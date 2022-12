Program Guide 02-15-2018

MIDNIGHT - 2 PERFORMANCE TODAY WITH ELENA SEE

WCLV ALL-NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

02:02:00 00:15:46 Claude Debussy Children's Corner Suite Stephen Hough, piano Hyperion 68139

02:21:00 00:50:22 Michael Praetorius Dances from 'Terpsichore' New London Consort l'Oiseau 4759101

03:14:00 00:24:10 Erich Wolfgang Korngold Violin Concerto in D major Op 35 Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley Daniel Hope, violin DeutGram 4792954

03:41:00 00:25:20 Robert Fuchs Serenade No. 4 in G minor Op 51 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

04:09:00 00:52:11 Hector Berlioz Symphonie fantastique Op 14 Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4796018

05:04:00 00:31:07 Jules Massenet Piano Concerto in E flat BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

05:38:00 00:09:03 Giuseppe Verdi La battaglia di Legnano: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

05:49:00 00:08:04 Franz Schubert Impromptu No. 6 in A flat major Vassily Primakov, piano Bridge 9327

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:41 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from String Symphony Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

06:15:00 00:04:29 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Overture Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra CBC 5229

06:20:00 00:08:58 Wolfgang Amadeus Mozart Two Minuets from Divertimento No.2 George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

06:30:00 00:04:38 Robert Schumann Romance in A major Op 94 Albrecht Mayer, oboe; Markus Becker, piano Decca 4783498

06:33:00 00:01:19 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Scherzino Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

06:40:00 00:05:39 Alexander Glazunov Finale from Violin Concerto Op 82 Russian National Orchestra José Serebrier Rachel Barton Pine, violin Warner 67946

06:47:00 00:07:16 Ludwig van Beethoven Andante from String Quartet No. 4 Op 18 Cypress String Quartet Avie 2348

06:55:00 00:03:14 Frank H. Losey March 'Gloria' Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:03:00 00:04:15 John Adams Short Ride in a Fast Machine Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 55051

07:10:00 00:07:07 Erich Wolfgang Korngold Finale from Violin Concerto Op 35 Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley Daniel Hope, violin DeutGram 4792954

07:24:00 00:02:40 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

07:25:00 00:01:56 Michael Praetorius Terpsichore: Bransle de la torche New London Consort l'Oiseau 4759101

07:30:00 00:04:42 George Frideric Handel Minuet & Gavotte from Concerto Grosso Op 3 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

07:40:00 00:11:06 John Knowles Paine Finale from Symphony No. 2 Op 34 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

07:52:00 00:02:44 Igor Stravinsky Pétrouchka: Russian Dance Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

07:55:00 00:02:51 Richard Rodgers Mountain Greenery Richard Rodgers, piano Harbinger 2501

07:58:00 00:01:31 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: Pour, oh pour Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Nicholas Folwell, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

BBC NEWS

08:07:00 00:05:04 Robert Fuchs Finale from Serenade No. 5 Op 53 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

08:15:00 00:08:53 Felix Mendelssohn Finale from Piano Trio No. 1 Op 49 Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

08:25:00 00:03:41 Mikis Theodorakis Ode to Zeus from 'Canto Olympico' Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 62592

08:30:00 00:04:13 Claude Debussy La plus que lente Stephen Hough, piano Hyperion 68139

08:44:00 00:09:07 John Ireland Epic March Richard Hickox London Symphony Chandos 8879

08:55:00 00:02:50 Benjamin Britten Finale from 'A Simple Symphony' Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

09:05:00 00:15:50 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 4 in G major Apollo's Fire Jeannette Sorrell Olivier Brault, violin; Francis Colpron, recorder; Kathie Stewart, recorder ApolloFire 2005

09:26:00 00:02:13 Henry Mancini Mr. Lucky: Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

09:29:00 00:02:22 Henry Mancini Peter Gunn: Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

09:31:00 00:06:00 Gioacchino Rossini L'inganno felice: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

09:35:00 00:10:02 Franz Joseph Haydn Divertimento for Winds in B flat major Quintett.Wien Nimbus 5479

09:45:00 00:03:57 Giovanni Bolzoni Minuetto Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

09:53:00 00:05:58 Pablo de Sarasate Serenata andaluza Op 28 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:01:34 Michael Praetorius Terpsichore: Courante à 4 New London Consort l'Oiseau 4759101

10:03:00 00:03:33 Michael Praetorius Terpsichore: Passameze & Galliard New London Consort l'Oiseau 4759101

10:09:00 00:12:23 John Adams The Chairman Dances David Zinman Baltimore Symphony Argo 444454

10:24:00 00:05:57 Maurice Ravel Scherzo from String Quartet in F major Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

10:31:00 00:03:46 Muzio Clementi Minuetto Pastorale Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 802

10:38:00 00:04:12 Antonio Salieri Falstaff: Overture Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

10:44:00 00:05:00 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 2 in E minor Op 46 Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

10:52:00 00:21:01 Robert Fuchs Serenade No. 5 in D major Op 53 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

11:14:00 00:04:45 Johann Strauss Jr Artists Quadrille Op 201 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

11:20:00 00:08:48 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

11:32:00 00:08:51 Nikolai Miaskovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 23 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 471655

