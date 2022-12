Program Guide 02-28-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Roderick Cox

Robert Schumann: Davidsbundlertanze, Op. 6; No 17. Wie aus der Ferne Mitsuko Uchida, piano

Franz Schubert: Notturno in E-flat major, Op. 148, D. 897 Sasha Kazovsky, violin; Amit Even-Tov, cello; Jeffrey Kahane, piano Tippet Rise, LLC, The Domo, Fishtail, MT

Robert Schumann: Symphony No. 2 in C Major, Op. 61: Movements 3 & 4 Aspen Chamber Symphony; David Robertson, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO

Black History Spotlight: Harry Lawrence Freeman

Michael Abels: Delights and Dances Chicago Sinfonietta; Harlem Quartet; Mei-Ann Chen, conductor

Robert Schumann: Carnaval: Movements 1 & 2 Kirill Gerstein, piano Album: Kirill Gerstein: Imaginary Pictures Myrios 13

Johann Sebastian Bach: Violin Sonata No. 2 in A minor, BWV 1003 Gil Shaham, violin Gstaad Musical Summits, Church, Rougemont, Switzerland

Giovanni Bottesini: Double Bass Concerto No. 2 in B minor Edgar Meyer, double bass; Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

Robert Schumann: Adagio and Allegro in A-flat Major for Horn and Piano, Op. 70 Radovan Vlatkovic, horn; Gloria Chien, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA

02:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

02:03:00 00:27:06 Ludwig van Beethoven Quintet for Piano & Winds in E flat major Op 16 Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

02:33:00 00:26:56 John Alden Carpenter Adventures in a Perambulator Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434319

03:02:00 01:19:28 Jean Sibelius Kullervo Op 7 Minnesota Orchestra Osmo Vänskä Lilli Paasikivi, mezzo-soprano; Tommi Hakala, baritone; YL Male Voice Choir Bis 9048

04:26:00 00:17:43 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

04:48:00 00:26:06 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 3 in D major Op 18 Cypress String Quartet Avie 2348

05:16:00 00:29:04 Sergei Prokofiev Waltz Suite Op 110 Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

05:47:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

05:53:00 00:04:43 Alexander Borodin Scherzo from String Quartet No. 2 Cleveland Quartet Telarc 80178

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:04 William Sterndale Bennett Romance No. 2 in E flat Op 14 Ian Hobson, piano Arabesque 6596

06:15:00 00:05:58 Gioacchino Rossini La scala di seta: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

06:20:00 00:04:30 Jan Dismas Zelenka Allemande from Capriccio No. 3 Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

06:30:00 00:08:19 Jean Sibelius Finlandia Op 26 Minnesota Orchestra Osmo Vänskä YL Male Voice Choir Bis 9048

06:43:00 00:09:56 Carl Nielsen Finale from Symphony No. 3 Op 27 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

06:54:00 00:02:38 John Dowland Now, o now, I needs must part La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

06:58:00 00:02:23 John Philip Sousa March 'The Washington Post' Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:03:00 00:04:30 Earl Wild Virtuoso Etude on Gershwin's 'Oh Lady Joanne Polk, piano Steinway 30090

07:10:00 00:06:19 Jean-Baptiste Arban Variations on Bellini's 'Casta diva' Gothenburg Symphony Edward Gardner Alison Balsom, trumpet EMI 53255

07:20:00 00:03:25 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Rigaudon Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

07:25:00 00:02:32 Georges Bizet Jeux d'enfants: March Op 22 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

07:28:00 00:06:40 Felix Mendelssohn Finale from Piano Concerto No. 1 Op 25 Chicago Symphony Daniel Barenboim Lang Lang, piano DeutGram 4795448

07:40:00 00:06:48 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F major Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

07:50:00 00:02:29 Jean-Féry Rebel Les Élémens: Tambourins Tempesta di Mare Chandos 805

07:53:00 00:03:59 Leonard Bernstein On the Town: New York, New York London Symphony Michael Tilson Thomas Thomas Hampson, baritone; Kurt Ollmann, baritone; Jon Garrison, tenor DeutGram 27991

07:57:00 00:02:05 Pietro Lappi Canzon "La Seraphina" Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

08:07:00 00:05:41 Peter Tchaikovsky The Oprichnik: Act 4 Dances Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

08:15:00 00:10:15 Claude Debussy Danses sacrée et profane Cleveland Orchestra Pierre Boulez Lisa Wellbaum, harp DeutGram 2121

08:25:00 00:04:21 Gustav Holst Second Suite for Military Band: March Op 28 Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80038

