Program Guide 04-16-2018

00:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live, CIM Orchestra, Carl Topilow, conductor; Aaron Chan, violin, guest artist – recorded Wednesday April 11 in Severance Hall

Giuseppe Verdi (arr Carl Topilow): Fanfare from Act 3 of ‘Otello’

Samuel Barber: Overture to ‘The School for Scandal’ Op 5

Erich Wolfgang Korngold: Violin Concerto in D Major, Op 35

Antonín Dvorák: Symphony No. 6 in D Op 60

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Gioacchino Rossini: D'alma celeste, oh Dio!" (O heavens, I dared to trouble) Juan Diego Florez, tenor; Daniela Barcellona, mezzo-soprano; Valencia Community Orchestra Daniel Oren Decca 001164750

02:12:47 Leo Brouwer: Quintet for Guitar and String Quartet Ahmed Dickinson Cardenas, guitar; Santiago Quartet Cubafilin Records 4

02:32:04 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 17 in d, Op. 31, No. 2 "The Tempest" Ingrid Fliter, piano EMI Classics 94573

03:00:45 Julio Gomez: Balada Orquesta de Cordoba Jose Luis Temes Verso n/a

03:16:22 Adolf von Henselt: Aufforderung Zum Tanz (Invitation to the Dance) Sergio Gallo, piano Grand Piano GP661

03:27:57 Joan Manen: Violin Concerto No. 1 Op. A-7 "Concierto espanol” Tianwa Yang, violin; Barcelona Symphony & Catalonia National Orchestra Darrell Ang Naxos 573067

CLASSICAL MUSIC with John Simna

04:02:00 00:30:04 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante for Winds in E flat English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Anthony Pike, clarinet; John Anderson, oboe; John Thurgood, horn; Julie Price, bassoon Avie 35

04:34:00 00:20:28 Federico Mompou Variations on a Theme by Chopin Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518

04:57:00 00:28:40 Lou Harrison Suite for Symphonic Strings Dennis Russell Davies American Composers Orchestra Argo 444560

05:29:00 00:16:13 Arthur Foote Suite for Strings in E major Op 63 Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

05:50:00 00:07:34 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 7 Op 70 Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony PentaTone 578

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:05 Amy Beach Fireflies Op 15 Joel Fan, piano Reference 119

06:13:00 00:09:59 Johannes Brahms Finale from String Quartet No. 3 Op 67 Chiara String Quartet Azica 71289

06:25:00 00:06:48 Maurice Ravel Rapsodie espagnole: Feria Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

06:32:00 00:03:50 Edvard Grieg Peer Gynt: Morning Mood John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438867

06:40:00 00:11:44 Sir Edward Elgar Finale from Symphony No. 1 Op 55 Daniel Barenboim Berlin State Orchestra Decca 4789353

06:55:00 00:03:25 Henry Mancini Drummer's Delight Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:03:00 00:05:23 Léo Delibes Lakmé: Flower Duet Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

07:11:00 00:08:36 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Serenade No. 7 Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Oldrich Vlcek, violin Telarc 80161

07:20:00 00:03:01 Jan Dismas Zelenka Villanella from Capriccio No. 5 Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

07:25:00 00:01:57 John Lennon/Paul McCartney Norwegian Wood Les Boréades de Montréal Atma 2218

07:27:00 00:07:36 John Rutter Finale from 'Beatles' Concerto Royal Philharmonic John Rutter Peter Rostal, piano; Paul Schaefer, piano Decca 1821

07:40:00 00:10:02 Franz Joseph Haydn Divertimento for Winds in B flat major Quintett.Wien Nimbus 5479

07:55:00 00:03:12 Johann Strauss Radetzky March Op 228 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

08:07:00 00:06:49 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major Op 10 Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

08:15:00 00:10:49 Leonard Bernstein On the Town: Three Dance Episodes Leonard Slatkin St. Louis Symphony EMI 63905

08:32:00 00:04:13 Paul Hindemith March from 'Symphonic Metamorphosis' Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

08:40:00 00:08:45 Carl Friedrich Abel Symphony in F major Op 7 Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

08:50:00 00:03:20 Luigi Boccherini Minuet from String Quintet in E major Op 13 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

08:57:00 00:05:51 Howard Shore The Lord of the Rings: The Fellowship Nic Raine City of Prague Philharmonic Silva 1160

