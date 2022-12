WCLV Program Guide 02-19-2019

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Franz Liszt: Transcendental Etude No. 7 "Eroica" Nelson Goerner, piano Album: Liszt: Eudes d'execution transcendante Cascavelle 3029 Music: 4:29

Ottorino Respighi: Piano Quintet in F minor, P.35 Aaron Wunsch, piano; Daedalus Quartet Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 17:07

Jessie Montgomery: Records from a Vanishing City Saint Paul Chamber Orchestra Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 13:30

Franz Liszt: Funerailles, from 'Harmonies poetiques et religieuses' Micah McLaurin, piano The Gilmore International Keyboard Festival 2016, Stetson Chapel, Kalamazoo College, Kalamazoo, MI Music: 11:51

Max Bruch: Eight Pieces for Clarinet, Viola and Piano, Op. 83; No. 1 in a minor: Andante Kari Kriikku, clarinet; Martti Rousi, cello; Arto Satukangas, piano Album: Zemlinsky, Bruch: Clarinet Trio Ondine 760 Music: 4:38

Aaron Jay Kernis: String Quartet No. 1 ("musica celestis"): 2. musica celestis - adagiomusica celestis – adagio Ariel String Quartet Tippet Rise, LLC, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT Music: 11:06

Max Bruch: Kol Nidrei, Op. 47 Lily Maisky, piano; Mischa Maisky, cello CAMA, Lobero Theater, Santa Barbara, CA Music: 9:44

Ulysses S. Kay: Suite from The Quiet One Metropolitan Philharmonic Orchestra; Kevin Scott, conductor Album: Kay: Works for Chamber Orchestra Albany Records Music: 21:34

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:01:17 Joaquín Rodrigo: Concierto de estío Agustín León Ara, violin London Symphony Enrique Bátiz EMI 67435 20:36

02:23:44 Carl Orff: Carmina burana Gundula Janowitz, soprano Berlin German Opera Orchestra Eugen Jochum DeutGram 4795448 56:18

03:22:10 Viktor Ullmann: Piano Sonata No. 6 Op 49 Jeanne Golan, piano Steinway 30014 13:28

03:39:03 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6 Op 74 Rotterdam Philharmonic Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4790835 44:25

04:26:40 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 13 K 415 Alexander Schimpf, piano CityMusic Cleveland Joel Smirnoff CityMusic 2013 28:19

04:57:37 Ottorino Respighi: The Pines of Rome Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 21:53

05:23:35 Francis Poulenc: Sinfonietta Tapiola Sinfonietta Paavo Järvi Bis 630 27:22

05:52:07 Sir Edward German: Nell Gwyn: Overture Royal Liverpool Philharmonic John Wilson Avie 2194 7:25

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:22 Fritz Kreisler: Liebesleid Gil Shaham, violin Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 449923 3:37

06:12:29 Luigi Boccherini: Symphony No. 12 Op 21 # 4 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999174 8:06

06:21:42 Giacomo Puccini: Tosca: E lucevan le stelle Vittorio Grigolo, tenor Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Sony 775257 3:07

06:26:31 Johann Sebastian Bach: Finale from Concerto BWV 1053 Douglas Boyd, oboe Chamber Orchestra of Europe Douglas Boyd DeutGram 429225 6:12

06:33:09 Jean-Philippe Rameau: Les Boréades: Contredanse Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4478 3:00

06:41:39 Felix Mendelssohn: Allegro from Symphony No. 4 Op 90 CIM Orchestra Carl Topilow CIM 2003 11:01

06:53:59 Alexander Scriabin: Etude Op 8 # 12 Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448 2:14

06:57:59 John Philip Sousa: March 'Minnesota' Royal Artillery Band Keith Brion Naxos 559131 3:12

07:04:41 Frédéric Chopin: Polonaise No. 1 Op 26 # 1 Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883 6:47

07:13:28 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 24 K 182 Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80186 8:52

07:23:39 Leroy Anderson: Chicken Reel Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 3:09

07:27:10 Frederic Hand: Cantiga de Santa Maria Frederic Hand, guitar Willow 1036 3:23

07:32:38 John Philip Sousa: La Reine de la Mer Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 5:56

07:44:15 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 103 Vienna Philharmonic Nikolaus Harnoncourt ViennaPhil 2009 11:55

07:58:24 Samuel Scheidt: Galliard Battaglia Canadian Brass Steinway 30008 1:33

08:08:40 Franz von Suppé: The Torments of Tantalus Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 6:14

08:18:40 Camille Saint-Saëns: Africa Fantasie Op 89 Gwendolyn Mok, piano London Philharmonic Geoffrey Simon Cala 4031 11:04

08:31:08 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon Alexander Schimpf, piano Oehms 867 3:27

08:40:20 Ralph Vaughan Williams: The Wasps: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 442427 8:59

08:52:02 Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Piano Trio No. 3 Op 35 Beaux Arts Trio Philips 446077 3:26

08:57:50 Miklós Rózsa: Quo Vadis: March 'Ave Caesar' Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80631 4:12