08:30:00 00:04:36 Coldplay Viva la Vida Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

08:40:00 00:09:01 Antonio Vivaldi Concerto for Oboe & Bassoon in G major European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

08:50:00 00:03:22 Giovanni Palestrina Improperium expectavit cor meum Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

08:55:00 00:05:37 Richard Rodgers Cinderella: Overture John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:05:00 00:15:01 Brian Easdale Red Shoes Ballet Kenneth Alwyn Philharmonia Orchestra Silva 1094

09:25:00 00:03:28 Marvin Hamlisch The Spy Who Loved Me: Nobody Does it Carl Davis Philharmonia Orchestra Carl Davis 21

09:35:00 00:04:27 Constant Lambert Horoscope: Dance for the Followers of Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

09:43:00 00:03:12 Aaron Copland Rodeo: Hoedown Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

09:48:00 00:07:53 Gerald Finzi Rondo from Clarinet Concerto City of London Sinfonia Richard Hickox Michael Collins, clarinet VirginClas 90718

09:58:00 00:01:15 Sir William Walton Façade: Polka Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:03:04 Gioacchino Rossini La danza Orch del Teatro Comunale Richard Bonynge Luciano Pavarotti, tenor Decca 417011

10:05:00 00:02:17 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Act 2 Finale Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Leo Nucci, baritone; Marilyn Horne, mezzo-soprano; Paolo Barbacini, tenor; La Scala Chorus CBS 37862

10:10:00 00:10:04 Claude Debussy Rapsodie for Saxophone & Orchestra Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner John Harle, saxophone EMI 72109

10:21:00 00:04:08 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 2 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

10:27:00 00:04:03 Sir Arthur Sullivan HMS Pinafore: Overture Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Telarc 80374

10:33:00 00:03:45 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Chaconne in G Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

10:40:00 00:04:26 Jean-Philippe Rameau The Hen from Concert No. 6 en sextuor Marc Minkowski Musicians of the Louvre DeutGram 4795448

10:46:00 00:04:02 Gabriel Fauré [and André Messager]: Souvenirs de Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

11:22:00 00:11:32 Gioacchino Rossini William Tell: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

11:37:00 00:10:13 Frédéric Chopin Polonaise No. 5 in F sharp minor Op 44 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

11:50:00 00:10:32 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 16 in D Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

12:08:00 00:11:32 Richard Wagner Rienzi: Overture Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

12:21:00 00:09:21 Daniel Auber Gustave III: Allemande & Pas des folies Richard Bonynge English Chamber Orchestra Decca 440646

12:32:00 00:04:29 Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture Fritz Reiner Chicago Symphony RCA 300350

12:41:00 00:06:08 Gioacchino Rossini William Tell: Dance for Six Frederick Fennell London Pops Orchestra Mercury 434356

12:50:00 00:10:11 Camille Saint-Saëns Rhapsodie d'Auvergne Op 73 Royal Philharmonic André Previn Jean-Philippe Collard, piano EMI 49757

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:35:29 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

13:40:00 00:12:58 François Joseph Gossec Symphony in E flat major Op 5 Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9661

13:54:00 00:04:46 Wolfgang Amadeus Mozart La finta giardiniera: Overture Hans Vonk Dresden State Orchestra Capriccio 10070

14:00 PERFORMANCE TODAY with Elena See

Maurice Ravel: Three Hebraic Melodies Liat Cohen, guitar; Jerusalem Symphony Orchestra; Frederic Chaslin, conductor

Maurice Ravel: Piano Concerto in G Martha Argerich, piano; Orchestre National de France; Emmanuel Krivine, conductor Auditorium, Maison de la Radio, Paris, France

Piano Puzzler: This week's contestant is Joseph Gewirtz from Harrisburg, PA

Domenico Scarlatti: Keyboard Sonata in C Major, Kk. 159 Yevgeny Sudbin, piano

Simon Shaheen (arr. Jeff Scott): Dance Mediterranea Imani Winds BPL Chamber Players, Dr. Stevan Dweck Cultural Center, Brooklyn Public Library, Brooklyn, NY

Black History Spotlight: John Blanke

Jean Françaix: Quintette; II. Presto-Trio Imani Winds

Wayne Shorter: Terra Incognita Imani Winds UChicago Presents, Performance Hall, Logan Center for the Arts, University of Chicago, Chicago, IL

Reinhold Glière: Ballade for Cello & Piano, Op. 4 Ani Aznavoorian, cello; Adam Neiman, piano Manchester Music Festival, Southern Vermont Arts Center, Manchester, VT

