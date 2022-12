Program Guide 05-15-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Nino Rota: The Godfather: Suite James Galway, flute; Galway Pops Orchestra; Vincent Fanuele, conductor

Hildegard von Bingen (arr. Marianne Pfau): Three Antiphons Arnaud Sussman, violin; Yura Lee, violin; Susan Gulkis Assadi, viola; Bion Tsang, cello Seattle Chamber Music Society, Nordstrom

Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA

Nino Rota: Intermezzo for Viola and Piano Steven Tenenbom, viola; Alessio Bax, piano Franklin College CMS & CMSLC, Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA

Alexander Scriabin: Symphony No. 4, Op. 54, The Poem of Ecstasy Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langrée, conductor Music Hall, Cincinnati, OH

Wolfgang Amadeus Mozart: Overture to the Marriage of Figaro Saint Paul Chamber Orchestra; Bobby McFerrin, conductor

Natalie Dietterich: Conversations with Strangers KC VITAs Chamber Choir; Marguerite Brooks, conductor St Mary's Episcopal Church, Kansas City, MO

Anne Guzzo: Color of Honey AdZel Duo: Stephanie Zelnick, clarinet; Mariam Adam, clarinet Oktaven Studios, Yonkers, New York

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 12 in C Minor for Wind Octet, K. 388 (384a) Saint Paul Chamber Orchestra Ted Mann Concert Hall, Minneapolis, MN

Antonin Dvorak: Cypresses Ehnes Quartet Chamber Music Society of Palm Beach, The Gold Room - The Breakers, Palm Beach, FL

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

02:02:00 00:29:53 Lars-Erik Larsson Symphony No. 1 in D major Op 2

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

02:33:00 00:37:13 Igor Stravinsky Pulcinella - Ballet with Song after Pergolesi

Cleveland Orchestra Igor Stravinsky Mary Simmons, soprano; Glenn Schnittke, tenor; Phillip MacGregor, bass Sony 63325

03:13:00 00:19:40 Claudio Monteverdi Vespers of the Blessed Virgin: Magnificat

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Sandra Simon, soprano; Ian Honeyman, tenor; Gareth Morrell, tenor; Jeffrey Strauss, baritone; Apollo's Singers Avie 2206

03:36:00 00:39:46 Béla Bartók Concerto for Orchestra

Leon Botstein London Philharmonic Telarc 80564

04:19:00 00:35:07 Carl Nielsen Symphony No. 2 in B minor Op 16

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

04:57:00 00:38:07 Antonín Dvorák Piano Quintet No. 2 in A major Op 81

Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

05:38:00 00:09:00 Antonio Vivaldi Violin Concerto in E flat Op 8

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin DeutGram 4777463

05:53:00 00:05:15 Robert Schumann Theme & Variations from Violin Sonata #2 Op 121

Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:05 William Byrd Earl of Oxford's March

Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

06:12:00 00:08:56 Ludwig van Beethoven Rondo from Cello Sonata No. 2 Op 5

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

06:25:00 00:02:03 Igor Stravinsky Pulcinella: Overture

Pierre Boulez Chicago Symphony CSO Res 901918

06:26:00 00:05:26 Karl Jenkins Adiemus II 'Cantata Mundi' - Song of the Spirit

Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins London Philharmonic Choir Decca 5793828

06:32:00 00:02:17 Alberto Ginastera Finale from Guitar Sonata Op 47

Jason Vieaux, guitar OberlinMus 1604

06:40:00 00:08:29 Michael W. Balfe The Bohemian Girl: Overture

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

06:50:00 00:03:21 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Siciliana Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

06:55:00 00:03:03 Henry Fillmore March 'His Honor'

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

07:03:00 00:06:24 Clóvis Pereira Rondo agalopado

Royal Northern Sinfonia Antonio Meneses Antonio Meneses, cello Avie 2176

07:10:00 00:07:58 Richard Wagner Die Walküre: Magic Fire Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

07:20:00 00:03:28 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Concerto No. 4

Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 56960

07:25:00 00:02:21 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Pastoral

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

07:30:00 00:04:13 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata No. 3

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

07:40:00 00:09:53 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Spring' Concerto in E major Op 8

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

07:50:00 00:02:11 Sir Arnold Bax Oliver Twist: Fagin's Romp

Kenneth Alwyn Royal Philharmonic Silva 1094

07:55:00 00:02:12 Zoltán Kodály Háry János: Viennese Musical Clock

Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

07:57:00 00:02:16 Leroy Anderson The Syncopated Clock

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

08:07:00 00:05:56 Edvard Grieg Symphonic Dance No. 3 Op 64

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

08:15:00 00:08:29 Johann David Heinichen Movements from Concerto Grosso in G major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2005

