WCLV Program Guide 10-17-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

George Gershwin (arr. Jonathan Tunick): But Not For Me Joshua Bell, violin; London Symph Orchestra; John Wiliams, conductor Album: Gershwin Fantasy Sony 60659 Music: 4:20

Anton Arensky: String Quartet No. 2, for Violin, Viola and two Cellos, Op. 35: Movements 2-3 Eunice Keem, violin; Andrew Gonzalez, viola; Nicholas Finch, cello; Mia Barcia-Colombo, cello Lake George Music Festival, Sacred Heart Church, Lake George, NY Music: 17:46

Simon Shaheen (arr. Jeff Scott): Dance Mediterranea Imani Winds UChicago Presents, Mandel Hall, University of Chicago, Chicago, IL Music: 7:18

George Gershwin: Rhapsody in Blue Charlie Albright, piano; Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 17:15

Hildegard von Bingen: Veni creator spiritus Anonymous 4 Album: Hildegard Von Bingen: Origin Of Fire Harmonia Mundi 907327 Music: 4:24

Hildegard von Bingen, arr. Alex Fortes: Columbia aspexit Aizuri Quartet Sundin Hall, Hamline University, Saint Paul, MN Music: 7:08

Carlo Gesualdo, arr. Alex Fortes: O tenebroso giorno Aizuri Quartet Sundin Hall, Hamline University, Saint Paul, MN Music: 2:17

Carlo Gesualdo, arr. Alex Fortes: Io parto e non pi u dissi Aizuri Quartet Sundin Hall, Hamline University, Saint Paul, MN Music: 2:54

Felix Mendelssohn: Excerpts from 'Concert Piece No. 1 in F minor, Op. 113' Members of the Syrian National Symphony Orchestra; Wayne Marshall, conductor Klaus von Bismarck Hall, WDR Broadcasting House, Cologne, Germany Music: 5:32

Leos Janacek: Sinfonietta RTE National Symphony Orchestra; Hakan Hardenberger, conductor National Concert Hall, Dublin, Ireland Music: 24:45

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Peter Tchaikovsky: Suite No. 1 (1879)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 8 'Pathétique' (1799)

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 5 'Turkish' (1775)

Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 1 'A Sea Symphony' (1910)

Léo Delibes: Coppélia: Suite (1870)

Joseph Haydn: Symphony No. 6 'Morning' (1761)

Carl Maria von Weber: Konzertstück (1821)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

John Field: Nocturne No. 1 (1812)

Tomaso Albinoni: Oboe Concerto (1722)

Johan Wagenaar: Waltz Cycle 'Vienna in 3/4 Time' (1929)

Elmer Bernstein: The Great Escape: March (1963)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Gabriel Fauré: Après un rêve (1865)

Richard Strauss: Träumerei (1884)

Nikolai Tcherepnin: The Enchanted Kingdom (1904)

Anatoly Liadov: The Enchanted Lake (1909)

Alessandro Scarlatti: Il giardino di rose: Overture (1707)

Domenico Scarlatti: Sonata (1756)

Herbert Howells: Piano Concerto No. 2 (1925)

Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture (1810)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 58 (1789)

Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 2 'Little Russian' (1880)

Aaron Copland: El Salón México (1936)

Carlos Chávez: El Trópico (1927)

Vasily Kalinnikov: Intermezzo No. 2 (1897)

Alexander Glazunov: Novelette No. 1 'In Spanish Style' (1886)

Sir Malcolm Arnold: English Dances Set 2 (1951)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Max Bruch: Symphony No. 2 (1870)

Felix Mendelssohn: Violin Concerto (1822)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Claude Debussy: Dances for Harp and String Orchestra: 2. Danse Profane Vera Badings, harp; Royal Concertgebouw Orchestra; Bernard Haitink, conductor

Georg Philipp Telemann: Burlesque de Quichotte: Movements 1-7 Tempesta di Mare; Gwyn Roberts and Richard Stone, artistic directors Philadelphia, PA

The Piano Puzzler: This week's contestant is David Hempling from San Francisco, CA

Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier, Prelude & Fugue No. 21, BWV 866 Angela Hewitt, piano

Claude Debussy: Jeux New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY

Claude Debussy: Arabesque No. 1 Simon Trpceski, piano

Johann Sebastian Bach: Flute Sonata in E minor, BWV 1034 Bach Collegium Japan: Kiyomi Suga, baroque wood flute; Masaaki Suzuki, harpsichord; Emmanuel Balssa, cello Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA

George Gershwin: Blues, from 'An American in Paris' Italian Saxophone Quartet Beaches Fine Arts Series, St. Paul's by-the-Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 in D minor, Op. 30: Movements 2 & 3 Simon Trpceski, piano; Beethoven Academy Orchestra; Vasily Petrenko, conductor Ludwig van Beethoven Easter Festival, Philharmonic Concert Hall, Warsaw, Poland

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Scott Joplin: The Entertainer (1903)

Scott Joplin: The Easy Winners (1901)

Leonard Bernstein: On the Town: Three Dance Episodes (1944)

Aaron Copland: The Heiress: Suite (1948)

Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: Simple Gifts (1950)

Joaquín Rodrigo: Bolero from Concierto Andaluz (1967)

Charles Gounod: Roméo et Juliette: Waltz Song (1867)

Antonín Dvorák: Polonaise (1879)

Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes (1722)

Jean Sibelius: Finlandia (1899)

Ola Gjeilo: Serenity (2010)

Ola Gjeilo: Prelude (2004)

Edward Burlingame Hill: Divertimento for Piano & Orchestra (1926)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Herbert Howells: Three Dances (1915)

Henry Purcell: The Indian Queen: Symphony (1695)

Henry Purcell: Dido and Aeneas: Dido's Lament (1684)

Sir Edward Elgar: Concert Overture 'Froissart' (1890

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 1 (1831)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 2 (1802)

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Baldwin Wallace Conservatory

From Cleveland Orchestra Chamber recital August 29, 2018):

Mozart: Quintet in A. K. 581 (1789, published 1802)--Sae Shiragami, Samel Rotberg, Lembi Veskimets, Richard Weiss, Daniel McKelway

From the Faculty Convocation August 23, 2018):

Piazzolla: Histoire du Tango (1985)--Sean Gabriel, Colin Davin

Schubert: Die schoene Mullerin (1823)--Mark Weagraff, Jacon Aquila

Rathbun: Prelude--Jack Sutte, Christine Fuoco

Rachmaninoff: Suite No. 2 for Two Pianos, op. 17, Mvt. 4 (1901)--Mary Dobrea-Grindahl, Sungeun Kim

From the Symphonic Wind Ensemble concert April 25, 2018, Brendan Caldwell, conductor:

Mozart: Serenade No. 12, K. 388/384a (1782-3)

McTee: Circuits (1990)

Bernstein: Divertimento (1980)

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by Wynton Marsalis, trumpet

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' (1859)

Felix Mendelssohn: Andante from String Quartet No. 4 (1838)

Claude Debussy: Rêverie (1890)

Louis Moreau Gottschalk: Caprice on 'Home, Sweet Home' (1862)

Ralph Vaughan Williams: Two Hymn-Tune Preludes (1936)

Peteris Vasks: Cantabile for String Orchestra (1979)

Henry Purcell: The Fairy Queen: O Let me weep, forever weep (1692)

Frédéric Chopin: Prelude No. 15 'Raindrop' (1839)

Andrés Segovia: Estudio sin luz (1955)