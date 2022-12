WCLV Program Guide 12-11-18

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Antonio Vivaldi: Concerto for Strings and Continuo in G Major Israel Chamber Orchestra Album: Vivaldi Collection: String Symphonies, Vol.III Music Masters 67096 Music: 4:36

Ludwig Beethoven: 32 Variations in C Minor, WoO 80 Rodolfo Leone, piano Young Artist in Residence Series, Maud Moon Weyerhauser, St. Paul, MN Music: 17:33

Antonio Vivaldi: Four Seasons: Winter Buffalo Philharmonic; Dennis Kim, violin; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, New York Music: 9:10

Frederic Chopin: Polonaise-Fantasie, Op. 61 Rodolfo Leone, piano Young Artist in Residence Series, Maud Moon Weyerhauser, St. Paul, MN Music: 20:28

George Frideric Handel: Air With Variations London Brass Album: Harmonious Blacksmith Teldec 43923 Music: 4:27

Mykola Leontovych: Carol of the Bells Dallas Brass; Mike Levine, conductor Beaches Fine Arts Series, St. Paul's by-the-Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL Music: 2:55

Traditional (arr. Anne-Marie Cabut): Noel Nouvelet (France) Cristiana Anghel, percussion Romanian Radio Children's Chorus Voicu Popescu, Director, conductor Mihail Jora Concert Hall, Romanian Radio, Bucharest, Romania Music: 01:02

Traditional (arr. Paul Caldwell & Sean Ivory): Go Where I Send Thee Judy Mason, Accompanist Spivey Hall Tour Choir Martha Shaw, conductor Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 2:20

Felix Mendelssohn: Symphony No. 3 in A minor, Opus 56, "Scottish": Movements 2-4 Nashville Symphony Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Laura Turner Hall, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: ~25:00

George Frideric Handel: Concerto Grosso No. 1 in G Major, Op. 6, HWV 319 Strings Festival Orchestra John Macfarlane, conductor Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 11:19

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:00:56 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 Op 58 Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell Sony 42445 32:11

02:34:34 Leos Janácek: Taras Bulba Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430204 23:45

03:01:27 Sergei Prokofiev: Cinderella: Act 1 Op 87 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 410162 36:38

03:41:51 Sergei Prokofiev: Cinderella: Act 2 Op 87 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 410162 39:23

04:23:02 Sergei Prokofiev: Cinderella: Act 3 Op 87 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 410162 33:16

04:59:28 Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 Cleveland Orchestra George Szell Sony 48272 14:17

05:15:58 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 2 Op 36 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 31:51

05:48:46 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances Cleveland Orchestra George Szell Sony 93019 10:35

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:21 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2009 4:13

06:13:38 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 7 Op 92 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 20081 8:18

06:23:01 Hector Berlioz: L'Enfance du Christ: The Shepherds' Farewell Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Shaw MAA 1999 4:30

06:28:44 Ludwig van Beethoven: Rondo from Sextet for 2 Horns & Strings Op 81b Richard King, horn Cleveland Orchestra Albany 1325 5:01

06:40:31 George Gershwin: Cuban Overture Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 417326 10:26

06:52:17 Traditional: Patapan Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 3:44

06:56:48 Edwin Franko Goldman: March 'On the Mall' Cleveland Orch Youth Chorus Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:09

07:04:01 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 6:29

07:12:13 Erik Satie: Gymnopédies Nos. 1 & 3 Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63056 6:09

07:18:42 Hugh Martin: Have Yourself A Merry Little Christmas Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 4:29

07:24:51 Aaron Copland: Rodeo: Hoedown Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 62401 3:09

07:30:08 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 3:17

07:38:45 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 17 K 453 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 4830716 8:19

07:49:44 Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries Cleveland Orchestra George Szell CBS 46286 5:25

07:55:15 Johann Strauss Jr: Annen Polka Op 117 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 3:55

08:07:42 Jean Sibelius: Finlandia Op 26 Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80095 7:47

08:17:13 Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun Joshua Smith, flute Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 11:30

08:30:16 Dmitri Shostakovich: Festive Overture Op 96 Cleveland Orch Youth Orch Brett Mitchell COYO 61415 6:34

