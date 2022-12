WCLV Program Guide 11-28-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz London Symphony Orchestra; Aaron Copland, conductor Album: The Copland Collection 1936-1948 Sony 46559 Music: 4:41

Lev Zhurbin: Two Pieces for Violin and Viola Maureen Nelson, violin; Hyobi Sim, viola Saint Paul Chamber Orchestra, Sundin Hall, Hamline University, Saint Paul, MN Music: 6:54

Giuseppe Tartini: Devil’s Trill Sonata in G minor Adam Barnett-Hart, violin; Music@Menlo Festival, Menlo Park, CA Music: 13:58

Aaron Copland: Suite from Billy the Kid Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 21:33

George Gershwin, arr. Brad Dechter: Someone To Watch Over Me Anne Akiko Meyers, violin; London Symphony Orchestra; Keith Lockhart, conductor Album: Serenade: The Love Album E One 7792 Music: 4:40

Aaron Copland: Fanfare for the Common Man RTE National Symphony Orchestra; Hakan Hardenberger, conductor National Concert Hall, Dublin, Ireland Music: 3:35

Missy Mazzoli: Dissolve, O My Heart Jennifer Koh, violin Chamber Music Society of Palm Beach, Boca Raton Museum of Art, Boca Raton, FL Music: 7:02

Igor Stravinsky: Petrushka Los Angeles Philharmonic; Lionel Bringuier, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 31:55

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:01:21 Carl Nielsen: Symphony No. 4 Op 29 New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220624 35:56

02:38:36 Benjamin Britten: A Simple Symphony Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624 17:47

02:57:38 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo Fire 2002 19:10

03:20:58 Jean Sibelius: Four Kalevala Legends Op 22 Swedish Radio Symphony Mikko Franck Ondine 953 53:47

04:16:53 Joseph Haydn: String Quartet No. 25 Op 20 # 2 Daedalus Quartet Bridge 9326 20:55

04:41:07 Nikolai Rimsky-Korsakov: Symphony No. 3 Op 32 St Petersburg State Symphony André Anichanov Naxos 550812 34:02

05:18:22 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 3 K 216 Ray Chen, violin Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Sony 544775 26:31

05:47:16 Gunnar de Frumerie: Pastoral Suite Op 13 Sarah Lindloff, flute Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553715 12:17

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:08 Federico Moreno Tórroba: Andante from Concierto de Castilla Vicente Coves, guitar Extremadura Symphony Manuel Coves Naxos 573503 6:19

06:16:50 Jerry Herman: Mame: We Need a Little Christmas Northern Lights Orch Petri Juutilainen WSchatz 5 4:09

06:21:00 Ross Bagdasarian: The Chipmunk Song Northern Lights Orch Petri Juutilainen WSchatz 5 3:34

06:27:46 William Boyce: Symphony No. 1 Op 2 # 1 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 7:07

06:39:59 Johann Sebastian Bach: Flute Sonata No. 2 BWV 1031 Joshua Smith, flute Delos 3402 10:19

06:52:49 Antonín Dvorák: Humoresque No. 6 Op 101 # 6 Orion Weiss, piano Bridge 9355 4:15

06:58:07 Karl King: Barnum & Bailey's Favorite March Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 2:17

07:04:23 Dean Sorenson: Medley 'Season's Greetings' Burning River Brass BurnRiver 2004 5:05

07:12:57 Luigi Cherubini: The Portuguese Hotel: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 9:41

07:26:14 Vasily Kalinnikov: Finale from Symphony No. 1 National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 553417 9:06

07:40:04 Frederick Delius: Winter Night 'Sleigh Ride' Royal Philharmonic John Rutter Collegium 133 5:45

07:48:59 Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Act 2 Finale Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 4:38

07:54:56 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 1 # 1 Joseph Kalichstein, piano Koch Intl 7724 4:48

08:06:56 Victor Herbert: Babes in Toyland: Suite Razumovsky Symphony Keith Brion Naxos 559025 7:28

08:17:04 Erich Wolfgang Korngold: Finale from Violin Concerto Op 35 Daniel Hope, violin Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley DeutGram 4792954 7:07

08:27:30 Don Ray: Homestead Dances: Quilters' Dance Dublin Philharmonic Derek Gleeson Albany 1058 7:54

08:40:07 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia H 663 Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 10:31

08:54:10 Edward Ward: Phantom of the Opera: Piano Concerto Santiago Rodriguez, piano Fairfax Symphony Orchestra William Hudson Elan 82268 5:33

