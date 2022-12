Program Guide 06-25-2018

00:00 CLEVELAND OVATIONS: ChamberFest Cleveland - recorded Thursday, June 14 in Mixon Hall, CIM - Artists: Alexi Kenney, violin; Yura Lee, viola; Oliver Herbert, cello; Orion Weiss, piano; Roman Rabinovich, piano

FRANZ SCHUBERT Military Marches, Op. 51, D. 733

LEOŠ JANÁČEK Violin Sonata, JW VII/7

LUDWIG VAN BEETHOVEN Piano Trio, Op. 97 (Archduke)

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

06:00:45 Paulo de Carvalho: Meu Fado Meu (My Own Fado) Mariza dos Reis Nunes; Custodiio Castelo, guitar; Jorge Fernando, viola; Marino Freitas

06:04:11 Heitor Villa-Lobos: Modinha Anna Noakes, flute; Gillian Tingay, harp

06:05:59 Darius Milhaud: Copacabana (Saudades do Brasil No. 4) Cristina Ortiz, piano

06:09:36 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 in c, Op. 67 (1st mvt.) West-Eastern Divan Orchestra Daniel Barenboim

06:17:43 Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 9 in Bb, G.482 (finale) Jacqueline du Pré, cello; English Chamber Orchestra Daniel Barenboim

06:26:44 Joaquín Rodrigo: Concierto Heroico Jorge Federico Osorio, piano; Royal Philharmonic Orchestra Enrique Bátiz

07:00:43 Ruperto Chapí: Prelude to El Tambor de Granaderos Gran Orquesta Sinfónica Ataúlfo Argenta

07:06:00 Jerónimo Giménez: Intermezzo: La boda de Luis Alonso Gran Orquesta Sinfónica Ataúlfo Argenta

07:12:43 Manuel Saumell: Contradanzas Cubanas Dagmar Muñiz Alonso

07:26:23 Jacques Ibert: Escales (Ports of Call) Dallas Symphony Orchestra Eduardo Mata

07:41:41 Evencio Castellanos: Santa Cruz de Pacairigua Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela Gustavo Dudamel

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Johann Christoph Friedrich Bach: Symphony No. 20 (1790)

Igor Stravinsky: The Firebird (1910)

Charles Avison: Concerto Grosso No. 2 after Scarlatti (1743)

Ron Nelson: Courtly Airs and Dances (1995)

Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past (1899)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Leroy Anderson: Sandpaper Ballet (1954)

Sir Edward Elgar: Serenade for Strings (1892)

Giacomo Puccini: Turandot: Nessun dorma (1924)

Sir William Walton: Coronation March 'Crown Imperial' (1937)

Arcangelo Corelli: Concerto Grosso (1713)

Francis Poulenc: Improvisation No. 15 'Homage to Edith Piaf' (1959)

Johann Strauss Jr: Cavalry March (1888)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Moritz Moszkowski: By the Cradle (1896)

Igor Stravinsky: The Firebird: Berceuse (1910)

Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances (1887)

Alexander Glazunov: Mazurka (1888)

Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Ich ruf' zu dir' (1713)

Ferruccio Busoni: Bagatelles (1888)

Ottorino Respighi: Roman Festivals (1928)

Carl Philipp Emanuel Bach: Trio Sonata for Flute, Violin & continuo (1747)

Richard Wagner: Das Liebesverbot: Overture (1836)

Vincent d'Indy: Istar (1897)

Franz Waxman: Auld Lang Syne Variations (1947)

Erich Wolfgang Korngold: The Private Lives of Elizabeth & Essex: Suite (1939)

Peter Tchaikovsky: Solitude (1893)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Pas de quatre (1889)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 5 (1943)

Sir Arnold Bax: Tintagel (1919)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Edgar Meyer/Chris Thile/Stuart Duncan: Goat Rodeo Stuart Duncan, fiddle; Chris Thile, mandolin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, bass

Giovanni Bottesini: Double Bass Concerto No. 2 in B minor Edgar Meyer, Double bass; Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

Joseph Haydn: Trio No. 39 in G major, Hob. XV/25 Gypsy Aletheia Piano Trio: Francesca de Pasquale, violin; Juliette Herlin, cello; Fei-Fei Dong, piano The Chamber Music Society of Palm Beach, Palm Beach, FL

Robert Schumann: Three Romances for Clarinet and Piano, Op. 94 Anthony McGill, clarinet; Gloria Chien, piano University of Georgia, Ramsey Concert Hall, Athens, GA

Antonin Dvorak: Romance in Fm for Violin and Orchestra, Op. 11 Maureen Nelson, violin; Saint Paul Chamber Orchestra Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6, Op. 74, Pathetique: Movements 2-4 Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langree, conductor Music Hall, Cincinnati, OH

George Gershwin (arr. Sara Davis Buechner): Second Rhapsody Sara Davis Buechner, piano Baruch Performing Arts Center, Engelman Recital Hall, New York, NY

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Claude Debussy: Tarantelle styrienne 'Danse' (1890)

Erik Satie: Gnossienne No. 3 (1890)

Franz Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 98 (1792)

Max Steiner: Dark Victory: Suite (1939)

Antonín Dvorák: Scherzo from String Quartet No. 12 'American' (1893)

Josef Strauss: Waltz 'My Life is Love and Laughter' (1869)

Nicolò Paganini: Caprice No. 13 (1820)

Francis Poulenc: Mouvements perpétuels (1918)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 for Orchestra 'Carnival at Pest' (1848)

Mily Balakirev: Oriental Fantasy 'Islamey' (1869)

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan (1886)

Camille Saint-Saëns: Africa Fantasie (1891)

Michael Torke: Run (1992)

18:00 DINNER CLASSICS

Ottorino Respighi: The Birds (1927)

Nicolò Paganini: Caprice No. 9 'Hunt' (1820)

Nicolò Paganini: Caprice No. 20 (1820)

Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 (1902)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Franz Schubert: Symphony No. 8 'Unfinished' (1822)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 8 [version with winds] (1822)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Johann Nepomuk Hummel: Trumpet Concerto (1804)

Frédéric Chopin: Piano Sonata No. 2

Leos Janácek: Fairy Tale (1910)

Alexandre Lagoya: Spanish Dances from Bizet's 'Carmen' (1993)

Isaac Albéniz: Suite Española: Granada (1886)

H. Balfour Gardiner: Overture to a Comedy (1906)

Joachim Raff: In the Twilight from Symphony No. 3 'Forest' (1869)

Igor Stravinsky: The Firebird (1910)

Johann Friedrich Fasch: Air No. 1 from Suite for Winds & Strings (1749)

Franz Joseph Haydn: Piano Sonata No. 19 (1765)

23:00 QUIET HOUR

Astor Piazzolla: Milonga Prelude 'Flora's Game' (1987)

Federico Moreno Tórroba: Andante from Tonada concertante (1980)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 3 (1795)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 41 'Jupiter' (1788)

Charles Koechlin: Evening Peace from "The Persian Hours" (1913)

Gustav Mahler: Blumine from Symphony No. 1 (1888)

Gabriel Fauré: Sicilienne (1898)