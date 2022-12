WCLV Program Guide 01-15-2019

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach (arr. Gabriela Montero): Improvisation on Prelude in C from the Well-Tempred Clavier Book I, BWV 846 Gabriela Montero, piano Album: Bach And Beyond EMI 64647 Music: 4:14

Johann Sebastian Bach: Concerto in D Minor for Two Violins and Orchestra, BWV 1043 Francisco Fullana and Nina Tso-Ning Fan, violins; Saint Paul Chamber Orchestra; Jeannette Sorrell, conductor St. Paul's United Church of Christ, Saint Paul, MN Music: 14:18

Consuelo Velazquez (arr. Gabriela Montero): Improvisation on "Besame Mucho" (encore) Gabriela Montero, piano concert from the Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 5:40

Howard Hanson: Symphony No. 4, "Requiem" Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 22:00

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 1: Movement 3 Fuga Nashville Symphony Orchestra; Kenneth Schermerhorn, conductor Album: Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 1 Naxos 557470 Music: 4:26

Heitor Villa-Lobos: Ciranda das sete notas Jack Pena, bassoon; Spoleto Festival USA Orchestra; Norman Huynh, conductor Spoleto Festival USA, St Matthew's Lutheran Church, Charleston, SC Music: 11:19

Laurence Sherr: Sonata for Cello and Piano Mir zaynen do! Karen Becker, cello; Jay Mauchley, piano Red Lodge Music Festival, Red Lodge Civic Center, Red Lodge MT Music: 23:51

Thomas Arne: Overture (Symphony) No. 1 in E minor Philadelphia Baroque Orchestra Tempesta di Mare Gwyn Roberts & Richard Stone, Directors; Emlyn Ngai, Concertmaster Tempesta di Mare, Perelman Theater, Kimmel Center, Philadelphia, PA Music: 7:17

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:01:24 Richard Strauss: Also sprach Zarathustra Op 30 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 425942 31:29

02:34:33 Maurice Ravel: Piano Concerto Pierre-Laurent Aimard, piano Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 14764 22:12

02:58:15 Ottorino Respighi: The Pines of Rome Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 21:01

03:25:01 Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem K 626 Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra George Szell MAA 75 54:30

04:21:41 Leos Janácek: Idyll for String Orchestra Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572698 29:23

04:53:58 Joseph Haydn: Symphony No. 98 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst ViennaPhil 2009 25:20

05:22:31 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 1 BWV 1052 Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 24:11

05:47:07 Alexander Borodin: Prince Igor: Overture Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80039 10:31

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:43 Vítezslav Novák: Slovak Suite: Children's Scene Op 32 Royal Liverpool Philharmonic Libor Pesek Virgin 45251 3:37

06:13:29 Giovanni Battista Sammartini: Symphony Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 557298 10:00

06:24:53 Carlos Salzedo: Chanson de la Nuit Yolanda Kondonassis, harp (Amer. CIM grad. www.yolandaharp.com) Azica 71273 3:43

06:30:01 Jean Sibelius: Kuolema: Valse triste Op 44 # 1 Berlin Philharmonic Hans Rosbaud DeutGram 4796018 4:20

06:39:25 Ludwig van Beethoven: Finale from Piano Trio No. 2 Op 1 # 2 Joseph Kalichstein, piano Koch Intl 7724 7:22

06:47:21 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 Op 46 # 8 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 209 3:34

06:52:48 Leroy Anderson: Jazz Pizzicato BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559356 1:53

06:58:39 John Philip Sousa: March 'The Black Horse Troop' Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:18

07:06:23 Johannes Brahms: Rhapsody Op 79 # 2 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 6:27

07:15:25 Max Reger: Fugue from Variations on a Mozart Theme Op 132 New York Philharmonic Kurt Masur Teldec 74007 8:26

07:25:36 Johann Sebastian Bach: Siciliano from Flute Sonata No. 2 BWV 1031 Joshua Smith, flute Delos 3402 2:02

07:29:35 Igor Stravinsky: Circus Polka Jenny Lin, piano Steinway 30028 3:54

07:34:01 "PDQ Bach": Chorale & Finale from 'Oedipus Tex' S 150 Frank Kelley, tenor Hoople Off-Season Philharmonic Newton Wayland Telarc 80239 4:14

07:45:10 Joseph Haydn: Divertimento for Winds H 2:46 Quintett.Wien Nimbus 5479 10:02

07:57:25 George Gershwin: Girl Crazy: Embraceable You Richard Glazier, piano (Amer. CIM DMA grad) Centaur 3347 1:44

08:08:17 Heitor Villa-Lobos: Brazilian Suite: Gavotta-Choro Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008 5:01

