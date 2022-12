Program Guide 04-05-2018

PERFORMANCE TODAY WITH FRED CHILD

WCLV ALL-NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

02:02:00 00:30:09 Antonín Dvorák Violin Concerto in A minor Op 53 Paris Conservatoire Orchestra George Enescu Yehudi Menuhin, violin Warner 555052

02:35:00 00:34:34 Ludwig Spohr Nonet in F major Op 31 Vienna-Berlin Ensemble Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

03:13:00 00:33:22 Igor Stravinsky The Rite of Spring Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

03:50:00 00:33:38 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37 Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano Sony 42445

04:27:00 00:37:25 Albert Roussel Bacchus et Ariane Op 43 Stéphane Denève Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 570245

05:07:00 00:22:29 Charles Ives Symphony No. 3 'The Camp Meeting' Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 439869

05:33:00 00:13:54 Richard Yardumian Armenian Suite Varujan Kojian Utah Symphony Phoenix 112

05:49:00 00:08:18 Carl Friedrich Abel Symphony in B flat major Op 7 Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:07 Marin Marais Alcyone: Overture Tempesta di Mare Chandos 805

06:15:00 00:06:29 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Waltzes 'Du und Du' Op 367 Willi Boskovsky Johann Strauss Orch of Vienna EMI 64108

06:22:00 00:03:16 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

06:26:00 00:02:23 Aram Khachaturian Gayaneh: Sabre Dance Richard Glazier, piano Centaur 3347

06:30:00 00:05:45 Mark O'Connor Appalachia Waltz La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

06:43:00 00:07:25 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 1 Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

06:52:00 00:02:01 George Frideric Handel Israel in Egypt: He gave them hailstones English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'Corcoran Cadets' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:05:30 Antonín Dvorák Scherzo from Serenade for Strings Op 22 Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

07:09:00 00:01:59 Vincenzo Galilei Saltarello Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

07:25:00 00:01:53 Samuel Barber Stopping By Woods on a Snowy Evening Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

07:28:00 00:07:31 Ludwig Spohr Finale from Nonet Op 31 Vienna-Berlin Ensemble Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

07:40:00 00:08:21 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in D major Op 7 London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 553035

07:46:00 00:03:17 Brian Dykstra Lancashire Rag Barrick Stees, bassoon; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

07:50:00 00:04:15 Carl Nielsen Maskarade: Overture Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

07:51:00 00:04:05 David Raksin Laura: Theme London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

07:57:00 00:02:07 Leonard Bernstein Divertimento for Orchestra: Waltz Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

BBC NEWS

08:07:00 00:06:34 Nikolai Rimsky-Korsakov Scherzo-Finale from Sinfonietta Op 31 André Anichanov St Petersburg State Symphony Naxos 550812

08:15:00 00:08:49 Richard Addinsell Suicide Squadron: Warsaw Concerto BBC Symphony Hugh Wolff Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460503

08:30:00 00:05:26 Ola Gjeilo Tota pulchra es Charles Bruffy Phoenix Chorale Chandos 5100

08:40:00 00:06:12 Richard Wagner Tristan und Isolde: Liebestod Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

08:48:00 00:04:06 Jean Sibelius Humoresque No. 3 in G minor Op 89 London Symphony Sir Colin Davis Salvatore Accardo, violin Philips 4788977

08:53:00 00:01:51 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Danse des Sauvages Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4796922

08:55:00 00:05:19 Michel Legrand Noelle's Theme Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

09:05:00 00:14:53 Henri Rabaud Dances from 'Marouf, Cobbler of Cairo' Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

09:21:00 00:04:11 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 51 Op 64 American String Project MSR 1386

09:28:00 00:06:03 Bernard Herrmann Jane Eyre: Prelude & Jane's Departure Adriano Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223535

09:35:00 00:06:53 Alan Hovhaness Prelude & Quadruple Fugue Op 128 Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

09:45:00 00:09:32 Johann Strauss Jr Waltz 'Artist's Life' Op 316 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

10:00:00 00:02:38 Johann Strauss Jr Polka 'Tik-Tak' Op 365 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

10:02:00 00:04:33 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Csárdás 'Klänge der English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Renée Fleming, soprano Decca 458858

10:11:00 00:10:08 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 2 Op 36 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

10:22:00 00:04:01 Ludwig van Beethoven Christ on Mount of Olives: Hallelujah Op 85 Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

10:29:00 00:03:49 Ferruccio Busoni Giga, Bolero and Variations after Mozart Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

10:33:00 00:04:16 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Minuet Op 61 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

10:54:00 00:25:25 Albert Roussel Symphony No. 3 in G minor Op 42 Stéphane Denève Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 570245

11:23:00 00:03:11 Claude Debussy Images, Book 1: Mouvement Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

11:30:00 00:08:11 Antonio Vivaldi Flute Concerto in D major Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Janet See, flute Harm Mundi 905193

11:40:00 00:08:31 Luigi Cherubini Anacréon: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

11:50:00 00:08:57 Franz Schubert Impromptu No. 9 in E flat minor Alfred Brendel, piano Philips 4788977

