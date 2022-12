Program Guide 04-26-2018

PERFORMANCE TODAY WITH FRED CHILD

WCLV ALL-NIGHT WITH JOHN SIMNA

02:02:00 00:30:23 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54 Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano CBS 44849

02:35:00 00:27:00 Gerald Finzi Love's Labour's Lost Suite Op 28 William Boughton English String Orchestra Nimbus 5101

03:05:00 00:31:11 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Suite Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

03:39:00 00:35:21 Sir Edward Elgar Falstaff Op 68 Sir Andrew Davis BBC Symphony Teldec 98436

04:17:00 00:31:11 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 1 in E flat major Op 1 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

04:51:00 00:43:41 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream Incidental Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Judi Dench, narrator; Kathleen Battle, soprano; Frederica von Stade, mezzo; Tanglewood Festival Chorus DeutGram 439897

05:38:00 00:09:16 Roger Quilter As You Like It: Suite Op 21 Adrian Leaper Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223444

05:53:00 00:05:20 Hector Berlioz The Trojans: Trojan March David Zinman Baltimore Symphony Telarc 80164

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:21 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Morning Dance Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

06:15:00 00:09:40 Peter Tchaikovsky Finale from Violin Concerto Op 35 CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Dylana Jenson, violin CityMusic 2011

06:25:00 00:02:46 Johann Sebastian Bach Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

06:30:00 00:06:26 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 1 in D major Op 39 London Philharmonic Sir Andrew Davis Royal Choral Society EMI 28379

06:33:00 00:01:32 Dmitri Kabalevsky The Comedians: Galop Op 26 Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

06:40:00 00:11:37 Zdenek Fibich The Tempest Op 46 Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

06:53:00 00:03:11 Robert Schumann Fantasy Pieces: Soaring Op 12 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

06:55:00 00:03:16 Kenneth J. Alford March "On the Quarterdeck" Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:03:00 00:05:48 Jack Gallagher Rondo from Sinfonietta for Strings JoAnn Falletta London Symphony Naxos 559652

07:10:00 00:10:16 E. J. Moeran Rondo from Cello Concerto Ulster Orchestra JoAnn Falletta Guy Johnston, cello Naxos 573034

07:23:00 00:03:15 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Serenade No. 11 for Winds Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

07:28:00 00:02:10 Maurice Jarre Lawrence of Arabia: Main theme John Mauceri London Philharmonic LPO 86

07:30:00 00:05:01 Heitor Villa-Lobos Brazilian Suite: Gavotta-Choro Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

07:43:00 00:10:39 Ralph Vaughan Williams Serenade to Music Vernon Handley London Philharmonic Chandos 2419

07:55:00 00:02:39 Traditional Shaker Hymn 'Not One Sparrow is Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

BBC NEWS

08:07:00 00:06:44 Felix Mendelssohn Finale from String Symphony No. 7 Concerto Cologne Teldec 98435

08:15:00 00:07:35 Paul Taffanel Finale from Wind Quintet in G minor Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996

08:25:00 00:02:04 Sir Edward German Henry VIII: Torch Dance Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

08:30:00 00:05:43 Sérgio Assad Sephardic Passage from 'Interchange' Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

08:40:00 00:09:28 Johann Strauss Jr Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

08:50:00 00:03:20 George Frideric Handel Minuet from Concerto Grosso Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

08:55:00 00:06:22 Frank Loesser Hans Christian Andersen: Medley Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68131

09:05:00 00:14:11 Jean Sibelius Karelia Suite Op 11 Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

09:25:00 00:03:21 Stephen Warbeck Shakespeare in Love: Main Title Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80551

09:35:00 00:03:08 Cécile Chaminade Etudes de concert: Scherzo Op 35 Joanne Polk, piano Steinway 30037

09:45:00 00:03:47 Giovanni Gabrieli Canzon in Echo on the 12th tone National Brass Ensemble OberlinMus 1504

09:50:00 00:07:01 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in D major Op 9 Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe; Catherine Latham, oboe Chandos 610

09:56:00 00:02:11 Frédéric Chopin Mazurka No. 23 in D major Op 33 Vassily Primakov, piano Bridge 9289

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:02:14 Mario Castelnuovo-Tedesco Sea Murmurs Op 24 Daniel Hope, violin; Maria Todtenhaupt, harp DeutGram 4792954

10:03:00 00:04:15 Ernest Bloch Poems of the Sea: At Sea Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

10:09:00 00:11:29 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 George Szell Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

10:21:00 00:04:27 Giuseppe Verdi Falstaff: Honor Monologue Metropolitan Opera Orchestra Bryn Terfel, baritone DeutGram 4795448

10:28:00 00:01:31 Henry Purcell Amphitrion: Air Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

10:31:00 00:03:45 Claude Debussy Petite Suite: En bateau Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

10:38:00 00:06:19 George Frideric Handel Water Music Suite No. 3 in G major Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

10:46:00 00:03:03 Fritz Kreisler Liebesfreud Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

10:51:00 00:24:03 Peter Tchaikovsky The Tempest Op 18 Pablo Heras-Casado Orchestra of St Luke's Harm Mundi 902220

11:15:00 00:02:34 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Masks Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

11:20:00 00:08:32 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F major Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

11:30:00 00:07:01 William Boyce Symphony No. 4 in F major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

11:39:00 00:10:39 Ralph Vaughan Williams Serenade to Music Vernon Handley London Philharmonic Chandos 2419

11:52:00 00:06:00 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98 Eugen Jochum Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

