Program Guide 05-14-2018

00:00 CLEVELAND OVATIONS: from the Oberlin Conservatory

Baroque Orchestra - March 10, 2018, Warner Concert Hall

Corelli's Concerto Grosso in D Major, mvt. III, VII

Vivaldi's Concerto for 2 Cellos in G minor, mvt. II & III

Purcell's The Fairy Queen - "Hornpipe"

Lucas Porter, piano - February 20, 2018, Warner Concert Hall

Poulenc's Sextet for Winds and Piano

Les Banalités, V. "Sanglot"

Oberlin Orchestra - April 7, 2018, Finney Chapel

PREMIERE: Jesse Jones' ...innumerable stars, scattered in clusters

Oberlin Sinfonietta - April 10, 2018, Warner Concert Hall

David Liptak's Ancient Songs

Oberlin Orchestra - December 8, 2017, Finney Chapel

Elizabeth Ogonek's Sleep & Unremembrance

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Astor Piazzolla: Adios, Nonino Emanuel Ax, piano; Pablo Ziegler, piano Sonari 62728

02:06:35 Astor Piazzolla: Triunfal Libby Blatt, bass; Joan Singer, violin; Phil Hosford, piano; Jennifer Rickard, violin; Kerry Van Laanen, cello QuinTango QuinTango 7002612433

02:09:38 Astor Piazzolla: Libertango Alison Balsom, trumpet Gothenburg Symphony Orchestra Edward Gardiner EMI 53255

02:15:19 Jose Bragato: Graciela y Buenos Aires: Tango for Solo Cello & String Orchestra Viktor Aepli, cello Camerata Bariloche, Chamber Orchestra of Argentina Sono Luminus 90201

02:24:22 Isaac Albeniz: Tango, Op. 165, No. 2 Pierre Huybregts, piano Centaur Records 2026

02:27:05 Joan Albert Amargos: Tango Catala Michala Petri, recorder; Lars Hannibal, guitar Dacapo 8226900

02:31:23 Jacob Gade: Tango Jalousie Tamara Smirova, violin Boston Pops Orchestra Keith Lockhart RCA 63717

02:39:13 Miguel del Aguila: Concierto en Tango, Op. 110 Roman Mekinulov, cello Buffalo Philharmonic Orchestra JoAnn Falletta Beau Fleuve 094951

03:00:45 Antonio Soler: Concerto No.1 in C & Concerto No. 2 in A Anton Heiller, organ; Erna Heiller, harpsichord Vanguard Classics 35

03:16:01 Jose White: La bella cubana (arr. by Guido Lopez Gavilan) Musica Eterna Chamber Orchestra Guido Lopez Gavilan Egrem 0374

03:21:13 Moises Simons: El Manisero (or "The Peanut Vendor") (arr. by Jose A. Bornot) Musica Eterna Chamber Orchestra Guido Lopez Gavilan Egrem 0374

03:28:00 Anonymous 18th century Bolivia: Sonata Chiquitanas No. 18 Florilegium Channel Classics 22105

03:37:30 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2 in b, BWV 1067 Niurka Gonzalez, flute Musica Eterna Chamber Orchestra Guido Lopez Gavilan Egrem 0374

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 1 in C BWV 1066 (1723)

Johann Peter Emilius Hartmann: Symphony No. 2 in E Op 48 (1848)

Lou Harrison: Solstice: Suite (1949)

Felix Mendelssohn: Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26 (1830)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Francisco Tárrega: Lágrima (1881)

Joaquín Rodrigo: Danza from 'Fantasía para un gentilhombre' (1954)

Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances (1887)

Moritz Moszkowski: Torch Dance Op 51 (1893)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 4 in G (c.1770)

Domenico Cimarosa: Larghetto from Serenade for Flute & Guitar (c.1780)

Paul Hindemith: Nobilissima Visione: Suite (1938)

Gian Carlo Menotti: Sebastian: Barcarolle (1944)

Michael Haydn: Symphony No. 32 in D (1786)

Richard Strauss: Ariadne auf Naxos: Overture & Dance Scene (1912)

George W. Chadwick: Suite Symphonique: Romanza (1911)

Samuel Wesley: Symphony in D 'Obbligato' (1781)

Christoph Willibald Gluck: Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet (1774)

