Program Guide 04-10-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze Anderson & Roe Piano Duo: Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Album: The Art of Bach Steinway & Sons 30033

Fritz Kreisler: Concerto in C (In the Style of Vivaldi) for Violin and Orchestra Pekka Kuusisto, violin & leader; Saint Paul Chamber Orchestra Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN

Astor Piazzolla (arr. Anderson and Roe): Oblivion Anderson and Roe Piano Duo: Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Minnesota Beethoven Festival, Page Theatre, Saint Mary's

University, Winona, MN

Carl Nielsen: Symphony No. 5, Op. 50 RTE National Symphony Orchestra; Carlos Miguel Prieto, conductor National Concert Hall, Dublin, Ireland

Lowell Liebermann: Sonata for Flute and Piano, Op. 23 Aaron Perdue, flute; Christopher McKiggan, piano Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

Claude Debussy: Iberia No. 2, from 'Images' Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

Zhou Tian: Viaje for Flute and String Orchestra Mimi Stillman, flute; Chamber Orchestra of the Triangle; Lorenzo Muti, conductor Chamber Orchestra of the Triangle, Carolina Theater, Durham,

NC

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

02:02:00 00:40:31 Felix Mendelssohn String Symphony No. 11 in F major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

02:46:00 00:18:31 Eugène d'Albert Piano Concerto No. 2 in E major Op 12

Barcelona Symphony Ronald Zollman Karl-Andreas Kolly, piano PanClas 510083

03:08:00 00:24:01 Igor Stravinsky Divertimento from 'The Fairy's Kiss'

Fritz Reiner Chicago Symphony RCA 300350

03:35:00 00:40:05 Antonín Dvorák String Quintet No. 2 in G major Op 77

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

04:18:00 00:45:41 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

05:07:00 00:24:01 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 11 for Winds in E flat major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

05:34:00 00:15:00 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 489

05:53:00 00:04:35 Edward MacDowell Suite No. 1: Forest Spirits Op 42

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:13 Anatoly Liadov Barcarolle Op 44

Kotaro Fukuma, piano EDP 2

06:15:00 00:05:06 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 2 in A minor Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

06:20:00 00:08:48 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

06:30:00 00:05:44 Ermanno Wolf-Ferrari Finale from Serenade for Strings

I Solisti Italiani Denon 78838

06:40:00 00:08:53 Jean Sibelius Allegretto from Symphony No. 2 Op 43

Paavo Berglund Helsinki Philharmonic EMI 68643

06:52:00 00:05:41 Ludwig van Beethoven Finale from Piano Trio No. 5 Op 70

Beaux Arts Trio Philips 4788977

06:55:00 00:02:16 John Philip Sousa March 'Manhattan Beach'

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:03:00 00:06:48 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quintet No. 2

Dover Quartet Michael Tree, viola Cedille 167

07:14:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

07:26:00 00:01:55 John Novacek Intoxication Rag

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

07:30:00 00:04:51 Eugène d'Albert The Improviser: Overture

Ronald Zollman Barcelona Symphony PanClas 510083

07:40:00 00:11:24 Peter Tchaikovsky Allegro from Symphony No. 1 Op 13

Pablo Heras-Casado Orchestra of St Luke's Harm Mundi 902220

07:56:00 00:02:35 Leonard Bernstein Candide: The Best of All Possible Worlds

Canadian Brass RCA 68633

08:07:00 00:06:53 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

08:15:00 00:07:07 William Boyce Symphony No. 1 in B flat major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

08:25:00 00:03:05 Ernesto Lecuona La conga de media noche

Kathryn Stott, piano EMI 56803

08:30:00 00:06:35 Ola Gjeilo Unicornis captivatur

Charles Bruffy Phoenix Chorale Chandos 5100

08:44:00 00:11:24 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Three Dances

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 215

08:58:00 00:08:29 Maurice Jarre Ryan's Daughter: Suite

Maurice Jarre Royal Philharmonic Milan 10131

09:11:00 00:18:11 Ottorino Respighi The Birds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

