WCLV Program Guide 01-23-2019

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Marc-Antoine Chapentier; Ouverture to Acteon Les Arts Florissants; William Christie, conductor Charpentier - Les Arts Florissants, William Christie ‎- Acteon Harmonia Mundi 1901095 Music: 2:44

George Frideric Handel; Gavotte from Ottone Freiburger Barockorchester; Nicholas McGegan, conductor Album: Handel: Ottone Harmonia Mundi 907073 Music: 1:44

Claude Debussy: Prelude Bruyeres Emmanuel Ceysson, harp The Chamber Music Society of Palm Beach, Palm Beach, FL Music: 2:46

Francois Couperin: The Mysterious Barricades Emmanuel Ceysson, harp The Chamber Music Society of Palm Beach, Palm Beach, FL Music: 1:58

Anton Bruckner: Symphony No. 8: Movement 3 Adagio. Feierlich langsam New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY Music: 26:40

George Frideric Handel: Concerto Grosso in B-flat Major, Op. 3, No. 2, HWV 313 Venice Baroque Orchestra; Andrea Marcon, conductor University of Georgia, Hodgson Concert Hall, GA Music: 10:50

Richard Wagner: Albumblatt for Mrs. Betty Schott Llyr Williams, piano Album: Wagner Without Words Signum 388 Music: 4:28

John Harbison: Songs America Loves to Sing (excerpts) Tara Helen O'Connor, flute; Jose Franch-Ballester, clarinet; Bella Hristova, violin; Nicholas Canellakis, cello; Gilles Vonsattel, piano UGA & CMSLC, Hugh Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: ~13:20

Richard Wagner: Sonata in A-flat Major (for M. Wesendonck), WWV 85 Llyr Williams, piano The Gilmore International Keyboard Festival 2016, Dalton Center, Western Michigan University, Kalamazoo, MI Music: 12:34

Jonathan Leshnoff: Chamber Concerto for Violin and Orchestra Itamar Zorman, violin; The Classical Tahoe Orchestra; Joel Revzen, conductor Classical Tahoe, The Pavilion, Incline Village, NV Music: 16:34

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:01:08 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 Op 58 Leif Ove Andsnes, piano Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Sony 370548 33:55

02:36:56 Kara Karayev: In the Path of Thunder: Suite Tchaikovsky Symphony Orchestra Rauf Abdullayev Delos 2009 38:08

03:17:42 Bedrich Smetana: String Quartet No. 1 'From My Life' London Symphony Geoffrey Simon Chandos 8412 30:31

03:52:40 Josquin Desprez: Missa Pange lingua Ensemble Clément Janequin Dominique Visse Harm Mundi 2908304 22:47

04:19:09 George Frideric Handel: Organ Concerto No. 13 Simon Preston, organ English Concert Trevor Pinnock Archiv 413468 13:07

04:34:51 Igor Stravinsky: The Fairy's Kiss Cleveland Orchestra Oliver Knussen DeutGram 449205 43:32

05:21:14 Muzio Clementi: Symphony No. 4 Philharmonia Orchestra Francesco d'Avalos ASV 804 26:18

05:49:09 Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 8:55

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:52 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Divertimento No. 11 K 251 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669 4:22

06:15:01 Muzio Clementi: Overture No. 2 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 573071 8:38

06:25:11 Friedrich Witt: Rondo from Flute Concerto Op 8 Patrick Gallois, flute Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572089 5:57

06:33:15 Jerry Gray: Pennsylvania 6-5000 Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 1:35

06:41:07 Johannes Brahms: Finale from Symphony No. 2 Op 73 Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 67254 9:19

06:52:19 Maurice Jarre: Dead Poets Society: Carpe diem Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 2:54

06:56:27 John Philip Sousa: March 'The Liberty Bell' Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 3:38

07:04:18 Peter Tchaikovsky: Finale from String Sextet Op 70 Paul Neubauer, viola Emerson String Quartet Sony 547060 6:58

07:14:39 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 58 Arthur Rubinstein, piano Symphony of the Air Josef Krips RCA 300350 10:02

07:26:16 Leonard Bernstein: West Side Story: Jet Song Canadian Brass RCA 68633 2:03

07:32:06 William Boyce: Symphony No. 4 Op 2 # 4 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 7:01

07:44:44 Ralph Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody No. 1 New Queen's Hall Orchestra Barry Wordsworth Argo 440116 10:43

07:58:06 Wilfred Josephs: I, Claudius: Theme United Kingdom Symphony Harry Rabinowitz RCA 60470 1:51

08:08:16 Frédéric Chopin: Mazurka No. 32 Op 50 # 3 Moscow Symphony Vladimir Ziva Naxos 555048 5:59