09:07:02 Gabriel Fauré: Dolly Suite Op 56 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 16:14

09:28:33 Giacomo Puccini: Gianni Schicchi: O mio babbino caro Montserrat Caballé, soprano London Symphony Sir Charles Mackerras EMI 21296 2:40

09:33:44 Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Gavottes English Chamber Orchestra Raymond Leppard EMI 65732 3:44

09:37:33 Maurice Ravel: In the Style of Chabrier Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515 1:24

09:39:49 Claude Debussy: Sarabande & Danse Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 9:44

09:52:02 William Grant Still: Afro-American Symphony: Longings Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9154 7:19

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:12 Luigi Boccherini: Minuet from String Quintet Op 13 # 5 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782 3:20

10:04:04 Sir Thomas Beecham: The Gods Go a'Begging: Minuet Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 1:56

10:08:25 Richard Strauss: First Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' Orch de la Suisse Romande Kazuki Yamada PentaTone 518 12:02

10:22:20 Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 8:04

10:31:59 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Ein Mädchen oder Weibchen Anton Scharinger, bass Philharmonia Zürich Nikolaus Harnoncourt Teldec 242716 4:35

10:40:22 Wolfgang Amadeus Mozart: La clemenza di Tito: Overture Boston Baroque Martin Pearlman Telarc 31827 4:43

10:46:40 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Furiant Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 2:07

10:51:11 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 23 Op 57 Jenö Jandó, piano Naxos 503293 23:32

11:16:42 Léo Delibes: Le Roi s'amuse: Suite Chamber Philharmonic Bohemia Douglas Bostock Classico 158 13:32

11:32:52 William Boyce: Symphony No. 8 Op 2 # 8 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 10:50

11:44:44 Johann Strauss Jr: Waltz 'Tales from the Vienna Woods' Op 325 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 11:06

11:57:41 Frédéric Chopin: Mazurka No. 11 Op 17 # 2 Yundi, piano Mercury 4812443 2:01

12:06:16 Zoltán Kodály: Hungarian Rondo Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109 10:55

12:18:55 José Pablo Moncayo: Huapango Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 8:17

12:30:07 Sergei Rachmaninoff: Paraphrase on Kreisler's 'Liebesleid' Olga Kern, piano Harm Mundi 907336 4:03

12:37:55 Fritz Kreisler: Scherzo from String Quartet Nadja Salerno-Sonnenberg, violin EMI 56481 6:36

12:46:26 Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins Op 3 # 10 Olivier Brault, violin Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2005 9:46

12:56:58 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Norwegian Rustic March Op 54 # 2 Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522 3:00

13:00:26 Sergei Rachmaninoff: Scherzo Op 11 # 2 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3062 3:10

13:04:07 Peter Tchaikovsky: Humoresque Op 10 # 2 Stephen Hough, piano Hyperion 67043 2:43

13:08:43 Robert Schumann: Introduction & Allegro appassionato Op 92 Jan Lisiecki, piano St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano DeutGram 4795327 14:23

13:24:16 Franz Schubert: Impromptu No. 4 D 899/4 Simone Dinnerstein, piano Sony 798943 8:35

13:34:55 Antonio Salieri: Tarare: Act 2 Overture Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98269 3:25

13:42:06 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo K 494 Carol Wincenc, flute Emerson String Quartet DeutGram 431770 6:49

13:50:07 Alan Hovhaness: Prelude & Quadruple Fugue Op 128 Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Naxos 559755 6:53

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Jerome Moross: Biguine New Zealand Symphony Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Album: Frankie & Johnny Albany 1400 Music: 4:40

Claude Debussy: Estampes: 1. Pagodes; 2. La soiree dans Grenade Stephen Hough, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 10:37

Jerome Moross: Symphony No. 1 Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 20:04

Astor Piazzolla: Tango Suite: 2. Andante, rubato, melancolico; 3. Allegro Ancia Saxophone Quartet Rochester Chamber Music Society, Christ United Methodist Church, Rochester, MN Music: 11:34

Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini Dmitri Alexeev, piano; St. Petersburg Philharmonic Orchestra; Yuri Temirkanov, conductor Album: Rachmaninoff: Symphonic Dances, Aleko Overture RCA 62710 Music: 4:37

William Byrd/John Dowland: Elizabethan Set Geoff Nuttall, violin; Tara Helen O'Connor. flute; Kevin Payne. lute; Christopher Costanza, cello Bank of America's Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 8:47

Sergei Rachmaninoff: Suite No. 2 for Two Pianos, Op. 17 Anna Petrova, piano; Josu de Solaun, piano Virginia Arts Festival, Robin Hixon Theater, Norfolk, VA Music: 24:23

Camargo Guàrnieri: Three Dances for Orchestra Philharmonic Orchestra of the Americas; Alondra de la Parra, conductor Alice Tully Hall, Lincoln Center, New York, NY Music: 9:08

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:59 Dmitri Kabalevsky: Finale from Violin Concerto Op 48 Gil Shaham, violin Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457064 5:20

