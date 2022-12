WCLV Program Guide 01-21-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Olga Kaler, violin; Mark Kosower, cello; Jee-Won Oh, piano, live from Mixon Hall at the Cleveland Institute of Music

Ludwig van Beethoven: Piano Trio in D, Op. 70 No. 1, “Ghost”

Johannes Brahms: Piano Trio No. 1 in B, Op. 8

01:35:28 Joseph Haydn: String Quartet No. 1 Op 1 # 1 Angeles Quartet Decca 4783695 16:58

01:53:16 Frederick Delius: Irmelin Prelude Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 5:44

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:50 José de Jesus Martinez: Magdelena Miguel Pacheco, psaltery; Victor Flores, double bass; Alberto Crusprieto, piano; Cuarteto Latinamericano Sono Luminus 93224

02:07:09 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Quartet No. 1 in g, K. 478 (finale) Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin, Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony Classical 93071

02:16:58 Joaquín Rodrigo: Soleriana, suite Asturias Symphony Orchestra Maximiano Valdés Naxos 8.555844

03:00:50 Luigi Boccherini: Guitar Quintet in D "Fandango", G.448 Oscar Caceres, guitar; Arpeggione Ensemble; ADDA 581038

03:20:48 Ricardo Castro: Waltz Caprice Eva Suk, piano; Mexico City Philharmonic Orchestra Enrique Bátiz ASV 893

03:32:39 Piotr Ilyich Tchaikovsky: Francesca da Rimini, Op. 32, Symphonic Fantasy after Dante Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela Gustavo Dudamel Deutsche Grammophon 4778022

03:57:47 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Puck Op 71 # 3 Gil Shaham, violin DeutGram 463483 1:42

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:02 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 17 K 453 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 4830716 32:35

04:37:03 Igor Stravinsky: The Firebird Chicago Symphony Orchestra Pierre Boulez DeutGram 437850 46:03

05:24:26 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 10 Op 14 # 2 HJ Lim, piano EMI 64952 13:51

05:39:45 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 2 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 10:36

05:53:04 Joseph Haydn: Overture to an English Opera London Classical Players Sir Roger Norrington EMI 55192 4:10

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:15 Frédéric Chopin: Nocturne No. 10 Op 32 # 2 Maria João Pires, piano DeutGram 4795448 4:40

06:15:28 Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 9:56

06:28:13 Georg Philipp Telemann: Suite from 'Tafelmusik' Part 3 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Reference 2101 7:55

06:40:33 Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto de Aranjuez Narciso Yepes, guitar Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro DeutGram 4795448 11:11

06:53:31 Thomas Tallis: Loquebantur variis linguis Stile Antico Harm Mundi 807595 4:09

06:58:09 Eric Coates: March "Calling All Workers" New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66868 3:18

07:04:35 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 14 Op 27 # 2 Jenö Jandó, piano Naxos 503293 5:15

07:12:56 Zoltán Kodály: Hungarian Rondo Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109 10:55

07:25:52 Henry Mancini: Breakfast at Tiffany's: Moon River Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:05

07:30:33 Johann Strauss Jr: Artists Quadrille Op 201 Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80314 4:45

07:39:25 Sir Edward Elgar: Finale from Piano Quintet Op 84 English Symphony Orchestra Kenneth Woods Avie 2362 11:15

07:53:11 Ernest Bucalossi: The Grasshopper's Dance New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66968 4:09

07:57:58 Julio Sagreras: El colibrí Jason Vieaux, guitar Azica 71287 1:14

08:07:59 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz Op 14 Cleveland Orch Youth Orch Steven Smith MAA 10706 6:31

08:16:42 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 26 K 184 London Mozart Players Jane Glover ASV 762 8:32

08:26:31 Claude Debussy: Images, Book 2: Poissons d'or Alexander Schimpf, piano Oehms 1820 3:31

08:31:05 Michael Torke: Oracle Quad City Symphony Mark Russell Smith Ecstatic 92261 5:12

08:41:54 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Kalender Prince Op 35 Daniel Majeske, violin Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 10:59

08:54:32 Sir William Walton: Richard III: Prelude & Coronation Ian Watson, organ Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Chandos 8841 7:14

09:06:24 Georges Bizet: Carmen Suite No. 2 London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 17:38

09:27:35 Jerome Kern: The Song is You Manhattan String Quartet Newport 60033 4:30

09:34:32 Brian Dykstra: Delphinium Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3161 4:36

09:40:21 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony H 662 The Vivaldi Project John Hsu Centaur 3176 8:03

09:50:41 Ludwig van Beethoven: Allegretto from Symphony No. 7 Op 92 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 20081 7:59

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:05 Joaquín Rodrigo: Canciones españolas: Adela Plácido Domingo, tenor EMI 56175 2:17

10:03:34 Giuseppe Verdi: La traviata: Brindisi 'Libiamo, ne'lieti Ileana Cotrubas, soprano Bavarian State Opera, Munich Carlos Kleiber DeutGram 4795448 2:55

