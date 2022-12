Program Guide 05-07-2018

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Apollo’s Fire – Sugarloaf Mountain, an Appalachian Gathering

We share again the radio version of the popular Apollo’s Fire program featuring folk songs, fiddle tunes and the virtuosity and imagination of the amazing players in Cleveland’s Baroque Orchestra, plus Antonio Vivaldi’s The Four Seasons, recorded live on stage at last summer’s Tanglewood Music Festival

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

Xavier Montsalvatge Calidoscopi Simfonic BBC Symphony Orchestra Juanjo Mena

Leos Janácek Violin Sonata Elena Urioste, violin; Hugh Sung, piano

Alberto Ginastera String Quartet No. 1 Simón Bolívar String Quartet

Jose Evangelista Spanish Garland, 12 Folk melodies from Spain (1993) Del Sol String Quartet

Franz Liszt Piano Concerto No. 1 Claudio Arrau, piano; Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy

Jesús Guridi String Quartet No. 1 Bretón String Quartet

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Édouard Lalo: Le roi d'Ys: Overture (1887)

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 2 in c Op 17 'Little Russian' (1880)

Jean-Féry Rebel: Les Élémens (1738)

Brian Easdale: Red Shoes Ballet (1948)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Johannes Brahms (arr Marc-Olivier Dupin): Hungarian Dance No. 5 in g (1869)

Édouard Lalo: Deux Aubades (1872)

Thomas Tallis (arr Christian Forshaw): O nata lux de lumine (1575)

John Williams: Olympic Fanfare & Theme (1984)

Eric Coates: London Suite: Covent Garden (1933)

George Gershwin: Strike Up the Band: Strike Up the Band (1927)

Ernest Gold: Exodus: Theme (1960)

Johannes Brahms: Ballade No. 2 in D Op 10/2 (1854)

Giacomo Puccini: Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo (1893)

Sergei Prokofiev (arr Sergei Babayan): War and Peace: New Year's Eve Waltz (1943)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in A Wq 182/4 (1773)

Mason Bates: Ford's Farm (2012)

Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday (1942)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto in g Op 8/2 (1725)

Arvo Pärt: Da pacem Domine (2004)

Antonín Dvorák: Allegro from Symphony No. 3 Op 10 (1873)

Sir Richard Rodney Bennett: Enchanted April: Theme (1991)

Peter Tchaikovsky: Capriccio italien Op 45 (1880)

Franz Liszt: Ballade from 'The Flying Dutchman' S 441 (1872)

Arturo Márquez: Danzon No. 2 (1994)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Act 3 Introduction (1876)

Johannes Brahms: Waltz No. 15 in A-Flat Op 39/15 (1865)

Peter Tchaikovsky: The Voyevode Op 78 (1891)

Johannes Brahms: Scherzo from Piano Quintet Op 34 (1864)

Ludwig van Beethoven: Overture 'Name Day' Op 115 (1815)

Julián Orbón: Tres versiones sinfónicas (1953)

Ernesto Lecuona: Ante El Escorial (1944)

Johannes Brahms: Rhapsody in b Op 79/1 (1879)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 13 K 415 (1783)

Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 3 Op 29 'Polish' (1875)

Giacomo Meyerbeer: L'étoile du nord: Overture (1854)

Peter Tchaikovsky (arr Alexander Glazunov): Souvenir of a Beloved Place: Méditation Op 42/1 (1878)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Overture (1782)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Peter Tchaikovsky: String Sextet in d Op 70 'Souvenir of Florence' (1890)

Johannes Brahms: Nänie Op 82 (1881)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Bill Morelock

George Gershwin: Variations on "I Got Rhythm" Joshua Bell, violin; London Symphony Orchestra; John Williams, conductor

Heinrich Wilhelm Ernst: Last Rose of Summer Phoenix Avalon, violin Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

Moritz Moszkowski: Suite for Two Violins and Piano in g minor, Op. 71 Grigory Kalinovsky, violin; Masha Lakisova, violin; Dina Vainshtein, piano Heifetz International Music Institute, Francis Auditorium, Mary Baldwin College, Staunton, VA

Bela Bartok: Piano Concerto No. 3 in E Major, Sz. 119 Yefim Bronfman, piano; London Symphony Orchestra; Valery Gergiev, conductor New Jersey Performing Arts Center, Newark, NJ Concert Record Date: 10/24/2015

Marc-Andre Hamelin: Landler I, from Con intimissimo sentimento & Little Nocturne Marc-Andre Hamelin, piano

Antonin Dvorak: Bagatelles for two violins, cello and harmonium James Ehnes, violin; Amy Schwartz Moretti, violin; Edward Arron, cello; Andrew Armstrong, harmonium Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Grand Teton Music Festival Orchestra Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY

Marc-Andre Hamelin: Pavane Variee Marc-Andre Hamelin, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Sergei Prokofiev (arr Sergei Babayan): Romeo and Juliet: Folk Dance (1936)

Sergei Prokofiev (arr Sergei Babayan): Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets (1936)

Johannes Brahms: Minuet & Rondo from Serenade No. 2 Op 16 (1859)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis (1889)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 in g (1869)

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 4 Op 36 (1878)

Johannes Brahms: A German Requiem: How Lovely is Thy Dwelling Place Op 45 (1868)

Peter Tchaikovsky: Waltz from Symphony No. 6 Op 74 'Pathétique' (1893)

Johannes Brahms: Intermezzo in E Op 116/4 (1892)

Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Arabian Dance (1892)

Louise Farrenc: Overture No. 2 in E-Flat Op 24 (1834)

18:00 DINNER CLASSICS

Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Theme and Variations Op 55 (1884)

Sergei Prokofiev (arr Sergei Babayan): Pushkin Waltz in c-Sharp Op 120/2 (1949)

Sergei Prokofiev (arr Sergei Babayan): Romeo and Juliet: Morning Serenade (1936)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Russian Easter Overture Op 36 (1888)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture (1885)

Johannes Brahms: Symphony No. 1 in c Op 68 (1876)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Suite Op 66 (1889)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 in D K 385 'Haffner' (1782)

Francis Poulenc: Flute Sonata (1957)

Peter Tchaikovsky: Mozartiana Suite: Theme & Variations Op 61 (1887)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in C K 373 (1781)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 32 in G K 318 (1779)

Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Waltz (1878)

Johannes Brahms: Symphony No. 2 in D Op 73 (1877)

Johannes Brahms: A German Requiem: Blessed Are They That Mourn Op 45 (1868)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 1 in F BWV 1046 (1717)

23:00 QUIET HOUR

Franz Liszt: Schubert Song 'Serenade' S 560 /7 (1839)

Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique Op 26 (1875)

Johann Nepomuk Hummel: Larghetto from Piano Trio No. 6 Op 93 (1821)

Franz Joseph Haydn: Adagio from Cello Concerto No. 1 (1765)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Concerto for 3 (or 2) Pianos K 242 (1776)

Johannes Brahms: Andante from Horn Trio Op 40 (1865)