08:44:08 Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 4 Op 36 Cleveland Orch Youth Orch Brett Mitchell COYO 61415 9:09

08:55:06 Leroy Anderson: A Christmas Festival Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2005 6:51

09:06:53 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 17:43

09:28:20 Jerry Herman: Mame: We Need a Little Christmas Northern Lights Orch Petri Juutilainen WSchatz 5 4:09

09:34:36 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Madrigal Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 3:30

09:38:36 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 5 Op 46 # 5 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 3:23

09:42:40 Richard Strauss: Salome: Dance of the Seven Veils Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 417184 8:57

09:54:09 Nikolai Rimsky-Korsakov: Christmas Eve: Polonaise Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 4:50

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:45 Edvard Grieg: Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 488 2:25

10:03:46 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 218 2:43

10:08:01 Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 215 12:49

10:22:54 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 8 Op 93 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 7:49

10:32:57 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Moscow River' Cleveland Orchestra George Szell Sony 93019 4:54

10:41:17 Anatoly Liadov: The Enchanted Lake Op 62 Cleveland Orchestra George Szell Sony 93019 6:04

10:48:37 Wolfgang Amadeus Mozart: Alleluia from 'Exsultate, jubilate' K 165 Judith Raskin, soprano (Amer. 1928-1984) Cleveland Orchestra George Szell Sony 86793 2:31

10:52:39 Ottorino Respighi: Roman Festivals Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 25:37

11:19:20 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 9 Op 125 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 11:22

11:30 A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:31:35 Traditional: Deck the Halls Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 2:11

11:32:01 Traditional: Angels We Have Heard on High Cleveland Orchestra Chorus Robert Page MAA 1999 2:02

11:34:02 Anonymous: Personet hodie Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2008 4:10

11:38:13 Traditional: The Virgin Mary had a Baby Boy Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Clayton H. Krehbiel MAA 1999 3:27

11:41:41 Mikola Leontovich: Carol of the Bells Cleveland Orchestra Chorus Robert Porco MAA 2005 1:21

11:44:31 Randol Alan Bass: The Night Before Christmas Dorothy Silver, narrator Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2008 6:25

11:50:56 Gregg Smith: Fear Not Good Shepherds Joela Jones, piano (TCO Prin.Keyboard) Gareth Morrell MAA 1993 0:52

11:51:49 Felix Mendelssohn: Hark! The Herald Angels Sing Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2008 3:56

11:56:15 Traditional: Deck the Halls Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 2:11

12:00pm BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:06:47 Johann Strauss Jr: Emperor Waltz Op 437 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 20081 10:24

12:19:11 Hector Berlioz: Roman Carnival Overture Op 9 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 9:08

12:30:43 Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi TCO 1024 5:20

12:39:17 Antonín Dvorák: Scherzo from Symphony No. 9 Op 95 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 414421 7:51

12:49:07 Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral Cleveland Orchestra George Szell MAA 97 8:48

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:43 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition Cleveland Orchestra George Szell Sony 93019 31:09

13:33:52 Claude Debussy: La mer Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 489 22:39

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Edvard Grieg: Once Upon a Time, Op. 71, No. 1 Es war einmal Andrei Gavrilov, piano Album: Grieg: Lyric Pieces DG 437522 Music: 4:34

Edvard Grieg: Sonata in A minor, Op. 36 Truls Mork, cello; Behzod Abduraimov, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 26:27

Albert Roussel: Concert pour petit Orchestra IRIS Orchestra; Michael Stern, conductor IRIS Orchestra, Germantown Performing Arts Center, Germantown, TN Music: 12:01

Will Todd: My Lord Has Come St. Olaf Chapel Choir; Mark Stover, conductor St Olaf Christmas Festival, Skoglund Auditorium, Northfield, MN Music: 3:55

Franz Schubert: Minuet No. 5 in C Major, D. 89 Moscow Virtuosi; Vladimir Spivakov, conductor Album: Symphony 5 / German Dances RCA 60452 Music: 4:33

Franz Schubert: 12 Deutsche (Landler), D. 790 Bertrand Chamayou, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 9:47

Felix Mendelssohn, arr. The Kingdom Choir: Hark! The Herald Angels Sing The Kingdom Choir; Karen Gibson, conductor Album: Stand By Me Sony NA Music: 4:08

