Program Guide 04-03-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Felipe Villanueva: Tercera Mazurka Jorge Federico Osorio, piano

Georg Philipp Telemann: Trio in E minor for flute, oboe, and basso continuo, TWV 42:e2 Alice K. Dade, flute; Elizabeth Koch Tiscione, oboe; Brian Thornton, cello; Noam D. Elkies,

harpsichord Festival Mozaic, Congregation Beth David, San Luis Obispo, CA

Manuel de Falla: Nights in the Gardens of Spain Jorge Federico Osorio, piano; RTE National Symphony Orchestra; Carlos Miguel Prieto, conductor National Concert Hall, Dublin, Ireland

Billy Strayhorn: (Encore) Take the "A" Train Harlem Quartet Beaches Fine Arts Series, St. Pauls By The Sea Church, Jacksonville, FL

George Gershwin: Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Now Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano

Robert Schumann: Violin Sonata No. 2 in D minor Op. 121: Movement 4 Caroline Goulding, violin; David Fung, piano Tippet Rise, LLC, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT

Antonio Vivaldi: Concerto in C major for Recorder, Strings and Continuo, RV 443 Andreas Bohlen, recorder; Bach Collegium Japan; Masaaki Suzuki, conductor Spivey Hall, Clayton State

University, Morrow, GA

Felix Mendelssohn: Symphony No. 3 in A minor, Opus 56, "Scottish": Movements 2-4 The Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor The Nashville Symphony, Laura Turner Hall,

Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

02:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

02:02:00 00:15:19 Jules Massenet Suite No. 4 'Picturesque Scenes'

Jean-Yves Ossonce New Zealand Symphony Naxos 553125

02:20:00 00:31:34 Mario Castelnuovo-Tedesco Concerto Italiano Op 31

SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

02:55:00 00:53:19 Franz Schubert Mass No. 6 in E flat major

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Benita Valente, soprano; Marietta Simpson, mezzo; Jon Humphrey, tenor; Glenn Siebert, tenor; Myron Myers, bass Telarc 80212

03:51:00 00:42:26 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in D minor Op 30

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Garrick Ohlsson, piano ASO Media 1003

04:36:00 00:34:30 Jean Sibelius Symphony No. 4 in A minor Op 63

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony RCA 60401

05:14:00 00:15:04 Aaron Copland Music for Movies

Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 61699

05:32:00 00:15:13 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 10 in G major Op 14

Peter Takács, piano Cambria 1175

05:49:00 00:09:01 Thomas Tallis Tunes for Archbishop Parker's Psalter

Stile Antico Harm Mundi 2908304

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:16 Anatoly Liadov Polonaise No. 2 in D major Op 55

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

06:15:00 00:09:32 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Black Swan Pas de deux

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

06:25:00 00:03:29 Philippe Gaubert Madrigal

Fenwick Smith, flute; Sally Pinkas, piano Naxos 557305

06:30:00 00:03:46 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets

Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4798529

06:40:00 00:07:59 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 39

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 4

06:50:00 00:04:01 Igor Stravinsky The Firebird: Infernal Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

06:55:00 00:03:26 John Philip Sousa March 'The Stars and Stripes Forever'

Bridget Reischl Oberlin Symphony Oberlin 61

07:03:00 00:05:52 Antonio Vivaldi Trumpet Concerto in A flat

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Maurice André, trumpet EMI 56260

07:10:00 00:10:10 Johann Strauss Jr Emperor Waltz Op 437

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

07:20:00 00:01:30 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Gigue

Andrés Díaz, cello Azica 71252

07:25:00 00:06:29 Mario Castelnuovo-Tedesco Allegretto from Guitar Concerto No. 1 Op 99

Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Norbert Kraft, guitar Naxos 503293

07:26:00 00:01:58 John Lennon/Paul McCartney Good Day Sunshine

Les Boréades de Montréal Atma 2218

07:30:00 00:02:21 Jean-Philippe Rameau Rondeau 'La Villageoise'

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

07:40:00 00:08:58 Wolfgang Amadeus Mozart Theme & Variations from Clarinet Quintet

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

07:50:00 00:04:19 George Gershwin Prelude 'Sleepless Night'

Michael Tilson Thomas, piano CBS 39699

07:55:00 00:02:22 Max Harris Viva Vivaldi

Chamber Ensemble Max Harris Yehudi Menuhin, violin; Stéphane Grappelli, violin Warner 1

08:07:00 00:05:29 Frédéric Chopin Waltz No. 1 in E flat major Op 18

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

08:15:00 00:07:19 Trevor Pinnock Passacaille, Gigue & Minuet after Handel

Trevor Pinnock English Concert Archiv 453451

08:25:00 00:04:12 Antonio Salieri Falstaff: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

