Program Guide 03-15-2018

02:02:00 00:15:55 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in A Europa Galante Fabio Biondi Fabio Biondi, violin; Enrico Casazza, violin VirginClas 45424

02:17:00 00:20:17 Alexander Scriabin Symphony No. 5 Op 60 London Philharmonic Lorin Maazel Vladimir Ashkenazy, piano; Ambrosian Singers Decca 4785437

02:42:00 00:20:06 Colin McPhee Tabuh-Tabuhan American Composers Orchestra Dennis Russell Davies Peter Basquin, piano; Christopher Oldfather, piano Argo 444560

03:05:00 00:56:44 Sir Edward Elgar Symphony No. 2 in E flat major Op 63 Sir Andrew Davis BBC Symphony Teldec 74888

04:05:00 00:30:02 Camille Saint-Saëns Piano Quintet in A minor Op 14 Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

04:38:00 00:57:55 Gustav Mahler Symphony No. 4 in G major Cleveland Orchestra George Szell Judith Raskin, soprano Sony 46535

05:39:00 00:08:20 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Arie di corte Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

05:50:00 00:09:14 Franz Schubert Minuet & Finale from Symphony No. 3 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

06:07:00 00:04:13 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2009

06:15:00 00:08:58 Joaquín Rodrigo Adagietto from Concierto en modo galante London Symphony Enrique Bátiz Robert Cohen, cello EMI 67435

06:25:00 00:04:42 Ola Gjeilo Sanctus: London Nigel Short Tenebrae Decca 24646

06:30:00 00:04:55 Eduard Strauss Quadrille on Themes from 'Carmen' Op 134 Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

06:40:00 00:08:32 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F major Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

06:50:00 00:03:49 Eugène Ysaÿe Rêve d'enfant Op 14 Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

06:55:00 00:03:13 John Philip Sousa March 'Nobles of the Mystic Shrine' Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:03:00 00:05:53 Ludwig van Beethoven Minuet from Symphony No. 4 Op 60 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

07:10:00 00:08:05 Hans Gál Scherzo from Symphony No. 4 Op 105 Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

07:20:00 00:04:01 Carl Maria von Weber Rondo from Piano Sonata No. 1 Op 24 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

07:25:00 00:03:34 Ruggero Leoncavallo Pagliacci: Vesti la giubba St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor Decca 15463

07:40:00 00:07:19 Alessandro Scarlatti Concerto Grosso No. 6 in E Fabio Biondi Europa Galante VirginClas 45495

07:50:00 00:04:57 Max Richter Vivaldi Recomposed: Summer 3 Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

07:55:00 00:02:09 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: I am the captain of the Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Sir Thomas Allen, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

08:07:00 00:05:30 Johan Halvorsen Mascarade: Holberg Overture Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

08:15:00 00:09:55 Hector Berlioz Benvenuto Cellini: Overture Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

08:20:00 00:04:05 Leonard Bernstein Slava! [A Political Overture] Leonard Bernstein Israel Philharmonic DeutGram 27991

08:25:00 00:08:02 Howard Hanson Andante from Symphony No. 2 Op 30 Leonard Slatkin St. Louis Symphony EMI 6612

08:40:00 00:07:51 Giles Farnaby Suite of Six Dances Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

08:48:00 00:03:54 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 6 'Zapateado' Op 23 Nicola Hall, guitar Decca 430839

08:55:00 00:04:23 John Williams Star Wars: Princess Leia's Theme Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

09:05:00 00:16:23 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 2 in E major Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Hilary Hahn, violin DeutGram 4795448

09:26:00 00:04:52 Miklós Rózsa The Golden Voyage of Sinbad: Suite Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3009

09:35:00 00:05:55 Giuseppe Verdi Il trovatore: Ballet Music José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

09:45:00 00:07:54 Richard Strauss Second Waltz Sequence from 'Der Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

09:55:00 00:04:43 Claude Bolling Hispanic Dance Sir Angel Romero, guitar; George Shearing, piano; Shelley Manne, percussion; Ray Brown, bass EMI 47192

09:58:00 00:00:54 George Gershwin Prelude 'Rubato' Fazil Say, piano Teldec 26202

10:01:00 00:02:44 Padre Antonio Soler Sonata No. 84 in D major David Greilsammer, piano Sony 792969

10:04:00 00:03:02 André Grétry Céphale et Procris: Gigue Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

10:10:00 00:11:52 Johan Halvorsen Norwegian Rhapsody No. 2 Ole Kristian Ruud Trondheim Symphony Orchestra Simax 1085

10:22:00 00:04:22 Johan Svendsen Scherzo from String Quartet Op 1 Kontra Quartet Bis 753

10:29:00 00:04:04 Sergei Prokofiev Toccata in D minor Op 11 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

10:35:00 00:03:47 Giovanni Gabrieli Buccinate in Neomenia tuba National Brass Ensemble OberlinMus 1504

10:42:00 00:04:01 Samuel Scheidt Canzona bergamasca Paramount Brass Centaur 2355

10:48:00 00:02:30 Johann Strauss Jr Polka 'Express' Op 311 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

10:52:00 00:20:06 Colin McPhee Tabuh-Tabuhan American Composers Orchestra Dennis Russell Davies Peter Basquin, piano; Christopher Oldfather, piano Argo 444560

11:13:00 00:05:30 Claude Debussy Estampes: Pagodes Emil de Cou San Francisco Ballet Orchestra Arabesque 6734

11:22:00 00:07:45 Heinrich Marschner The Falconer's Bride: Overture Op 65 Alfred Walter Slovak State Philharmonic MarcoPolo 223342