Gustav Mahler: Symphony No. 7 in E minor: Movements 4-5 Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: ~29:08

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:55:57 Hector Berlioz: Festivities at the Capulets from 'Roméo et Juliette' Op 17 Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 1301 5:49

16:06:11 Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Rákóczy March Cleveland Orchestra George Szell MAA 10603 4:20

16:13:38 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 485 11:27

16:27:47 Alan Silvestri: The Polar Express: Suite Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 5:59

16:36:48 Traditional: Patapan Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 3:44

16:42:38 Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture Op 62 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 1022 7:43

16:52:37 Jan Pieterszoon Sweelinck: Hodie Christus natus est Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Gareth Morrell MAA 1993 3:18

16:58:08 Traditional: I Saw Three Ships Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Gareth Morrell MAA 1999 2:09

17:04:04 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 21 K 467 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 17181 6:36

17:13:47 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances Cleveland Orchestra George Szell Sony 93019 10:35

17:27:03 Robert Russell Bennett: The Many Moods of Christmas: Medley No. 1 Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2002 8:03

17:39:53 Frederick Delius: Irmelin Prelude Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 5:15

17:47:04 Zoltán Kodály: Háry János: Viennese Musical Clock Cleveland Orch Youth Orch Steven Smith MAA 10706 2:12

17:52:53 Leroy Anderson: A Christmas Festival Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2005 6:51

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:20 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Suite Op 71a Cleveland Orchestra Lorin Maazel Telarc 80068 20:34

18:32:04 Johann Sebastian Bach: Motet 'Singet dem Herrn ein neues Lied' BWV 225 Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Margaret Hillis MAA 1999 4:43

18:38:44 Bob Chilcott: Mid-winter Cleve Orch Children's Chorus Cleveland Orchestra Gareth Morrell MAA 1996 4:01

18:44:13 Engelbert Humperdinck: Hansel and Gretel: Dream Pantomime Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2011 8:22

18:54:04 Leon Jessel: Parade of the Wooden Soldiers Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2011 4:17

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:16 Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 489 15:00

19:20:54 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 3 Op 37 Vladimir Ashkenazy, piano Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 421718 37:07

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:42 Richard Strauss: Don Juan Op 20 Cleveland Orchestra George Szell Sony 63123 15:52

20:20:34 George Gershwin: An American in Paris Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 17:37

20:40:00 Claude Debussy: Images: Ibéria Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 435766 18:32

21:03:10 Ludwig van Beethoven: Gloria from 'Missa Solemnis' Op 123 Saramae Endich, soprano Cleveland Orchestra George Szell MAA 97 15:53

21:22:01 Charles Ives: The Unanswered Question Michael Sachs, trumpet Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443172 5:51

21:28:54 Anton Webern: Fuga ricercata from J.S. Bach's 'A Musical Offering' Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 436153 7:17

21:38:54 Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 14 Op 131 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 821 9:43

21:51:29 Dmitri Shostakovich: Symphony No. 6 Op 54 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2013 32:50

22:26:50 Hector Berlioz: Roméo Alone & Festivities at the Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 1301 12:23

22:41:39 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite Op 60 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 218 19:05

23:00 QUIET HOUR

23:03:35 Franz Gruber: Silent Night Felix Kraus, English horn Cleveland Orchestra Gareth Morrell MAA 1996 3:36

23:07:11 Michael Praetorius: Lo, how a rose e'er blooming Members of Cleveland Orchestra MAA 2014 2:40

23:09:51 Morten Lauridsen: O magnum mysterium Cleveland Orchestra Chorus Robert Porco MAA 2002 6:40

23:17:39 Franz Schubert: Andante D 936 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 75 10:52

23:28:31 Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Concerto for Flute & Harp K 299 Joshua Smith, flute Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443175 8:14

23:37:20 Traditional: O Come, O Come, Emmanuel Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Gareth Morrell MAA 1993 3:50

23:41:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 17 K 453 Leif Ove Andsnes, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 9:46

23:50:56 Stephen Paulus: Hallelu! Cleveland Orchestra Chorus Robert Porco MAA 2002 3:12

23:54:45 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Madrigal Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 3:30