BBC NEWS

12:07:00 00:12:23 Hector Berlioz Roméo Alone & Festivities at the Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 1301

12:21:00 00:08:52 Henri Rabaud Suite Anglaise No. 3 in G major Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223503

12:32:00 00:03:51 Aaron Copland Billy the Kid: Waltz Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

12:40:00 00:04:06 Morton Gould Blues from 'Interplay' Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

12:46:00 00:09:49 Daniel Auber Gustave III: Overture Richard Bonynge English Chamber Orchestra Decca 440646

12:57:00 00:02:31 Antonín Dvorák Cypress No. 9 Cypress String Quartet Avie 2275

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:36:05 Jean Sibelius Symphony No. 1 in E minor Op 39 Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

13:38:00 00:17:58 Edvard Grieg Norwegian Dances Op 35 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

13:57:00 00:02:01 Franz Schubert Moment Musical No. 3 in F minor Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

PERFORMANCE TODAY WITH FRED CHILD

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

15:58:00 00:03:59 Leonard Bernstein On the Town: New York, New York London Symphony Michael Tilson Thomas Thomas Hampson, baritone; Kurt Ollmann, baritone; Jon Garrison, tenor DeutGram 27991

16:06:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'The New York Hippodrome' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

16:12:00 00:13:22 Johan Svendsen Romeo and Juliet Fantasy Op 18 Ole Kristian Ruud Trondheim Symphony Orchestra VirginClas 45128

16:29:00 00:06:44 Stephen Warbeck Shakespeare in Love: Suite Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

16:37:00 00:01:58 Erich Wolfgang Korngold Much Ado About Nothing: Hornpipe Op 11 Gil Shaham, violin; André Previn, piano DeutGram 439886

16:41:00 00:07:53 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32 Sir Adrian Boult London Philharmonic EMI 28379

16:52:00 00:02:46 George Frideric Handel Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' Paris Orchestral Ensemble John Nelson Stephanie Blythe, mezzo VirginClas 45475

16:57:00 00:03:10 Giuseppe Verdi Falstaff: Act 3 Finale 'Tutto nel mondo Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80364

17:04:00 00:05:41 William Byrd Mass for Five Voices: Gloria Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

17:19:00 00:02:58 Alfonso Ferrabosco Jr Convertere Domine Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

17:25:00 00:09:40 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

17:40:00 00:05:31 Gerald Finzi Fear No More the Heat of the Sun Op 18 Aurora Orchestra Nicholas Collon Amy Dickson, saxophone Decca 4825281

17:47:00 00:02:37 Franz Schubert An Sylvia Bryn Terfel, baritone; Malcolm Martineau, piano DeutGram 445294

17:52:00 00:07:02 Blas Galindo Sones de Mariachi Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:18:29 Peter Tchaikovsky Hamlet Fantasy Overture Op 67 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 15296

18:29:00 00:05:55 Giuseppe Verdi Otello: Ballet Music Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

18:37:00 00:03:08 Mario Castelnuovo-Tedesco Love's Labour's Lost: Spanish Dance Op 167 Andrew Mogrelia Malmö Symphony Orchestra Naxos 572823

18:42:00 00:09:51 Johan Wagenaar Overture to 'Twelfth Night' Op 36 Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

18:54:00 00:04:43 Claude Debussy King Lear: Fanfare & Le Sommeil de Lear Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 72095

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:20:40 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 34 in C major Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

19:24:00 00:29:39 Franz Schubert Symphony No. 5 in B flat major Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

19:56:00 00:02:51 André Campra Idoménée: Rigaudon Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

20:01:00 00:15:16 Michael Haydn Symphony No. 41 in F major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

20:18:00 00:23:28 David Diamond Music for Shakespeare's 'Romeo and Gerard Schwarz New York Chamber Symphony Delos 3103

20:42:00 00:14:46 Niels Gade Concert Overture 'Echoes of Ossian' Op 1 Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

21:03:00 00:14:24 Joseph Joachim Hamlet Overture Op 4 Leon Botstein London Philharmonic IMP 27

21:19:00 00:04:03 Jean-Philippe Rameau The Gathering of Birds Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

21:25:00 00:04:32 Ottorino Respighi The Birds: The Cuckoo John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

21:31:00 00:14:29 Antonín Dvorák Othello Overture Op 93 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 436289

21:50:00 00:31:57 Sergei Prokofiev Ten Pieces from 'Romeo and Juliet' Op 75 Ayako Uehara, piano EMI 17852

22:24:00 00:13:30 Giovanni Battista Pergolesi Violin Concerto in B flat major I Solisti Veneti Claudio Scimone Bettina Mussumeli, violin Erato 88172

22:39:00 00:19:01 Franz Schubert Fantasy in F minor Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson, piano Sony 506416

22:56:00 00:02:03 Alexander Borodin Petite Suite: Serenade Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:05:57 Frederick Delius Summer Night on the River Sir Andrew Davis BBC Symphony Teldec 90845

23:07:00 00:09:24 Frank Bridge There is a Willow Grows Aslant a Brook William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

23:19:00 00:13:02 Ralph Vaughan Williams Serenade to Music Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Atlanta Symphony Chorus Telarc 80676

23:34:00 00:04:37 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Pas d'action Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

23:38:00 00:07:01 Peter Tchaikovsky Andante cantabile Op 11 Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

23:45:00 00:08:10 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Romeo and Juliet Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80089

23:55:00 00:02:10 Sir William Walton Henry V: Touch her soft lips and part Andrew Litton Bournemouth Symphony Decca 4825281