10:08:55 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 9 for Winds K 240 Amadeus Winds l'Oiseau 425819 13:15

10:24:05 Joseph Haydn: Finale from Cello Concerto No. 1 Mstislav Rostropovich, cello English Chamber Orchestra Benjamin Britten Decca 4785437 6:35

10:32:07 Jean Sibelius: Andante festivo Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 4:30

10:39:54 Jean Sibelius: Andantino from Symphony No. 3 Op 52 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60434 9:20

10:51:45 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 9 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528 24:16

11:17:53 Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue in D BWV 532 Nikolai Demidenko, piano (Russ.-born Eng. 1955-) Hyperion 67324 12:33

11:32:33 John Knowles Paine: Poseidon and Amphitrite Op 44 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 559748 12:09

11:47:02 Johann Strauss Jr: Indigo and the 40 Thieves: Ballet Music Slovak Radio Symphony Johannes Wildner MarcoPolo 223247 11:05

12:07:29 Édouard Lalo: Le roi d'Ys: Overture Orchestre National de France Armin Jordan Erato 45015 11:45

12:21:16 Claude Debussy: Preludes Book 1: La cathédral engloutie Pascal Rogé, piano Decca 4785437 6:20

12:29:36 Henry Purcell: Trumpet Tune & Bell Symphony Michael Murray, organ (Amer. studied at Oberlin) Empire Brass Telarc 80218 4:29

12:37:50 Henry Purcell: The Fairy Queen: Act 4 Symphony Les Arts Florissants William Christie Harm Mundi 901308 6:19

12:46:43 James Hewitt: Medley Overture Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 559654 11:50

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:55 Ernö Dohnányi: Sextet Op 37 Nash Ensemble Hyperion 68215 30:30

13:33:08 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 6 'Mazeppa' S 100 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda BBC 336 16:28

13:51:03 Zoltán Kodály: Finale from Symphony Philharmonia Hungarica Antal Doráti Decca 443006 7:23

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

John Rosamond Johnson: Lift Ev'ry Voice and Sing Tanglewood Festival Chorus; Boston Pops Gospel Choir; Members of the Boston Gay Men's Chorus; Boston Pops Orchestra; Keith Lockhart, conductor Album: American Anthem RCA 63888 Music: 4:49

Phoebe Knapp and Fanny Crosby, arr. Nancy Wertsch: Blessed Assurance Choir of St. Ignatius Loyola; Kent Tritle, conductor Album: Wondrous Love St. Ignatius Loyola Music: 4:35

Stephen Newby: His eye is on the sparrow Louise Toppin, soprano Album: Songs of Illumination Centaur 2375 Music: 2:54

Marques Garrett: Seek Ye First Morehouse College Glee Club; David Morrow, conductor Album: IMC Intercollegiate Men's Choruses Inc. 2012 National Seminar The Morehouse College Glee Club Morehouse College Music: 3:57

Traditional, arr. Uzee Brown: I'm Building Me a Home (Live) Morehouse College Glee Club; David Morrow, conductor Album: IMC Intercollegiate Men's Choruses Inc. 2012 National Seminar The Morehouse College Glee Club Morehouse College Music: 3:35

Michael Abels: Delights and Dances Chicago Sinfonietta; Harlem Quartet; Mei-Ann Chen, conductor Album: Delights and Dances Cedille 90000 141 Music: 13:02

Courtney Bryan: Eternal Rest Courtney Bryan, piano Album: This Little Light of Mine Courtney Bryan 884501336819 Music: 5:58

Adolphus Hailstork: Epitaph for a Man Who Dreamed: In Memoriam: Dr. Martin Luther King, Jr. Chicago Sinfonietta; Paul Freeman, conductor Album: African Heritage Symphonic Series, Vol. 2 Cedille 61 Music: 7:37

Thomas Dorsey: Precious Lord, Take My Hand Mahalia Jackson, vocals; Mildred Falls, piano; Ralph Jones, organ Fall-Jones Ensemble; Mahalia Jackson Album: Bless This House Columbia Records 889 Music: 4:12

Valerie Coleman: Tzigane Imani Winds Leonard Nimoy Thalia at Symphony Space, New York, NY Music: 9:42

Jason Moran: Cager Lee Jason Moran, piano Album: Selma (Music from the Motion Picture) Paramount Pictures/Pathe Music: 01:43

A.B. Androzzo: If I Can Help Somebody Mahalia Jackson, vocal Album: Gospels, Spirituals, & Hymns Columbia C2K 47083 Music: 3:48

Joseph Schwantner: New Morning For The World ("Daybreak of Freedom") Eastman Philharmonia; Willie Stargell, narrator; David Effron, conductor Album: Schwantner: New Morning for the World Mercury 411 031 Music: 27:14

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:59 Michel Legrand: Yentl: Papa, Can You Hear Me? Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 5:23