08:30:00 00:04:41 Johann Nepomuk Hummel Finale from String Quartet No. 2 Op 30

Delmé String Quartet Hyperion 66568

08:40:00 00:03:08 Mario Castelnuovo-Tedesco Love's Labour's Lost: Spanish Dance Op 167

Andrew Mogrelia Malmö Symphony Orchestra Naxos 572823

08:45:00 00:06:56 Hector Berlioz Symphonie fantastique: March to the Scaffold

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

08:50:00 00:02:35 Giuseppe Verdi Requiem: Sanctus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

08:55:00 00:04:14 Leonard Bernstein West Side Story: One Hand, One Heart

BBC Symphony Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

09:05:00 00:14:26 Sergei Rachmaninoff Finale from Piano Concerto No. 3 Op 30

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Garrick Ohlsson, piano ASO Media 1003

09:19:00 00:04:15 John Adams Short Ride in a Fast Machine

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 55051

09:26:00 00:07:13 Miklós Rózsa Spellbound: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

09:35:00 00:08:09 David Diamond Finale from Symphony No. 2

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3093

09:45:00 00:07:55 Georg Philipp Telemann Suite from 'Tafelmusik' Part 3

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:01:33 Frédéric Chopin Mazurka No. 24 in C major Op 33

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

10:02:00 00:03:43 Alexander Scriabin Etude in A flat major Op 8

Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

10:09:00 00:11:57 Georges Bizet The Fair Maid of Perth: Suite

Daniel Barenboim Orchestra of Paris EMI 64869

10:21:00 00:04:21 Ernest Chausson Sicilienne from Concerto Op 21

Cleveland Orch String Quartet Lorin Maazel, violin; Israela Margalit, piano Telarc 80046

10:27:00 00:05:00 Zoltán Kodály Háry János: Intermezzo

London Symphony István Kertész John Leach, cimbalom Decca 4785437

10:34:00 00:04:01 Antonio Vivaldi Tieteberga: Sento in seno ch'in pioggia

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

10:42:00 00:04:22 Nicola Porpora Carlo il calvo: Overture

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

10:49:00 00:22:48 Sergei Prokofiev Violin Concerto No. 1 in D major Op 19

Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4798529

11:13:00 00:03:08 Sergei Prokofiev Cinderella: Waltz

Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

11:17:00 00:07:50 Gaspar Sanz Selections from 'Suite española'

Christopher Parkening, guitar EMI 49404

11:27:00 00:08:30 Arthur Foote Air and Gavotte

Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

11:38:00 00:09:36 William Alwyn Overture to a Masque

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

11:50:00 00:09:09 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 4 Op 98

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

12:06:00 00:10:35 Franz Schubert Konzertstück in D major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

12:19:00 00:09:42 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

12:30:00 00:03:55 Igor Stravinsky Scherzo à la russe

Michael Tilson Thomas London Symphony RCA 68865

12:38:00 00:05:50 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

12:46:00 00:12:18 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 3 in A flat major Op 45

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8589

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:31:16 Mario Castelnuovo-Tedesco Violin Concerto No. 2 Op 66

SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

13:34:00 00:19:34 Alfredo Casella Italia Op 11

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

13:54:00 00:04:32 Ottorino Respighi The Birds: The Cuckoo

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Marc-Antoine Chapentier; Ouverture to Acteon Les Arts Florissants; William Christie, conductor

George Frideric Handel; Gavotte from Ottone Freiburger Barockorchester; Nicholas McGegan, conductor

Claude Debussy: Prelude Bruyeres Emmanuel Ceysson, harp The Chamber Music Society of Palm Beach, Palm Beach, FL

Francois Couperin: The Mysterious Barricades Emmanuel Ceysson, harp The Chamber Music Society of Palm Beach, Palm Beach, FL

Anton Bruckner: Symphony No. 8: Movement 3 Adagio. Feierlich langsam New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor David Geffen Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY

George Frideric Handel: Concerto Grosso in B-flat Major, Op. 3, No. 2, HWV 313 Venice Baroque Orchestra; Andrea Marcon, conductor University of Georgia, Hodgson Concert Hall, Athens, GA

Josef Suk: Summer Impressions: At Noon Margaret Fingerhut, piano

Georg Philipp Telemann: Divertimento in B flat, TWV 50, 23 Philadelphia Baroque Orchestra Tempesta di Mare; Gwyn Roberts & Richard Stone, Directors; Emlyn Ngai, Concertmaster Tempesta di

Mare, Philadelphia, PA

Joseph Suk: Elegy Hilary Hahn, violin; Robert deMaine, cello; Natalie Zhu, piano Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 in A major, Op. 92: Movements 2-4 Maryland Symphony Orchestra; Elizabeth Schulze, Conductor/Music Director Maryland Symphony Orchestra, Maryland