09:32:00 00:03:55 Maurice Jarre Lawrence of Arabia: Overture

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:40:00 00:10:30 Johann Strauss Jr Waltz 'Wine, Women and Song' Op 333

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

09:54:00 00:05:26 Claude Bolling Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Baroque and Blue

Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:30 George Gershwin Short Story Opus Two

William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

10:05:00 00:03:34 Franz Waxman The Philadelphia Story: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

10:06:00 00:12:45 Eugène d'Albert Overture to Grillparzer's 'Esther' Op 8

Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

10:23:00 00:03:15 Giacomo Meyerbeer Le prophète: Coronation March

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

10:29:00 00:03:03 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Wachet auf'

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

10:33:00 00:03:46 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets

Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4798529

10:40:00 00:03:52 Sergei Prokofiev Scherzo from Violin Concerto No. 1 Op 19

Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4798529

10:47:00 00:03:06 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 15 in C major Op 72

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

10:52:00 00:22:17 Wolfgang Amadeus Mozart Oboe Concerto in C major

New Philharmonia Orchestra Edo de Waart Heinz Holliger, oboe Philips 4788977

11:15:00 00:05:24 Ludwig August Lebrun Rondo from Oboe Concerto No. 1

English Concert Trevor Pinnock Paul Goodwin, oboe Archiv 431821

11:22:00 00:09:04 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

11:33:00 00:09:05 Antonín Dvorák King and Charcoal Burner: Overture

Robert Stankovsky Czecho-Slovak State Phil MarcoPolo 223272

11:46:00 00:08:45 Johannes Brahms Finale from Piano Concerto No. 2 Op 83

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

11:56:00 00:02:32 Leroy Anderson The Waltzing Cat

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

12:07:00 00:11:45 Richard Strauss Sextet for Strings from 'Capriccio' Op 85

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

12:21:00 00:10:14 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 7

Daniel Barenboim Berlin State Orchestra DeutGram 4790320

12:32:00 00:05:53 Anton Arensky Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 32

Yefim Bronfman, piano; Cho-Liang Lin, violin; Gary Hoffman, cello Sony 53269

12:43:00 00:04:19 Vasily Kalinnikov Intermezzo No. 2 in G major

Neeme Järvi London Symphony Chandos 8614

12:49:00 00:09:37 Eric Coates The Three Bears Phantasy

Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro Leo Phillips, violin ASV 2053

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:35:01 Ludwig van Beethoven Concerto for Violin, Cello & Piano in C major Op 56

Basel Chamber Orchestra Giovanni Antonini Giuliano Carmignola, violin; Sol Gabetta, cello; Dejan Lazic, piano Sony 376362

13:38:00 00:13:31 Johannes Brahms Tragic Overture Op 81

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 43711

13:53:00 00:06:01 E. T. A. Hoffmann The Drink of Immortality: Overture

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999606

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Mario Castelnuovo-Tedesco: Fuga elegiaca: Preludio and Fuga Brasil Guitar Duo

Leos Janacek: Piano Sonata 1.X.1905, "From The Street" Deirbhile Brennan, piano The Seventh Cliburn International Amateur Piano Competition, Van Cliburn Recital Hall, Fort Worth, TX

Robert Schumann: Cello Concerto in A minor, Op. 129 Carter Brey, cello; New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor David Geffen Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York,

NY

Egberto Gismonti (arr. Joao Luiz): A fala da paixao Brasil Guitar Duo Americas Society, New York, NY

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 4 In C Minor, Op. 18 No. 4 Movement 4 Allegro Orion String Quartet

Sergei Prokofiev: Sonata No. 3 in A minor, Op. 28 Alexander Gavrylyuk, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA

Bud Powell (arr. Mateusz Smoczynski): Bouncin' with Bud Turtle Island Quartet Second Inversion, KING FM Studios, Seattle, WA

