Program Guide 03-05-2018

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Performances from the Oberlin College Conservatory of Music

Sweelinck: Onder een Linde groen

Peerson: Alman

Praetorious: Magnificat primi toni--Professor Jonathan Moyer, organ

Rachmaninoff: All-Night Vigil: 5. Ныне отпущаеши (Now let thy servant depart) & 6. Богородице Дево, радуйся (God-bearing Virgin, rejoice)--Jedidiah Rellihan, tenor; Oberlin College Choir & Gregory Ristow ’01, conductor

Rachmaninoff: Piano Sonata No. 2--Zheyu Jiang, piano

Schumann: Liederkreis--Professor Timothy LeFebvre, baritone & Tony Cho, piano

Efraín Amaya: Pres-ent & Pathways--Professor Alexa Still, flute

01:26:00 00:30:07 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 29

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 René Touzet: Zapateo Cubano Elena Casanova, piano MSR Classics 1136

02:03:22 René Touzet: Dancita Nos. 1-3 Elena Casanova, piano MSR Classics 1136

02:08:35 Giuseppe Verdi: Act III, scene and aria from "La forza del destino” Plácido Domingo, baritone (Carlo); Gianluca Buratto, bass (chirugo) Valencia Community Orchestra Pablo Heras-Casado Sony 373312

02:17:40 Joaquin Malats: Serenata española David Russell, guitar Telarc 80576

02:22:00 Isaac Albéniz: Malagueña, Op. 165, No. 3 David Russell, guitar Telarc 80672

02:27:57 Enrique Granados: Suite on Galician Songs (Suite sobre cantos gallegos) (1899) Barcelona Symphony Orchestra Pablo Gonzalez Naxos 8573263

03:00:46 Antonio Vivaldi: "Winter" Violin Concerto from "The Four Seasons” Lara St. John, violin Símon Bolívar Youth Orchestra of Venezuela Eduardo Marturet Ancalagon 134

03:10:34 Francisco Mignone: Minuet from the opera "O Contratador de Diamantes" (1924) Cuarteto Latinamericano Sono Luminus 92147

03:12:53 Francisco Mignone: Three Spanish Songs (1932) Cuarteto Latinamericano Sono Luminus 92147

03:19:49 Antonín Dvorák: Symphony No. 8 in G, Op. 88 Houston Symphony Andrés Orozco-Estrada Pentatone 5186578

04:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

04:02:00 00:32:51 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60

Joshua Bell Academy St. Martin in Fields Sony 549176

04:38:00 00:31:47 Arthur Foote Piano Trio No. 1 in C minor Op 5

Arden Trio Naxos 559039

05:13:00 00:20:14 Frederick S. Converse The Mystic Trumpeter

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559116

05:36:00 00:10:29 Aaron Copland Quiet City

New York Philharmonic Leonard Bernstein Philip Smith, trumpet; Thomas Stacey, English horn DeutGram 27991

05:42:00 00:11:26 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 3 Op 55

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715



06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:23 Ferruccio Busoni Viennese Dance Song Op 28

Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

06:12:00 00:06:14 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

06:23:00 00:06:14 Wolfgang Amadeus Mozart Suite of Dances

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

06:35:00 00:03:45 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Overture Op 112

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

06:44:00 00:05:38 Franz Joseph Haydn Allegretto from Symphony No. 100

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

06:55:00 00:02:16 John Philip Sousa March 'The Belle of Chicago'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:02:00 00:03:34 Alex North Spartacus: Love Theme

