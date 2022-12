Program Guide 05-30-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Leos Janacek: Romance for Violin & Piano Petr Messieurer, violin; Radoslav Kvapil, piano

Luigi Boccherini: String Quartet Op. 2, No. 6 in C Major Quartetto di Cremona San Antonio Chamber Music Society, Temple Beth-El, San Antonio, TX

Leos Janacek: Mladi Tara Helen O'Connor, flute and piccolo; Liang Wang, oboe; Michael Rusinek, clarinet; Kyle Knox, clarinet; Nancy Goeres, bassoon; Julie Landsman, horn; Marc Neikrug, artistic director of SFCMF Santa Fe Chamber Music Festival, St. Francis Auditorium, New Mexico Museum of Art, Santa Fe, NM

Gustav Holst: The Planets: 1. Mars, The Bringer of War; 4. Neptune, The Mystic; 7. Jupiter, The Bringer of Jollity The 5 Browns University of Georgia, Hodgson Concert Hall, Athens, GA

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro in B-flat for clarinet, two violins, viola and cello Emma Johnson, clarinet; Rebecca Hirsch & Gabor Takacs-Nagy, violins; Tim Boulton, viola; Andrew Shulman, cello

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2, S.244/2 (cadenza by Rachmaninoff) George Li, piano Tippet Rise, LLC, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT

Traditional (arr. Danish String Quartet): Swift Like a Falcon Danish String Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No 36 in C Major, K 538 Artosphere Festival Orchestra; Corrado Rovaris, conductor Walton Arts Center, Crystal Bridges Museum of American Art, Bentonville, AR

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture & Dances (1866)

Béla Bartók: Rhapsody for Piano & Orchestra (1904)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 'Eroica' (1804)

Franz Schubert: Piano Sonata No. 21 (1828)

Johannes Brahms: String Sextet No. 2 (1865)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 9 "Posthorn" (1779)

Hector Berlioz: Béatrice and Bénédict: Overture (1862)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Michelangelo Galilei: Toccata for solo Lute (1620)

Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: Suite (1866)

Frédéric Chopin: Scherzo from Sonata No. 3 (1844)

Antonio Vivaldi: Concerto for Strings (1727)

William Bolcom: Graceful Ghost Rag (1970)

William Sterndale Bennett: Finale from Piano Concerto No. 1 (1833)

Henry Purcell: The Indian Queen: Symphony (1695)

Eric Coates: March "Calling All Workers" (1940)

Klaus Badelt: The Curse of the Black Pearl: Main Themes (2003)

Henri Rabaud: Suite Anglaise No. 3 (1917)

Ludwig van Beethoven: Variations on Arne's 'Rule Britannia' (1803)

Claude Debussy: Suite bergamasque: Passepied (1905)

Sergei Prokofiev: Cinderella: In the Palace (1944)

Johannes Brahms: Andante from String Sextet No. 1 (1860)

Leroy Anderson: Blue Tango (1951)

Giuseppe Verdi: Rigoletto: Quartet (1851)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 8 for Winds (1775)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 (1853)

Carl Friedrich Abel: Symphony (1767)

George Frideric Handel: Concerto Grosso (1739)

Carl Nielsen: Humoresque-Bagatelles (1897)

George Frideric Handel: Messiah: All we like sheep (1741)

Gian Carlo Menotti: Amelia Goes to the Ball: Overture (1937)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Modest Mussorgsky: The Fair at Sorochinsk: Gopak (1880)

Igor Stravinsky: Pétrouchka: Russian Dance (1911)

Franz Joseph Haydn: Piano Sonata No. 50 (1780)

Ludwig van Beethoven: Variations on the 'Turkish March' (1810)

Johann Strauss Jr: Ritter Pázmán: Czárdás (1892)

George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba (1748)

Béla Bartók: Piano Concerto No. 3 (1945)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Guitars (1720)

Franz Xaver Mozart: Rondo for Flute & Piano (1840)

William Sterndale Bennett: Finale from Piano Concerto No. 2 (1833)

