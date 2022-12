Program Guide 06-26-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Edgar Meyer/Chris Thile/Stuart Duncan: Goat Rodeo Stuart Duncan, fiddle; Chris Thile, mandolin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, bass

Giovanni Bottesini: Double Bass Concerto No. 2 in B minor Edgar Meyer, Double bass; Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

Joseph Haydn: Trio No. 39 in G major, Hob. XV/25 Gypsy Aletheia Piano Trio: Francesca de Pasquale, violin; Juliette Herlin, cello; Fei-Fei Dong, piano The Chamber Music Society of Palm Beach, Palm Beach, FL

Robert Schumann: Three Romances for Clarinet and Piano, Op. 94 Anthony McGill, clarinet; Gloria Chien, piano University of Georgia, Ramsey Concert Hall, Athens, GA

Peter Tchaikovsky: Interrupted Dreams, from Twelve Pieces of Average Difficulty, Op. 40 Mikhail Pletnev, piano

Antonin Dvorak: Romance in Fm for Violin and Orchestra, Op. 11 Maureen Nelson, violin; Saint Paul Chamber Orchestra Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6, Op. 74, Pathetique: Movements 2-4 Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langree, conductor Music Hall, Cincinnati, OH

George Gershwin (arr. Sara Davis Buechner): Second Rhapsody Sara Davis Buechner, piano Baruch Performing Arts Center, Engelman Recital Hall, New York, NY

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Leos Janácek: Sinfonietta (1926)

Felix Mendelssohn: Symphony No. 2 'Hymn of Praise' (1840)

Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande Suite (1905)

Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 3 (1869)

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 6 (1800)

Gerald Finzi: Love's Labour's Lost Suite (1946)

George Frideric Handel: Keyboard Suite No. 5 (1720)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Gabriel Fauré: Barcarolle No. 12 (1915)

Paul Mealor: Ubi caritas (2011)

Gaetano Maria Schiassi: Sinfonia Pastorale (c.1735)

Sir Arnold Bax: Russian Suite: Gopak (1919)

Sir Arthur Bliss: Mêlée Fantasque (1921)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Death of Tybalt (1936)

John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March (1980)

Mikhail Glinka: Ruslan and Ludmilla: Overture (1842)

Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Polonaise (1895)

Stanley Myers: The Deer Hunter: Cavatina (1978)

Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 12 'American' (1893)

Luigi Boccherini: Symphony No. 15 (1782)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Samuel Coleridge-Taylor: Hiawatha Overture (1901)

Arthur Foote: Air and Gavotte (1891)

Jean-Philippe Rameau: The Gathering of Birds (1724)

Jean Sibelius: The Language of Birds: Wedding March (1911)

Leos Janácek: Sinfonietta (1926)

Antonín Dvorák: King and Charcoal Burner: Overture (1874)

Mikhail Glinka: Waltz Fantasy (1856)

Herbert Howells: Paradise Rondel (1925)

Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice (1897)

Vasily Kalinnikov: The Cedar and the Palm (1901)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Béla Bartók: Concerto for Orchestra (1943)

Ernö Dohnányi: Symphonic Minutes (1933)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johannes Brahms: Sonata for Cello and Piano No. 2 in F Major Movement 4 Allegro Alban Gerhardt, cello; Markus Groh, piano

Johann Baptist Vanhal: Vanhal Double Bass Concerto in D: Movement 1 Allegro Moderato Chi-chi Nwanoku, double bass; Swedish Chamber Orchestra; Paul Goodwin, conductor

Johannes Brahms: Sonata for Viola and Piano in E-flat major, Op. 120, No. 2 Jonathan Vinocour, viola: Jeewon Park, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall Seattle, WA

Albert Roussel: Concert pour petit Orchestra IRIS Orchestra; Michael Stern, conductor IRIS Orchestra, Germantown Performing Arts Center, Germantown, TN

Camille Saint-Saens: Algerian Suite: French Military March Boston Pops; Arthur Fiedler, conductor

Elena Kats-Chernin: River's Lament: III. Diminished The King's Singers University of Georgia, Hodgson Concert Hall, Athens, GA

Traditional French (arr. Goff Richards): Le Baylere The King's Singers University of Georgia, Hodgson Concert Hall, Athens, GA

Ernest Chausson: Concerto in D Major for Violin, Piano, and String Quartet, Op.21 Movements 1, 2, & 4 Ian Swensen, violin; Rieko Aizawa, piano; Parker Quartet Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY

Camille Saint-Saens: Africa in G Minor for Piano, Op. 89 Gilles Vonsattel, piano University of Georgia, Performing Arts Center, Ramsey Concert Hall, Athens, GA

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries (1856)

Johann Strauss Jr: Polka 'Thunder and Lightning' (1868)

Samuel Wesley: Symphony No. 4 (1784)

Giuseppe Verdi: Luisa Miller: Overture (1849)

Antonín Dvorák: Finale from Piano Concerto (1876)

Gustav Holst: The Planets: Jupiter (1917)

Ludwig van Beethoven: Tarpeja: Triumphal March (1813)

Ferruccio Busoni: Comedy Overture (1897)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Leopold Kozeluch: Piano Concerto No. 6 (1786)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Changing of the Guard (1875)

Vladimir Horowitz: Carmen Variations (1942)

Albert Lortzing: Zar und Zimmermann: Overture (1837)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Richard Wagner: Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic Fire Music (1856)

Antonín Dvorák: Symphony No. 5 (1875)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Antonín Dvorák: The Water Goblin (1896)

Ludwig van Beethoven: Serenade (1801)

Antonio Vivaldi: Concerto for the Orchestra in Dresden (1720)

Paul Dukas: Variations, Interlude & Finale on a Theme by Rameau (1903)

Albert Roussel: Divertissement (1906)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo (1782)

Franz Joseph Haydn: Overture to an English Opera (1795)

Sir Granville Bantock: A Hebridean Symphony (1913)

Johann Friedrich Fasch: Concerto for 2 Horns, Winds & Strings (c.1727)

Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 1 Prelude (1859)

23:00 QUIET HOUR

Horatio Parker: Nocturne from Four Sketches (1890)

Frederick Delius: Summer Night on the River (1911)

Aaron Copland: Music for a Great City: Night Thoughts (1961)

Jean-Philippe Rameau: Les Boréades: Entrée de Polymnie (1764)

Domenico Scarlatti: Sonata (1750)

Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Concerto No. 3 (1801)

Andrea Luchesi: Piano Sonata in B-Flat [No. 1] (c.1780)

Robert Schumann: Five Pieces in Folk-Style: Langsam (1849)