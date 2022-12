Program Guide 01-29-2018

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Cleveland Institute of Music Orchestra, Carl Topilow, conductor; Hannah Moses, cello, student artist –from CIM’s Kulas Hall

Miklós Rózsa: Theme, Variations and Finale Op 13 (1966 revision)

Ernest Bloch: Schelomo, Hebraic Rhapsody

Robert Schumann: Symphony No. 1 in B-flat Op 38 ‘Spring’

01:42:00 00:16:20 Anton Stamitz Concerto for 2 Flutes in G

Camerata Salzburg Jean-Pierre Rampal Jean-Pierre Rampal, flute; Shigenori Kudo, flute Sony 45930

CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:01:30 Arturo Sandoval Andante cantabile, from Trumpet Concerto Arturo Sandoval, trumpet; London Symphony Orchestra Luis Haza

02:05:07 Arturo Sandoval Mambo Caliente The London Trumpet Orchestra Geoffrey Simon Cala 4113 "

02:10:32 Eugenio Toussaint Concierto para piano improvisado y orquesta (ii. Largo) Alex Brown, piano Philharmonic Orchestra of the Americas Alondra de la Parra Masterworks 75555

02:17:24 Paquito D'Rivera Vals Venezolano Todd Levy, clarinet; Jeannie Yu, piano Avie 2367

02:23:50 George Gershwin Piano Concerto in F Michel Camilo; Barcelona Symphony Orchestra Ernest Martinez Izquierdo Telarc 83611

03:01:15 Johann Strauss, Jr. On the Beautiful Blue Danube, waltz, Op. 314 Vienna Philharmonic (Live at the 2017 New Year's Concert) Gustavo Dudamel Sony Classical 537618

03:12:06 Ricardo Castro Vals Capricho, Op. 1 (Waltz Caprice) Jorge Federico Osorio, piano Cedille Records 132

03:19:13 Angel J. Garrido When You Hear This Waltz Cuarteto Latinamericano Sono Luminus 93224

0723:37 Maurice Ravel Noble and Sentimental Waltzes Cincinnati Symphony Orchestra Jesus Lopez-Cobos Telarc 80171

03:43:30 Isaac Albeniz Champagne, vals de salon Miguel Baselga, piano BIS 1973

03:48:37 Agustin Barrios Vals de primavera (Spring Waltz) Alexander-Sergei Ramírez, guitar Deutsche Grammophon 471 532-2

03:54:00 Antonio Lauro Vals Venezolano No. 3 (Venezuelan Waltz No. 3) Sharon Isbin, guitar; Thiago de Mello, percussion Warner Classics 624364

03:56:23 Felipe Villanueva Poetic Waltz Mexico City Philharmonic Orchestra Enrique Batiz ASV 894

04:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

04:02:00 00:15:45 George Gershwin Second Rhapsody

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

04:20:00 00:37:02 Frederick Delius Florida Suite

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

05:00:00 00:29:21 Anton Arensky Piano Trio No. 1 in D minor Op 32

Yefim Bronfman, piano; Cho-Liang Lin, violin; Gary Hoffman, cello Sony 53269

05:32:00 00:08:08 Daniel Auber Fra Diavolo: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

05:42:00 00:08:45 Johannes Brahms Finale from Piano Concerto No. 2 Op 83

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

05:53:00 00:05:08 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Bergamasca

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309



06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:45 Frederick Delius Two Aquarelles

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

06:15:00 00:08:16 Daniel Auber La muette de Portici: Overture

Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4796018

06:25:00 00:06:20 Claude Debussy La plus que lente

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

06:32:00 00:02:55 Percy Grainger I'm Seventeen Come Sunday

English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 446657

06:39:00 00:09:12 Peter Warlock Capriol Suite

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

06:49:00 00:03:12 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Gavottes

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

06:53:00 00:02:22 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Air

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

06:56:00 00:03:12 Rudolph Ganz St. Louis Symphony March

Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 7716

07:03:00 00:04:16 George Gershwin Girl Crazy: But Not For Me

London Symphony John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

07:10:00 00:09:06 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 4 Op 36

Kurt Sanderling Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

07:22:00 00:02:41 Henry Purcell Abdelazer: Hornpipe

Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

07:25:00 00:03:00 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Prelude

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

07:30:00 00:05:32 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #24 Op 20

Angeles Quartet Decca 4783695

07:41:00 00:09:00 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 3 Op 37

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Norman Krieger, piano Decca 4815583

