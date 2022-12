WCLV Program Guide 08-27-2018

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Quire Cleveland with Les Délices - Let the Heavens Rejoice

Les Delices (Debra Nagy, Artistic Director) Quire Cleveland (Ross Duffin, Artistic Director) Scott Metcalfe, guest conductor Philippe Gagne, tenor

Jacques Aubert: Concert de Simphonies

Jean-Philippe Rameau: In concertendo

Jacques Aubert: Chaconne

Marc-Antoine Charpentier: Salve Regina

Jean-Joseph Cassanes de Mondonville: Venite Exultemus

Michel Pignolet de Montéclair: Cinquiéme Suite 'La Guerre' (1724)

François Chauvon: Tibiades: Suite No. 6 (1717)

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

Victor Heredia: Todavia cantamos (Still We Sing) The Tailor of Panama Soundtrack (arr. Shaun Davey) Rita Connolly, Vocals Irish Film Orchestra Fiachra Trench

Gustavo Dudamel: Regreso a Venezuela, from "The Liberator - Libertador" Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela Gustavo Dudamel

Gustavo Dudamel: Who can stop the rain from falling? from "The Liberator - Libertador" Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela Gustavo Dudamel

Antonio Vivaldi: Concerto in G for 2 Guitars, RV 532 Angel Romero, Pepe Romero, guitars Academy of St. Martin in the Fields Iona Brown

Roberto Sierra: Sinfonia No. 3 "La Salsa" Puerto Rico Symphony Orchestra Maximiano Valdés

Matthew Lo (after Shakespeare) Le Concert des Nations Jordi Savall

Pablo de Sarasate: Concert Fantasy on Mozart's "The Magic Flute" Op. 54 Tianwa Yang, violin Orquesta Sinfonica de Navarra Ernest Martinez Izquierdo

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in e, Wq.178 Concerto Cologne Pablo Heras-Casado

Joaquin Rodrigo: En Aranjuez con tu amor (arr. of the Adagio from the Concierto de Aranjuez) James Galway, flute London Symphony Orchestra Klauspeter Seibel

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Meredith Willson: Symphony No. 2 'Missions of California' (1940)

Wolfgang Amadeus Mozart: Concertone for 2 Violins (1773)

Robert Schumann: Symphonic Etudes (1852)

George Frideric Handel: Concerto Grosso (1734)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale (1876)

George Butterworth: Rhapsody 'A Shropshire Lad' (1913)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Andantino from Guitar Concerto No. 1 (1939)

Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from Sonata No. 3 (1795)

Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Trio (1782)

John Philip Sousa: March 'The Glory of the Yankee Navy' (1909)

Richard Wagner: Tannhäuser: Pilgrims' Chorus (1845)

George Frideric Handel: Concerto Grosso (1734)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 'Romantic' (1880)

Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture (1812)

Sergei Prokofiev: War and Peace: New Year's Eve Waltz aka Natasha & Andre's Waltz (1943)

Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu (1835)

Antonín Dvorák: Overture 'My Home' (1882)

Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from String Quintet No. 2 (1786)

Franz Lehár: The Merry Widow: Concert Overture (1940)

Bernard Herrmann: Vertigo: Prelude & Love Scene (1958)

Eric Coates: London Suite (1933)

Lukas Foss: For Lenny, Variation on 'New York, New York' (1987)

Leonard Bernstein: On The Town: Some Other Time (1944)

Frédéric Chopin: Etude No. 23 'Winter Wind' (1836)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Alexander Borodin: Petite Suite: Serenade (1885)

Frederick Delius: Hassan: Serenade (1923)

Wolfgang Amadeus Mozart: Fantasia (1785)

Wolfgang Amadeus Mozart: Concert Rondo (1781)

Dominick Argento: The Dream of Valentino: Tango (1993)

Igor Stravinsky: Tango (1940)

Richard Strauss: Oboe Concerto (1945)

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Manfred Symphony (1885)

Franz Schubert: Impromptu No. 7 /3 (1828)