09:06:50 Ludwig van Beethoven: Allegro from Piano Concerto No. 5 Op 73 Norman Krieger, piano (Amer. KREE gr) Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Decca 4815583 20:58

09:37:21 Walter Kent: I'll Be Home for Christmas Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 126 5:36

09:45:19 Hieronymus Praetorius: Cantate Domino Quire Cleveland Ross Duffin Quire 2013 4:00

09:51:58 Claude Debussy: Preludes Book 2: Les fées sont d'exquises danseuers Spencer Myer, piano (Amer. Oberlin grad Harm Mundi 907477 3:06

09:56:58 George Frideric Handel: Minuet from Concerto Grosso Op 6 # 5 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 3:20

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:02 Aaron Copland: Sentimental Melody Lara Downes, piano Sono Lumin 92207 1:30

10:03:10 Leonard Bernstein: Divertimento for Orchestra: Waltz Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 87 2:07

10:07:58 Luigi Boccherini: Symphony No. 15 Op 35 # 1 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999175 11:54

10:22:03 Joseph Haydn: Te Deum No. 2 Collegium Musicum 90 Chorus (fd.1990) Collegium Musicum 90 Richard Hickox Chandos 633 8:14

10:32:02 Antonín Dvorák: Impromptu Shai Wosner, piano Onyx 4172 4:30

10:40:46 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra S 359/3 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 7:39

10:51:32 Igor Stravinsky: Pulcinella Suite Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419628 22:35

11:17:30 Franz Schubert: Scherzo from String Quintet D 956 Matt Haimovitz, cello Miró Quartet Oxingale 2006 10:39

11:31:07 Antonio Vivaldi: Concerto for Violin, 2 Oboes, 2 Horns & Bassoon RV 569 Pascale Giguére, violin Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 12:05

11:44:56 Johannes Brahms: Tragic Overture Op 81 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 203 14:22

12:07:01 Robert Schumann: Fantasie Op 131 Anne-Sophie Mutter, violin New York Philharmonic Kurt Masur DeutGram 457075 13:09

12:22:58 Franz Schubert: Impromptu No. 4 D 899/4 Vassily Primakov, piano (Russ. 1979- VAH see lee Bridge 9327 7:37

12:31:43 Girolamo Frescobaldi: Toccata Jian Wang, cello Camerata Salzburg DeutGram 474236 4:36

12:40:21 Gregorio Allegri: Miserere Voces8 Decca 22601 7:00

12:50:15 Karl Goldmark: Dance from 'Rustic Wedding' Symphony Op 26 National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 8:20

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:50 Anton Rubinstein: Piano Concerto No. 4 Op 70 Marc-André Hamelin, piano BBC Scottish Symphony Michael Stern Hyperion 67508 31:11

13:36:17 César Cui: Suite Miniature Op 20 Hong Kong Philharmonic Kenneth Schermerhorn MarcoPolo 220308 14:28

13:52:27 Modest Mussorgsky: Intermezzo 'In modo classico' Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 62034 7:31

14:00 PERFORMANCE TODAY with Garrett McQueen

Peter Tchaikovsky: Gopak from 'Mazeppa' Leipzig Gewandhaus Orchestra; Kurt Masur, conductor Album: Tchaikovsky Symphony No. 3 Teldec 46322 Music: 4:17

Richard Strauss: Don Juan, Op. 20 Aspen Conducting Academy; Nathaniel Efthimiou; Frantisek Macek, conductors Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 16:04

Piano Puzzler: This week's contestant is Jean Bostrum from Zimmerman, MN Music: 10:36

Robert Schumann: Kinderszenen (Scenes from Childhood), Op. 15: Traumerei (Dreaming) Joshua Bell, violin; Academy of St Martin in the Fields; Michael Stern, conductor Album: Romance of the Violin Sony 87894 Music: 2:22 (exerpt)

Peter Tchaikovsky: Souvenir d'un lie cher, op 42,Kyoko Takezawa, violin; Wu Qian, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 16:47

Ludwig van Beethoven: String Quartet in F minor Op. 95 "Serioso": Movement 4 Larghetto espressivo Emerson String Quartet Album: Beethoven: Complete String Quartets DG 453811 Music: 4:12

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 in G Major, Op. 455 "Eroica": Movement 1 Allegro con brio Bellingham Festival Orchestra; Michael Palmer, conductor Bellingham Festival of Music, Western Washington University Concert Hall, Bellingham, WA Music: 13:53

