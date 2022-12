WCLV Program Guide 02-05-2019

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

William Grant Still: Lyric Quartet: The Quiet One Oregon String Quartet Album: William Grant Still Koch 7546 Music: 4:35

Gaspar Sanz: Suite Espanola Celino Romero, guitar UGA Performing Arts Center, Ramsey Concert Hall, The University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA Music: 11:36

Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Quartet in F Major, K. 370 James Austin Smith, oboe; from the Escher Quartet: Adam Barnett-Hart, violin; Pierre LaPointe, viola; Brook Speltz, cello Chamber Music Society of Palm Beach, The Breakers - Gold Room, Palm Beach, FL Music: 13:44

William Grant Still: Wood Notes ROCO; Scott St. John, concertmaster ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 17:34

Joseph Haydn: Symphony in C Major Hob. I:48 "Maria Theresia" (IV: Finale - Allegro) Orpheus Chamber Orchestra Album: Haydn: Symphonies No. 48 & 49 DG 419607 Music: 4:33

Gerald Finzi: Clarinet Concerto, op. 31 Todd Palmer, clarinet; Geoff Nuttall, Owen Dalby, & Erin Heidrick, violin; Masumi Rostad & Meena Bhasin, viola; Joshua Roman & Nina Lee, cello; Doug Balliett, double bass Spoleto Festival USA, South Carolina Public Radio, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 25:53

Gabriela Lena Frank: Elegia Andina (2000) ROCO; David Danzmayr, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 10:40

Joseph Haydn: ENCORE: Haydn: Piano Sonata in C, H.XVI No.50: Adagio Bertrand Chamayou, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 5:59

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:01:58 Claude Debussy: La mer Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80617 24:34

02:28:19 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 Op 67 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 31:40

03:01:54 Samuel Barber: Piano Concerto Op 38 Jon Kimura Parker, piano Atlanta Symphony Yoel Levi Telarc 80441 27:56

03:34:58 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade Op 35 Steven Staryk, violin Royal Philharmonic Sir Thomas Beecham EMI 66998 45:34

04:22:08 Antonín Dvorák: Violin Concerto Op 53 Yehudi Menuhin, violin Paris Conservatoire Orchestra George Enescu Warner 555052 30:09

04:56:57 Johann Nepomuk Hummel: Piano Sonata No. 5 Op 81 Stephen Hough, piano Hyperion 67390 24:57

05:25:22 Paul Taffanel: Wind Quintet Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996 24:38

05:51:38 Richard Addinsell: Suicide Squadron: Warsaw Concerto Jean-Yves Thibaudet, piano BBC Symphony Hugh Wolff Decca 460503 8:49

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:36 George Frideric Handel: Allegro from Concerto No. 2 HWV 333 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Sony 63073 3:34

06:13:50 Giuseppe Verdi: Otello: Ballet Music Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:55

06:22:28 Johann Strauss Jr: Waltz 'Roses from the South' Op 388 London Philharmonic Franz Welser-Möst Seraphim 73295 8:52

06:31:47 Carl Stamitz: Andante from Flute Concerto Op 29 Irena Grafenauer, flute Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 426318 4:46

06:41:32 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in B-Flat for Strings K 137 K 137 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45471 12:24

06:55:57 John Philip Sousa: March 'The Circumnavigators Club' Central Band of the RAF Keith Brion Naxos 559730 1:43

06:58:03 John Philip Sousa: March 'The Triton Medley' Central Band of the RAF Keith Brion Naxos 559730 1:20

07:03:32 William Grant Still: Mother and Child Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 6:05

07:12:07 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 16 Op 72 # 8 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 7:54

07:20:53 Johann Sebastian Bach: Partita No. 3: Allemande BWV 827 Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 3:43

07:26:54 Dmitri Shostakovich: Jazz Suite No. 1: Waltz Burning River Brass BurnRiver 2013 2:27

07:30:57 John Williams: 1941: March Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 4:27

07:41:46 Ludwig van Beethoven: Consecration of the House Overture Op 124 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 429762 10:14

07:54:12 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'A Mighty Fortress' BWV 720 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 2:40

07:57:41 Michael Praetorius: Terpsichore: Volte à 4 New London Consort l'Oiseau 4759101 1:38

08:08:05 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Waltz Berlin Philharmonic Mstislav Rostropovich DeutGram 4795448 6:46

08:17:11 Alan Hovhaness: Finale from Symphony No. 48 Op 355 Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Naxos 559755 12:15

08:30:53 Ottorino Respighi: La boutique fantasque: Finale Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80396 4:39

08:40:00 William Bolcom: Graceful Ghost Rag Gil Shaham, violin DeutGram 463483 8:25

08:50:32 Richard Rodgers: Victory at Sea: D-Day Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 7:55

09:03:33 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4 BWV 1069 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 17:30

09:22:33 Scott Joplin: The Chrysanthemum Brian Dykstra, piano Centaur 3340 4:23

09:29:47 Richard Rodgers: Flower Drum Song: Overture Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434932 5:38