Lars-Erik Larsson: Little Serenade (1934)

Percy Grainger: Ramble on the Last Love Duet in Strauss 's 'Der Rosenkavalier' (1927)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 3 (1878)

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Dance of the Comedians (1866)

Friedrich Kuhlau: Elisa: Overture (1820)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Aaron Copland: Appalachian Spring (1944)

Walter Piston: The Incredible Flutist: Suite (1940)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Felix Mendelssohn: Hexenlied "Witches' Song" Op. 8, No. 8

Felix Mendelssohn: Auf Flugeln des Gesanges "On Wings of Song" Op. 34, No. 2 Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano

Mikhail Glinka: Overture to Ruslan and Ludmilla Greenville Symphony Orchestra; Edvard Tchivzhel, conductor Peace Center for the Performing Arts, Greenville, SC

Piano Puzzler: This week's contestant is Caroline Cassil from Sutherlin, OR

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 14 in C-sharp minor, Op. 27/2: Movement 1 Murray Perahia, piano

Felix Mendelssohn: Twelve Fugues for String Quartet No. 10 The Shanghai String Quartet Museum of Jewish Heritage, New York, NY

Felix Mendelssohn: String Quartet in F minor, Op. 80, No. 6 Miami String Quartet: Benny Kim, violin; Cathy Meng Robinson, violin; Scott Lee, viola; Keith Robinson, cello Viginia Arts Festival, Robin Hixon Theater, Norfolk, VA

Claude Debussy: Arabesque No. 1 Simon Trpceski, piano

Johann Sebastian Bach: Flute Sonata in E minor, BWV 1034 Bach Collegium Japan: Kiyomi Suga, baroque wood flute; Masaaki Suzuki, harpsichord; Emmanuel Balssa, cello Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA

George Gershwin: Blues, from 'An American in Paris' Italian Saxophone Quartet Beaches Fine Arts Series, St. Paul's by-the-Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 in D minor, Op. 30: Movements 2 & 3 Simon Trpceski, piano; Beethoven Academy Orchestra; Vasily Petrenko, conductor Ludwig van Beethoven Easter Festival, Philharmonic Concert Hall, Warsaw, Poland

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

William Sterndale Bennett: Finale from Piano Concerto No. 1 (1833)

Franz Schubert: Finale from Violin Sonatina No. 1 (1816)

Leonard Bernstein: On the Town: Three Dance Episodes (1944)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Bourrée & Gigue BWV 1068 (1731)

Robert Schumann: Arabeske (1839)

Fernando Bustamante: Misionera (1948)

Camille Saint-Saëns: Tarantelle (1857)

Giovanni Battista Sammartini: Symphony (1750)

Claude Debussy: Sarabande & Danse (1922)

George Frideric Handel: Aria from Concerto Grosso (1739)

George Frideric Handel: Jephtha: When his loud voice in thunder spoke (1752)

Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch Sonnet No. 104 (1849)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 28 (1773)

Arrigo Boito: Mefistofele: Prelude (1867)

Ruggero Leoncavallo: Pagliacci: Intermezzo (1892)

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Three Dances (1866)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn a (1873)

Richard Strauss: Also sprach Zarathustra (1896)

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Cleveland State University - Dr. John Flower Faculty Recital Series, recorded March 19

Peter Otto, violin, Randall Fusco, piano

Sergei Prokofiev: Violin Sonata No. 1 in f, Op. 80

Jörg Widmann: Etudes 4, 5 and 6 for Solo Violin

Astor Piazzolla (arr Sofia Gubaidulin): Grand Tango

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by mezzo-soprano Shirley Verrett

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Franz Liszt: Harmonies poétiques: Ave Maria /2 (1847)

Max Bruch: Adagio from Scottish Fantasy (1880)

Ludwig van Beethoven: Andante from Piano Quartet (1796)

Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 27 (1791)

Emmanuel Chabrier: Prélude pastorale (1888)

Guillaume Lekeu: Adagio for Orchestral Quartet (1891)