Edward MacDowell: Piano Concerto No. 2 Op. 23 Andre Watts, piano; The Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor The Nashville Symphony, Laura Turner Hall Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:00 00:05:09 Gioacchino Rossini La cambiale di matrimonio: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

16:06:00 00:02:51 Gioacchino Rossini Duetto buffo di due gatti Gérard Lesne, countertenor; Rockwell Blake, tenor; Antonio Pappano, piano EMI 55614

16:12:00 00:09:12 Gioacchino Rossini Eduardo e Cristina: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

16:28:00 00:02:30 John Barry Zulu: Main Theme Nic Raine Royal Philharmonic Royal Phil 33

16:32:00 00:06:14 John Barry Dances With Wolves: Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

16:41:00 00:03:45 Jean Sibelius Karelia Suite: Intermezzo Op 11 Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

16:45:00 00:04:07 Jean Sibelius Karelia Suite: Alla marcia Op 11 Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

16:52:00 00:03:37 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: The Paradox Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Gillian Knight, contralto; John Mark Ainsley, tenor; Donald Adams, bass Telarc 80353

16:56:00 00:02:54 Antonín Dvorák Scherzo from Sonatina Op 100 Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano DeutGram 449820

17:04:00 00:06:11 Béla Bartók Game of Pairs from Concerto for Robert Spano Oberlin Symphony Oberlin 8

17:19:00 00:04:15 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance Bridget Reischl Oberlin Symphony Oberlin 61

17:26:00 00:08:38 Muzio Clementi Overture No. 2 in D major Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

17:40:00 00:04:22 Frédéric Chopin Nocturne No. 2 in E flat major Op 9 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

17:46:00 00:03:30 Frédéric Chopin Etude No. 23 in A minor Op 25 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4795448

17:52:00 00:07:18 Igor Stravinsky The Firebird: Lullaby & Finale Leonard Bernstein Israel Philharmonic DeutGram 27991

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:11:17 Carl Nielsen Allegro espansivo from Symphony No. 3 Op 27 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

18:22:00 00:06:06 Peter Tchaikovsky Scherzo-fantaisie in E flat minor Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

18:31:00 00:03:30 Peter Tchaikovsky Impromptu in E minor Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

18:36:00 00:18:00 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44005

18:55:00 00:03:17 Peter Tchaikovsky Danse caractéristique in D major Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:43 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

19:22:00 00:34:01 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Performances from the Oberlin College Conservatory of Music

Sweelinck: Onder een Linde groen

Peerson: Alman

Praetorious: Magnificat primi toni--Professor Jonathan Moyer, organ

Rachmaninoff: All-Night Vigil: 5. Ныне отпущаеши (Now let thy servant depart) & 6. Богородице Дево, радуйся (God-bearing Virgin, rejoice)--Jedidiah Rellihan, tenor; Oberlin College Choir & Gregory Ristow ’01, conductor

Rachmaninoff: Piano Sonata No. 2--Zheyu Jiang, piano

Schumann: Liederkreis--Professor Timothy LeFebvre, baritone & Tony Cho, piano

Efraín Amaya: Pres-ent & Pathways--Professor Alexa Still, flute

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by soprano Roberta Alexander

Castelnuovo-Tedesco: The Divan of Moses Ibn Ezra

Burleigh, arr: Sometimes I feel like a motherless child

Burleigh, arr: Didn't it rain

Hall Johnson, arr: Give me Jesus

Boatner, arr: Oh, what a beautiful city

Dett, arr: Ride on, Jesus

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:00 00:06:22 Edward MacDowell Suite No. 2: Love Song Op 48 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

23:08:00 00:02:24 John Alden Carpenter Looking Glass River Thomas Hampson, baritone; Craig Rutenberg, piano THM 5432

23:10:00 00:08:44 George Frederick Bristow Nocturne from Symphony in F sharp minor Op 26 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9169

23:21:00 00:05:33 Felix Mendelssohn Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 40 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

23:26:00 00:07:54 Franz Schubert Andante from Symphony No. 7 Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 412176

23:35:00 00:05:52 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Forlane Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

23:41:00 00:11:07 Franz Liszt Transcendental Etude No. 9 in A flat major Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

23:53:00 00:03:31 Robert Schumann Album for the Young: Lento Op 68 Stephen Hough, piano VirginClas 90770

23:57:00 00:01:15 Leonard Bernstein Anniversary for Stephen Sondheim Lara Downes, piano Sono Lumin 92207