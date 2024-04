WCLV Program Guide 04-25-2024

Classical All Day, Jazz All Night

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Frank Kimbrough 2003-2006 Centering

Vincent Herring Don't Let It Go Don't Let It Go

Ray Brown Some of My Best Friends Are Polka Dots And Moonbeams

Kirtk Lightsey Live At Small's Jazz Club Lament [Live]

Charlton Singleton Crossroads Gradual Lean

John Coltrane Coltrane Plays the Blues Blues to Elvin

Jessica Williams Joy The Quilt

Curtis Fuller Down Home Jonli Bercosta

Sonny Rollins +4 PentUp House

Art Blakey A Jazz Message The Song Is You

Wayne Escoffery Like Minds Shuffle

Cecilia Smith The Mary Lou Williams Resurgence Project Vol 1 Miss D.D. (Composed for Doris Duke)

Kurt Rosenwinkel Reflections East Coast Love Affair

Shirley Horn I Remember Miles I Fall In Love Too Easily

Joshua Redman LongGone Long Gone

3D Jazz Trio 9-5 Theme For B.T

James Weidman Sonic Realities Jam For Jimmy James

Manhattan Jazz Quintet Funky Strut Mercy Mercy Mercy

Booker Ervin Booker and Brass L.A. After Dark

Duncan Hopkins Who Are You? We Salute The Night

Baikida Carroll Marionettes on A Wire Our Say

Joey Baron We'll Soon Find Out Contact

Noah Haidu Standards Beautiful Friendship

Winard Harper Be Yourself You're Looking At Me

Vincente Archer Short Stories Bye Nashville

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Lem Winchester Winchester Special How Are Things in Glocca Morra

Sonny Criss Sonny Criss Quartet with special guest Wynton Kelly You Don't Know What Love Is

John Coltrane Transitions Dear Lord

Nick Finzer Dreams, Visions, Illusions But I Did What They Said

George Coleman Live At Small's Jazz Club Nearness of You

Connie Han Secrets of Inanna Young Moon

Louis Hayes Exactly Right Hand in Glove

Alvin Queen A Tribute to Oscar Peterson Sushi

Thelonious Monk Something in Blue Something In Blue

Jeremy Pelt The Art of Intimacy Vol 2 Slow Hot Wind

Kenny Barron Scratch Water Lily

Kenny Dorham Trompeta Toccata Night Watch

Ralph Moore Furthermore Into Dawn

Kris Berg Metroplexity Big Band This Time, Last Year Night Dreamer

Mike Melito To Swing is the Thing Straight Street

Carmen McRae Sarah-Dedicated to You The Best Is Yet To Come

Metheny/Mehldau Quartet En La Tierra Que No Olvida

Art Pepper The Return of Art Pepper You Go To My Head

Tony Williams Native Heart Native Heart

Jimmy Smith Prayer Meetin' Picnickin'

Hyman/Sandke Now and Again Bronco Busters

Cat Anderson Cat Anderson in Paris Concerto For Cootie

Cannonball Adderely Portrait of Cannonball Nardis (Take 5)

Peplowski/Alden Maybeck Recital Hall If I Should Lose You

Junko Onishi Cruisin' Roz

Davis Sills Double Guitar Quintet Natural Lines Foggy Daze

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 2 (1878)

Johannes Brahms: Hungarian Dances Nos. 17-21 (1880)

Claude Debussy: Images: Gigues (1912)

Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Tambourins (1739)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Kurt Weill: The Ballade of Mack the Knife from 'Kleine Dreigroschenmusik' (1928)

John Philip Sousa: March 'The Lambs' (1914)

Jean Sibelius: Karelia Overture (1893)

Richard Strauss: On the Roman Campagna from 'Aus Italien' (1886)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Seguidilla (1875)

Eric Whitacre: Sleep (1999)

Sergei Prokofiev: Gavotte from 'Cinderella' (1942)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 in D 'Serenata Notturna' (1776)

John Williams: The Empire Strikes Back: Yoda's Theme (1980)

Julio Sagreras: El colibrí (1954)

