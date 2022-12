Program Guide 02-01-2018

WCLV ALL-NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

02:02:00 00:25:02 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 21 in C major Op 53 Emil Gilels, piano DeutGram 4795448

02:30:00 00:34:03 Claude Debussy La boîte à joujoux Michael Tilson Thomas London Symphony Sony 48231

03:07:00 00:45:10 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 9 in D major Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

03:55:00 00:25:11 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Aristophanic Suite Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

04:24:00 00:45:11 Joachim Raff Symphony No. 3 in F major Op 153 Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

05:12:00 00:25:22 Victor Herbert Cello Concerto No. 1 in D major Op 8 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Mark Kosower, cello Naxos 573517

05:41:00 00:08:04 Louis Moreau Gottschalk Grand Tarantelle Op 67 Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

05:47:00 00:10:10 Jean-Féry Rebel La Fidelle Les Délices Julie Andrijesky, violin Délices 2012

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:59 Traditional The Canadian Set Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

06:15:00 00:11:02 Ralph Vaughan Williams Five Variants of 'Dives & Lazarus' Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 442427

06:25:00 00:03:30 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Trumpet Concerto in E flat major German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

06:30:00 00:04:23 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Act 2 Prelude Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

06:40:00 00:07:28 Victor Herbert Babes in Toyland: Suite Keith Brion Razumovsky Symphony Naxos 559025

06:55:00 00:03:11 John Philip Sousa March 'Sabre and Spurs' Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:03:00 00:05:26 John Williams Raiders of the Lost Ark: The Raiders' John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

07:10:00 00:09:38 George Frideric Handel Concerto Grosso in D minor Op 3 Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

07:20:00 00:02:35 Traditional Afro-Cuban Lullaby Christopher Parkening, guitar EMI 54853

07:25:00 00:01:20 George Gershwin Porgy and Bess: Oh Lord, I'm on My Way Cleveland Orchestra Lorin Maazel Sir Willard White, baritone; Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

07:27:00 00:07:03 Camille Saint-Saëns Marche héroïque in E flat Op 34 Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

07:40:00 00:07:46 Ferruccio Busoni Sonatina No. 6 'Chamber Fantasy after Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

07:50:00 00:05:30 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 2 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

07:55:00 00:03:11 Leroy Anderson Sandpaper Ballet Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

BBC NEWS

08:07:00 00:05:57 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 14 Vienna Philharmonic Claudio Abbado Maria João Pires, piano DeutGram 4795448

08:15:00 00:06:54 Louise Farrenc Overture No. 2 in E flat major Op 24 Johannes Goritzki NDR Radio Philharmonic CPO 999820

08:24:00 00:03:59 George Frideric Handel Rinaldo: Lascia ch'io pianga Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

08:25:00 00:05:44 Gustav Holst Capriccio Richard Hickox London Symphony Chandos 9420

08:40:00 00:07:12 Johann Nepomuk Hummel Allegro from Piano Trio No. 3 Op 35 Beaux Arts Trio Philips 446077

08:46:00 00:04:29 Nicolò Paganini Perpetual Motion Op 11 Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, cornet Sony 60804

08:51:00 00:04:10 Franz Joseph Haydn Overture to an English Opera Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

08:55:00 00:04:04 Alexandre Desplat Coco Before Chanel Traffic Quintet Alain Planès, piano Mercury 481217

09:05:00 00:18:11 Giacomo Puccini LA BOHEME Excerpts Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80260

09:30:00 00:02:27 George Gershwin Girl Crazy: I Got Rhythm London Symphony Gregor Bühl Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

09:35:00 00:07:24 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 35 Josef Krips Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

09:45:00 00:06:42 Sir William Walton Presto capriccioso from Violin Concerto London Symphony Sir William Walton Yehudi Menuhin, violin Warner 1

09:55:00 00:04:18 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Birth of Kijé Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

10:00:00 00:02:41 Henry Purcell Abdelazer: Hornpipe Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

10:05:00 00:02:38 Henry Purcell Timon of Athens: Curtain tune Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

10:11:00 00:13:05 Giacomo Puccini Capriccio sinfonico Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

10:25:00 00:02:36 Giacomo Puccini La bohème: Musetta's Waltz London Philharmonic Sir Andrew Davis Nicole Cabell, soprano Decca 6590

10:31:00 00:03:52 Felix Mendelssohn Elijah: He Watching Over Israel Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

10:40:00 00:04:03 Felix Mendelssohn Scherzo from String Quartet No. 4 Op 44 American String Project MSR 1386

10:52:00 00:22:31 Joh. Christoph Friedrich Bach Symphony No. 20 in B flat major Morten Schuldt-Jensen Leipzig Chamber Orchestra Naxos 572217

11:18:00 00:06:37 Johann Sebastian Bach WTC-2: Prelude & Fugue No. 9 in E major Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

11:29:00 00:08:30 Irving Fine Diversions for Orchestra Joel Spiegelman Tchaikovsky Symphony Orchestra Delos 3139

11:40:00 00:08:12 Gabriel Pierné Ramuntcho: Overture Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

11:50:00 00:08:28 Franz Schubert Finale from String Quartet No. 14 Hagen Quartet DeutGram 4795448