Theatre, Hagerstown, MD

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:54:00 00:04:18 Sergei Rachmaninoff Waltz Op 11

Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

15:59:00 00:06:04 John Williams Hook: The Banquet

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

16:08:00 00:01:37 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33

Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4798529

16:12:00 00:13:16 Mario Castelnuovo-Tedesco Isaiah from Violin Concerto No. 2 Op 66

SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

16:27:00 00:03:29 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 1 in C major Op 46

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

16:32:00 00:06:40 Frank Loesser Guys and Dolls: Medley

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

16:42:00 00:07:55 Riccardo Drigo Pas de deux for Adam's 'Le Corsaire'

Richard Bonynge London Symphony Decca 433862

16:52:00 00:02:54 Ola Gjeilo Prelude

Charles Bruffy Phoenix Chorale Chandos 5100

16:56:00 00:04:54 Leonard Bernstein Mass: A Simple Song

Canadian Brass RCA 68633

17:04:00 00:05:48 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Pas de quatre

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

17:16:00 00:03:38 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Dance of the Tumblers

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 503293

17:22:00 00:11:48 Wolfgang Amadeus Mozart .Flute Quartet No. 4 in A major

Houston Symphony Aralee Dorough, flute; Members of Dorough 2016

17:39:00 00:02:40 Charles Gounod Meditation after Bach 'Ave Maria'

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

17:43:00 00:04:46 Johann Sebastian Bach Vivace from Viola da Gamba Sonata No. 3

Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

17:50:00 00:06:53 Jean Sibelius Lemminkäinen's Return Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

17:58:00 00:02:58 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 23 in G sharp minor Op 32

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:51 Ottorino Respighi The Fountains of Rome

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

18:28:00 00:04:10 Carl Maria von Weber Finale from Piano Sonata No. 4 Op 70

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

18:34:00 00:03:50 Frédéric Chopin Waltz No. 10 in B minor Op 69

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

18:39:00 00:12:54 Gustav Holst St. Paul's Suite Op 29

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9270

18:54:00 00:05:20 Oskar Nedbal Valse triste

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 59285

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:07 Antonio Casimir Cartellieri Symphony No. 4

Gernot Schmalfuss Evergreen Symphony Orchestra CPO 777667

19:25:00 00:30:17 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16

Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

19:57:00 00:02:01 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Badinage

Florilegium Channel 7595

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:15:08 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Decca 414595

20:18:00 00:21:02 Sergei Rachmaninoff Piano Sonata No. 2 in B flat minor Op 36

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3062

20:41:00 00:17:38 Johann Nepomuk Hummel Trumpet Concerto in E flat major

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

21:03:00 00:16:35 Anton Bruckner Adagio from Symphony No. 3

Andris Nelsons Leipzig Gewandhaus Orchestra DeutGram 4797208

21:21:00 00:08:27 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in G major

Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Viktoria Mullova, violin; Giuliano Carmignola, violin Archiv 4777466

21:31:00 00:05:26 Giovanni Battista Sammartini Sonata Notturna Op 7

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

21:38:00 00:09:19 Joseph Joachim Notturno in A major Op 12

Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

21:51:00 00:35:26 Richard Strauss Le Bourgeois Gentilhomme Suite Op 60

Erich Leinsdorf Chamber Orchestra of Europe ASV 809

22:28:00 00:16:21 Gustav Mahler Songs of a Wayfarer

Bavarian Radio Symphony Rafael Kubelik Dietrich Fischer-Dieskau, bar. DeutGram 4793449

22:46:00 00:12:09 John Knowles Paine Poseidon and Amphitrite Op 44

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:44 Edvard Grieg Adagio from Piano Concerto Op 16

Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

23:08:00 00:11:04 Jean Sibelius Rakastava Op 14

Mario Bernardi CBC Radio Orchestra CBC 5157

23:21:00 00:03:41 Mario Castelnuovo-Tedesco Platero and I: Melancolia

Christopher Parkening, guitar EMI 54853

23:24:00 00:04:45 Anthony Holborne Pavan 'The Image of Melancholy'

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

23:29:00 00:03:00 Gabriel Fauré Tristesse Op 6

Mischa Maisky, cello; Daria Hovora, piano DeutGram 457657

23:34:00 00:04:04 Alexander Scriabin Etude in B flat minor Op 8

Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

23:38:00 00:03:50 Andrés Segovia Estudio sin luz

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

23:41:00 00:11:07 Franz Liszt Transcendental Etude No. 9 in A flat major

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

23:55:00 00:03:03 Manuel de Falla Seven Spanish Popular Songs: Asturiana

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576