BBC NEWS

12:06:00 00:11:23 Felix Mendelssohn String Symphony No. 6 in E flat major Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

12:17:00 00:11:23 Sir Arthur Sullivan Overture di ballo Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:28:00 00:03:52 Percy Grainger In Dahomey 'Cakewalk Smasher' Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

12:32:00 00:06:43 Scott Joplin Solace Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:00:00 00:34:34 Ludwig Spohr Nonet in F major Op 31 Vienna-Berlin Ensemble Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

13:34:00 00:16:46 Franz Liszt Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' Sir Georg Solti London Philharmonic DeutGram 4779525

13:54:00 00:04:25 Umberto Giordano Siberia: Act 2 Prelude Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

PERFORMANCE TODAY WITH FRED CHILD

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

15:56:00 00:03:06 Claude Debussy Petite Suite: Ballet Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

16:00:00 00:01:56 Reinhold Glière The Red Poppy: Chinese Dance Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

16:05:00 00:02:16 Johann Sebastian Bach Allegro from Flute Sonata No. 4 Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

16:10:00 00:12:59 Jean Sibelius Pohjola's Daughter Op 49 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony RCA 60401

16:38:00 00:02:34 Lord Berners Polka David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia MarcoPolo 223711

16:43:00 00:07:31 Paul Hindemith Turandot Scherzo from 'Symphonic Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

16:54:00 00:03:28 Leonard Bernstein Chichester Psalm No. 1 Royal Liverpool Philharmonic Gerard Schwarz Liverpool Philharmonic Choir Naxos 559456

16:58:00 00:02:23 King Henry VIII Pastime with Good Company Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

17:06:00 00:03:14 Carl Maria von Weber Momento capriccioso Op 12 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

17:23:00 00:08:17 Richard Rodgers Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

17:33:00 00:02:12 Bedrich Smetana March of the Student's Legion Václav Neumann Czech Philharmonic Orfeo 180891

17:40:00 00:08:40 Ludwig van Beethoven March & Finale from Quartet No. 15 Op 132 Cypress String Quartet Cypress 2012

17:50:00 00:03:04 Alberto Ginastera Ollantay: The Warriors Op 17 Gisèle Ben-Dor BBC National Orch of Wales Naxos 570999

17:55:00 00:03:27 Fritz Kreisler Variations on a Theme of Corelli James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH MARK SATOLA

18:08:00 00:14:56 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 4 in E flat major English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Richard Berry, horn Avie 35

18:22:00 00:04:03 Sir Arthur Sullivan HMS Pinafore: Overture Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Telarc 80374

18:26:00 00:04:17 Charles Ives Scherzo from Symphony No. 1 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9053

18:31:00 00:14:03 Michael Haydn Symphony No. 11 in B flat Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

18:54:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:20:11 Antonín Kraft Cello Concerto in C major Op 4 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Anner Bylsma, cello DHM 7757

19:24:00 00:31:00 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D major Op 36 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

19:57:00 00:02:44 Gabriel Fauré Papillon Op 77 Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

20:01:00 00:11:46 Gabriel Pierné Divertissements on a Pastoral Theme Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

20:15:00 00:21:09 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1 in C major Helmut Müller-Brühl Cologne Chamber Orchestra Naxos 503293

20:38:00 00:21:20 Robert Schumann Scenes from Childhood Op 15 Lang Lang, piano DeutGram 5827

21:03:00 00:11:48 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 9 in C major Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

21:14:00 00:04:02 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

21:18:00 00:04:04 Sir Edward Elgar In Moonlight from 'In the South' Op 50 Paul Goodwin English Chamber Orchestra Harm Mundi 907258

21:22:00 00:19:05 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

21:50:00 00:41:50 Alfredo Casella Symphony No. 3 Op 63 Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

22:34:00 00:10:06 Gerald Finzi Introit in F major Op 6 City of London Sinfonia Richard Hickox Tasmin Little, violin Chandos 9888

22:46:00 00:12:20 David Amram Variations on 'Red River Valley' Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Julius Baker, flute Newport 85546

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:06:20 Frédéric Chopin Nocturne No. 12 in G major Op 37 Byron Janis, piano EMI 56780

23:08:00 00:09:45 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 3 Op 37 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Norman Krieger, piano Decca 4815583

23:20:00 00:03:41 Alberto Ginastera Estancia: Wheat Dance Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

23:23:00 00:03:00 Carlos Guastavino Cantilena No. 4 Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

23:26:00 00:06:43 Astor Piazzolla Milonga Prelude 'Flora's Game' Joel Fan, piano Reference 119

23:35:00 00:09:12 Charles Ives Adagio cantabile from Symphony No. 2 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

23:44:00 00:10:08 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Prélude Op 50 Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

23:55:00 00:02:30 Edvard Grieg Ich liebe dich Op 5 Evgeny Kissin, piano Sony 52567

23:57:00 00:01:57 Zoltán Kodály Háry János: The Flute-playing Hussar Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Erika Sebök, flute Philips 462824