08:15:54 Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes Op 7 # 2 Anthony Camden, oboe London Virtuosi John Georgiadis Naxos 553002 10:06

08:27:53 Felix Mendelssohn: War March of the Priests New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 61843 4:48

08:33:18 David Fraser: Lord Lovat's Lament English Symphony Orchestra Donald Fraser Avie 2391 4:22

08:45:12 Johannes Brahms: Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15 Yefim Bronfman, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 11:48

08:59:37 Vangelis: Chariots of Fire: Theme Randy Kerber, synthesizer (Amer. 1958-) Boston Pops John Williams Sony 62592 3:32

09:07:14 Joseph Haydn: Piano Trio No. 44 H 15:28 Joseph Kalichstein, piano Dorian 90164 18:34

09:30:14 Richard Wagner: Lohengrin: Bridal Chorus Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 4:43

09:38:20 William Bolcom: Graceful Ghost Rag Spencer Myer, piano Steinway 30041 4:30

09:46:29 Amy Beach: Siciliana from 'Gaelic' Symphony Op 32 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 8958 7:42

09:55:25 Giovanni Gabrieli: Canzoni e Sonate: Canzon 16 Empire Brass Telarc 80204 3:17

09:59:39 Franz Liszt: Consolation No. 6 S 172/6 Nelson Freire, piano Decca 4782728 2:03

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:08 Frédéric Chopin: Etude No. 12 Op 10 # 12 Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4785437 2:41

10:06:12 Giovanni Battista Sammartini: Symphony Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 557298 10:00

10:18:33 Johann Adolf Scheibe: Sinfonia à 4 Concerto Copenhagen Andrew Manze Chandos 550 7:43

10:27:28 Gabriel Pierné: March of the Little Lead Soldiers BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 3:00

10:32:29 Constant Lambert: Bacchanale from 'Horoscope" Suite BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth Argo 436118 4:31

10:40:01 Sir William Walton: Prelude & Fugue 'The Spitfire' Florida Philharmonic James Judd Harm Mundi 907070 6:58

10:50:44 Carl Maria von Weber: Symphony No. 1 Op 19 Queensland Symphony John Georgiadis Naxos 550928 25:04

11:17:52 Giacomo Meyerbeer: Les Huguenots: Overture & Suite New Zealand Symphony Darrell Ang Naxos 573195 13:31

11:33:18 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia H 663 Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 10:31

11:47:02 Sir Edward Elgar: Coronation March Op 65 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 10:31

12:06:41 Hector Berlioz: Waverley Overture Op 1 Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 10:18

12:18:56 Gioacchino Rossini: La gazza ladra: Overture London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 8:52

12:29:46 Brian Dykstra: Greater Liberation Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3161 4:32

12:37:42 Jack Gallagher: Malambo from Sinfonietta for Strings London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 6:23

12:47:06 Alexander Glazunov: Mazurka-Obéreque Itzhak Perlman, violin Abbey Road Ensemble Lawrence Foster EMI 55475 10:07

12:58:14 Claudio Monteverdi: L'Orfeo: Toccata St. Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung DeutGram 471566 1:30

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:09 Wolfgang Amadeus Mozart: Clarinet Concerto K 622 Franklin Cohen, clarinet Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 29:20

13:32:02 Joseph Haydn: Symphony No. 94 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 22:15

13:56:09 Ludwig van Beethoven: Minuet from Septet Op 20 Members of Berlin Philharmonic Octet Philips 4788977 3:30

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Maurice Ravel: Miroirs Movement 2 Oiseaux tristes Jean-Yves Thibaudet, piano Album: Beautiful Starry Night: Jean-Yves Thibaudet plays Ravel London/Decca 448618 Music: 4:27

Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances, Suite 3, for String Orchestra Saint Paul Chamber Orchestra; Pekka Kuusisto, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 17:22

Wayne Shorter: Footprints Ebene Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 7:20

Maurice Ravel: Le Tombeau de Couperin Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 17:55

Georg Phillip Telemann: Tafelmusik Musica Amphion; Pieter-Jan Belder, conductor Album: Telemann: Tafelmusik Brilliant 93311 Music: 4:18

Georg Philipp Telemann: Concerto in D Major for Four Violins, TWV 40:202 CMSLC: Daniel Phillips, violin; Danbi Um, violin; Yura Lee, violin; Arnaud Sussmann, violin University of Georgia, Performing Arts Center, Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 5:13

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 5 in C minor, Op. 10, No. 1 Jonathan Biss, piano The Aspen Music Festival and School, Harris Hall, Aspen, CO Music: 16:48

Camille Saint-Saens: Cello Concerto No. 1 in A minor, Op. 33 Sol Gabetta, cello; Houston Symphony; John Storgards, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 20:24