11:31:00 00:09:09 Frédéric Chopin Scherzo No. 2 in B flat minor Op 31 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

11:43:00 00:09:14 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 8 for Winds in F major Quintett.Wien Nimbus 5479

11:55:00 00:03:59 Eric Coates By the Sleepy Lagoon Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:07:00 00:10:16 Ottorino Respighi Fantasia slava BBC Philharmonic Sir Edward Downes Geoffrey Tozer, piano Chandos 9311

12:19:00 00:12:21 Aram Khachaturian Gayaneh: Suite Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

12:35:00 00:03:56 Claude Debussy Valse romantique Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

12:42:00 00:04:21 Léo Delibes Sylvia: Valse lente Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

12:49:00 00:12:21 John Rutter Suite for Strings John Rutter Royal Philharmonic Decca 1821

13:03:00 00:29:02 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor Josef Krips Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

13:35:00 00:14:30 Frederick the Great Flute Concerto No. 3 in C major CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

13:52:00 00:07:37 Carl Friedrich Abel Symphony in C major Op 7 Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

15:58:00 00:05:26 Ernö Dohnányi Finale from Sextet Op 37 Takács Quartet András Schiff, piano; Radovan Vlatkovic, horn; Kálmán Berkes, clarinet; Members of Decca 421423

16:06:00 00:04:03 Johann Sebastian Bach Komm süsser Tod José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

16:12:00 00:09:33 Johan Halvorsen Dances from 'Mascarade' Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

16:24:00 00:05:43 David Arnold Independence Day: Suite Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80437

16:33:00 00:07:51 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 17 Vienna Philharmonic Leonard Bernstein Leonard Bernstein, piano DeutGram 27991

16:44:00 00:03:07 Andrea Falconieri Ciaccona Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 4795448

16:48:00 00:05:16 Clint Needham Brass Quintet No. 1 American Brass Quintet Summit 484

17:04:00 00:05:48 Peter Boyer Festivities Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

17:12:00 00:09:18 Louis Moreau Gottschalk Bamboula Op 2 Cecile Licad, piano Naxos 559145

17:23:00 00:10:01 Erich Wolfgang Korngold Finale from Symphony Op 40 Franz Welser-Möst Philadelphia Orchestra EMI 56169

17:39:00 00:05:51 Francisco Tárrega Capricho árabe Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

17:47:00 00:02:31 John Dowland Lord Willoughby's Welcome Home Sharon Isbin, guitar Sony 745456

17:51:00 00:07:08 Sir William Walton Coronation March 'Orb and Sceptre' André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

18:09:00 00:18:17 Wolfgang Amadeus Mozart Bassoon Concerto in B flat major Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi David McGill, bassoon Decca 443176

18:29:00 00:04:30 Gabriel Fauré Impromptu No. 3 in A flat major Op 34 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

18:35:00 00:03:21 Gabriel Fauré Barcarolle No. 4 in A flat Op 44 Charles Owen, piano Avie 2240

18:41:00 00:11:36 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun Leonard Bernstein St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 27991

18:54:00 00:04:26 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Polonaise David Zinman Baltimore Symphony Telarc 80378

19:02:00 00:18:18 Robert Schumann Konzertstück Op 86 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

19:22:00 00:32:51 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60 Joshua Bell Academy St. Martin in Fields Sony 549176

19:57:00 00:02:12 Antonín Dvorák Romantic Pieces: Allegro appassionato Op 75 Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

20:01:00 00:12:02 Richard Strauss First Waltz Sequence from 'Der Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

20:15:00 00:23:24 Leopold Kozeluch Piano Concerto No. 6 in C major London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 68154

20:40:00 00:20:40 Aaron Copland The Tender Land: Suite Aaron Copland Boston Symphony Orchestra RCA 300350

21:03:00 00:15:55 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in A Europa Galante Fabio Biondi Fabio Biondi, violin; Enrico Casazza, violin VirginClas 45424

21:21:00 00:04:07 Antonio Vivaldi Largo from Cello Concerto in a Orpheus Chamber Orchestra Mischa Maisky, cello DeutGram 447022

21:27:00 00:13:07 Vincent d'Indy Istar Op 42 Rumon Gamba Iceland Symphony Chandos 10585

21:42:00 00:06:04 Anatoly Liadov The Enchanted Lake Op 62 George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

21:50:00 00:36:08 Alexander Glazunov Raymonda: Suite Op 57 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

22:28:00 00:20:30 Mario Castelnuovo-Tedesco Guitar Concerto No. 1 in D major Op 99 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Norbert Kraft, guitar Naxos 503293

22:50:00 00:10:34 Peter Tchaikovsky Sérénade mélancolique Op 26 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

23:02:00 00:04:09 George Gershwin Prelude No. 2 'Blue Lullaby' Burning River Brass BurnRiver 2013

23:06:00 00:08:28 Richard Strauss Improvisation from Violin Sonata Op 18 Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 46742

23:16:00 00:06:49 Johannes Brahms Romanze from String Quartet No. 1 Op 51 Chiara String Quartet Azica 71289

23:22:00 00:09:34 Franz Schubert Andante from Symphony No. 5 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 60803

23:34:00 00:06:36 Franz Liszt Harmonies poétiques: Ave Maria Roberto Plano, piano Decca 4812479

23:40:00 00:05:55 Johan Halvorsen Andante religioso Bergen Philharmonic Neeme Järvi Marianne Thorsen, violin Chandos 10584

23:46:00 00:06:50 Dmitry Bortnyansky Choral Concerto No. 2 'Let my Prayer Paul Hillier Estonian Phil. Chamber Choir Harm Mundi 2908304

23:55:00 00:03:10 Erik Satie Gnossienne No. 3 Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273