09:38:03 Louis-Nicolas Clérambault: Simphonia No. 2 "La Felicite" Debra Nagy, oboe Les Délices Délices 2009 6:56

09:47:44 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 S 244/2 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 9:09

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:17 Wolfgang Amadeus Mozart: German Dance K 605/1 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783 1:47

10:02:16 Johannes Brahms: Waltz No. 15 Op 39 # 15 Yaara Tal, piano Sony 53285 1:21

10:06:07 William Grant Still: Suite for Violin & Piano Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 12:50

10:20:51 George Gershwin: Lullaby for Strings Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 417326 7:53

10:30:27 Louis Moreau Gottschalk: Souvenirs d'Andalousie Op 22 Cecile Licad, piano Naxos 559145 4:04

10:38:48 Pablo de Sarasate: Navarra Op 33 Gil Shaham, violin Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Canary 7 6:46

10:47:54 Peter Tchaikovsky: Waltz in 5/8 Time Op 72 # 16 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284 1:36

10:51:27 Claude Debussy: Fantaisie for Piano & Orchestra Barry Douglas, piano Orchestre National de France Marek Janowski RCA 68127 25:00

11:19:01 Michael Haydn: Symphony No. 11 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9352 14:03

11:34:54 Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 1 Op 45 # 1 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Philips 416623 12:08

11:49:34 Franz Liszt: Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6 S 427 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280 9:15

12:06:32 Gustav Holst: First Suite for Military Band Op 28 # 1 Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80606 10:22

12:18:36 Mikhail Glinka: Spanish Overture No. 1 London Symphony Sir Charles Mackerras Mercury 434352 9:17

12:30:01 Ernest Bloch: Poems of the Sea: At Sea Lara Downes, piano Sono Lumin 92207 4:15

12:37:38 Ralph Vaughan Williams: Scherzo: The Waves from 'A Sea Symphony' Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80588 7:31

12:46:41 Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture Op 84 Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 16869 9:01

12:57:09 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden: Bird's Dance Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 2:45

13:00:46 Jean-Marie Leclair: Recréation de Musique No. 2: Badinage Florilegium Channel 7595 2:01

13:03:07 François Couperin: Suite No. 26: Gavotte Angela Hewitt, piano Hyperion 67480 1:56

13:07:06 Frederick Delius: In a Summer Garden BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 90845 15:07

13:23:14 E. J. Moeran: Whythorne's Shadow Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 4:57

13:29:57 Isaac Albéniz: Iberia: El Puerto Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80470 4:33

13:38:35 Enrique Granados: Goyescas: El fandango de candil Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 5:41

13:45:45 Johann Sebastian Bach: Flute Sonata BWV 1020 Joshua Smith, flute Delos 3402 11:15

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Chen Yi: Chinese Folk Dance Suite: Movement 2 YangKo (elastically) Cho-Liang Lin, violin; Singapore Symphony Orchestra; Lan Shui, conductor Album: Chen Yi: Momentum Bix 1352 Music: 4:38

Zhou Long: Valley Stream (1983) Gao Renyang, dizi; Hu Jianbing, guanzi; Deng Haiqiong, zheng;Frank Cassara, percussion; Zhou Long, conductor Album: Tales From the Cave: Music From China Delos 3335 Music: 6:40

Ernö Dohnányi: Cello Sonata in B flat minor, Op. 8 Bion Tsang, cello; Adam Neiman, piano Foundation for Chinese Performing Arts, Jordan Hall, Boston, MA Music: 27:31

Tan Dun: Concerto for String Orchestra and Pipa: Movement 1 & 3 Wu Man, pipa; Moscow Soloists; Yuri Bashmet, conductor Album: Tan Dun: Pipa Concerto Onyx 4027 Music: 8:38

Leos Janacek: Glagolitic Mass: Movements 1 & 8 Bavarian Radio Symphony Orchestra; Rafael Kubelik, conductor Album: Janacek Glagolitic Mass, Diary Of One Who Disappeared DG 463672 Music: 4:24

Zhou Tian: Viaje for Flute and String Orchestra Mimi Stillman, flute; Chamber Orchestra of the Triangle; Lorenzo Muti, conductor Chamber Orchestra of the Triangle, Carolina Theater, Durham, NC Music: 9:33

Leos Janacek: Mladi (Youth) Alexa Still, flute; Erin Hannigan, oboe; Jun Qian, clarinet; Alejandro Dergal, Bass Clarinet; George Sakakeeny, bassoon; Michelle Baker, horn Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 17:26

Gabriela Lena Frank: Tres Homenajes,: Movements 1 & 2 Ensemble Meme: Molly Morkoski, piano; Harumi Rhodes, Austin Hartman, violin; Liuh-Wen Ting, viola ; Caroline Stinson, cello Album: Gabriela Lena Frank: Compadrazgo Albany Records NA Music: 15:33