11:43:00 00:09:07 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in A minor Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

11:53:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

BBC NEWS

12:06:00 00:11:24 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Three Dances George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 215

12:20:00 00:09:18 Alexander Glazunov Mazurka in G major Op 18 Konstantin Krimets Moscow Symphony Naxos 553538

12:31:00 00:03:26 Johann Strauss Jr Polka française "Figaro" Op 320 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

12:38:00 00:04:22 W. Paris Chambers March 'Chicago Tribune' Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

12:45:00 00:12:10 Francis Poulenc Suite Française after Claude Gervaise Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:00:00 00:32:05 Jean Sibelius Symphony No. 5 in E flat major Op 82 Sir Colin Davis Boston Symphony Orchestra Philips 446157

13:35:00 00:16:26 Sir Arnold Bax The Garden of Fand David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553525

13:52:00 00:07:03 Artur Lemba Scherzo from Symphony in C sharp minor Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8656

2 - 4 PERFORMANCE TODAY WITH FRED CHILD

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

15:58:00 00:05:21 Claude Debussy Estampes: La soirée dans Grenade Stephen Hough, piano Hyperion 68139

16:07:00 00:02:54 Claude Debussy Children's Corner: Golliwog's Cakewalk Stephen Hough, piano Hyperion 68139

16:13:00 00:05:47 Robert Fuchs Menuetto from Serenade No. 3 Op 21 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

16:18:00 00:04:12 Robert Fuchs Finale from Serenade No. 3 Op 21 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

16:27:00 00:03:07 Sir Paul McCartney Live and Let Die: Theme Carl Davis Philharmonia Orchestra Carl Davis 21

16:33:00 00:03:34 John Lennon/Paul McCartney Penny Lane Canadian Brass Ensemble Robert Moody Ryan Anthony, piccolo trumpet OpeningDay 7347

16:41:00 00:07:50 Georges Auric Ouverture Antal Doráti London Symphony Mercury 434335

16:52:00 00:02:55 Emmerich Kálmán What does a rosy mouth that has never Stephen Hough, piano Hyperion 67043

16:57:00 00:02:46 George Frideric Handel Allegro from Concerto Grosso Op 3 Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

17:04:00 00:06:22 John Field Nocturne No. 10 in E major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

17:17:00 00:02:51 Igor Stravinsky Pastorale Boston Sym Chamber Players Joseph Silverstein, violin DeutGram 463667

17:23:00 00:12:40 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 2 in E flat major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

17:40:00 00:04:50 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

17:46:00 00:03:45 Claude Debussy Petite Suite: En bateau Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

17:52:00 00:07:14 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G major Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:17:04 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 2 Op 55 Bjarte Engeset Malmö Symphony Naxos 503293

18:28:00 00:04:53 Claude Debussy Images, Book 1: Reflets dans l'eau Stephen Hough, piano Hyperion 68139

18:35:00 00:03:29 Claude Debussy Estampes: Jardins sous la pluie Stephen Hough, piano Hyperion 68139

18:40:00 00:12:23 John Adams The Chairman Dances David Zinman Baltimore Symphony Argo 444454

18:55:00 00:04:01 Claude Debussy Images, Book 2: Cloches a travers les Stephen Hough, piano Hyperion 68139

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:25:20 Robert Fuchs Serenade No. 4 in G minor Op 51 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

19:29:00 00:28:38 Johannes Brahms Variations & Fugue on Theme by Handel Op 24 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 436853

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

20:01:00 00:13:26 Antonio Vivaldi Violin Concerto in E major I Musici Felix Ayo Felix Ayo, violin Philips 4788977

20:16:00 00:25:00 Claude Debussy String Quartet in G minor Op 10 Cleveland Quartet Telarc 80111

20:42:00 00:16:48 Manuel de Falla El amor brujo: Suite Vanessa Perez, piano Steinway 30036

21:03:00 00:17:47 Benjamin Britten A Simple Symphony Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

21:22:00 00:06:40 Percy Grainger Ramble on the Last Love Duet in Strauss Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527

21:31:00 00:07:08 Edmund Rubbra Festival Overture Op 62 Vernon Handley New Philharmonia Orchestra Lyrita 235

21:39:00 00:07:47 Giuseppe Verdi Four Seasons Ballet: Spring Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

21:40:00 00:19:04 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 2 in E major Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

21:51:00 00:38:04 Franz Schubert Symphony No. 7 in E major Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 412176

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:05:20 Claude Debussy Estampes: Pagodes Stephen Hough, piano Hyperion 68139

23:07:00 00:09:13 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures: Adoration of James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 2

23:16:00 00:05:50 Antonín Dvorák Poetic Tone Pictures: At the Old Castle Op 85 Vassily Primakov, piano Bridge 9309

23:24:00 00:08:48 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio in E major English Chamber Orchestra Peter Maag Joshua Bell, violin Decca 436376

23:34:00 00:06:54 Robert Fuchs Adagio from Serenade No. 4 Op 51 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

23:40:00 00:03:56 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande: Mélisande Op 46 James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

23:44:00 00:08:19 Gustav Mahler Blumine from Symphony No. 1 in D major Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:55:00 00:02:43 E. J. Moeran Serenade in G: Air JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034