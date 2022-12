WCLV Program Guide 02-07-2019

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Wolfgang Amadeus Mozart (arr. Robert Stallman): Quintet for Flute and Strings in C Major, K. 358: Movement 3 Robert Stallman, flute; Martinu Quartet Album: W.A.Mozart & R.Stallman: New QUINTETS for Flute and Strings BOCA 102 Music: 4:36

Joseph Joachim: Hamlet Overture The Orchestra Now; Leon Botstein, conductor Bard College, The Sosnoff Theatre at The Fisher Center for the Performing Arts, Annandale-On-Hudson, NY Music: 14:39

Piano Puzzlers: This week's contestant is Rob Scheinberg from Hoboken, NJ Music: ~8:41

Frederic Chopin: Waltz in C sharp minor Op. 64 No. 2 Stephen Hough, piano Album: Stephen Hough In Recital Hyperion 67686 Music: 3:25

Wolfgang Amadeus Mozart: Duo For Violin and Viola in B-flat Major, K 424 Amy Schwartz Moretti, violin; Rebecca Albers, viola Fabian Concert Series at The Robert McDuffie Center for Strings at Mercer University, Neva Langley Fickling Hall, Macon, GA Music: 19:36

Jules Massenet: Meditation from 'Thais' Chee-Yun, violin; Akira Eguchi, piano Album: Vocalise: Chee-Yun Denon 75118 Music: 4:31

Igor Stravinsky: Fireworks, Op. 4 Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 3:37

Astor Piazzolla: Le Grand Tango Chee-Yun, violin; Wendy Chen, piano Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 8:25

Franz Schubert: Symphony No. 2 New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor David Geffen Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY Music: 30:15

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:01:18 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 22 K 482 Jonathan Biss, piano Orpheus Chamber Orchestra EMI 17270 33:34

02:36:59 José Serebrier: Symphony on Bizet's 'Carmen' Barcelona Symphony José Serebrier Bis 1305 33:05

03:14:03 Max Bruch: Violin Concerto No. 1 Op 26 Daniel Hope, violin Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo DeutGram 15312 24:34

03:41:52 Richard Strauss: Don Quixote Op 35 Lynn Harrell, cello Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 417184 41:14

04:26:34 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 17 Op 31 # 2 Hélène Grimaud, piano DeutGram 4795448 21:57

04:49:54 Antonín Dvorák: Symphony No. 8 Op 88 Houston Symphony Andrés Orozco-Estrada PentaTone 578 38:13

05:32:01 Benjamin Britten: The Young Person's Guide to Orchestra Op 34 Yan Pascal Tortelier, narrator BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier BBC 94 19:03

05:52:32 Peter Tchaikovsky: The Seasons: June 'Barcarolle' Op 37 # 6 Lang Lang, piano Sony 511758 5:38

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:08 Jan Dismas Zelenka: Allemande from Capriccio No. 3 Bach Sinfonia Daniel Abraham Sono Lumin 92163 4:30

06:14:53 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 7:06

06:22:58 Peter Tchaikovsky: The Oprichnik: Act 4 Dances National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 554845 5:41

06:30:47 Bill Evans: Song for Helen Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 4:13

06:56:52 John Philip Sousa: March 'The Diplomat' Royal Artillery Band Keith Brion Naxos 559131 3:18

07:04:24 Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 435757 8:17

07:14:43 Eubie Blake: The Baltimore Todolo Richard Dowling, piano Klavier 77035 3:00

07:18:56 Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 2 Op 17 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Teldec 44943 10:25

07:32:02 Carlos Salzedo: Suite of Eight Dances: Tango Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80581 2:22

07:40:14 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 13 K 415 Alexander Schimpf, piano CityMusic Cleveland Joel Smirnoff CityMusic 2013 11:34

07:55:05 George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Analekta 8783 3:10

08:08:04 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Vienna Philharmonic Valéry Gergiev Philips 468526 5:46

08:15:39 Samuel Barber: Andante from Violin Concerto Op 14 Hilary Hahn, violin St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Sony 89029 9:04

08:27:01 Jorge Martínez Zßrate: Tres Danzas del Ballet 'Estancia' Duo Amaral DuoAmaral 501592 6:32

08:40:26 Antonín Dvorák: Mazurek Op 49 Akiko Suwanai, violin Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 464531 5:58

08:47:44 Johann Sebastian Bach: Goldberg Variation No. 13 BWV 988 Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715 5:03

08:54:15 Richard Rodgers: Selections from 'Spring is Here' Richard Rodgers, piano Harbinger 2501 5:46

09:05:01 Edvard Grieg: Norwegian Dances Op 35 Iceland Symphony Petri Sakari Chandos 9028 17:58

09:28:00 Harold Arlen: The Wizard of Oz: Over the Rainbow Joyce DiDonato, mezzo-soprano Erato 551696 4:53

