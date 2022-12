Program Guide 04-19-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ludwig van Beethoven: 12 Contretanzes Nos. 1, 2, 3, 4, 11, 12 Swedish Chamber Orchestra; Thomas Dausgaard, conductor Album: Beethoven: Complete Orchestral Works Simax PSC1281 Music: 4:36

Robert Schumann: Piano Trio No. 2, Op. 80: Movements 2-4 Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; David Finckel, cello Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: ~18:30

Piano Puzzler: This week's contestant is Judy Delaney from Rochester, NY Music: 7:50

Frederic Chopin: Prelude No. 4 in e minor Maurizio Pollini, piano Album: Chopin: 24 Preludes DG 413796 Music: 2:02

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 6 Op. 68: Movements 4 & 5 Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: ~14:35

George Gershwin (arr. Brad Dechter): Someone To Watch Over Me Anne Akiko Meyers, violin; London Symphony Orchestra; Keith Lockhart, conductor Album: Serenade: The Love Album E One 7792 Music: 4:41

Dan Visconti: Lonesome Roads Kristin Lee, violin; Clancy Newman, cello; Michael Mizrahi, piano Astral Artists, Trinity Center for Urban Life, Philadelphia, PA Music: 16:34

George Gershwin (orchestrated by Ferde Grofe): Rhapsody in Blue (jazz band version) Kirill Gerstein, piano; St. Louis Symphony Orchestra; David Robertson, conductor Powel Hall, St. Louis, MO Album: Gershwin: Rhapsody in Blue & Concerto in F Myrios 22 Music: 16:53

George Gershwin (arr. Earl Wild): Embraceable You from Virtuoso Etudes after Gershwin Kirill Gerstein, piano Powell Hall, St. Louis, MO Album: Gershwin: Rhapsody in Blue & Concert in F Myrios 22 Music: 3:04

John A. Ryther: Fanfare for Six Horn players from International Horn Festival Symphony Orchestra Aula Cher, Sarnen, Switzerland Music: 2:51

CLASSICAL MUSIC with John Simna

02:02:00 00:43:50 Peter Tchaikovsky Symphony No. 5 in E minor Op 64 Pierre Monteux Boston Symphony Orchestra RCA 300350

02:49:00 00:29:58 Paul Hindemith Symphonia Serena Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9217

03:22:00 00:37:34 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 3 in C major Tokyo String Quartet Pinchas Zukerman, viola RCA 60940

04:03:00 00:24:36 Alban Berg Violin Concerto 'To the memory of an Royal Concertgebouw Orchestra Igor Markevitch Arthur Grumiaux, violin Philips 4788977

04:31:00 00:24:11 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 15 in D major Op 28 Murray Perahia, piano Sony 732646

04:59:00 00:38:44 Meredith Willson Symphony No. 1 in F minor William Stromberg Moscow Symphony Naxos 559006

05:40:00 00:12:03 Antonio Vivaldi Concerto for Viola d'amore & Lute in D minor Ars Antigua Rachel Barton Pine, viola; Hopkinson Smith, lute Cedille 159

05:51:00 00:07:05 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Baba Yaga & Byron Janis, piano RCA 300350

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:32 Frank Bridge Sally in our Alley William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

06:12:00 00:10:07 Carl Nielsen Helios Overture Op 17 John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438867

06:25:00 00:03:25 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 95 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

06:30:00 00:04:57 Isaac Albéniz Suite Española: Sevilla Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224

06:40:00 00:11:27 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Overture Otto Klemperer Philharmonia Orchestra EMI 64143

06:55:00 00:04:22 W. Paris Chambers March 'Chicago Tribune' Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:03:00 00:07:15 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 2 in C major Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

07:10:00 00:12:17 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 2 Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

07:25:00 00:01:59 Jacques Ibert Histoires: Le petit âne blanc Salut Salon Warner 554295

07:30:00 00:04:19 Marcel Poot Cheerful Overture Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

07:40:00 00:03:55 Johann Strauss Jr Annen Polka Op 117 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

07:45:00 00:05:51 Gioacchino Rossini Tancredi: Overture Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

07:53:00 00:02:16 Volkmar Andreae Little Suite: Fun at the Carnival Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

07:55:00 00:02:07 Léo Delibes Coppélia: Waltz of the Doll Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

07:57:00 00:01:44 Randy Newman Family Album: Carmen Miranda Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

08:07:00 00:07:07 Franz Lehár The Merry Widow: Sirens of the Ball Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

08:15:00 00:09:41 Luigi Cherubini The Portuguese Hotel: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

08:30:00 00:06:13 Eric Whitacre Sleep, My Child Eric Whitacre Eric Whitacre Singers Decca 16636