08:17:59 Charles Ives: Finale from Symphony No. 2 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1003 10:12

08:29:48 Claude Debussy: King Lear: Fanfare & Le Sommeil de Lear City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 72095 4:43

08:39:49 Ludwig van Beethoven: Scene by the Brook from Symphony No. 6 Op 68 Manchester Camerata Douglas Boyd Avie 2242 11:26

08:53:00 Michel Legrand: Yentl: Papa, Can You Hear Me? Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 5:23

09:04:38 Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Suite Tempesta di Mare Chandos 805 17:59

09:28:17 Richard Rodgers: Waltz Medley Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2016 6:12

09:37:13 Giacomo Puccini: Madama Butterfly: Un bel dì vedremo Renée Fleming, soprano London Philharmonic Sir Charles Mackerras Decca 467049 4:49

09:44:23 Gustav Holst: The Planets: Jupiter Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 8:21

09:54:29 George Gershwin: Oh, Kay!: Someone to Watch Over Me Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart eOne 7792 4:38

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 Ambroise Thomas: Mignon: Gavotte BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 2:02

10:03:30 Sergei Prokofiev: Pierre et le Loup Jacques Brel, narrator Orchestre Lamoureux Jean Laforge Barclay 80406 26:21

10:07:10 Carlos Chávez: Symphony No. 2 Simón Bolívar Symphony Eduardo Mata Dorian 90179 11:50

10:21:02 Manuel Ponce: Sonatina meridional Denis Azabagic, guitar Naxos 554555 9:05

10:32:12 Wolfgang Amadeus Mozart: La finta giardiniera: Overture Dresden State Orchestra Hans Vonk Capriccio 10070 4:46

10:40:48 Joseph Haydn: Andante from Symphony No. 52 Royal Northern Sinfonia Rebecca Miller Signum 434 6:28

10:50:59 Victor Herbert: Cello Concerto No. 2 Op 30 Mark Kosower, cello Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573517 22:22

11:15:14 George Frideric Handel: Concerto Grosso Op 6 # 5 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 15:15

11:33:02 Karol Szymanowski: Concert Overture Op 12 BBC Symphony Edward Gardner Chandos 5115 12:03

11:46:56 Wilhelm Friedemann Bach: Symphony F 64 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Sony 62720 10:30

12:06:12 Johann Strauss Jr: Waldmeister: Overture Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 431628 9:24

12:17:18 Julius Fucik: Marinarella Overture Op 215 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 5158 10:50

12:30:16 Claude Debussy: Images, Book 1: Reflets dans l'eau Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 5:05

12:39:59 Alfredo Catalani: Loreley: Dance of the Water Nymphs BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 5:50

12:47:55 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 26 K 537 Maria João Pires, piano Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 4795448 10:10

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:44 Alexander Borodin: Symphony No. 1 Rotterdam Philharmonic Valéry Gergiev Philips 422996 35:28

13:37:25 Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol Op 34 Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta Decca 4785437 15:59

13:54:23 Nikolai Rimsky-Korsakov: Sérénade Op 37 Steven Isserlis, cello Chamber Orchestra of Europe Sir John Eliot Gardiner Virgin 91134 4:23

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ludwig van Beethoven: Septet in E-flat, Op. 20 Movement 2 Adagio cantabile Eduard Brunner, clarinet; Marie-Luise Neunecker, horn; Thomas Zehetmair, violin; Stefan Schweigert, bassoon Album: Beethoven Septet and Piano Quintet Music Philips 434036 Music: 4:34

Arnold Bax: Quintet for Oboe and Strings James Austin Smith, oboe; Rolston String Quartet The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 17:01

Piano Puzzler: Today's contestant is Brent Sverdloff from Rhinebeck, NY Music: 8:55

Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude and Fugue No. 8 András Schiff, piano Album: The Well-Tempered Clavier, Book I Decca 414388 Music: 8:12 (short excerpt)

Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 8 in G major, Op. 30 No. 3 Augustin Hadelich, violin; Jason Hardink, piano Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 17:15

Bela Bartok: Two Romanian Dances, Op. 8a, Sz 43: Allegro vivace Gyorgy Sandor, piano Album: Bela Bartok Solo Piano Works, Vol. 2 Sony 68275 Music: 4:26

Johannes Brahms: Symphony No. 2, Op. 73: Movements 3 & 4 Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Album: BPO Live BRAHMS TCHAIKOVSKY Beau Fleuve Records 610708-095002 Music: 13:57

Amy Beach: Theme and Variations for flute and string quartet, Op. 80 Elizabeth Mann, flute; Steven Copes, violin; Stefan Hersh, violin; Toby Appel, viola; Bion Tsang, cello Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 18:43

