WCLV Program Guide 11-26-2018

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Les Délices - Performances from Concerts October7, 2018 and January 22, 2017 titled Mozart in Paris, Parts 1 and 2.

Wolfgang Amadeus Mozart (arr Schwencke): Grand Quintetto (aka Partita), K 360 Largo-Molto Allegro

Christoph Willibald Gluck: Overture and Chaconne from Armide (arr Nagy)

Giuseppe Maria Cambini: Trio concertans, Op 3 no 4: Allegro and Rondo Allegretto

Johann Schobert: Sonate pour le clavecin (en quatuor), Op 14, no 1 in Eb

Luigi Boccherini: Quintet Op 45 No 6: Allegretto

Jean Duport: Etude no. 8

Wolfgang Amadeus Mozart (arr Schwencke): Grand Quintetto (aka Partita), K360

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

Amadeo Roldan: Ritmica V New World Symphony Michael Tilson Thomas Argo 439737

Felix Mendelssohn: Violin Concerto in e, Op. 64 Elmar Oliveira, violin; Principality of Asturias Symphony Orchestra Maximiano Valdes Artek 40

Ernesto Halffter: Sonata: Homage to Domenico Scarlatti Andrew Rangell, piano Bridge 9205

Nicolai Rimsky-Korsakov: Russian Easter Overture Mexico City Philharmonic Enrique Batiz ASV 6089

Antonio Lauro: Romanza Sharon Isbin, guitar Warner Classics 624364

Antonio Restucci: La disyuntiva Jose Antonio Escobar, guitar Naxos 570341

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2 in b, BWV 1067 (reconstruction by Gonzalo X. Ruiz) Gonzalo Ruiz, oboe Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171

Joaquin Rodrigo: Concierto para una fiesta David Russell, guitar Naples Philharmonic Orchestra (of Florida) Erich Kunzel Telarc 80459

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:04:41 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 Op 15 Vladimir Ashkenazy, piano Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 421718 34:53

04:42:49 Ottorino Respighi: The Pines of Rome Baldwin Wallace Symphony Dwight Oltman BaldwinWal 2011 20:34

05:05:20 Franz Schubert: Symphony No. 8 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80091 26:03

05:33:32 Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite Op 59 New York Philharmonic Lorin Maazel DeutGram 7890 19:54

05:54:51 Isaac Albéniz: Suite Española: Granada Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 5:04

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:44 Benjamin Britten: A Ceremony of Carols: Four Carols Seraphic Fire (fd.2005 Florida) Patrick Dupré Quigley SFM 14 6:44

06:17:37 Peter Tchaikovsky: Mozartiana Suite: Minuet Op 61 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8777 4:16

06:22:17 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet K 355 András Schiff, piano Decca 421369 2:37

06:26:39 Antonio Vivaldi: Chamber Concerto RV 95 Paula Robison, flute MusicMasters 60152 8:56

06:40:30 Sir Malcolm Arnold: English Dances Set 1 Op 27 Philharmonia Orchestra Bryden Thomson Chandos 8867 8:39

06:51:46 Sergei Rachmaninoff: Paraphrase on Kreisler's 'Liebesleid' Olga Kern, piano Harm Mundi 907336 4:03

06:57:00 John Philip Sousa: March 'The New York Hippodrome' Royal Artillery Band Keith Brion Naxos 559092 3:02

07:04:35 Sir Thomas Beecham: The Faithful Shepherd Suite: Pastorale Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 4:51

07:12:39 Felix Mendelssohn: Overture 'Calm Sea and Prosperous Voyage' Op 27 Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5318 11:06

07:27:05 Don Ray: Homestead Dances: Quilters' Dance Dublin Philharmonic Derek Gleeson Albany 1058 7:54

07:40:05 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tsar's Bride: Overture Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 6:06

07:48:24 Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 12 Op 96 Royal Philharmonic Charles Rosekrans Telarc 80610 5:40

07:56:38 Louiguy: La vie en rose Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015 2:02

08:08:04 Franz Biebl: Ave Maria Cantus Cantus 1211 7:01

08:18:19 Gustav Holst: A Fugal Concerto Op 40 # 2 Anna Pyne, flute English Sinfonia Howard Griffiths Naxos 570339 8:18

08:28:21 Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 82 Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98265 7:10

08:40:29 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 for Orchestra S 359/6 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 10:53