08:25:00 00:04:29 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Overture

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra CBC 5229

08:30:00 00:04:10 Peter Tchaikovsky Waltz from Serenade for Strings Op 48

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

08:40:00 00:03:49 Gabriel Fauré Sicilienne Op 78

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

08:45:00 00:06:11 Ludwig van Beethoven Finale from Sonata No. 27 Op 90

Karl Lo, piano Brioso 152

08:50:00 00:02:58 Claudio Monteverdi Christe, adoramus te

La Nuova Musica John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

08:55:00 00:05:10 John Williams Hook: Main Themes

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

09:05:00 00:16:19 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

09:27:00 00:02:25 Henry Mancini The Great Waldo Pepper: March

Richard Kaufman London Symphony Varese Sar 704

09:35:00 00:05:10 Sir Edward Elgar Enigma Variations: Finale Op 36

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

09:42:00 00:02:19 Randy Newman Family Album: Outdoors But Not the Red River Valley

Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

09:45:00 00:07:05 Henry Purcell Abdelazer: Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

09:54:00 00:04:19 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Danse général

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Cleveland Orchestra Chorus MAA 75

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:39 Ermanno Wolf-Ferrari Strimpellata from Suite Concertino Op 16

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Giuseppe Giabocchi, bassoon Naxos 572921

10:05:00 00:05:00 Brian Dykstra Curly Maple Rag

Barrick Stees, bassoon; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

10:12:00 00:13:30 Carlos Baguer Symphony No. 16 in G

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9456

10:26:00 00:06:58 Joseph Martin Kraus Olympie: Overture

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553734

10:36:00 00:03:48 Sir Edward Elgar March of the Mogul Emperors Op 66

James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

10:44:00 00:04:12 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 1 in C sharp minor Op 3

Alexandre Tharaud, piano Erato 557829

10:49:00 00:02:01 John N. Klohr Billboard March

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

10:54:00 00:22:17 Heinrich von Herzogenberg Trio for Horn, Oboe & Piano in D major Op 61

Albrecht Mayer, oboe; Marie-Luise Neunecker, horn; Markus Becker, piano Decca 4783498

11:17:00 00:05:36 Johannes Brahms FAE Sonata: Scherzo in C minor

Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

11:25:00 00:08:16 George Frideric Handel Suite for Trumpet & Strings in D major

Philharmonia Orchestra Claudio Scimone Bibi Black, trumpet EMI 54620

11:36:00 00:08:03 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in E major

John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

11:47:00 00:08:13 Pablo de Sarasate Zigeunerweisen Op 20

Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Gil Shaham, violin Canary 7

11:56:00 00:03:14 Paul Hindemith Ragtime

Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

12:07:00 00:10:07 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

12:19:00 00:10:50 Jacques Offenbach Voyage dans la lune: Ballet of the Snowflakes

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

12:31:00 00:03:57 Antonín Dvorák Humoresque No. 7 in G flat Op 101

Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

12:39:00 00:07:07 Sir Arthur Sullivan The Pirates of Penzance: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:47:00 00:11:03 Robert Schumann Overture to Byron's 'Manfred' Op 115

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62349

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:37:02 Frederick Delius Florida Suite

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

13:41:00 00:10:15 Claude Debussy Danses sacrée et profane

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Lisa Wellbaum, harp DeutGram 2121

13:53:00 00:05:00 Lili Boulanger Of a Spring Morning

JoAnn Falletta Women's Philharmonic Koch Intl 7169

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Franz Schubert: Der Lindenbaum Frederic Chiu, piano

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante in C, K. 315 Emmanuel Pahud, flute; Orchestra della Svizzera Italiana; Nicholas Milton, conductor Stelio Molo Auditorium, RSI, Lugano, Switzerland

Sebastian Currier: Verge, for Clarinet, Violin, and Piano Duo Prism +1: Jesse Mills, violin; Rieko Aizawa, piano; Alan R. Kay, clarinet BPL Chamber Players, Dweck Center for Contemporary

Culture, Brooklyn Public Library, Grand Army Plaza, Brooklyn, NY

Franz Schubert: String Quartet No. 15 in G Major, D.887: Movements 3 & 4 Escher String Quartet Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA

Johann Sebastian Bach: Three-part Inventions No. 1 in C major, No. 2 in C Minor, No. 3 in D major Janine Jansen, violin; Maxim Rysanov, viola; Torleif Thedeen, cello

Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 River Oaks Chamber Orchestra; Michael Stern, conductor River Oaks Chamber Orchestra, St. John the Divine Church, Houston, TX