Bela Bartok: Violin Sonata for Solo Violin: Movement 1 Tempo di Ciaccona Timothy Kantor, violin Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 9:40

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:29 Edward MacDowell: Suite No. 2: Village Festival Op 48 Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 6:05

16:07:24 Edward MacDowell: Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 # 1 Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 3:17

16:13:52 Carlos Chávez: Symphony No. 2 Simón Bolívar Symphony Eduardo Mata Dorian 90179 11:50

16:27:07 Alfred Newman: Gunga Din: Main title & Finale Brandenburg Philharmonic Richard Kaufman MarcoPolo 223608 4:37

16:36:13 Alfred Newman: Street Scene Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 432109 6:24

16:43:56 Johann Sebastian Bach: Concerto after Vivaldi BWV 973 Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871 6:51

16:52:30 Nicola Piovani: Life is Beautiful: Main Theme Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 2:46

16:57:10 Jan Dismas Zelenka: Villanella from Capriccio No. 5 Bach Sinfonia Daniel Abraham Sono Lumin 92163 3:01

17:04:15 Henryk Wieniawski: Capriccio valse Op 7 Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 6:08

17:13:13 Carl Orff: Carmina burana: In Springtime Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas CBS 33172 9:15

17:25:21 Franz Schubert: Minuet & Finale from Symphony No. 1 Royal Concertgebouw Orchestra Nikolaus Harnoncourt Teldec 91184 9:59

17:40:45 Vilém Blodek: In the Well: Intermezzo Czech Philharmonic Václav Neumann Orfeo 180891 6:06

17:47:53 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Intermezzo Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 2:28

17:52:49 Camille Saint-Saëns: Finale from Symphony No. 1 Op 2 Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal PentaTone 157 7:14

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:40 Johann Christian Bach: Piano Concerto Op 7 # 5 Anastasia Injushina, piano Hamburg Camerata Ralf Gothóni Ondine 1224 16:28

18:28:07 Johannes Brahms: A German Requiem: How Lovely is Thy Dwelling Place Op 45 Vienna Singverein Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2010 5:04

18:34:47 William Arms Fischer: Goin' Home Alisa Weilerstein, cello Decca 19765 5:40

18:42:01 Peter Tchaikovsky: Adagio from Symphony No. 6 Op 74 Pittsburgh Symphony Manfred Honeck Reference 720 10:53

18:53:41 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 6: Homesickness Op 57 # 6 Emil Gilels, piano DeutGram 4793449 4:21

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:02 Joseph Haydn: Cello Concerto No. 1 H 7b:1 Matt Haimovitz, cello English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis DeutGram 429219 24:52

19:29:36 Muzio Clementi: Symphony No. 1 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 573071 26:43

20:00 CLEVELAND OVATIONS: BlueWater Chamber Orchestra, Tiffany Chang, guest conductor; Martin Neubert, oboe - Opulent Oboe and Scintillating Symphony, recorded November 10, 2018 at Plymouth Church UCC

Ludwig van Beethoven: Overture to The Creatures of Prometheus

Lukas Foss: Oboe Concerto

Joseph Haydn: Symphony 103 “Drumroll”

21:02:00 Sir Edward Elgar: Serenade for Strings Op 20 Blue Water Chamber Orchestra Carlton Woods Blue Water 2010 12:33

21:16:16 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 9 K 320 Bernard Adelstein, posthorn Cleveland Orchestra George Szell Sony 86793 39:28

21:56:17 Claude Debussy: Children's Corner: Serenade of the Doll Simon Trpceski, piano EMI 272 2:19

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by baritone Jubilant Sykes

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:18 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 14 Op 27 # 2 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581 6:39

23:07:58 Francisco Tárrega: Capricho Arabe Sharon Isbin, guitar (Amer. 1956- IHZ bin) Bridge 9491 5:51

23:13:47 Eric Whitacre: Water Night Elora Festival Singers Noel Edison Naxos 559677 4:30

23:19:27 Johannes Brahms: A German Requiem: Blessed Are They That Mourn Op 45 Blossom Festival Chorus Cleveland Orchestra Robert Shaw MAA 40602 10:20

23:29:48 Antonio Estévez: Mediodía en el Llano Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4795448 7:52

23:39:07 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 16 Op 32 # 5 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 3:33

23:42:41 George I. Gurdjieff: Night Procession Anja Lechner, cello ECM 2367 6:35

23:49:17 Johannes Brahms: Intermezzo Op 118 # 2 Orli Shaham, piano Canary 15 5:46

23:55:30 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 1: Watchman's Song Op 12 # 3 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930 2:49

23:58:36 Maurice Ravel: Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80601 1:25