Franz Schubert: Five Minuets: Minuet No. 3 (1813)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 9 (1894)

André Grétry: Céphale et Procris: Tambourin (1773)

Earle Hagen: Harlem Nocturne (1939)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Dance of the Mountain King's Daughter (1876)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 51 in f (1849)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Three Dances (1942)

Francesco Geminiani: Concerto Grosso in c (1732)

Wolfgang Amadeus Mozart: Ballet Suite 'Les Petits riens' (1778)

Jake Runestad: Let My Love Be Heard (2014)

Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile (1848)

Andrei Schulz-Evler: Arabesques on the 'Blue Danube' Waltz (1900)

Giuseppe Torelli: Trumpet Concerto in D (1690)

Carl Maria von Weber: Preciosa: Overture (1821)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Alberto Nepomuceno: Serenata (1902)

Camargo Guàrnieri: Brazilian Dance (1928)

Michael Haydn: Symphony No. 21 in D (1778)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 7 (1883)

Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude (1848)

Franz Schubert: Symphony No. 8 in b 'Unfinished' (1822)

Trevor Pinnock: Passacaille, Gigue & Minuet after Handel (1996)

Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 (1806)

Louis Moreau Gottschalk: Grand Tarantelle (1864)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 3 in c (1801)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: Finale (1888)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Polonaise (1889)

Sergei Rachmaninoff: Moment Musical No. 2 in e-Flat (1896)

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 1 in B-Flat (1773)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 (1717)

Eric Whitacre: Water Night (1995)

Manuel Ponce: Concierto del sur (1941)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 3 (1873)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 9 in E (1799)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 96 'Miracle' (1791)

Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz (1942)

David Raksin: The Bad and the Beautiful: Theme (1952)

Leopold Kozeluch: Wind Symphony in D (1800)

Randall Thompson: Pueri Hebraeorum (1928)

Carl Maria von Weber: Clarinet Concerto No. 1 in f (1811)

John Williams: Midway: March (1976)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Giacomo Puccini: Turandot: Hymn to the Moon (1924)

Giacomo Puccini: Turandot: Signore, ascolta! (1924)

Richard Wagner: Rienzi: Overture (1842)

Arthur Pryor: The Whistler and His Dog (1905)

Frédéric Chopin: Barcarolle in F-Sharp (1846)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra (1860)

Camille Saint-Saëns: Caprice-Waltz 'Wedding Cake' (1885)

Richard Wagner: Die Feen: Overture (1834)

Stanislaw Moniuszko: The Raftsman: Overture (1858)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air (1731)

Leopold Stokowski: William Byrd's Pavane & Gigue (1936)

Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Bacchanale (1877)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joseph Haydn: Symphony No. 73 in D 'Hunt' (1781)

Antonio Vivaldi: Allegro from 'Spring' Concerto (1725)

Lili Boulanger: Of a Spring Morning (1918)

Ludwig van Beethoven: Seven Variations on 'God Save the King' (1803)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Alexander Zemlinsky: Die Seejungfrau (1903)

John Ireland: Vexilla Regis (1898)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Sir Edward Elgar: Overture 'In the South' (1904)

Frederick Delius: Brigg Fair: An English Rhapsody (1907)

Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 1 (1888)

Richard Wagner: Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod (1859)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in E (1773)

Carl Philipp Emanuel Bach: Twelve variations on 'La Folia' (1778)

Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves (1873)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 in d (1909)

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 3 in C (1777)

Felix Mendelssohn: Andante from String Quartet No. 4 (1838)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Isaac Albéniz: Suite Española: Granada (1886)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings K 138 (1772)

Eugenio Toussaint: Largo from Concerto for Improvised Piano (2006)

Edward MacDowell: Suite No. 2: Love Song 'Indian' (1895)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 1 in b-Flat (1831)

Mauro Giuliani: Siciliano from Guitar Concerto No. 1 (1812)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Elegie (1884)

Traditional: Cossack Lullaby

John Jacob Niles: I Wonder As I Wander (1933)

Joseph Achron: Hebrew Lullaby (1911)