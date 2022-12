WCLV Program Guide 01-14-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Quire Cleveland and Les Délices, in concert at Lakewood Congregational Church, December 22, 2018

Michel Corrette: Noels sur les instruments

Marc-Antoine Charpentier: Dialogues inter Angelos et Pastores

Anonymous (arr Ross Duffin): Traditional Noels

Marc-Antoine Charpentier: Midnight Mass for Christmas Eve

01:30:07 William Byrd: Mass for Five Voices Quire Cleveland Ross Duffin Quire 106 25:41

01:56:31 Jean-Féry Rebel: Ulysses: Two Airs & Chaconne Clara Rottsolk, soprano Les Délices Délices 2012 4:37

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Victor Heredia: Todavia cantamos (Still We Sing) The Tailor of Panama Soundtrack (arr. Shaun Davey) Rita Connolly, Vocals Irish Film Orchestra Fiachra Trench Varese Sarabande 662432

02:06:29 Gustavo Dudamel: Regreso a Venezuela, from "The Liberator - Libertador" Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela Gustavo Dudamel Deutsche Grammophon 002105402

02:10:20 Gustavo Dudamel: Who can stop the rain from falling? from "The Liberator - Libertador" Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela Gustavo Dudamel Deutsche Grammophon 002105402

02:15:25 Antonio Vivaldi: Concerto in G for 2 Guitars, RV 532 Angel Romero, Pepe Romero, guitars Academy of St. Martin in the Fields Iona Brown Philips 412624

02:29:06 Roberto Sierra: Sinfonia No. 3 "La Salsa" Puerto Rico Symphony Orchestra Maximiano Valdés Naxos 559817

03:00:45 Matthew Lo (after Shakespeare) Le Concert des Nations Jordi Savall Alia Vox 9914

03:21:46 Pablo de Sarasate: Concert Fantasy on Mozart's "The Magic Flute" Op. 54 Tianwa Yang, violin Orquesta Sinfonica de Navarra Ernest Martinez Izquierdo Naxos 8.572275

03:37:43 Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in e, Wq.178 Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv Produktion 002037102

03:49:57 Joaquin Rodrigo: En Aranjuez con tu amor (arr. of the Adagio from the Concierto de Aranjuez) James Galway, flute London Symphony Orchestra Klauspeter Seibel Deutsche Grammophon 000302402

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:03 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream Incidental Music Op 61 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 28:34

04:34:18 Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 6 Op 70 # 2 Beaux Arts Trio Philips 4788977 26:20

05:02:17 Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 22:16

05:27:15 Joseph Haydn: Symphony No. 82 Menuhin Festival Orchestra Yehudi Menuhin EMI 69383 23:57

05:51:50 John Stanley: Trumpet Voluntary Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Anthony Newman Sony 66244 3:31

05:56:30 Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle Liverpool Philharmonic Choir BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 3:16

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:58 Sammy Fain: I'll Be Seeing You Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart eOne 7792 4:28

06:15:50 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Blue Bird Pas de Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 4:57

06:20:56 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 4 BWV 1049 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 4:40

06:28:29 Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70901 8:11

06:42:09 Claude Debussy: Petite Suite National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 12:59

06:56:37 Richard Hayman: Kid Stuff Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68131 4:32

07:05:11 John Williams: Empire of the Sun: Cadillac of the Skies American Boychoir Boston Pops John Williams Sony 51333 4:57

07:13:06 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 4 Academy of Ancient Music Andrew Manze Harm Mundi 907261 9:46

07:24:26 William Byrd: Mass for Five Voices: Kyrie Quire Cleveland Ross Duffin Quire 106 1:42

07:27:33 Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Toreador Song Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 2:18

07:31:10 Sir Edward Elgar: A Child Asleep English Chamber Orchestra Donald Fraser Avie 2391 6:10

07:43:12 Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau Kotaro Fukuma, piano EDP 2 11:04

07:56:59 Sir William Walton: Façade: Popular Song Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 420155 2:25

08:08:09 Carl Maria von Weber: Overture to 'The Ruler of the Spirits' Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 5:29

08:16:48 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 5 Op 73 Norman Krieger, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Decca 4815583 10:38

08:29:04 John Williams: The Force Awakens: Scherzo for X-Wings Symphony Orchestra John Williams Disney 21772 2:30

08:32:24 Victor Ewald: Moderato from Brass Quintet No. 1 Op 5 Members of Philadelphia Orchestra Ondine 1150 4:41

08:42:33 Antonio Vivaldi: Guitar Concerto RV 82 Eduardo Fernández, guitar English Chamber Orchestra George Malcolm Decca 417617 10:00