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3, "Eroica": Movements 2-4 Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Jones Hall, Houston, TX

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:09 Sergei Rachmaninoff Aleko: Women's Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

16:06:00 00:04:03 Sergei Rachmaninoff Paraphrase on Kreisler's 'Liebesleid'

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

16:13:00 00:11:48 Johannes Brahms Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

16:29:00 00:02:30 John Williams The Force Awakens: Scherzo for X-Wings

John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

16:32:00 00:03:08 John Williams The Force Awakens: Rey's Theme

John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

16:36:00 00:02:33 John Williams The Force Awakens: March of the Resistance

John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

16:41:00 00:07:17 Daniel Auber The Bronze Horse: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

16:52:00 00:03:10 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba

Pinchas Zukerman National Arts Centre Orchestra Analekta 8783

16:56:00 00:03:53 Federico Mompou Canción y Danza No. 3

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

17:04:00 00:05:49 Joseph Canteloube Songs of the Auvergne: Baïlèro

Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

17:13:00 00:10:52 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G major

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

17:27:00 00:08:07 Franz von Suppé Morning, Noon and Night in Vienna

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

17:40:00 00:04:07 Traditional Hector the Hero

Caroline Goulding, violin; Janine Randall, piano Telarc 80744

17:45:00 00:04:28 George Gershwin Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Now

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

17:52:00 00:06:39 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Prelude

Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:48 Sergei Prokofiev Violin Concerto No. 1 in D major Op 19

Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4798529

18:33:00 00:03:29 Claude Debussy Estampes: Jardins sous la pluie

Stephen Hough, piano Hyperion 68139

18:38:00 00:02:54 Claude Debussy Children's Corner: Golliwog's Cakewalk

Stephen Hough, piano Hyperion 68139

18:43:00 00:07:36 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 10 in G major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

18:55:00 00:03:59 Ignace Jan Paderewski Mélodie in G flat Op 16

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:04 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 2 Op 55

Bjarte Engeset Malmö Symphony Naxos 503293

19:21:00 00:33:57 Robert Schumann Symphony No. 1 in B flat major Op 38

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

19:58:00 00:01:51 John Bull Lord Lumley's Galliard

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:15:03 Richard Wagner Tannhäuser: Overture

Andris Nelsons Leipzig Gewandhaus Orchestra DeutGram 4797208

20:18:00 00:23:03 Samuel Barber Violin Concerto Op 14

St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

20:43:00 00:15:16 Franz Schubert Five Minuets with Six Trios

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

21:03:00 00:15:34 Eugène d'Albert Cinderella Suite Op 38

Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

21:20:00 00:05:37 Richard Rodgers Cinderella: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

21:26:00 00:05:46 Richard Rodgers Selections from 'Spring is Here'

Richard Rodgers, piano Harbinger 2501

21:35:00 00:13:00 Ralph Vaughan Williams Five Variants of 'Dives & Lazarus'

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Iona Brown, violin; Kenneth Heath, cello; Skaila Kanga, harp Decca 414595

21:50:00 00:46:30 Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

22:38:00 00:10:03 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Wolfgang Meyer, organ DeutGram 4796018

22:50:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: White Swan Pas de Deux

Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Kirill Terentiev, violin; Zenon Zalitsailo, cello Decca 10104

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:39 Emmanuel Chabrier Prélude pastorale

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 447751

23:08:00 00:05:54 Gabriel Pierné Impromptu-Caprice Op 9

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

23:14:00 00:06:20 Claude Debussy La plus que lente

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:22:00 00:12:30 Johannes Brahms Adagio from Piano Concerto No. 1 Op 15

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

23:36:00 00:06:48 Josef Suk Elegy in D flat major Op 23

Ahn Trio EMI 56674

23:42:00 00:10:10 Federico Moreno Tórroba Andante from Tonada concertante

Extremadura Symphony Manuel Coves Pepe Romero, guitar Naxos 573503

23:54:00 00:02:49 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 1: Watchman's Song Op 12

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930