WCLV Program Guide 01-29-2019

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Alexander Scriabin: Etude in G sharp minor, Op. 8 No. 9 Alla balata Yuja Wang, piano Album: Yuja Wang: Fantasia DG 16606 Music: 4:29

Henria Tomasi: Trombone Concerto Addison Maye-Saxon, trombone; Benjamin Krasner, piano Young Artist in Residence Series, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St Paul, MN Music: 16:26

Edward Elgar: Cello Concerto in E minor, Op. 85: Movement 4 Santiago Canon-Valencia, cello; Sphinx Symphony Orchestra; Thomas Wilkins, conductor The Sphinx Organization, Max M. & Marjorie S. Fisher Music Center, Detroit, MI Music: 11:26

Alexander Scriabin: Sonata No.5 Op 53 Garrick Ohlsson, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 11:20

Frederic Chopin: Preludes Op. 28 No 2, 7, 16 Rafal Blechacz, piano Album: Chopin: The Complete Preludes DG 10870 Music: 4:18

Franz Strauss Nocturno for Horn Addison Maye-Saxon, trombone; Benjamin Krasner, piano Young Artist in Residence Series, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St Paul, MN Music: 6:06

C.P.E. Bach: Flute Sonata in A minor (excerpt) Addison Maye-Saxon, trombone; Benjamin Krasner, piano Young Artist in Residence Series, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St Paul, MN Music: 7:24

Wang Jie: Symphony No. 1 "Awakening" Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 12:19

Frederic Chopin: Nocturne, Op. 27, No. 2 Alexander Gavrylyuk, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 5:45

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:01:36 Camille Saint-Saëns: Symphony No. 3 Op 78 Gaston Litaize, organ Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim DeutGram 4796018 34:19

02:37:40 Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43 Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell CBS 37812 22:02

03:01:32 Johannes Brahms: Symphony No. 4 Op 98 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 203 43:48

03:50:18 Aaron Copland: The Red Pony: Suite Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 23:32

04:15:46 Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 14 Op 131 Amadeus Quartet DeutGram 4795448 39:15

04:58:39 Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Suite Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Conifer 51313 31:11

05:32:13 Claude Debussy: Suite bergamasque Vassily Primakov, piano Bridge 9350 17:06

05:49:49 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins RV 516 Viktoria Mullova, violin Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Archiv 4777466 8:27

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:31 Johann Strauss Jr: Perpetual Motion Op 257 Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 5:25

06:16:54 Gioacchino Rossini: La gazza ladra: Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 9:07

06:30:03 Frederick Delius: Irmelin Prelude Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 5:15

06:41:52 Johann Sebastian Bach: Allegro from Violin Concerto No. 2 BWV 1042 Zino Francescatti, violin Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 8:08

06:51:46 John Dowland: Fine knacks for ladies La Nef Atma 2650 2:15

06:56:24 John Philip Sousa: March 'The Pathfinder of Panama' Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 3:27

07:03:11 Georg Philipp Telemann: Suite for Recorder & Strings: Italian Air TWV 55:a2 Elissa Berardi, recorder Philomel Baroque Orchestra Centaur 2366 6:29

07:13:01 Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 5 Op 76 London Symphony Witold Rowicki Philips 4788977 10:47

07:26:00 Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Frühlingsnacht' Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020 2:35

07:30:06 Traditional: Scarborough Fair Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 4:47

07:39:19 Salvatore Lanzetti: Finale from Cello Sonata Op 1 # 3 Juliana Soltis, cello Chamber Ensemble Acis 72276 5:03

07:45:20 Zez Confrey: Dizzy Fingers Richard Dowling, piano Klavier 77035 2:04

07:50:41 William Steffe: The Battle Hymn of the Republic Tabernacle Choir of Temple Square Orchestra of Temple Square Craig Jessop Telarc 80606 5:29

07:56:20 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Minuet Ayako Uehara, piano EMI 17852 2:59

08:08:45 Robert Schumann: Novelette No. 1 Op 21 # 1 Sviatoslav Richter, piano (Russ. 1915-1997 SVYAHT oh slahv) DeutGram 4796018 5:11

08:17:11 Lars-Erik Larsson: Lyric Fantasy Op 54 Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 8:37

08:26:48 Leonard Bernstein: Peter Pan: Dream with Me Kyle Bielfield, tenor Delos 3445 4:19