08:40:00 00:11:36 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 9 in E flat major Beaux Arts Trio Philips 4788977

08:52:00 00:05:34 Alexandre Desplat Girl with a Pearl Earring: Theme Traffic Quintet Alexandre Desplat, flute Mercury 481217

09:00:00 00:01:25 Sergei Rachmaninoff Polka italienne Pierce & Jonas, piano 4 hands MSR 1260

09:05:00 00:15:34 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 6 in F major Academy St. Martin in Fields Murray Perahia Murray Perahia, piano Sony 89690

09:26:00 00:05:25 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

09:35:00 00:04:49 Henry Schoenefeld Characteristic Suite: Scherzo Op 15 Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

09:47:00 00:03:01 Ernesto Lecuona Andalucia Morton Gould Orchestra RCA 68922

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:31 Claude Debussy Children's Corner: The Snow is Dancing Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

10:03:00 00:03:55 Claude Debussy Preludes Book 1: Des pas sur la Pascal Rogé, piano Decca 4785437

10:10:00 00:15:00 Paul Dukas Overture 'Polyeucte' Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9225

10:27:00 00:03:49 Cécile Chaminade Etude mélodique in G flat major Op 118 Joanne Polk, piano Steinway 30037

10:32:00 00:03:27 George Frideric Handel Harmonious Blacksmith from Keyboard Murray Perahia, piano Sony 62785

10:44:00 00:04:33 Johann Sebastian Bach Finale from Keyboard Concerto No. 6 Academy St. Martin in Fields Murray Perahia Murray Perahia, piano Sony 89690

10:47:00 00:03:51 Hugo Alfvén The Mountain King: Dance of the Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

10:52:00 00:21:42 Franz Joseph Haydn Symphony No. 8 in G major Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

11:14:00 00:03:58 Wolfgang Amadeus Mozart March in D Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

11:20:00 00:10:36 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438867

11:33:00 00:07:30 Camille Saint-Saëns Omphale's Spinning Wheel Op 31 Charles Munch Boston Symphony Orchestra RCA 68978

11:43:00 00:07:57 Alessandro Scarlatti Sinfonia di Concerto Grosso No. 4 in E minor I Musici William Bennett, flute; Hans Elhorst, oboe Philips 400017

11:53:00 00:06:34 Eric Fenby Overture "Rossini on Ilkla Moor" Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

12:07:00 00:08:23 Gioacchino Rossini Sigismondo: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

12:17:00 00:13:30 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Suite Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

12:32:00 00:03:46 Léo Delibes Naïla: Intermezzo Richard Bonynge London Symphony Decca 433863

12:39:00 00:04:45 Jacques Offenbach Le roi Carotte: Overture Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

12:47:00 00:10:16 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

12:58:00 00:01:39 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Rondeau Minuet Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:29:10 Florent Schmitt La tragédie de Salomé Op 50 Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

13:32:00 00:16:01 Germaine Tailleferre Concertino for Harp & Orchestra Women's Philharmonic JoAnn Falletta Gillian Benet, harp Koch Intl 7169

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ernst von Dohnányi: Humoresques, Op. 17 Movement 2 Jenő Jandó, piano Album: Ernst von Dohnányi: Piano Works Vol. 2 Koch Schwann 312192 Music: 4:18

Ernst von Dohnányi: Sextet for Piano, Strings, and Winds in C Major, Op. 37 Anthony McGill, clarinet; Stewart Rose, horn; Beth Guterman, viola; Emily Bruskin, violin; Julia Bruskin, cello; Andrea Lam, piano Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 29:22

Joaquin Turina: Ante Las lanzas, de Velazquez, from Contemplacion, Op. 99 Liza Stepanova, piano Hugh Hodgson School of Music & UGA Performing Arts Center, Ramsey Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 04:07

Einojuhani Rautavaara: Symphony No. 1: Movements 2-3 The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: ~8:32

Franz Schubert: Violin Sonata in A minor, D. 385: Movement 4 Allegro Andrew Manze, violin; Richard Egarr, fortepiano Album: Schubert Sonatas for Violin and Piano Harmonia Mundi 907 445 Music: 4:36

Witold Lutoslawski: Paganini Variations for Solo Piano and Orchestra Stephen Hough, piano; Aspen Festival Orchestra; Miguel Harth-Bedoya, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 8:04

Franz Schubert: Quartet in D Minor, D. 810, Death and the Maiden: Movement 4 Belcea Quartet: Corina Belcea, Axel Schacher, violins; Krzysztof Chorzelski, viola; Antoine Lederlin, cello Union College Concert Series, Union College - Memorial Chapel, Schenectady, NY Music: 9:10

