:23

17:45:47 Hieronymus Praetorius: Vulnerasti cor meum Balthasar Neumann Choir Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Archiv 4794522 3:58

17:52:42 Franz Schubert: Scherzo from Piano Trio No. 2 D 929 Beaux Arts Trio Philips 4788977 6:52

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:12 Adalbert Gyrowetz: Symphony Op 6 # 3 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9791 20:12

18:30:55 Edvard Grieg: Peer Gynt: Ase's Death Estonian National Symphony Paavo Järvi Virgin 45722 5:01

18:37:58 Edvard Grieg: Peer Gynt: Solveig's Cradle Song Inger Dam-Jensen, soprano Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 3:48

18:43:31 Carl Friedrich Abel: Symphony Op 7 # 4 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8648 8:45

18:53:43 Edvard Grieg: Peer Gynt: Arabian Dance Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 4:41

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:47 Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' New Queen's Hall Orchestra Barry Wordsworth Argo 440116 13:04

19:17:22 Antonín Dvorák: Symphony No. 5 Op 76 London Symphony Witold Rowicki Philips 4788977 37:10

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live from Mixon Hall - Jaime Laredo, violin; Mark Jackobs, viola; Sharon Robinson, cello; Anita Pontremoli, piano

Johannes Brahms: Violin Sonata No. 2 in A Major, Op. 100

Johannes Brahms: Cello Sonata No. 1 in E minor, Op. 38

Johannes Brahms: Piano Quartet No. 3 in C minor, Op. 60

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by trumpeter Joe Wilder

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:56 Traditional: Londonderry Air 'Danny Boy' Sir James Galway, flute National Philharmonic Sir James Galway RCA 7892 3:20

23:06:17 Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 14 Op 131 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 821 9:43

23:16:01 Leopold Godowsky: Alt Wien Stephen Hough, piano Hyperion 67043 2:17

23:19:30 Robert Helps: Hommage à Fauré Alan Feinberg, piano Argo 430330 4:13

23:23:43 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Decca 414595 15:08

23:39:59 Andrew York: Andecy Sharon Isbin, guitar Sony 745456 4:25

23:44:24 Heino Eller: Symphonic Poem 'Twilight' Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 8656 5:59

23:50:23 Jules Massenet: Elégie Op 10 # 5 Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 48260 4:06

23:55:01 Percy Grainger: Colleen Dhas City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9554 3:27