08:53:47 Robert Wright & George Forrest: Borodin's Music from 'Kismet' Suite Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 6:29

09:05:34 Johann Nepomuk Hummel: Trumpet Concerto Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 17:38

09:34:11 Domenico Scarlatti: Sonata Kk 454 Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523 3:44

09:43:08 Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla Op 47 State of Mexico Symphony Enrique Bátiz ASV 888 4:09

09:49:15 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from String Quartet No. 17 K 458 Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076 8:56

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:21 Dmitri Shostakovich: Tahiti Trot 'Tea for Two' Op 16 Philadelphia Orchestra Mariss Jansons EMI 55601 3:25

10:04:21 Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana: Intermezzo Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 56576 3:21

10:10:27 George Gershwin: Variations on 'I Got Rhythm' Jean-Yves Thibaudet, piano Baltimore Symphony Marin Alsop Decca 14091 8:56

10:21:35 Aaron Copland: Three Latin-American Sketches Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427335 10:20

10:34:13 Johann Sebastian Bach: Partita No. 4: Allemande BWV 828 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 4:44

10:42:45 Dieterich Buxtehude: Chaconne BUX 160 Simón Bolívar Symphony Keri-Lynn Wilson Dorian 90254 6:22

10:51:24 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 2 Nashville Symphony Kenneth Schermerhorn Naxos 557460 22:12

11:15:38 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 273 12:01

11:29:48 Joseph Fiala: English Horn Concerto Albrecht Mayer, English horn Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer DeutGram 4792942 11:45

11:43:25 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 10 Op 14 # 2 Peter Takács, piano Cambria 1175 15:13

12:06:30 Sir Malcolm Arnold: Four Cornish Dances Op 91 Queensland Symphony Andrew Penny Naxos 553526 9:56

12:18:09 William Alwyn: Suite of Scottish Dances Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570704 7:17

12:26:58 Robert Schumann: Carnaval: Préambule Op 9 Vassily Primakov, piano Bridge 9300 2:30

12:31:54 Louis Moreau Gottschalk: Caprice on 'The Battle Cry of Freedom' Op 55 Leonard Pennario, piano EMI 64667 5:30

12:41:04 Pablo de Sarasate: Serenata andaluza Op 28 Julia Fischer, violin Decca 4785950 5:58

12:48:43 César Franck: Les Éolides Basle Symphony Orchestra Armin Jordan Erato 88167 11:01

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:59 Benjamin Britten: Piano Concerto Op 13 Barry Douglas, piano Orchestre National de France Marek Janowski RCA 68127 33:16

13:36:53 Sir Michael Tippett: Fantasia Concertante on a Theme by Corelli Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 4756117 20:56

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach (arr. Gabriela Montero): Improvisation on Prelude in C from the Well-Tempred Clavier Book I, BWV 846 Gabriela Montero, piano Album: Bach And Beyond EMI 64647 Music: 4:14

Johann Sebastian Bach: Concerto in D Minor for Two Violins and Orchestra, BWV 1043 Francisco Fullana and Nina Tso-Ning Fan, violins; Saint Paul Chamber Orchestra; Jeannette Sorrell, conductor St. Paul's United Church of Christ, Saint Paul, MN Music: 14:18

Consuelo Velazquez (arr. Gabriela Montero): Improvisation on "Besame Mucho" (encore) Gabriela Montero, piano concert from the Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 5:40

Howard Hanson: Symphony No. 4, "Requiem" Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 22:00

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 1: Movement 3 Fuga Nashville Symphony Orchestra; Kenneth Schermerhorn, conductor Album: Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 1 Naxos 557470 Music: 4:26

Heitor Villa-Lobos: Ciranda das sete notas Jack Pena, bassoon; Spoleto Festival USA Orchestra; Norman Huynh, conductor Spoleto Festival USA, St Matthew's Lutheran Church, Charleston, SC Music: 11:19

Laurence Sherr: Sonata for Cello and Piano Mir zaynen do! Karen Becker, cello; Jay Mauchley, piano Red Lodge Music Festival, Red Lodge Civic Center, Red Lodge MT Music: 23:51

Thomas Arne: Overture (Symphony) No. 1 in E minor Philadelphia Baroque Orchestra Tempesta di Mare Gwyn Roberts & Richard Stone, Directors; Emlyn Ngai, Concertmaster Tempesta di Mare, Perelman Theater, Kimmel Center, Philadelphia, PA Music: 7:17

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:44 Sir Edward Elgar: A Child Asleep English Chamber Orchestra Donald Fraser Avie 2391 6:10