Sheridan Seyfried: Concerto for Two Violins and Orchestra Nikki and Timothy Chooi, violins; Lake George Music Festival Symphony Orchestra; Roger Kalia, music director Lake George Music Festival, Lake George High School, NY Music: 24:54

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:05:51 Maurice Ravel Daphnis et Chloe: Daybreak Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Los Angeles Master Chorale Philips 438867

16:08:00 00:02:21 Maurice Ravel Minuet on the Name 'Haydn' Sean Chen, piano Steinway 30029

16:13:00 00:12:48 Johann Samuel Schröter Piano Concerto in C major Op 3 English Chamber Orchestra Murray Perahia Murray Perahia, piano CBS 39222

16:29:00 00:05:40 John Williams Attack of the Clones: Across the Stars Paul Bateman Royal Philharmonic Royal Phil 33

16:37:00 00:02:09 John Williams Aloft... To the Royal Masthead! Alasdair Neale Bay Brass Harm Mundi 807556

16:41:00 00:07:48 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 5 Op 76 Witold Rowicki London Symphony Philips 4788977

16:52:00 00:03:07 Jorge Gomez Badinerie from Bach's Orch Suite No. 2 Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

16:57:00 00:02:49 Jan Pieterszoon Sweelinck Laudate Dominum La Nuova Musica John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

17:04:00 00:05:41 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

17:19:00 00:03:43 Sir Granville Bantock The Sea Reivers Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

17:26:00 00:09:16 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

17:40:00 00:04:44 Jules Massenet Thaïs: Méditation BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Yuri Torchinsky, violin; Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

17:46:00 00:03:01 Jules Massenet Werther: Toute mon âme est la!..Pourquoi Prague Philharmonic Orchestra Marco Armiliato Jonas Kaufmann, tenor Decca 4788210

17:52:00 00:07:00 Johann Sebastian Bach WTC-2: Prelude & Fugue No. 10 in E minor Angela Hewitt, piano Hyperion 67303

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:37 George Gershwin An American in Paris Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

18:28:00 00:04:04 Frédéric Chopin Nocturne No. 2 in E flat major Op 9 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

18:34:00 00:03:14 Ludwig van Beethoven Für Elise Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

18:39:00 00:12:58 George Frideric Handel Trio Sonata in G major Op 5 Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua DeutGram 4795448

18:56:00 00:02:56 Alexander Scriabin Poème in F sharp major Op 32 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:03 Benjamin Britten The Young Person's Guide to Orchestra Op 34 BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Yan Pascal Tortelier, narrator BBC 94

19:23:00 00:32:02 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 18 in B flat major Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

19:57:00 00:02:14 Claudio Monteverdi L'Orfeo: Moresca Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:14:18 Wolfgang Amadeus Mozart Variations on a Theme by Gluck András Schiff, piano Decca 421369

20:17:00 00:22:46 Giuseppe Verdi String Quartet in E minor Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

20:42:00 00:15:13 Hans Gál Serenade for Strings Georg Tintner Symphony Nova Scotia CBC 5167

21:03:00 00:12:29 Franz Schubert Piano Sonata No. 5 in A flat major András Schiff, piano Decca 440307

21:17:00 00:10:12 Franz Waxman Night Unto Night: Dusk John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438867

21:29:00 00:02:48 Alberto Ginastera Estancia: Twilight Idyll Gisèle Ben-Dor London Symphony Naxos 570999

21:34:00 00:13:31 Giacomo Meyerbeer Les Huguenots: Overture & Suite Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

21:50:00 00:29:55 Paul Hindemith Symphony in E flat Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9060

22:22:00 00:10:42 Felix Mendelssohn Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

22:35:00 00:19:04 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

22:52:00 00:06:15 Frédéric Chopin Nocturne No. 11 in G minor Op 37 Nelson Freire, piano Decca 14053

QUIET HOUR

23:02:00 00:07:06 Andrea Luchesi Piano Sonata in B-Flat [No. 1] Roberto Plano, piano Concerto 2069

23:09:00 00:09:53 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 41 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 6506

23:21:00 00:13:58 Gabriel Fauré Ballade in F sharp major Op 19 BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Kathryn Stott, piano Chandos 9416

23:37:00 00:04:30 Franz Liszt Liebestraum No. 3 in A flat major Jenny Lin, piano Hänssler 98037

23:41:00 00:06:19 Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine Op 11 Symphony Orchestra Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 61

23:47:00 00:06:19 Carl Busch Elegie Op 30 Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

23:55:00 00:02:53 Robert Schumann Album for the Young: Andante cantabile Op 68 Christopher Parkening, guitar EMI 54853

23:57:00 00:02:56 Claude Debussy Preludes Book 1: Danseuses de Delphes Pascal Rogé, piano Decca 4785437