08:32:40 Sir Malcolm Arnold: Solitaire: Polka Philharmonia Orchestra Bryden Thomson Chandos 8867 2:19

08:40:55 Isaac Albéniz: Iberia: Fête-dieu à Séville Lang Lang, piano Sony 771901 9:03

08:51:46 Ennio Morricone: The Mission: Suite Crouch End Festival Choir City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 1057 10:27

09:07:42 George Gershwin: Second Rhapsody Lincoln Mayorga, piano Harmonie Ensemble New York Steven Richman Bridge 9212 12:19

09:21:39 William Byrd: Vigilate King's Singers Naxos 572987 4:23

09:28:03 Harry Warren: 42nd Street: 42nd Street Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 4:11

09:34:14 Ernö Dohnányi: Rondo from Serenade for Strings Op 10 Nash Ensemble Hyperion 68215 03:58

09:39:12 Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 6 Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5240 4:24

09:47:10 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Autumn' Concerto Op 8 # 3 Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington E1 Music 7790 10:50

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:12 John Bull: Galliard Alan Feinberg, piano Steinway 30019 2:03

10:02:33 William Byrd: Qui Passa: for my lady Nevell Alan Feinberg, piano Steinway 30019 3:53

10:08:36 Frederick Delius: Dance Rhapsody No. 1 Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 13:04

10:23:46 Percy Grainger: Early One Morning BBC Philharmonic Richard Hickox Chandos 9584 3:32

10:29:24 Gabriel Fauré: Dolly Suite: Dolly's Garden Op 56 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 2:31

10:33:00 Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Overture Op 113 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 5:00

10:42:10 Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 D 797/5 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SF Sym 60 6:52

10:51:14 Sergei Rachmaninoff: Suite No. 2 for 2 Pianos Op 17 Emanuel Ax, piano Sony 61767 23:25

11:16:09 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 K 239 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669 13:16

11:30:45 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 27 Op 90 Peter Takács, piano Cambria 1175 12:34

11:44:13 Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 436444 15:04

12:06:13 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 1 Philadelphia Orchestra Riccardo Muti EMI 63572 9:50

12:17:51 Isaac Albéniz: Iberia: El Albaicín Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80470 8:13

12:28:03 Julius Fucik: Florentine March Op 214 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 5158 5:17

12:36:57 Jacques Offenbach: Monsieur et Madame Denis: Overture Philharmonia Orchestra Antonio de Almeida Philips 422057 7:03

12:46:33 Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun Jeffrey Khaner, flute Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 417488 10:05

12:57:26 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Fairies' Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Harm Mundi 901502 1:21

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:10 Frederick Delius: Florida Suite English Northern Philharmonia David Lloyd-Jones Naxos 553535 37:02

13:40:14 Sir Arnold Bax: In the Faery Hills Royal Scottish Nat'l Orch David Lloyd-Jones Naxos 553525 14:53

13:56:14 Frank Bridge: Sally in our Alley English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 3:32

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Sergei Rachmaninoff: Women's Dance, from Aleko London Symphony Orchestra; Andre Previn, conductor Album: Rachmaninov, Symphonic Dances Op. 45 EMI 69025 Music: 4:37

Sean Michael Salamon: June dances for Flute, Oboe, Clarinet & Piano Yi Xiang, flute; Bethany Lawrence, oboe; Jacob Meyer, clarinet; Jenny Huang, piano Round Top Festival Institute, Edith Bates Old Chapel, Round Top, TX Music: 8:11

Radiohead (arr. Sybarite5): No Surprises sybarite5 Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 3:54

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 1 in F-sharp minor, Op. 1 Daniil Trifanov, piano; Grand Teton Music Festival Orchestra; Jerry Hou, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 30:20

Maurice Ravel: Miroirs Movement 1 Noctuelles Jean-Yves Thibaudet, piano Album: Beautiful Starry Night - Jean-Yves Thibaudet Plays Ravel Decca 448618 Music: 4:37

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No.3 Fabio Bidini, piano; Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 16:20

Ernst von Dohnanyi: Serenade in C major, Op. 10 New York Principals The Chamber Music Society of Palm Beach, Palm Beach, FL Music: 20:17

Maurice Ravel: Jeux d'eau Bertrand Chamayou, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 5:51

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:32 Frederick Delius: Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 5:51

16:07:20 Frederick Delius: Air and Dance for Strings Bradley Creswick, violin Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 65067 4:52