16:07:02 Sir Edward Elgar: Pleading Op 48 # 1 English Chamber Orchestra Donald Fraser Avie 2391 3:13

16:12:46 Lars-Erik Larsson: Pastoral Suite Op 19 New York Scandia Symphony Dorrit Matson Centaur 2607 13:08

16:29:21 John Barry: Body Heat: Main Title Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 442425 4:08

16:36:45 Clarice Assad: Impressions: Perpetual Motion Nadja Salerno-Sonnenberg, violin New Century Chamber Orch NSS Music 8 3:19

16:42:08 Hector Berlioz: Roman Carnival Overture Op 9 Royal Concertgebouw Orchestra Mariss Jansons EMI 54479 8:22

16:53:01 Giacomo Puccini: Tosca: Recondita armonia Jonas Kaufmann, tenor St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Sony 509249 2:53

16:58:19 George Frideric Handel: Il pastor fido: Allegro English Concert Trevor Pinnock Archiv 419219 2:11

17:04:31 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio & Fugue in c K 546 English Concert Andrew Manze Harm Mundi 907280 6:56

17:13:50 Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Suite Op 18 Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 10:09

17:26:36 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 19 K 459 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 4786763 8:01

17:39:51 Lyun Joon Kim: Elegy Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 56576 4:05

17:45:32 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 2: Little Train of Caipira Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 56576 4:13

17:52:33 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Prelude London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 6:39

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:18 Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 3 Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 16:50

18:28:26 Antonio Vivaldi: Largo from Concerto for 2 Cellos RV 531 English Symphony Orchestra Donald Fraser Avie 2391 3:51

18:34:09 Sir Edward Elgar: The Queen's Hall English Chamber Orchestra Donald Fraser Avie 2391 3:53

18:40:00 Franz Schubert: Rondo D 951 Martha Argerich, piano DeutGram 4795096 13:05

18:54:17 Donald Fraser: Epilogue for Strings English Symphony Orchestra Donald Fraser Avie 2391 4:15

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:34 César Franck: Symphonic Variations Alicia de Larrocha, piano London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Decca 4785437 16:48

19:21:45 Johan Svendsen: Symphony No. 1 Op 4 Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 49769 35:05

19:57:59 Dmitri Shostakovich: The Human Comedy: Waltz Op 37 Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 2:30

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:02:13 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 K 239 English Concert Andrew Manze Harm Mundi 907280 13:38

20:18:49 Carl Maria von Weber: Piano Concerto No. 2 Op 32 Gerhard Oppitz, piano Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis RCA 68219 21:06

20:41:58 Sergei Rachmaninoff: Variations on a Theme of Corelli Op 42 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970 18:05

21:04:50 Ernest Bloch: Suite Modale Alexa Still, flute New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Koch Intl 7063 12:52

21:20:23 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Allegro & Hornpipe Boston Baroque Martin Pearlman Telarc 80594 7:17

21:30:01 Henry Purcell: Abdelazer: Suite Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Reference 2101 7:05

21:40:00 Frédéric Chopin: Romance from Piano Concerto No. 1 Op 11 Rafal Blechacz, piano Royal Concertgebouw Orchestra Jerzy Semkow DeutGram 4795448 10:37

21:52:57 Lars-Erik Larsson: Symphony No. 1 Op 2 Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 29:53

22:24:38 Karl Ditters von Dittersdorf: Harp Concerto Nicanor Zabaleta, harp Paul Kuentz Chamber Orchestra Paul Kuentz DeutGram 439693 18:54

22:46:02 Isaac Albéniz: Iberia: Almería Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427 10:02

22:56:59 Frédéric Chopin: Waltz No. 4 Op 34 # 3 Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190 2:02

23:00 QUIET HOUR

23:01:51 Franz Liszt: Consolation No. 3 S 172/3 Roberto Plano, piano Decca 4812479 4:30

23:06:21 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 19 Arthur Rubinstein, piano Symphony of the Air Josef Krips RCA 300350 9:28

23:15:50 Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Siciliana Op 18 Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 3:21

23:20:23 Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 12 Op 127 Cypress String Quartet Cypress 2012 14:41

23:35:04 Claude Debussy: Rêverie Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 99 4:28

23:40:23 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 22 K 482 Sarah Beth Briggs, piano Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Avie 2358 8:59

23:49:23 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 8 Op 13 Jenö Jandó, piano Naxos 503293 4:42

23:54:32 Heitor Villa-Lobos: Song of the Black Swan Julian Lloyd Webber, cello Philips 434917 3:16

23:57:58 Gabriel Fauré: Nell Op 18 # 1 Alan Feinberg, piano Argo 436121 2:09