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH ANGELA MITCHELL

12:06:00 00:12:59 Claude Debussy Petite Suite Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

12:21:00 00:10:42 Francesco Maria Veracini Orchestral Suite No. 6 in B flat Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 439937

12:33:00 00:04:20 Léo Delibes Sylvia: The Huntresses Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

12:41:00 00:04:31 Jacques Offenbach The Grand Duchess of Gérolstein: Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

12:48:00 00:11:33 Jean Sibelius Overture in E Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

BIG WORK AT ONE WITH ANGELA MITCHELL

13:02:00 00:29:23 Camille Saint-Saëns Violin Concerto No. 3 in B minor Op 61 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

13:34:00 00:20:15 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1 Op 10 David Zinman Baltimore Symphony Telarc 80378

13:55:00 00:04:18 Sergei Rachmaninoff Waltz Op 11 Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

15:58:00 00:03:38 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano; Elina Garanca, mezzo; Prague Philharmonic Choir DeutGram 12217

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:05:00 00:04:45 Jacques Offenbach Le roi Carotte: Overture Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

16:13:00 00:12:23 Christopher Palmer Fantasy on Puccini's 'La bohème' Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Christopher Warren-Green, vn EMI 49552

16:29:00 00:08:05 Alexandre Desplat The Shape of Water: Suite Alexandre Desplat London Symphony Decca 276740

16:41:00 00:07:28 Victor Herbert Babes in Toyland: Suite Keith Brion Razumovsky Symphony Naxos 559025

16:52:00 00:03:30 Anonymous Leave her, Johnny Barokksolistene Rubicon 1017

16:57:00 00:02:16 Federico Moreno Tórroba Scherzo from Tonada concertante Extremadura Symphony Manuel Coves Pepe Romero, guitar Naxos 573503

17:04:00 00:06:48 William Grant Still Land of Romance from 'Africa' Lara Downes, piano Steinway 30016

17:22:00 00:02:49 Duke Ellington Melancholia Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

17:27:00 00:08:12 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 23 Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

17:40:00 00:05:52 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Forlane Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

17:47:00 00:03:10 Maurice Ravel Mother Goose: The Fairy Garden Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

17:52:00 00:07:00 Gabriel Fauré Requiem: Agnus Dei Op 48 Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini Philharmonia Chorus DeutGram 4795448

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:18:11 Franz Joseph Haydn Piano Concerto No. 11 in D major Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 56960

18:29:00 00:04:57 Camargo Guàrnieri Dansa negra Maximiano Valdés Simón Bolívar Symphony Dorian 90227

18:36:00 00:02:37 Xavier Montsalvatge Canción de cuna para dormir a un negrito Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

18:40:00 00:11:53 E. J. Moeran First Rhapsody Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

18:54:00 00:04:33 Traditional Black is the Color of my True Love's Apollo's Fire Ross Hauck, tenor; Members of Avie 2329

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:18:21 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton André Watts, piano Telarc 80429

19:22:00 00:33:01 Aaron Copland Billy the Kid David Zinman Baltimore Symphony Argo 440639

19:57:00 00:01:51 Jean-François Dandrieu Rondeau Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

20:00:00 00:09:03 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433548

20:09:00 00:15:29 Victor Herbert Five Pieces for Cello & Strings Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Lynn Harrell, cello Decca 417672

20:24:00 00:28:06 Franz Joseph Haydn Symphony No.103 in E flat major Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55002

21:00:00 00:13:26 Antonio Vivaldi Violin Concerto in E major I Musici Felix Ayo Felix Ayo, violin Philips 4788977

21:13:00 00:03:04 Sir Edward Elgar Salut d'amour Op 12 Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4795305

21:16:00 00:12:39 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 2 Op 72 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

21:29:00 00:09:56 William Lloyd Webber Serenade for Strings Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9595

21:50:00 00:36:02 Léo Delibes Coppélia: Act 1 Richard Bonynge National Philharmonic Decca 414502

22:26:00 00:15:07 Sir Arnold Bax Tintagel Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

22:41:00 00:07:10 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4796018

22:57:00 00:02:26 François Couperin Suite No. 25: The Victorious Muse Angela Hewitt, piano Hyperion 67480

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:07:42 Gerald Finzi Romance in E flat major Op 11 Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9888

23:09:00 00:09:40 Sir Arnold Bax Elegiac Trio Maarika Järvi, flute; Paul Cortese, viola; Marie-Pierre Langlamet, harp Chandos 9395

23:22:00 00:06:56 Antonín Dvorák Silent Woods Op 68 Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Han-Na Chang, cello EMI 57052

23:28:00 00:07:35 Victor Herbert Andante from Cello Concerto No. 2 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Mark Kosower, cello Naxos 573517

23:38:00 00:08:56 Arthur Honegger Pastorale d'été Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 469376

23:46:00 00:07:57 Ernö Dohnányi Adagio from Piano Quintet No. 1 Op 1 Takács Quartet András Schiff, piano Decca 421423

23:56:00 00:02:55 Igor Stravinsky The Firebird: Berceuse Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:56:00 00:03:32 Frank Bridge Sally in our Alley William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366