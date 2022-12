WCLV Program Guide 08-10-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joaquin Rodrigo: Concierto serenata Movement 1 Estudiantina Nancy Allen, harp; Royal Philharmonic Orchestra; Enrique Batiz, conductor

Benjamin Dale: Suite for Viola and Piano, Op. 2: Movement 2 Romance Paul Neubauer, viola; Gloria Chien, piano String Theory at the Hunter Museum of American Art, Chattanooga, TN

Leonard Bernstein: A Quiet Place: Postlude Vienna Radio Symphony Orchestra; Leonard Bernstein, conductor

Joaquin Rodrigo: Concierto de Aranjuez Chaconne Klaverenga, guitar; Boulder Chamber Orchestra; Bahman Saless, conductor Boulder Chamber Orchestra, Broomfield Auditorium, Broomfield, CO

Claude Debussy: Sonata for Flute, Viola and Harp, 1915: Movement 3 Final Ransom Wilson, flute; Paul Neubauer, viola; Nancy Allen, harp

Ignaz Paderewski: Piano Concerto in A minor, Op. 17 Nelson Goerner, piano; Warsaw Philharmonic; Jacek Kaspszyk, conductor 17th Fryderyk Chopin International Piano Competition, Concert Hall, Philharmonic, Warsaw, Poland

Claude Debussy: La plus que lente Phoenix Avalon, violin; Hsin-I Huang, piano Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

Franz Schubert: Impromptu in E flat, Op. 90/2 Simone Dinnerstein, piano Vermont Public Radio, Live broadcast from VPR's Studio One, Colchester, VT

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

John Williams: E.T.: Adventures on Earth (1982)

Gustav Holst: The Planets (1917)

Alexander Glazunov: Raymonda: Suite a (1898)

Joachim Raff: Symphony No. 3 'In the Forest' (1869)

Igor Stravinsky: The Firebird (1910)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Guitars (1720)

Carl Friedrich Abel: Symphony (1767)

Alexander Glazunov: Novelette No. 1 'In Spanish Style' (1886)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Alexander Glazunov: Meditation (1891)

Antonio Vivaldi: Guitar Concerto (1720)

Gerald Finzi: Love's Labour's Lost: Introduction (1946)

Benjamin Britten: Paul Bunyan: Overture (1941)

William Grant Still: The American Scene: The East (1957)

Traditional: Bonnie Banks of Loch Lomond (1841)

Edward V. Cupero: March 'Honey Boys on Parade' (1914)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 14 'Moonlight' (1801)

Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 1 (1912)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Sonata No. 11 (1778)

Kenneth J. Alford: Colonel Bogey March (1914)

Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 3 (1878)

Alberto Ginastera: Estancia: Malambo (1941)

John Williams: Star Wars: Main Theme (1977)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony Wq 182/2 (1773)

Franz Joseph Haydn: Scherzando No. 5 (1765)

Gioacchino Rossini: William Tell: Overture (1829)

George Gershwin: Selections from 'Girl Crazy' (1930)

Zoltán Kodály: Dances of Galánta (1933)

George Frideric Handel: Ode for St. Cecilia's Day: The trumpet's loud clangor & March (1739)

Sir Malcolm Arnold: Overture 'Tam O'Shanter' (1955)

Henryk Wieniawski: Finale from Violin Concerto No. 2 (1870)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Léo Delibes: Sylvia: Pizzicato (1876)

Benjamin Britten: Pizzicato from 'A Simple Symphony' (1934)

Richard Wagner: Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey (1874)

Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Moscow River' (1873)

Alexander Glazunov: Novelette No. 3 for Strings 'Interlude in an Old Style' (1886)

Alexander Borodin: In the Steppes of Central Asia (1880)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1 (1800)

Maurice Ravel: La valse (1920)

Franz Schubert: Rosamunde: Overture (1820)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 9 (1894)

Sir Henry Wood: Fantasia on British Sea Songs (1905)

Ralph Vaughan Williams: Scherzo: The Waves from 'A Sea Symphony' (1910)

Carl Maria von Weber: Rondo from Piano Sonata No. 1 (1812)

Gioacchino Rossini: Demetrio e Polibio: Overture (1808)

Ludwig van Beethoven: Shepherd's Song from Symphony No. 6 'Pastoral' (1808)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Alexander Glazunov: Symphony No. 4 (1893)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Mlada: Suite (1890)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Giovanni Gabrieli (arr. Eric Robertson): Sonata pian e forte Canadian Brass

Franz Liszt: Rhapsodie espagnole Jenny Chen, piano Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

Enrique Crespo: Vals Peruano Canadian Brass Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA

Thierry Escaich: Psalmos, Concerto for Orchestra Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langrée, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Springer Auditorium, Music Hall, Cincinnati, OH

George Gershwin: Sleepless Night Michael Tilson Thomas, piano

Franz Schubert: Quartet in D Minor, D. 810, Death and the Maiden: Movement 4 Presto Belcea Quartet Union College Concert Series, Union College - Memorial Chapel, Schenectady, NY Music: 09:10

Christoph Willibald Gluck (arr. Giovanni Sgambati): Dance of the Blessed Spirits Melody, from 'Orfeo ed Euridice' Denis Kozhukhin, piano Rudolfinum, Dvorak Hall, Prague, Czech Republic

Leonard Bernstein: Symphony No. 1 Jeremiah Christa Ludwig, soprano; Israel Philharmonic Orchestra; Leonard Bernstein, conductor

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Antonio Vivaldi: Largo from Guitar Concerto (c.1720)

Antonio Vivaldi: La verità in cimento: Overture (1720)

Alexander Glazunov: Solemn Overture (1900)

Ralph Vaughan Williams: Just as the Tide was Flowing (1913)

Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 8 (1812)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Roses from the South' (1880)

Frédéric Chopin: Scherzo No. 3 (1839)

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No.4 (1907)

Antonín Dvorák: Romance (1877)

Ludwig van Beethoven: Finale from Septet (1800)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air (1731)

Johann Sebastian Bach: Partita No. 2: Sinfonia (1727)

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture (1866)

18:00 DINNER CLASSICS

Robert Schumann: Konzertstück (1849)

Ludwig van Beethoven: German Dance from String Quartet No. 13 (1826)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 (1878)

Ralph Vaughan Williams: In the Fen Country (1904)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Anton Arensky: Variations on Theme by Tchaikovsky a (1893)

Alexander Glazunov: The Seasons (1899)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

William Henry Fry: Niagara Symphony (1854)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 18 'Hunt' (1802)

Giuseppe Verdi: Te Deum from 'Four Sacred Pieces' (1897)

Manuel de Falla: Suite populaire espagnole (1915)

Alexander Glazunov: Etude 'La nuit' (1891)

Alexander Glazunov: Song of the Minstrel (1900)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 6 (1710)

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quintet No. 4 (1787)

Edward MacDowell: Suite No. 1 for Orchestra (1893)

Christian Sinding: Evening Mood (1918)

23:00 QUIET HOUR

Antonio Vivaldi: Largo from Guitar Concerto (c.1720)

Johann Sebastian Bach: Largo from Concerto for 2 Violins (1723)

George Frideric Handel: Aria from Concerto Grosso (1739)

Alexander Glazunov: Mélodie (1888)

Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique (1875)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Forlane (1917)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 4: Prelúdio (1939)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio for Glass Harmonica (1791)