Doug Balliett: Gawain's Journey (World Premiere) St. Lawrence String Quartet, JACK Quartet Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 19:14

Eugene Ysaÿe: Sonata in G Major for Solo Violin, Op. 27, No. 5 .Yura Lee, violin Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA Music: 9:22

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:15 Anton Rubinstein: Feramors: Danses des fiancées de Cachemir London Symphony Richard Bonynge Decca 433863 5:18

16:05:42 Anton Rubinstein: Melody Op 3 # 1 John O'Conor, piano Telarc 80391 4:14

16:12:36 Zoltán Kodály: Dances of Marosszék Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 11:35

16:27:49 Bernard Herrmann: Five Fingers: Suite Moscow Symphony William Stromberg MarcoPolo 570186 5:31

16:37:39 Anonymous: Gigue-Duet from Concerto in D for Trumpet & Winds Wolfgang Basch, trumpet Wind Ensemble Bob van Asperen DHM 7976 3:10

16:43:22 Johann Sebastian Bach: Christmas Oratorio: Pastoral Symphony Academy Ancient Music Berlin René Jacobs Harm Mundi 2908304 7:47

16:53:37 Don Ray: Homestead Dances: Promenade Dublin Philharmonic Derek Gleeson Albany 1058 3:04

17:03:25 Gioacchino Rossini: L'inganno felice: Overture Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 6:00

17:12:22 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 5 Op 73 Leif Ove Andsnes, piano Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Sony 305886 10:16

17:25:45 Franz Lehár: Waltz 'Gold and Silver' Op 79 Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463185 8:48

17:39:02 Johannes Brahms: Intermezzo Op 118 # 2 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 5:47

17:46:20 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 5 Daniel Hope, violin Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo DeutGram 15312 2:07

17:50:37 Felix Mendelssohn: The Marriage of Camacho: Overture Op 10 Nuremberg Symphony Orchestra Klauspeter Seibel Colosseum 9007 6:52

17:58:52 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Puck Op 71 # 3 Per Tengstrand, piano Azica 71207 1:00

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:36 Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 2 Op 55 Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 17:04

18:28:22 Robert Ward: Concertino for Strings: Siciliano St.Stephen's Chamber Orchestra Lorenzo Muti Albany 1058 4:03

18:34:23 Aaron Copland: Simple Gifts from 'Appalachian Spring' N.E. Conservatory Winds Frank Battisti Albany 1058 3:45

18:39:08 Francis Poulenc: Flute Sonata Paul Fried, flute GoldenTone 1 13:01

18:53:05 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Danse générale & Coda Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 5:08

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:24 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 Royal Concertgebouw Orchestra George Szell Philips 4788977 11:29

19:16:20 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 5 Op 73 Vladimir Ashkenazy, piano Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 421718 40:17

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CityMusic Cleveland, Avner Dorman, conductor; Tessa Lark, violin; Edwar Arron, cello

Johannes Brahms: Concerto in a for Violin & Cello Op 102 ‘Double’

Johannes Brahms: Symphony No. 2 in D, Op. 73

21:22:09 Johannes Brahms: Piano Trio No. 1 Op 8 André Previn, piano Philips 442123 36:41

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings of music by Harry T. Burleigh

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:50 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 14 Op 27 # 2 Jenö Jandó, piano Naxos 503293 5:15

23:07:06 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Violin Concerto No. 5 K 219 Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 9:37

23:16:43 Claude Debussy: Syrinx Joshua Smith, flute Telarc 80694 2:29

23:20:22 Johann Sebastian Bach: Largo from Concerto for 2 Violins BWV 1043 David Oistrakh, violin Royal Philharmonic Sir Eugene Goossens DeutGram 4793449 7:30

23:27:53 Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 45 Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5330 7:22

23:36:46 Franz Liszt: Consolation No. 3 S 172/3 Roberto Plano, piano Decca 4812479 4:30

23:41:16 Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Mon coeur s'ouvre à ta Elina Garanca, mezzo SWR Symphony Orch Marco Armiliato DeutGram 4777177 5:46

23:47:03 Felix Mendelssohn: Jagdlied Op 59 # 6 Cleveland State Univ. Chorale Brian Bailey WCLV 32211 3:18

23:54:59 John Dowland: Lacrimae Pavan Sylvain Bergeron, lute Atma 2650 2:50

23:58:06 Aaron Copland: Midsummer Nocturne Leo Smit, piano Sony 82849 2:00