09:08:00 00:18:57 Edvard Grieg Lyric Suite Op 54 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

09:31:00 00:06:25 Scott Joplin Magnetic Rag William Appling, piano Albany 1163

09:40:00 00:10:43 Ralph Vaughan Williams Norfolk Rhapsody No. 1 Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

09:53:00 00:04:18 Georges Bizet Carmen: Toreador Song SWR Symphony Orch Marco Armiliato Ludovic Tézier, baritone DeutGram 4777177

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:34 Federico Mompou Canción y Danza No. 7 Stephen Hough, piano Hyperion 66963

10:03:00 00:02:20 Federico Mompou Canción y Danza No. 1 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

10:08:00 00:16:13 Arthur Foote Suite for Strings in E major Op 63 Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

10:25:00 00:04:52 Arthur Foote Melody Op 44 Suzanne Ornstein, violin; Thomas Schmidt, piano Naxos 559039

10:31:00 00:03:46 Sir Malcolm Arnold Overseas March Op 70 Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

10:38:00 00:03:57 Ralph Vaughan Williams March 'Sea Songs' Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

10:52:00 00:22:22 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 4 in D major Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

11:15:00 00:04:11 Johann Christian Bach La clemenza di Scipione: Overture Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

11:21:00 00:09:34 Samuel Barber Essay No. 2 for Orchestra Op 17 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9053

11:34:00 00:08:28 Joh. Christoph Friedrich Bach Symphony No. 4 in E Dennis Russell Davies Orchestra of St Luke's MusicMast 7062

11:44:00 00:08:06 Franz Liszt Transcendental Etude No. 4 in D minor Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

11:55:00 00:03:03 William Grant Still Blues from 'Lenox Avenue' Denver Oldham, piano Koch Intl 7084

12:07:00 00:10:18 Hector Berlioz Waverley Overture Op 1 Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

12:19:00 00:11:40 Frédéric Chopin Ballade No. 4 in F minor Op 52 Yundi, piano Mercury 4812443

12:33:00 00:03:52 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance Lorin Maazel Berlin Radio Symphony DeutGram 4796018

12:41:00 00:05:00 Igor Stravinsky The Firebird: Round Dance of the Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

12:48:00 00:07:03 Camille Saint-Saëns Marche héroïque in E flat Op 34 Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

12:55:00 00:03:23 Ermanno Wolf-Ferrari School for Fathers: Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:31:35 Vítezslav Novák Slovak Suite Op 32 Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

13:35:00 00:14:49 Josef Suk Fantastic Scherzo Op 25 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572323

13:51:00 00:08:28 Bedrich Smetana Libuse: Overture Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Jean Sibelius: Suite Mignonne: Movements 2 & 3 Gerard Schaub, flute; Kenneth Wihlborg flute; Gothenburg Symphony Orchestra; Neeme Järvi, conductor

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35, K. 385 "Haffner" National Festival Chamber Orchestra; Robert Gibson, conductor University of Maryland, The Clarice Smith Performing Arts Center, College Park, MD

Erik Satie: Three Pieces in the Form of a Pear Anna Petrova, piano; Josu de Solaun, piano Virginia Arts Festival, Miller Studio, Sandler Center for the Performing Arts, Virginia Beach, VA

Jean Sibelius: Violin Sonatina in E major, Op. 80 Frank Huang, violin; Orion Weiss, piano Bridgehampton Chamber Music Festival, Bridgehampton Presbyterian Church, Bridgehampton, NY

Isaac Albeniz: Torre Bermeja Jason Vieaux, guitar

Leo Weiner: Suite for Orchestra, Op. 18 (Hungarian Folk Dances) Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

August Klughardt: 5 Schilflieder for Oboe, Viola, and Piano, Op. 28 James Austin Smith, oboe; Daniel Phillips, viola; Pedja Muzijevic, piano Spoleto Festival USA 2015; Bank of America's Chamber Music Series, Dock Street Theater, Charleston, SC

Angel Barrios: Arroyos de la Alhambra Pepe Romero, guitar University of Georgia, Hugh Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:05:51 Maurice Ravel Daphnis et Chloe: Daybreak Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Los Angeles Master Chorale Philips 438867

16:06:00 00:03:20 Federico Mompou Canción y Danza No. 8 Stephen Hough, piano Hyperion 66963

16:13:00 00:10:36 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438867

16:27:00 00:04:50 Henry Mancini Victor/Victoria: Finale Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