09:35:01 Igor Stravinsky: The Rite of Spring: Sacrificial Dance Marc-André Hamelin, piano Hyperion 68189 4:06

09:41:44 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Mercutio Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 2:08

09:44:19 David N. Baker: Blues (Deliver My Soul) Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 4:11

09:50:57 Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 570293 5:44

09:58:36 Gilbert & Sullivan: The Mikado: Three little maids from school Marie McLaughlin, soprano Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80284 1:30

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:52 Clarence Cameron White: Levee Dance Op 26 # 2 Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 3:50

10:05:17 Errollyn Wallen: Woogie Boogie Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 2:24

10:09:38 Gustav Holst: St. Paul's Suite Op 29 # 2 English Sinfonia Howard Griffiths Naxos 570339 12:19

10:23:25 Frank Bridge: Cherry Ripe English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 3:14

10:27:24 Johann Joseph Fux: Rondeau à 7 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Challenge 72032 4:41

10:33:58 Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia Op 11 Vienna Philharmonic Lorin Maazel Decca 4785437 4:05

10:41:46 Edvard Grieg: In Folk Style from "Nordic Melodies" Op 63 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437520 7:47

10:51:58 Wilhelm Stenhammar: Serenade Op 31 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 445857 32:35

11:27:46 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 18 K 456 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 4786763 11:32

11:52:31 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 7 'Vito' Op 26 # 1 Julia Fischer, violin Decca 4785950 5:34

12:06:23 George W. Chadwick: Symphonic Sketches: Jubilee Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9334 7:39

12:15:49 John Knowles Paine: Finale from Symphony No. 2 Op 34 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 559748 11:06

12:28:31 Alexander Borodin: Prince Igor: Dance of the Polovetsian Maidens Philharmonia Orchestra Geoffrey Simon Cala 1029 2:15

12:32:47 Giovanni Gabrieli: Sonata pian' e forte National Brass Ensemble OberlinMus 1504 4:41

12:40:43 Giovanni Gabrieli: Sonata No. 20 à 22 Members of Taverner Consort Andrew Parrott EMI 54265 7:14

12:49:14 Johann Adolph Hasse: Sinfonia Op 5 # 6 Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 9:21

13:00:24 Dmitri Shostakovich: Prelude No. 10 Op 34 # 10 Midori, violin Sony 52568 2:06

13:03:08 Dmitri Shostakovich: Fugue No. 7 Op 87 # 7 Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9996 2:17

13:07:13 Joseph Haydn: Symphony No. 22 Vienna Philharmonic Zubin Mehta ViennaPhil 2009 15:30

13:24:32 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante No. 2 from Symphony No. 31 K 297 English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 420937 5:49

13:31:59 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 6 Burning River Brass BurnRiver 2013 3:33

13:39:01 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra S 359/3 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 7:39

13:48:17 Claude Debussy: Images: Rondes de printemps Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 435766 7:39

13:56:18 Jules Massenet: Impromptu 'Eau dormant' Aldo Ciccolini, piano EMI 64277 3:01

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Philip Glass (Trans. Paul Barnes): Orphee Suite for Piano: Movement 4 Paul Barnes, piano Album: The Music of Philip Glass transcribed and performed by Paul Barnes Orange Mountain 8 Music: 4:36

Bongani Ndodana-Breen (arr. Bongani Ndodana-Breen): Harmonia Ubuntu Goitsemang Lehobye, soprano; Minnesota Orchestra; Osmo Vanska, conductor Regina Mundi Roman Catholic Church, Soweto, South Africa Music: 9:30

Carl Maria von Weber: Quintet in B-flat major for Clarinet, Two Violins, Viola, and Cello, Op. 34 Tommaso Lonquich, clarinet; Erin Keefe, Ida Kavafian, violins; Yura Lee, viola; Nicholas Canellakis, cello Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Music: 22:55

Philip Glass: Etude No. 2 Simone Dinnerstein, piano Live broadcast from VPR's Studio One, Vermont Public Radio, Colchester, VT Music: 10:05

Maurice Ravel: String Quartet in F major Movement 4 Vif et agite Ebene String Quartet Album: Debussy, Faure, Ravel - String Quartets Music Virgin 519045 Music: 4:39

Claude Debussy: Petite suite for Piano, Four Hands Gilbert Kalish, piano; Hyeyeon Park, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 13:26

Pamela Stein Lynde: From the Mountain Alexandra Porter, soprano & hand chimes; Meghan Curry, soprano & hand chimes; Kayleigh Butcher, mezzo soprano & hand chimes; Pamela Stein Lynde, gong Contemporary Undercurrent of Song Project and Stone Mason Projects, Maken Studios, Philadelphia, PA Music: 7:01