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

07:12:00 00:05:44 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 4 Op 36

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

07:23:00 00:05:40 Johann Sebastian Bach Fugue from Prelude & Fugue in D major

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

07:35:00 00:03:50 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

07:44:00 00:06:21 Claude Debussy Marche écossaise

Jean Martinon Orchestre National de France EMI 72667

08:05:00 00:03:01 Leroy Anderson A Trumpeter's Lullaby

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet Naxos 559357

08:12:00 00:06:04 Antonín Dvorák Allegretto from Symphony No. 8 Op 88

Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony PentaTone 578

08:23:00 00:06:28 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 1 Op 23

St Petersburg Philharmonic Yuri Temirkanov Denis Matsuev, piano RCA 700233

08:35:00 00:03:43 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 2

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

08:45:00 00:05:57 Maurice Ravel Scherzo from String Quartet in F major

Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

09:03:00 00:03:57 Manuel de Falla El amor brujo: Pantomime

Lorin Maazel Berlin Radio Symphony DeutGram 4796018

09:12:00 00:06:44 Antonín Dvorák Waltz from Serenade for Strings Op 22

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

09:27:00 00:04:56 Alan Menken Pocahontas: Colors of the Wind

John Williams London Symphony Sony 62788

09:35:00 00:03:37 Erik Satie Gymnopédie No. 1

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

09:44:00 00:05:50 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in C major

Shlomo Mintz Israel Chamber Orchestra MusicMast 67096

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:06:02 Mikhail Glinka Kamarinskaya

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

10:12:00 00:05:25 Johann Ernst Altenburg Concerto for 7 Trumpets & Timpani in C major

Richard Kapp David Bilger, trumpet; Stephen Burns, trumpet; Edward Carroll, trumpet; Raymond Mase, trumpet; Ben Harms, timpani ESS.A.Y 1035

10:23:00 00:05:22 John Field Nocturne No. 4 in A major

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

10:35:00 00:04:05 Leonard Bernstein Slava! [A Political Overture]

Leonard Bernstein Israel Philharmonic DeutGram 27991

10:45:00 00:08:47 Johann Christian Bach Symphony in B flat major Op 18

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

11:01:00 00:07:00 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 7 Op 92

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 27991

11:14:00 00:04:45 Pablo de Sarasate Jota aragonesa Op 27

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

11:24:00 00:05:20 Hector Berlioz The Trojans: Trojan March

David Zinman Baltimore Symphony Telarc 80164

11:33:00 00:03:34 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Gagliarda

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

11:44:00 00:08:48 Josef Strauss Waltz 'Delirious' Op 212

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

12:04:00 00:03:38 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 12 Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

12:14:00 00:05:47 Ludwig van Beethoven Rondo a capriccio in G major Op 129

Russell Sherman, piano GM Records 2068

12:24:00 00:05:49 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 4 Op 90

Leonard Bernstein Israel Philharmonic DeutGram 27991

12:36:00 00:03:37 Peter Tchaikovsky The Maid of Orleans: Gypsy Dance

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

12:44:00 00:08:48 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:04:00 00:06:01 E. T. A. Hoffmann The Drink of Immortality: Overture

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999606

13:15:00 00:20:36 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Suite

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420485

13:48:00 00:08:51 Dmitri Shostakovich Allegretto from Symphony No. 1 Op 10

Leonard Bernstein Chicago Symphony DeutGram 27991

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Stephen Hough: On Falla Stephen Hough, piano

Jerome Kern: Smoke Gets In Your Eyes Adela Pena, violin; Basia Danilow, violin; Kathryn Lockwood, viola; Peter Sanders, cello Central Vermont Chamber Music Festival, Chandler Center for the Arts, Randolph, VT

Felix Mendelssohn: Piano Trio in C minor, Op.66 (excerpts) Hilary Hahn, violin; Robert deMaine, cello; Natalie Zhu, piano Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY

Camille Saint-Saens: Piano Concerto No. 5 in F major, Op. 103, "Egyptian" Stephen Hough, piano; Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz London Symphony Orchestra; Aaron Copland, conductor

Sergei Rachmaninoff: Two Movements for String Quartet Escher String Quartet Franklin College CMS & CMS of Lincoln Center, Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA

Aaron Copland: Danza de Jalisco Los Angeles Guitar Quartet 92nd Street Y, Kaufmann Concert Hall, New York City, NY

Aldo Lopez-Gavilan: Emporium for Solo Piano and Orchestra Aldo Lopez-Gavilan, piano; Classical Tahoe Orchestra; Joel Revzen, conductor Classical Tahoe, The Pavilion, Incline Village, NV