08:53:47 Howard Shore: The Fellowship of the Ring: Themes Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80600 6:16

09:05:22 Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 2 19:45

09:38:32 Traditional: All Sons of Adam, Sing Nowell! Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2269 3:05

09:43:01 Aaron Copland: Simple Gifts from 'Appalachian Spring' N.E. Conservatory Winds Frank Battisti Albany 1058 3:45

09:49:41 Sergei Rachmaninoff: Scherzo Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80670 4:50

09:56:51 Traditional: Now Found is the Fairest of Roses Danish String Quartet ECM 2550 2:52

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:16 Edward MacDowell: Suite No. 1: Summer Idyll Op 42 Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 2:05

10:03:37 Arthur Foote: Melody Op 44 Suzanne Ornstein, violin Naxos 559039 4:52

10:09:59 Johann Sebastian Bach: Concerto after the Easter Oratorio BWV 249 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 471150 11:31

10:22:21 Johann Sebastian Bach: WTC-2: Prelude & Fugue No. 10 BWV 879 Angela Hewitt, piano Hyperion 67303 7:00

10:30:26 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Polonaise Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 4:34

10:38:39 Jean Sibelius: Suite for Violin & Strings Op 117 Christian Tetzlaff, violin Danish National Symphony Thomas Dausgaard Virgin 45534 7:32

10:48:10 Johann Sebastian Bach: Two-Part Invention No. 1 BWV 772 Angela Hewitt, piano Hyperion 66746 1:03

10:51:39 Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4794970 24:48

11:19:34 Leopold Kozeluch: Wind Symphony Consortium Classicum Orfeo 442981 13:17

11:35:56 Franz Schubert: Piano Trio D 897 Joseph Kalichstein, piano Bridge 9376 9:40

11:46:24 Jan Blockx: Flemish Dances Brussels Philharmonic Alexander Rahbari MarcoPolo 223418 13:13

12:08:00 Sir Henry Wood: Fantasia on British Sea Songs Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 13:31

12:23:17 Roger Quilter: As You Like It: Suite Op 21 Slovak Radio Symphony Adrian Leaper MarcoPolo 223444 9:16

12:33:44 Wolfgang Amadeus Mozart: March K 249 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 416154 3:33

12:41:36 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony K 196 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 75736 7:05

12:51:48 Henryk Wieniawski: Légende Op 17 Gil Shaham, violin London Symphony Lawrence Foster DeutGram 431815 7:34

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:03:01 Antonín Dvorák: Symphony No. 5 Op 76 London Symphony Witold Rowicki Philips 4788977 37:10

13:44:03 Peter Tchaikovsky: Capriccio italien Op 45 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 16:49

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Paul Hindemith: 4 Pieces for 2 bassoons Daniele Damiano, bassoon; Milan Turkovic, bassoon Album: United Sounds of Bassoon Koch/Schwann Koch/Schwann 313 742 Music: 4:28

Marc-Antoine Charpentier: Music For Le malade imaginaire: Movements 1-8 Tempesta di Mare; Gwyn Roberts and Richard Stone, artistic directors Philadelphia, PA Music: 14:52

Frederic Chopin: Ballade No. 3 in A-flat Major, Op. 47 Stephen Hough, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 7:25

Francois Devienne: Concerto No. 4 for Bassoon and Orchestra Kristin Wolfe Jensen, bassoon; River Oaks Chamber Orchestra; Alastair Willis, conductor The Church of St. John the Divine, Houston, TX Music: 19:37

Ludwig van Beethoven: Piano Trio, Op. 70, No. 1 "Ghost": Movement 2. Largo assai Emmanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello Album: Immortal Beloved Original Motion Picture Soundtrack SONY 66301 Music: 4:33

Joseph Haydn: String Quartet in d, Op. 103 Hob. III:83 Dover Quartet Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 10:43

Georges Enescu: Konzertstuck for Viola and Piano Beth Guterman, viola; Aaron Wunsch, piano Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 9:09

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 9 in D minor, Op. 125: Movement 4 Tamara Wilson, soprano; Elizabeth Bishop, mezzo-soprano; Dimitri Pittas, tenor; Nathan Berg, bass-baritone; Grand Teton Music Festival Orchestra; National Collegiate Chorale of Scotland; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 23:07