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:08 Enrique Granados: Spanish Dance No. 5 Op 5 # 5 Sharon Isbin, guitar Bridge 9491 5:33

16:07:36 Joaquín Turina: Danzas Andaluzas: Zapateado Op 8 # 3 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 4:40

16:14:06 Evaristo Felice dall'Abaco: Concerto a più istrumenti in e Op 5 # 3 Martin Sandhoff, flute Concerto Cologne Teldec 22166 10:49

16:29:33 Johann Sebastian Bach: Largo from Concerto for 2 Violins BWV 1043 Hilary Hahn, violin Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane DeutGram 4795448 6:49

16:37:48 Sir Hamilton Harty: The Fair Day from 'An Irish Symphony' Boston Pops Keith Lockhart RCA 68901 3:01

16:44:01 Ole Bull: Memories of Havana Henning Kraggerud, violin Dalasinfoniettan Bjarte Engeset Naxos 503293 7:10

16:52:55 Clive Richardson: Beachcomber New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66968 3:11

16:58:14 Frédéric Chopin: Mazurka No. 37 Op 59 # 2 Vassily Primakov, piano Bridge 9289 2:16

17:04:11 Igor Stravinsky: Suite No. 2 for Small Orchestra London Sinfonietta Riccardo Chailly Decca 417114 6:14

17:13:02 Friedrich Kuhlau: Overture to 'Elf-Hill' Op 100 Danish National Radio Sym Michael Schonwandt Chandos 9648 11:11

17:26:33 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 20 Op 49 # 2 Peter Takács, piano Cambria 1175 7:59

17:39:34 Lou Harrison: Pastorale No. 7 "For My Brother" Brooklyn Philharmonic Dennis Russell Davies MusicMasters 67089 6:07

17:47:21 Lou Harrison: Gigue & Musette Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465 1:57

17:53:06 George Gershwin: Three Preludes Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 6:20

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:20 Claude Debussy: Children's Corner Suite Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Atma 2377 16:59

18:28:30 Clarence Cameron White: Levee Dance Op 26 # 2 Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 3:50

18:34:17 Duke Ellington: In a Sentimental Mood Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 3:23

18:39:31 Charles Avison: Concerto Grosso No. 9 after Scarlatti English Concert Trevor Pinnock Archiv 415518 12:18

18:54:07 Charles S. Brown: A Song without Words Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 3:09

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:05 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 2 K 211 Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 20:56

19:25:26 Franz Berwald: Symphony No. 2 Helsingborg Symphony Okko Kamu Naxos 553051 31:29

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:57 Lodewijk Mortelmans: Morning Mood Brussels Philharmonic Alexander Rahbari MarcoPolo 223418 14:23

20:17:39 Felix Mendelssohn: Violin Concerto Daniel Hope, violin Basel Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4795305 22:39

20:42:30 Joseph Haydn: String Quartet No. 34 Op 33 # 4 Angeles Quartet Decca 4783695 15:42

21:03:32 Giuseppe Tartini: Violin Sonata Joshua Bell, violin Sony 11013 14:13

21:19:46 Giuseppe Verdi: Otello: Ballet Music Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:55

21:27:47 Giuseppe Verdi: Nabucco: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 7:10

21:37:19 Joaquín Rodrigo: Sonata giocosa Sir Angel Romero, guitar RCA 68767 11:40

21:51:17 Johannes Brahms: Symphony No. 4 Op 98 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 37:30

22:29:42 Franz Liszt: Paraphrase on Wagner's Tannhäuser S 445/1 Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525 10:32

22:42:46 Johann Sebastian Bach: Concerto for 2 Violins BWV 1043 Hilary Hahn, violin Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane DeutGram 4795448 14:13

22:57:30 Mohammed Fairouz: Piano Miniature No. 6 "Addio" Lara Downes, piano Steinway 30016 2:12

23:00 QUIET HOUR

23:01:53 William Grant Still: Mother and Child Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 6:05

23:07:59 Ottorino Respighi: Ancient Airs Suite No. 2: Aria Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 5:42

23:13:41 René Clausen: Prayer Kansas City Chorale Charles Bruffy Chandos 5105 4:23

23:19:13 Isaac Albéniz: Rêverie from Piano Sonata No. 5 Op 82 Albert Guinovart, piano Harm Mundi 987007 7:34

23:26:48 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Sinfonia Concertante K 364 Arthur Grumiaux, violin London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 11:15

23:38:59 Peteris Vasks: Cantabile for String Orchestra I Fiamminghi Rudolf Werthen Telarc 80457 6:21

23:45:21 Anton Rubinstein: Melody in F Op 3 # 1 John O'Conor, piano Telarc 80391 4:14

23:49:36 Antonín Dvorák: Czech Suite: Romance Op 39 NDR Symphony Orchestra Sir John Eliot Gardiner DeutGram 437506 4:56

23:55:40 Frédéric Chopin: Mazurka No. 49 Op 68 # 2 Vassily Primakov, piano Bridge 9289 3:28