Maurice Ravel: Daphnis et Chloe: Movement 3 Part 3 Cincinnati May Festival Chorus & Cincinnati Symphony Orchestra; Juanjo Mena, conductor Cincinnati May Festival, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 22:11

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:13 Johann Sebastian Bach: Sonata No. 2 for Solo Violin BWV 1003 Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4792479 22:28

16:06:11 Edvard Grieg: Peer Gynt: Arabian Dance Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 4:41

16:13:37 Percy Grainger: Tribute to Stephen Foster Monteverdi Choir English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Philips 446657 11:14

16:27:55 John Williams: Lincoln: Freedom's Call City of Prague Philharmonic Silva 1398 5:46

16:36:38 Sergei Prokofiev: Scherzo from Violin Concerto No. 1 Op 19 Julia Fischer, violin Russian National Orchestra Yakov Kreizberg PentaTone 059 3:36

16:42:49 Wilhelm Stenhammar: Finale from Serenade Op 31 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 445857 8:05

16:53:33 Duke Ellington: In a Sentimental Mood Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 3:23

16:59:06 Wolfgang Amadeus Mozart: Contradance K 609/1 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 431628 0:57

17:04:22 Dmitri Shostakovich: Finale from Symphony No. 6 Op 54 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2013 6:36

17:21:24 Bernard Herrmann: The Devil and Daniel Webster: Sleigh Ride New Zealand Symphony James Sedares Koch Intl 7224 1:56

17:25:10 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 10:27

17:40:31 Joseph Haydn: Adagio from Cello Concerto No. 2 Wendy Warner, cello Camerata Chicago Drostan Hall Cedille 142 5:47

17:47:38 Joseph Haydn: Finale from Piano Sonata No. 60 Paul Lewis, piano Harm Mundi 902371 02:32

17:52:39 Tylman Susato: The Danserye: Renaissance Dances Güttler Brass Ensemble Ludwig Güttler BerlinClas 1090 7:10

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:01 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in D for Strings K 136 K 136 Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 16:39

18:27:19 Orlando Gibbons: Lord Salisbury's Pavane & Galliard David Greilsammer, piano Sony 792969 6:27

18:36:40 Girolamo Frescobaldi: Toccata ottava di durezze e ligature David Greilsammer, piano Sony 792969 3:16

18:41:40 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1 London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 12:57

18:56:13 François Couperin: Suite No. 6: Les barricades mystérieuses David Greilsammer, piano Sony 792969 2:09

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:22 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 5 'Prometheus' S 99 London Philharmonic Sir Georg Solti DeutGram 4779525 12:26

19:16:57 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 2 Op 17 London Symphony Geoffrey Simon Chandos 9190 39:30

19:57:37 François Joseph Gossec: Gavotte Hubert Laws, flute Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp CBS 37216 2:25

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:26 Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme Op 33 Lynn Harrell, cello Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 17:06

20:20:47 Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Concerto K 314 John Mack, oboe Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 21:26

20:44:28 Ralph Vaughan Williams: Charterhouse Suite Israel Chamber Orchestra Dalia Atlas Stradivari 8011 13:31

21:02:29 Arthur Foote: Suite for Strings Op 63 do.gma chamber orchestra Mikhail Gurewitsch MDG 9121717 16:13

21:19:55 Johann Friedrich Fasch: Concerto for Trumpet, 2 Oboes & Strings Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Raymond Leppard Sony 57497 6:09

21:27:40 Georg Schürmann: Ludovicus Pius: Overture Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852 6:35

21:36:11 Darius Milhaud: Suite for 2 Pianos 'Scaramouche' Katia Labèque, piano Philips 426284 9:06

21:47:33 Wilhelm Stenhammar: Symphony No. 2 Op 34 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 445857 41:57

22:32:13 Johann Samuel Schröter: Piano Concerto Op 3 # 3 Murray Perahia, piano English Chamber Orchestra Murray Perahia CBS 39222 12:48

22:47:32 Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 15 Op 132 Cypress String Quartet Cypress 2012 16:05

23:00 QUIET HOUR

23:06:16 Erik Satie: Gnossienne No. 3 Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 3:10

23:09:27 Carl Busch: Omaha Indian Love Song Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 6:07

23:15:34 John Field: Nocturne No. 7 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:21

23:21:28 Johannes Brahms: Andante from Piano Concerto No. 2 Op 83 Yefim Bronfman, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 11:06

23:32:35 Dmitry Bortnyansky: Choral Concerto No. 2 'Let my Prayer Arise' Estonian Phil. Chamber Choir Paul Hillier Harm Mundi 2908304 6:50

23:40:22 Sergei Rachmaninoff: Moment Musical No. 1 Op 16 # 1 Boris Giltburg, piano Naxos 503293 7:16

23:47:29 Gregorio Allegri: Miserere Voces8 Decca 22601 7:00

23:54:30 Somei Satoh: Bifu Hilary Hahn, violin DeutGram 19103 4:50