16:14:48 George Gershwin: Second Rhapsody Lincoln Mayorga, piano Harmonie Ensemble New York Steven Richman Bridge 9212 12:19

16:29:11 Quincy Jones: The Color Purple: Theme Belinda Broughton, violin Varèse Sarabande Symphony David Newman Varese Sar 67200 4:46

16:37:01 Francis Poulenc: Finale from Flute Sonata Sharon Bezaly, flute The Hague Philharmonic Neeme Järvi Bis 1679 3:17

16:43:11 Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture Op 84 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 7:39

16:52:56 Wolfgang Amadeus Mozart: The Impresario: Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 3:58

16:58:58 Thomas Morley: Galliard "Can She Excuse' Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132 1:03

17:04:01 George Frideric Handel: Judas Maccabaeus: Two Choruses & March ASMF Chorus Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 412733 6:30

17:14:26 Richard Wagner: Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey Cleveland Orchestra George Szell CBS 46286 12:01

17:28:25 Frédéric Chopin: Polonaise No. 2 Op 26 # 2 Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883 7:10

17:40:30 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 5:33

17:47:34 Johann Sebastian Bach: Duet No. 1 BWV 802 Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 2:38

17:53:01 Joseph Haydn: Minuet & Finale from String Quartet No. 64 Op 76 # 5 Kodály Quartet Naxos 503293 6:52

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:02 Joseph Haydn: Symphony No. 93 Cleveland Orchestra George Szell Sony 768779 23:12

18:34:21 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 9 Op 72 # 1 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 209 4:21

18:40:40 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 5 Op 46 # 5 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 209 3:17

18:45:26 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 7 Op 92 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 7:10

18:54:26 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 14 Op 72 # 6 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 209 4:06

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:34 Frederick Delius: Brigg Fair: An English Rhapsody BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 90845 16:36

19:22:13 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 Op 18 Alexandre Tharaud, piano Royal Liverpool Philharmonic Alexander Vedernikov Erato 557829 34:46

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:24 Antonín Dvorák: Terzetto Op 74 Arnaud Sussmann, violin CMS Studio 82503 17:22

20:19:48 Frank Bridge: Suite for String Orchestra English String Orchestra William Boughton Nimbus 5068 19:41

20:41:45 Leopold Mozart: Symphony Lithuanian Chamber Orchestra Georg Mais ArteNova 897710 16:15

21:03:01 Germaine Tailleferre: Concertino for Harp & Orchestra Gillian Benet, harp Women's Philharmonic JoAnn Falletta Koch Intl 7169 16:01

21:20:36 Antonio Vivaldi: Sinfonia for Strings RV 149 English Concert Trevor Pinnock Archiv 415518 6:04

21:27:56 Domenico Scarlatti: Sonata in f Kk 466 Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010 6:37

21:38:52 Camille Saint-Saëns: Barcarolle Op 108 Cristina Ortiz, piano Fine Arts Quartet Naxos 572904 9:06

21:50:16 Ernest Bloch: Violin Concerto Michael Guttman, violin Royal Philharmonic José Serebrier ASV 785 37:28

22:28:52 Joseph Haydn: Symphony No. 41 Arion Baroque Orchestra Gary Cooper early-mus 7769 20:33

22:52:10 Gustav Holst: The Planets: Venus Op 32 Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Decca 4785437 8:05

23:00 QUIET HOUR

23:02:31 Astor Piazzolla: Oblivion Milos Karadaglic, guitar European Film Philharmonic Christoph Israel DeutGram 17000 4:12

23:06:44 Frederick Delius: Irmelin Prelude Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 5:15

23:11:59 Frédéric Chopin: Prelude No. 15 Op 28 # 15 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728 5:24

23:18:44 Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Piano Concerto No. 9 K 271 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 17181 11:45

23:30:29 Gregorio Allegri: Miserere Sistine Chapel Choir Massimo Palombella DeutGram 4795300 10:10

23:41:48 Edvard Grieg: Two Melodies: The First Meeting Op 53 # 1 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437520 4:28

23:46:14 Frederick Delius: Two Aquarelles Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 4:45

23:51:00 Claude Debussy: Preludes Book 1: Voiles Pascal Rogé, piano Decca 4785437 5:05

23:56:40 Francis Poulenc: 'C' Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015 2:46