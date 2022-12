WCLV Program Guide 02-14-2019

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Igor Stravinsky: Scherzo a la russe Russian National Orchestra; Mikhail Pletnev, conductor Album: Stravinsky: Symphony in E-flat, Op. 1/"Firebird" Suite/Scherzo a la russe DG 453434 Music: 4:32

Matthew Lo National Orchestral Institute Philharmonic; JoAnn Falletta, conductor National Orchestral Institute + Festival, Elsie & Marvin Dekelboum Concert Hall, University of Maryland, College Park, MD Music: 9:02

Dan Visconti: Legendary Love (in honor of Christian Kidd) ROCO ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 14:28

Ludwig van Beethoven: 12 Contretanzes Nos. 1, 2, 3, 4, 11, 12 Swedish Chamber Orchestra; Thomas Dausgaard, conductor Album: Beethoven: Complete Orchestral Works Simax PSC1281 Music: 4:36

Manuel de Falla (arr. William Kanengiser): El Amor Brujo Los Angeles Guitar Quartet: John Dearman, Matthew Greif, William Kanengiser, Scott Tennant, guitars Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 21:37

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet (excerpts) Baltimore Symphony Orchestra; Marin Alsop, conductor Album: Prokofiev: Romeo and Juliet Naxos 857353435 Music: 15:29

Ludwig van Beethoven (arr. Brandon Ridenour): Fur Elise Canadian Brass University of Georgia, Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 5:14

16:00 CLASSICAL MUSIC

15:57:02 Hector Berlioz: Festivities at the Capulets from 'Roméo et Juliette' Op 17 Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 1301 5:49

16:06:54 Giuseppe Verdi: Aïda: Celeste Aïda Jonas Kaufmann, tenor Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Sony 549204 4:37

16:13:56 Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 Vienna Philharmonic Leonard Bernstein DeutGram 423608 11:12

16:35:39 Alessandro Marcello: Andante from Oboe Concerto Marc Schachman, oboe American Classical Orchestra Thomas Crawford Centaur 3108 3:37

16:41:56 Hector Berlioz: Béatrice and Bénédict: Overture Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy Ondine 1188 7:55

16:51:43 Giacomo Puccini: La bohème: O soave fanciulla Jonas Kaufmann, tenor St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Sony 509249 4:11

16:58:09 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 1: Prelude BWV 1007 Yo-Yo Ma, cello Sony 752307 2:14

17:04:25 Alexander Glazunov: Wedding March Op 21 Moscow Symphony Igor Golovschin Naxos 553839 6:15

17:13:28 Karl Goldmark: In the Garden from 'Rustic Wedding' Symphony Op 26 National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 9:07

17:24:37 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Sea and Sinbad's Ship Op 35 Michel Schwalbé, violin Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 9:53

17:39:37 Craig Armstrong: Romeo + Juliet: Balcony Scene Paul Bateman, piano Czech National Symphony Paul Bateman Decca 4825281 5:18

17:47:02 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Minuet Ayako Uehara, piano EMI 17852 2:59

17:52:54 Antonín Dvorák: Finale from Serenade for Strings Op 22 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433549 6:54

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:11 Frédéric Chopin: Variations on 'Là ci darem la mano' Op 2 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518 17:01

18:27:48 Jean Sibelius: Menuetto Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 5:35

18:35:27 Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande: Entr'acte Lahti Symphony Orchestra Osmo Vänskä Bis 918 2:46

18:40:01 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 2 Berlin Radio Symphony Lorin Maazel DeutGram 4796018 12:06

18:53:58 Jean Sibelius: Belshazzar's Feast: Khadra's Dance Op 51 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60434 4:21

19:00 SYMPHONY AT SEVEN

19:02:49 Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 489 15:00

19:19:55 Florence Price: Symphony No. 1 in e Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559827 37:19

20:00 NIGHT MUSIC

20:00:35 Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 9:28

20:12:40 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn Op 56a Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 15:53

20:30:25 Adalbert Gyrowetz: Symphony Op 12 # 1 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9791 25:45

20:56:31 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 16 Op 32 # 5 Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448 2:48

21:02:29 Leopold Stokowski: Love Night & Transfiguration from Wagner's 'Tristan & Isolde' Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Phillips 438867 27:09

21:31:08 Frédéric Chopin: Nocturne No. 20 Shannon Lee, violin Telarc 80695 3:50

21:36:19 Umberto Giordano: Fedora: Intermezzo BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 2:19

21:40:54 Max von Schillings: Dance of the Flowers WDR Symphony Cologne Jan Stulen CPO 999233 5:04

21:47:13 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Suite Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80089 49:53

22:38:41 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 40 K 550 Royal Concertgebouw Orchestra Josef Krips Philips 4788977 7:34

22:48:59 Jean Sibelius: The Swan of Tuonela Op 22 # 2 Berlin Philharmonic Hans Rosbaud DeutGram 4796018 7:45

22:57:17 Claude Debussy: Preludes Book 1: Le vent dans la plaine Pascal Rogé, piano Decca 4785437 2:03

23:00 QUIET HOUR

23:01:30 George Gershwin: Porgy and Bess: I Loves You, Porgy Joshua Bell, violin Chamber Ensemble Sony 52716 4:14

23:05:45 Peter Tchaikovsky: Berceuse Op 72 # 2 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284 5:42

23:11:28 Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Mon coeur s'ouvre à ta voix Elina Garanca, mezzo-soprano SWR Symphony Orch Marco Armiliato DeutGram 4777177 5:46

23:18:55 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 3 Prelude London Philharmonic Sir Adrian Boult EMI 62539 7:39

23:26:36 César Franck: Psyché and Eros Basle Symphony Orchestra Armin Jordan Erato 88167 9:24

23:36:34 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61 # 7 Cleveland Orchestra George Szell Sony 82849 6:12

23:42:47 Bill Evans: Your Story Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 5:37

23:48:25 Antonín Dvorák: Lento from String Quartet No. 12 Op 96 Royal Philharmonic Charles Rosekrans Telarc 80610 7:47

23:56:44 Max Reger: Wiegenlied Op 79 # 1 Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 1:34

23:58:36 Leonard Bernstein: Anniversary for Stephen Sondheim Lara Downes, piano Sono Lumin 92207 1:15