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:55:13 Eugène Bozza: Children's Overture Royal NCM Wind Orchestra Timothy Reynish Chandos 9897 5:14

16:04:22 Eugène Bozza: Scherzo for Winds Op 48 Members of Scandinavian Wind Quintet Paula 58 2:32

16:10:04 Claude Debussy: Petite Suite Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63056 13:38

16:28:10 Danny Elfman: Hitchcock: End Credits Danish National Symphony John Mauceri Toccata 241 5:50

16:37:11 Ottorino Respighi: Ancient Airs Suite No. 1: Balletto Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 2:50

16:43:20 Federico Moreno Tórroba: Suite castellana David Russell, guitar (Scot. 1953-) Telarc 80451 7:47

16:53:40 Michel Corrette: Noël suisse from Symphonie des noëls No. 5 Arion Baroque Orchestra early-mus 7768 3:10

17:05:18 Ludwig van Beethoven: Piano Trio in B-Flat WoO 39 Joseph Kalichstein, piano Koch Intl 7724 5:59

17:13:56 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 11:25

17:28:01 Giles Farnaby: Suite of Six Dances Philip Jones Brass Ensemble Decca 807 7:51

17:41:05 Morton Gould: Spirituals for Strings: Were You There? & Steal Away London Philharmonic Strings Kenneth Klein Albany 1058 4:52

17:47:31 Anonymous: Spiritual 'My soul's been anchored in the Lord' St. Olaf Choir (fd.1912) Anton Armstrong St.Olaf 2396 3:56

17:53:52 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 12 K 414 Leon Fleisher, piano Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Sony 743505 6:21

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:41 Peter Tchaikovsky: Suite No. 4 Op 61 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8777 24:42

18:35:50 Ola Gjeilo: Northern Lights Voces8 Decca 24646 4:03

18:41:45 Ola Gjeilo: The Ground Tenebrae Chamber Orchestra of London Decca 24646 3:35

18:46:41 Alfredo Catalani: Loreley: Dance of the Water Nymphs BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 5:50

18:53:31 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 9 Op 72 # 1 Katia Labèque, piano Philips 426264 4:35

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:59 Joseph Haydn: Symphony No. 94 Philharmonia Hungarica Antal Doráti Decca 4785437 22:22

19:28:10 Robert Schumann: Violin Concerto Rachel Barton Pine, violin Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Cedille 144 29:36

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:54 Dmitri Shostakovich: Moscow-Cheryomushki: Suite Op 105 Philadelphia Orchestra Riccardo Chailly Decca 452597 19:52

20:22:12 Domenico Cimarosa: Concertante Aurèle Nicolet, flute Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Philips 4788977 17:03

20:41:17 Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral Dresden State Orchestra Donald Runnicles Teldec 17109 16:10

21:04:02 Giuseppe Verdi: Don Carlos: Ballet of the Queen Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 16:15

21:21:51 Frédéric Chopin: Nocturne No. 5 Op 15 # 2 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 3:51

21:27:43 Johannes Brahms: Romance Op 118 # 5 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 4:05

21:35:05 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 4 BWV 1049 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 15:25

21:53:19 Paul Hindemith: Symphony in E-Flat BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9060 29:55

22:24:43 Ernest Chausson: Poème Op 25 Julia Fischer, violin Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Decca 15535 16:02

22:43:46 Arthur Foote: Nocturne and Scherzo Jeani Foster, flute (Amer.) Da Vinci Quartet Naxos 559014 12:42

22:56:55 Heitor Villa-Lobos: The Baby's Family Suite No. 1: Punch Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 1:29

23:00 QUIET HOUR

23:01:07 Ottorino Respighi: Ancient Airs Suite No. 1: Villanesca Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 4:40

23:05:47 Jean Sibelius: Andante festivo Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 4:30

23:10:18 Anonymous: Spiritual 'We Shall Walk Through the Valley in Peace' Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 2:55

23:14:08 Franz Liszt: A Faust Symphony: Gretchen Boston Symphony Orchestra Leonard Bernstein DeutGram 4796018 22:55

23:37:54 Eric Coates: Ballad for Strings Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 5:58

23:43:53 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Trio No. 1 Op 1 # 1 Joseph Kalichstein, piano Koch Intl 7724 8:53

23:53:27 Giovanni Palestrina: Adoramus te Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 2:29

23:56:20 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Mélancolie Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 2:35