16:07:13 Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Romance Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 4:35

16:13:58 Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Phillips 438867 10:36

16:28:37 Patrick Doyle: Henry V: Non nobis Domine Brian Home, tenor Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80551 3:21

16:34:12 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 34 K 338 English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 420937 5:31

16:42:08 Sir Malcolm Arnold: Four Irish Dances Op 126 Queensland Symphony Andrew Penny Naxos 553526 7:42

16:52:18 Giuseppe Verdi: La traviata: Brindisi 'Libiamo, ne'lieti calici' Anna Netrebko, soprano Vienna Philharmonic Carlo Rizzi DeutGram 6188 3:04

16:56:35 Earl Wild: Virtuoso Etude on 'Embraceable You' Jenny Lin, piano Steinway 30011 3:09

17:04:15 Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 7:00

17:14:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from String Quartet No. 17 K 458 Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076 12:03

17:29:47 Antonín Dvorák: Polonaise Czech Philharmonic Václav Neumann Orfeo 180891 5:50

17:40:11 Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - Kayama London Philharmonic Choir Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins Decca 5793828 05:19

17:47:18 Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - Cantate Domino Polyphony Stephen Layton DeutGram 4793232 2:33

17:51:57 Gustav Mahler: Scherzo from Symphony No. 1 Bavarian Radio Symphony Rafael Kubelik DeutGram 4793449 6:55

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:29 Richard Strauss: Don Juan Op 20 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 425941 17:30

18:27:53 Ennio Morricone: Cinema Paradiso: Theme Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:23

18:33:37 Philippe Rombi: Joyeux Noël: Aria Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 4:05

18:39:56 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 12:36

18:53:45 James Horner: Legends of the Fall: Main Theme Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:55

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:16 Hector Berlioz: Overture to 'Les Francs Juges' Op 3 Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 12:18

19:15:39 Felix Mendelssohn: Concerto for Violin, Piano & Strings David Lefèvre, violin London Mozart Players Matthias Bamert Analekta 9283 39:22

19:56:56 Franz Liszt: Consolation No. 5 S 172/5 Nelson Freire, piano Decca 4782728 2:20

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:12 Jean Sibelius: Karelia Suite Op 11 Vienna Philharmonic Lorin Maazel Decca 4785437 14:11

20:15:56 Francis Poulenc: Gloria Sylvia McNair, soprano Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80105 24:17

20:42:04 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 4 K 495 Richard Berry, horn English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Avie 35 14:56

20:57:43 Jacques Ibert: Histoires: Le petit âne blanc Salut Salon Warner 554295 1:59

21:03:29 Frédéric Chopin: Variations on 'Là ci darem la mano' Op 2 Jan Lisiecki, piano NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski DeutGram 4796824 17:26

21:22:43 Johann Christian Bach: Carattaco: Overture Hanover Band Anthony Halstead CPO 999488 7:09

21:32:00 Sir Edward Elgar: Caractacus: Triumphal March Op 35 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 7:03

21:41:33 Dave Brubeck: Regret Brodsky Quartet Chandos 10801 6:03

21:49:41 Johannes Brahms: Concerto for Violin & Cello Op 102 Anne-Sophie Mutter, violin Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4795448 34:38

22:25:30 Carl Stamitz: Clarinet Concerto No. 7 Andreas Ottensamer, clarinet Potsdam Chamber Academy Decca 4814711 20:16

22:47:43 Max Bruch: Romance for Viola & Orchestra Op 85 Janine Jansen, viola Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 7260 8:27

22:57:40 Anthony Holborne: Galliard 'My selfe' Hespèrion XXI Jordi Savall AliaVox 9813 2:07

23:00 QUIET HOUR

23:01:30 Henri Duparc: Chanson triste Mischa Maisky, cello DeutGram 457657 4:17

23:05:47 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SF Sym 60 5:25

23:11:13 Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Garden Scene Op 11 Gil Shaham, violin DeutGram 439886 5:32

23:17:39 Mauro Giuliani: Siciliano from Guitar Concerto No. 1 Op 30 Narciso Yepes, guitar English Chamber Orchestra Luis García-Navarro PentaTone 202 6:20

23:23:59 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 1: Prelúdio-Modinha Members of Nashville Symphony Andrew Mogrelia Naxos 557460 7:57

23:33:25 Victor Herbert: Andante from Cello Concerto No. 2 Mark Kosower, cello Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573517 7:35

23:41:01 Franz Schubert: Allegretto D 915 Maria João Pires, piano DeutGram 457550 5:41

23:46:33 Johann Sebastian Bach: St. Matthew Passion: Erbarme dich François Leleux, oboe d'amore Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili DeutGram 4792479 6:44

23:53:54 Anonymous: Spiritual 'Sometimes I Feel Like a Motherless Child' Wynton Marsalis, cornet Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger CBS 42137 3:13

23:57:28 E. J. Moeran: Serenade in G: Air Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 2:43