16:41:00 00:07:27 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 2 Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 21485

16:52:00 00:03:03 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37 Sigvards Klava Latvian Radio Choir Ondine 1206

16:56:00 00:03:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Norwegian Rustic Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522

17:04:00 00:06:24 Arnold Schoenberg Sunrise from 'Gurrelieder' Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Los Angeles Master Chorale Philips 438867

17:13:00 00:08:39 Frédéric Chopin Barcarolle in F sharp major Op 60 Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

17:24:00 00:10:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 104 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

17:40:00 00:06:21 Peteris Vasks Cantabile for String Orchestra Rudolf Werthen I Fiamminghi Telarc 80457

17:47:00 00:02:42 Peteris Vasks Silent Songs: Thank you, the late sun Sigvards Klava Latvian Radio Choir DeutGram 21327

17:52:00 00:06:53 Emile Waldteufel Waltz 'Estudiantina' Op 191 Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:27:09 Leopold Stokowski Love Night & Transfiguration from John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438867

18:38:00 00:03:17 Padre Antonio Soler Sonata No. 2 in E flat major Martina Filjak, piano Naxos 572515

18:43:00 00:03:42 Padre Antonio Soler Sonata No. 15 in D minor Martina Filjak, piano Naxos 572515

18:48:00 00:04:54 Edvard Grieg Peer Gynt: Arabian Dance Estonian National Symphony Paavo Järvi Charlotte Hellekant, mezzo; Ellerhein Girls' Choir VirginClas 45722

18:55:00 00:03:40 Padre Antonio Soler Sonata No. 13 in G major Martina Filjak, piano Naxos 572515

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:21 Robert Schumann Cello Concerto in A minor Op 129 Bamberg Symphony Dennis Russell Davies János Starker, cello RCA 68027

19:29:00 00:26:03 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93 Rafael Kubelik Cleveland Orchestra DeutGram 459463

19:57:00 00:02:40 Richard Wagner Die Meistersinger: Prize Song Chicago Symphony Daniel Barenboim Dale Clevenger, horn Teldec 24224

NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:13:42 Johann Sebastian Bach Passacaglia & Fugue in C minor Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

20:17:00 00:23:19 Joseph Eybler Symphony No. 1 in C major Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

20:42:00 00:16:26 Sir Arnold Bax The Garden of Fand David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553525

21:03:00 00:14:30 Edvard Grieg Pictures of Country Life Op 19 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2726

21:19:00 00:05:46 Isaac Albéniz Iberia: Evocatión Soyeon Kate Lee, piano Koch Intl 7759

21:27:00 00:04:13 Isaac Albéniz Iberia: El Puerto Soyeon Kate Lee, piano Koch Intl 7759

21:33:00 00:12:38 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 14 for Winds in B flat major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

21:50:00 00:36:54 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

22:29:00 00:21:40 Louis Théodore Gouvy Fantaisie symphonique in G minor Op 59 Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

22:45:00 00:04:31 Constant Lambert Bacchanale from 'Horoscope" Suite Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

22:54:00 00:03:07 Frédéric Chopin Nocturne No. 5 in F sharp major Op 15 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

22:55:00 00:03:17 Antonín Dvorák Humoresque No. 5 Op 101 Orion Weiss, piano Bridge 9355

QUIET HOUR

23:02:00 00:08:47 Federico Mompou Charmes Stephen Hough, piano Hyperion 66963

23:10:00 00:08:50 Maurice Ravel Très lent from String Quartet in F major Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

23:21:00 00:04:12 Johann Sebastian Bach Partita for solo flute: Sarabande Joshua Smith, flute Delos 3402

23:25:00 00:06:37 Domenico Scarlatti Sonata in F minor Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010

23:31:00 00:04:56 Antonio Vivaldi Largo from Guitar Concerto Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

23:38:00 00:08:05 Arthur Honegger Pastorale d'été Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 82849

23:46:00 00:06:07 Lou Harrison Pastorale No. 7 'For My Brother' Dennis Russell Davies Brooklyn Philharmonic MusicMast 67089

23:54:00 00:03:03 Antonín Dvorák Songs My Mother Taught Me Op 55 Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano DeutGram 12217

23:55:00 00:04:01 Claude Debussy Images, Book 2: Cloches a travers les Stephen Hough, piano Hyperion 68139