George Frideric Handel: Berenice: Minuet (1737)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 (1731)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Antonín Dvorák: Violin Concerto in a Op 53 (1880)

Gabriel Pierné: Ramuntcho: Suite No. 2 (1910)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Nino Rota: The Godfather: Suite James Galway, flute; Galway Pops Orchestra; Vincent Fanuele, conductor

Hildegard von Bingen (arr. Marianne Pfau): Three Antiphons Arnaud Sussman, violin; Yura Lee, violin; Susan Gulkis Assadi, viola; Bion Tsang, cello Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA

Nino Rota: Intermezzo for Viola and Piano Steven Tenenbom, viola; Alessio Bax, piano Franklin College CMS & CMSLC, Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA

Alexander Scriabin: Symphony No. 4, Op. 54, The Poem of Ecstasy Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langrée, conductor Music Hall, Cincinnati, OH

Wolfgang Amadeus Mozart: Overture to the Marriage of Figaro Saint Paul Chamber Orchestra; Bobby McFerrin, conductor

Natalie Dietterich: Conversations with Strangers KC VITAs Chamber Choir; Marguerite Brooks, conductor St Mary's Episcopal Church, Kansas City, MO

Anne Guzzo: Color of Honey AdZel Duo: Stephanie Zelnick, clarinet; Mariam Adam, clarinet Oktaven Studios, Yonkers, New York

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 12 in C Minor for Wind Octet, K. 388 (384a) Saint Paul Chamber Orchestra Ted Mann Concert Hall, Minneapolis, MN

Antonin Dvorak: Cypresses Ehnes Quartet Chamber Music Society of Palm Beach, The Gold Room - The Breakers, Palm Beach, FL

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Lou Harrison: Suite for Violin & American Gamelan: Estampie (1974)

Lou Harrison: Three Waltzes (c.1940)

Étienne Méhul: Young Henry's Hunt: Overture (1797)

Artie Shaw: Clarinet Concerto (1940)

Otto Klemperer: Das Ziel: Merry Waltz (1915)

Johann Sebastian Bach: French Suite No. 5: Gigue BWV 816 (1722)

Leonard Bernstein: Candide: Make Our Garden Grow (1956)

Leonard Bernstein: Chichester Psalm No. 1 (1965)

Heinrich Marschner: Grand Festive Overture Op 78 (1842)

Karl Jenkins: Adiemus II 'Cantata Mundi' - Elegia (1997)

Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - Adiemus (1994)

William Boyce: Symphony No. 6 in F Op 2/6 (1760)

18:00 DINNER CLASSICS

Aaron Copland: A Lincoln Portrait (1942)

Percy Grainger: Mock Morris (1911)

Percy Grainger: Handel in the Strand (1930)

Karl Goldmark: Wedding March from 'Rustic Wedding' Symphony Op 26 (1875)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Carl Maria von Weber: Clarinet Concerto No. 1 in f Op 73 (1811)

Johann Peter Emilius Hartmann: Symphony No. 1 in g Op 17 (1836)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Johann Peter Emilius Hartmann: Overture to 'Hakon Jarl' Op 40 (1844)

Joh. Christoph Friedrich Bach: Symphony No. 20 in B-Flat (1790)

Franz Schubert: String Quartet No. 10 in E-Flat D 87 (1813)

Lou Harrison: Seven Pastorales (1951)

Alan Hovhaness: Prayer of Saint Gregory Op 62 (1946)

Johann Sebastian Bach: Concerto after Vivaldi in F BWV 978 (1717)

Jean Sibelius: Suite champêtre Op 98 b (1921)

Johann Peter Emilius Hartmann: Symphony No. 2 in E Op 48 (1848)

Mily Balakirev: Tamara (1882)

Ottorino Respighi: Notturno in G-Flat (1905)

23:00 QUIET HOUR

Domenico Scarlatti: Sonata in F-Sharp KK 318 (1750)

Remo Giazotto (arr Matthias Maute): Albinoni's Adagio for Strings & Organ in g (1957)

Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Aria in G (1725)

Lou Harrison: Pastorale No. 7 'For My Brother' (1952)

Charles Ives: Adagio cantabile from Symphony No. 2 (1902)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Andantino from Guitar Concerto No. 1 Op 99 (1939)

Jean Sibelius: The Swan of Tuonela Op 22/2 (1897)

Frederick S. Converse: Serenade (1903)