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:58 Ludwig van Beethoven: Piano Trio in B-Flat WoO 39 Joseph Kalichstein, piano Koch Intl 7724 5:59

16:07:37 Joseph Haydn: Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39 Joseph Kalichstein, piano Dorian 90164 3:04

16:13:53 Giovanni Battista Sammartini: Symphony for Strings Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 557298 13:48

16:28:52 James Horner: Mighty Joe Young: Dedication & Windsorg Winton Woods HS Chorus (north of Cincinnati) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80535 5:29

16:38:07 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 1: Gavotte BWV 1066 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 2:50

16:42:41 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 8:23

16:53:07 Antonio Lotti: Crucifixus English Symphony Orchestra Donald Fraser Avie 2391 3:09

16:58:34 William Boyce: Jig from Symphony No. 7 Op 2 # 1 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 1:49

17:04:31 Wilhelm Stenhammar: Overture from Serenade Op 31 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 445857 6:11

17:14:19 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 BWV 1056 Simone Dinnerstein, piano Berlin State Orchestra Simone Dinnerstein Sony 81742 9:06

17:25:11 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra S 359/1 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 10:38

17:40:35 Antonio Vivaldi: Tieteberga: Sento in seno ch'in pioggia di lagrime Greg Anderson, piano Steinway 30006 4:01

17:45:59 John Field: Nocturne No. 5 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 3:13

17:52:57 Georgia Stitt, Jason Robert Brown: Waiting for Wings Overture Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 7:03

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:33 Joseph Haydn: Piano Trio No. 44 H 15:28 Joseph Kalichstein, piano Dorian 90164 18:34

18:30:38 David Fraser: Lord Lovat's Lament English Symphony Orchestra Donald Fraser Avie 2391 4:22

18:37:05 Sir Edward Elgar: Queen Mary's Lute Song English Chamber Orchestra Donald Fraser Avie 2391 4:02

18:42:28 Hector Berlioz: Benvenuto Cellini: Overture Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 9:55

18:53:47 Sir Edward Elgar: Sea Pictures: Sea Slumber Song Op 37 Rodolfus Choir English Chamber Orchestra Kenneth Woods Avie 2362 4:32

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:17 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Suite Op 66 Berlin Philharmonic Mstislav Rostropovich DeutGram 4795448 19:58

19:24:19 Max Bruch: Symphony No. 3 Op 51 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Philips 420932 31:43

19:57:23 Jean-Féry Rebel: Les Élémens: Tambourins Tempesta di Mare Chandos 805 2:29

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:09 Joseph Haydn: Symphony No. 70 City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 54297 16:37

20:19:55 Jean Sibelius: King Christian II Suite Op 27 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60434 24:31

20:46:09 Olivier Messiaen: Quartet for the End of Time: Louange à l'éternité de Jésus Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 10:10

20:57:46 Edward MacDowell: Suite No. 1: Summer Idyll Op 42 Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 2:05

21:02:30 Antonín Dvorák: Five Bagatelles Op 47 Gábor Ormai, harmonium Takács Quartet Decca 430077 16:20

21:21:05 Johann Sebastian Bach: Concerto after Vivaldi BWV 978 Cyprien Katsaris, piano Sony 66272 7:04

21:29:43 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings RV 117 I Musici Philips 438876 5:52

21:39:18 Ludwig van Beethoven: Adagio cantabile from Septet Op 20 Members of Berlin Philharmonic Octet Philips 4788977 9:23

21:50:12 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Act 3 'Aurora's Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 47:26

22:39:15 Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique Op 26 Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 10:34

22:52:43 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 21 Op 32 # 10 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 7:02

23:00 QUIET HOUR

23:02:22 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante K 315 Susan Palma-Nidel, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427677 6:05

23:08:27 Karl Jenkins: Laudamus te Polyphony Stephen Layton DeutGram 4793232 4:46

23:13:14 Ludwig van Beethoven: Romance No. 1 Op 40 Rachel Barton Pine, violin Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Cedille 144 6:56

23:21:39 Frédéric Chopin: Nocturne No. 12 Op 37 # 2 Nelson Freire, piano Decca 14053 5:53

23:27:32 Sergei Rachmaninoff: Largo from Piano Concerto No. 4 Op 40 Simon Trpceski, piano Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2191 7:33

23:35:46 Antonín Dvorák: Lento from String Quartet No. 12 Op 96 Brodsky Quartet Chandos 10801 8:15

23:44:03 Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 4:48

23:48:51 Guy Ropartz: Croquis d'été: Danse sentimental Chamber Philharmonic Bohemia Douglas Bostock Classico 168 4:52

23:55:25 Robert Schumann: Aria from Piano Sonata No. 1 Op 11 Leif Ove Andsnes, piano EMI 56414 3:20