Claude Debussy: The Girl with the Flaxen Hair Emmanuel Ceysson, harp The Chamber Music Society of Palm Beach, Palm Beach, FL

Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun Benjamin Grosvenor, piano Union College Concert Series, Union College - Memorial Chapel, Schenectady, NY

Peter Tchaikovsky: Violin Concerto in D, Op 35: Movements 2 & 3 Janine Jansen, violin; Oslo Philharmonic Orchestra; Thomas Sondergard, conductor Oslo Concert Hall, Oslo, Norway

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:28 Claudio Monteverdi Vespers of the Blessed Virgin: Nisi Dominus

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2206

16:06:00 00:04:03 Claudio Monteverdi Vespers of the Blessed Virgin: Lauda Jerusalem

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2206

16:14:00 00:10:09 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Suite Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

16:28:00 00:07:44 Patrick Russ Hitchcock Movie Suite

The Five Browns, pianos E1 Music 2041

16:37:00 00:01:50 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Gavotte

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

16:41:00 00:07:51 Hector Berlioz Reverie and Caprice Op 8

Orpheus Chamber Orchestra Guillermo Figueroa, violin DeutGram 431680

16:52:00 00:03:23 Karl Jenkins Adiemus II 'Cantata Mundi' - Cantilena

Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins London Philharmonic Choir Decca 5793828

16:57:00 00:02:36 Ernesto Lecuona La habanera Kathryn Stott, piano EMI 56803

17:05:00 00:05:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Quintet for Piano & Winds

Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

17:17:00 00:04:40 Antonio Vivaldi La verità in cimento: Overture

Mathieu Lussier Les Violons du Roy Atma 2602

17:25:00 00:09:55 Hector Berlioz Benvenuto Cellini: Overture

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

17:40:00 00:04:30 Frédéric Chopin Berceuse in D flat major Op 57

Yundi, piano Mercury 4812443

17:46:00 00:04:22 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Yundi, piano DeutGram 6090

17:52:00 00:06:22 Anatoly Liadov Polonaise No. 1 in C major Op 49

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:35 Igor Stravinsky Pulcinella Suite

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419628

18:33:00 00:04:17 Karl Jenkins Adiemus II 'Cantata Mundi' - Elegia

Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins London Philharmonic Choir Decca 5793828

18:39:00 00:01:52 Karl Jenkins Adiemus II 'Cantata Mundi' - Za Ma Ba

Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins London Philharmonic Choir Decca 5793828

18:43:00 00:07:56 André Grétry Le magnifique: Overture

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

18:53:00 00:05:26 Karl Jenkins Adiemus II 'Cantata Mundi' - Song of the Spirit

Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins London Philharmonic Choir Decca 5793828

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:02 Antonio Rosetti Symphony in B flat

Concerto Cologne Teldec 98420

19:22:00 00:34:08 Franz Schubert Symphony No. 2 in B flat major

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:17:34 Igor Stravinsky Suite Italienne

Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

20:20:00 00:23:20 Richard Wagner Tannhäuser: Overture & Venusberg Music

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 448155

20:45:00 00:13:27 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 19 in E minor

Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

21:03:00 00:14:15 Johann Baptist Georg Neruda Trumpet Concerto in E flat major

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

21:19:00 00:06:27 Johann Furchheim Sonatella for Strings in A major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Challenge 72032

21:27:00 00:16:16 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Ballet Music

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

21:45:00 00:04:00 Wolfgang Amadeus Mozart Andante No. 1 from Symphony No. 31

Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

21:50:00 00:29:53 Lars-Erik Larsson Symphony No. 1 in D major Op 2

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

22:22:00 00:08:37 Lars-Erik Larsson Lyric Fantasy Op 54

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

22:32:00 00:25:20 Robert Fuchs Serenade No. 4 in G minor Op 51

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

22:57:00 00:02:05 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:08:16 Franz Joseph Haydn Largo from String Quartet No. 64 Op 76

Kodály Quartet Naxos 503293

23:10:00 00:09:46 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 17

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Leif Ove Andsnes, piano MAA 10406

23:22:00 00:02:49 Johannes Brahms Feldeinsamkeit Op 86

Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664

23:24:00 00:04:03 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite: Romance Op 19

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

23:28:00 00:04:56 Johann Sebastian Bach Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2008

23:35:00 00:08:16 Antonín Dvorák Andante from String Quintet No. 2 Op 77

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

23:43:00 00:10:17 Robert Schumann Adagio from Symphony No. 2 Op 61

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

23:55:00 00:03:10 Erik Satie Gnossienne No. 3

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

23:57:00 00:02:38 Claude Debussy Syrinx

Alison Balsom, trumpet EMI 53255