16:06:28 Antonín Dvorák: Scherzo from Sonatina Op 100 Gil Shaham, violin DeutGram 449820 2:54

16:12:41 Luigi Boccherini: Symphony No. 15 Op 35 # 1 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999175 11:54

16:26:48 Michael Gore: Terms of Endearment: Theme William Tritt, piano Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80168 2:52

16:34:24 William Grant Still: Afro-American Symphony: Sorrows Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9154 5:14

16:41:54 Carl Maria von Weber: Oberon: Overture Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 8:29

16:51:55 Frédéric Chopin: Etude No. 3 Op 10 # 3 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4795448 3:40

16:57:30 Benjamin Britten: Frolicsome Finale from 'A Simple Symphony' Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624 2:50

17:04:37 Peter Tchaikovsky: Waltz from Symphony No. 5 Op 64 West-Eastern Divan Orchestra Daniel Barenboim Warner 62190 5:52

17:13:45 Jenö Hubay: Fantaisie brillante on 'Carmen' Gil Shaham, violin DeutGram 447640 8:44

17:24:22 Sir Thomas Beecham: Dances from 'The Faithful Shepherd' Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 10:38

17:39:28 Eric Whitacre: Water Night London Symphony Eric Whitacre Decca 16636 5:59

17:47:23 Charles Wakefield Cadman: From the Land of the Sky-Blue Water Kyle Bielfield, tenor Delos 3445 1:50

17:52:23 Felix Mendelssohn: The Marriage of Camacho: Overture Op 10 Nuremberg Symphony Orchestra Klauspeter Seibel Colosseum 9007 6:52

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:03 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' S 97 London Philharmonic Sir Georg Solti DeutGram 4779525 16:46

18:27:33 Johann Sebastian Bach: Adagio from Concerto for 2 Keyboards BWV 1061 Greg Anderson, piano Steinway 30033 5:50

18:36:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Soave sia il vento Greg Anderson, piano Steinway 30022 3:06

18:41:07 Francis Poulenc: Suite Française after Claude Gervaise Michael Murray, organ Empire Brass Robert Woods Telarc 80218 12:10

18:55:01 Thomas Arne: The Glitt'ring Sun from 'The Morning' Greg Anderson, piano Steinway 30006 3:35

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:12 Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 9 G 482 Jian Wang, cello Camerata Salzburg DeutGram 474236 19:33

19:24:10 Franz Schubert: Symphony No. 6 Royal Northern Sinfonia Thomas Zehetmair Avie 2224 31:44

19:58:20 Frédéric Chopin: Mazurka No. 24 Op 33 # 3 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730 1:33

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:56 Richard Strauss: Don Juan Op 20 Pittsburgh Symphony Manfred Honeck Reference 707 18:20

20:21:17 Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 1 Op 25 Saleem Ashkar, piano Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 18:29

20:40:55 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 19 K 132 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45714 16:30

20:58:01 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 79 Sergei Babayan, piano ProPiano 224506 2:06

21:02:29 George Frideric Handel: Concerto Grosso Op 6 # 11 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 16:43

21:21:52 William Grant Still: Afro-American Symphony: Humor Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9154 3:03

21:27:00 William Grant Still: Afro-American Symphony: Longings Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9154 7:19

21:37:22 George Enescu: Roumanian Rhapsody No. 2 Op 11 # 2 Monte Carlo Philharmonic Lawrence Foster Erato 75179 11:02

21:50:17 Jean Sibelius: Symphony No. 6 Op 104 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60157 30:09

22:21:35 Jean Sibelius: Lemminkäinen in Tuonela Op 22 # 3 Swedish Radio Symphony Mikko Franck Ondine 953 18:06

22:42:25 César Franck: Les Éolides Basle Symphony Orchestra Armin Jordan Erato 88167 11:01

22:53:52 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 61 H 16:51 András Schiff, piano Teldec 17141 5:33

23:00 QUIET HOUR

23:01:39 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Nocturne Op 54 # 4 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 3:54

23:05:34 Dave Brubeck: Regret Dave Brubeck, piano London Symphony Russell Gloyd Telarc 80621 8:03

23:13:38 Frédéric Chopin: Prelude No. 4 Op 28 # 4 Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 2:32

23:17:32 Niels Gade: Andantino from Symphony No. 1 Op 5 Danish National Radio Sym Dmitri Kitayenko Chandos 9422 10:36

23:28:09 Domenico Scarlatti: Sonata in e Kk 402 Stephen Marchionda, guitar MDG 9031587 13:25

23:42:31 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia Jeanne Preucil Rose, violin Alfred 44287 4:45

23:47:17 Robert Helps: Mendelssohn's 'Schilflied' Alan Feinberg, piano Argo 430330 4:00

23:51:17 Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37 # 6 Latvian Radio Choir Sigvards Klava Ondine 1206 3:03

23:55:34 Manuel Ponce: Por ti mi corazon Jason Vieaux, guitar Azica 71287 3:09