George Frideric Handel: Concerto Grosso 'Alexander's Feast' (1736)

Ron Nelson: Courtly Airs and Dances (1995)

Sir William Walton: Richard III: Prelude & Coronation (1955)

Edward White: Puffin' Billy (1952)

Eric Coates: London Suite: Knightsbridge March (1933)

Peter Tchaikovsky: The Voyevode (1891)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Meredith Willson: Symphony No. 2 'Missions of California' (1940)

George Gershwin: Second Rhapsody (1932)

Aaron Copland: Letter from Home (1944)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Franz Schubert: Six Moments Musicaux, D. 780 (C# minor) IV. Moderato Shai Wosner, piano The Frederic Chopin Society, Janet Wallace Fine Arts Center, Macalester College, St. Paul, MN

Carl Maria von Weber: Overture to Oberon Cleveland Orchestra; George Szell, conductor

Franz Schubert (arr. George Szell): Octet in F Major, D.803: Movements 3, 5, 6 Robert Marcellus, clarinet; Myron Bloom, horn; George Goslee, bassoon; Cleveland Orchestra; George Szell, conductor Album: George Szell Centeinnial Cleveland Orchestra 97

Richard Wagner: Die Meistersinger von Nurmberg (The Mastersingers of Nuremburg): Prelude to Act I Cleveland Orchestra; Franz Welser-Most, conductor

Antonin Dvorak: Legends, No. 5 Czech Philharmonic Orchestra; Sir Charles Mackerras, conductor

H. Leslie Adams: Twelve Etudes, No. 1 in G Minor Maria Corley, piano

Antonin Dvorak: Sonatina for violin and piano in G major, Op. 100 James Ehnes, violin; Orion Weiss, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 27 in B flat major, K595: Movements 2-3 Mitsuko Uchida, piano and director; The Cleveland Orchestra

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture (1801)

Ludwig van Beethoven: Congratulations Minuet (1822)

Dmitri Shostakovich: Finale from Symphony No. 5 (1937)

Paul Schoenfield: Four Souvenirs: Samba (1989)

Blas Galindo: Sones de Mariachi (1940)

Sigfrid Karg-Elert: Praise the Lord with Drums and Cymbals (1923)

Franz Liszt: Spinning Song from Wagner's 'The Flying Dutchman' S 440 (1860)

Gotthard Odermatt: Summer (2010)

Franz von Suppé: The Queen of Spades: Overture (1864)

Tomás Luis de Victoria: Ave Maria (1572)

Franz Biebl: Ave Maria (1964)

Camille Saint-Saëns: La princesse jaune: Overture (1872)

18:00 DINNER CLASSICS

Claude Debussy: Images: Ibéria (1912)

Zoltán Kodály: Háry János: Intermezzo (1927)

Enrique Granados: Goyescas: Intermezzo (1915)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto (1725)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Aaron Copland: El Salón México (1936)

Vasily Kalinnikov: Symphony No. 1 (1895)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Ernest Chausson: Poème (1896)

Franz Schubert: Fantasy 'Wanderer' (1822)

Franz Danzi: Wind Quintet (1821)

Morton Gould: Interplay (1945)

Josquin Desprez: Ave Maria (c.1500)

Tomßs Luis de Victoria: Ave Maria (1572)

Bedrich Smetana: Má vlast: Blaník (1879)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 25 (1786)

George Frideric Handel: Organ Concerto No. 7 (1740)

César Franck: Prelude, Fugue & Variations (1862)

23:00 QUIET HOUR

Frederick Delius: Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' (1910)

Eric Coates: The Three Elizabeths Suite: Springtime in Angus (1944)

Jules Massenet: Impromptu 'Eau dormant' (1896)

E. J. Moeran: Lonely Waters (1928)

Robert Farnon: Lake of the Woods (1945)

Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 /5 (1823)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 3 Prelude (1867)

Maurice Ravel: Vocalise en forme d'Haba±era (1907)