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:04:00 00:03:36 Arthur Foote Suite for Strings: Praeludium Op 63

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

16:14:00 00:07:18 Johannes Brahms Finale from Violin Concerto Op 77

Vienna Philharmonic Leonard Bernstein Gidon Kremer, violin DeutGram 27991

16:29:00 00:03:21 Patrick Doyle Henry V: Non nobis Domine

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Brian Home, tenor; May Festival Chorus Telarc 80551

16:40:00 00:03:35 Ola Gjeilo The Ground

Chamber Orchestra of London Tenebrae; Ola Gjeilo, piano Decca 24646

16:50:00 00:04:16 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 1 in C sharp minor Op 3

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

17:04:00 00:02:15 Dmitri Shostakovich The Golden Age: Polka

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

17:13:00 00:04:15 Leonard Bernstein Candide: Overture

Leonard Bernstein Los Angeles Philharmonic DeutGram 27991

17:23:00 00:07:04 Richard Wagner Tannhäuser: Entry of the Guests

Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

17:36:00 00:02:07 Grigoras Dinicu Hora staccato

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

17:47:00 00:06:57 Dmitri Shostakovich Finale from Piano Concerto No. 1 Op 35

London Mozart Players Matthias Bamert Alain Lefèvre, piano; Paul Archibald, trumpet Analekta 9283

18:00 DINNER CLASSICS

18:05:00 00:04:04 Antonín Dvorák Legend No. 3 in G minor Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

18:13:00 00:06:06 Sir Edward Elgar Enigma Variations: Nimrod Op 36

Leonard Bernstein BBC Symphony DeutGram 27991

18:24:00 00:06:28 George Gershwin Finale from Piano Concerto in F major

Baltimore Symphony Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

18:36:00 00:04:01 Chris Marshall Heartstrings London Mozart Players

Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

18:45:00 00:07:51 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 17

Vienna Philharmonic Leonard Bernstein Leonard Bernstein, piano DeutGram 27991

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:30 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major

London Symphony Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

19:22:00 00:31:47 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

19:56:00 00:02:00 John Playford Wallom Green

Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:20:14 Frederick S. Converse The Mystic Trumpeter

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559116

20:23:00 00:21:42 Franz Joseph Haydn Symphony No. 8 in G major

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

20:47:00 00:12:35 Jean-Marie Leclair Violin Concerto in B flat Op 10

Arion Baroque Orchestra Monica Huggett Monica Huggett, violin Atma 2143

21:03:00 00:18:26 Heitor Villa-Lobos Concerto for Guitar & Small Orchestra

New York Philharmonic José Serebrier Sharon Isbin, guitar Warner 60296

21:23:00 00:05:31 Frédéric Chopin Nocturne No. 18 in E major Op 62

Nelson Freire, piano Decca 14053

21:31:00 00:07:32 Franz Schubert Theme & Variations from 'Trout' Quintet

Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

21:40:00 00:08:16 Edvard Grieg Two Lyric Pieces Op 68

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

21:51:00 00:33:55 Claude Debussy Images for Orchestra

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

22:28:00 00:16:13 Arthur Foote Suite for Strings in E major Op 63

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

22:46:00 00:15:21 Ludwig van Beethoven Adagio from Symphony No. 9 Op 125

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:28 Horatio Parker Nocturne from Four Sketches Op 19

Peter Kairoff, piano Albany 315

23:07:00 00:12:42 Arthur Foote Nocturne and Scherzo

Da Vinci Quartet Jeani Foster, flute Naxos 559014

23:22:00 00:06:26 Franz Schreker Intermezzo for String Orchestra Op 8

James Conlon Gürzenich Orchestra Cologne EMI 56784

23:28:00 00:09:15 George W. Chadwick Suite Symphonique: Romanza

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 2104

23:39:00 00:05:19 Claude Debussy Pour le piano: Sarabande

Barry Douglas, piano RCA 68127

23:44:00 00:08:50 Maurice Ravel Très lent from String Quartet in F major

Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

23:54:00 00:03:04 Armas Järnefelt Berceuse

Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Mats Zetterqvist, violin; Mats Rondin, cello Sony 46668