07:50:00 00:05:02 C. Monteverdi & T. Merula Two Ciacconas

Tafelmusik Baroque Orchestra Members of Tafelmusik 1001

07:55:00 00:03:08 John Lennon/Paul McCartney The Fool on the Hill

Chamber Ensemble Christopher Austin Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

08:07:00 00:05:53 Anton Arensky Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 32

Yefim Bronfman, piano; Cho-Liang Lin, violin; Gary Hoffman, cello Sony 53269

08:15:00 00:03:29 Domenico Zipoli Battaglia Imperiale

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

08:20:00 00:09:11 John Williams E.T.: Adventures on Earth

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 411185

08:30:00 00:03:10 Johann Sebastian Bach Finale from Solo Violin Sonata No. 1

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

08:39:00 00:03:28 Turlough O'Carolan Carolan's Cup

Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

08:44:00 00:07:37 Carl Friedrich Abel Symphony in C major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

08:54:00 00:08:26 Franz Waxman Rebecca: Suite

John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

09:06:00 00:16:48 Manuel de Falla El amor brujo: Suite

Vanessa Perez, piano Steinway 30036

09:27:00 00:03:49 John Morris Young Frankenstein: A Transylvanian

Gil Shaham, violin; Jonathan Feldman, piano DeutGram 463483

09:33:00 00:07:27 Aaron Copland Rodeo: Buckaroo Holiday

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

09:43:00 00:05:25 Johann Ernst Altenburg Concerto for 7 Trumpets & Timpani in C major

Richard Kapp David Bilger, trumpet; Stephen Burns, trumpet; Edward Carroll, trumpet; Raymond Mase, trumpet; Ben Harms, timpani ESS.A.Y 1035

09:50:00 00:07:16 Carl Nielsen Five Piano Pieces Op 3

Leif Ove Andsnes, piano VirginClas 45129

10:00:00 00:02:46 Francis Poulenc 'C'

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

10:04:00 00:02:55 Brian Dykstra Mixon Hall Rag

Katherine DeJongh, flute; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

10:09:00 00:11:15 Frederick Delius A Song of Summer

Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

10:22:00 00:07:04 E. J. Moeran In the Mountain Country

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

10:29:00 00:04:14 Domenico Scarlatti Sonata in G major

András Schiff, piano Decca 421422

10:37:00 00:06:32 Antonio Vivaldi Concerto for 4 Violins in E minor Op 3

Mathieu Lussier Les Violons du Roy Atma 2602

10:45:00 00:02:13 Sergei Prokofiev Cinderella: Gavotte

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

10:49:00 00:23:20 Richard Wagner Tannhäuser: Overture & Venusberg Music

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 448155



11:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

11:14:00 00:05:24 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures: The Birth of Venus

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

11:22:00 00:08:28 Ludwig van Beethoven Rondo in G major Op 51

Evgeny Kissin, piano RCA 68911

11:32:00 00:09:09 Frederick Delius The Walk to the Paradise Garden

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

11:43:00 00:08:09 David Diamond Finale from Symphony No. 2

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3093

11:53:00 00:07:19 Carl Nielsen Serenata in vano

Lars Brynildsen, clarinet; Per Hannevold, bassoon; Vidar Olsen, horn; Sally Guenther, cello; Torbjorn Eide, double bass Bis 428

12:00:00 00:10:37 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Autumn' Concerto in F major Op 8

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

12:10:00 00:11:43 Alexander Glazunov The Seasons: Autumn Op 67

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

12:22:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

12:26:00 00:06:21 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Finale Op 43

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

12:49:00 00:10:58 Franz Liszt Legend No. 1 'St Francis of Assisi

Roberto Plano, piano Azica 71222

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:37:02 Frederick Delius Florida Suite

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

13:40:00 00:14:43 Sir Granville Bantock The Witch of Atlas

Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

13:56:00 00:03:48 John Novacek Fourth Street Drag

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Gustav Mahler: Symphony No. 3: Movement 1: Kraftig. Entschieden London Symphony Orchestra; Michael Tilson Thomas, conductor

Robert Schumann: Piano Concerto Daniil Trifonov, piano; Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX

Gustav Mahler: Piano Quartet in A minor, 'Nicht zu schnell' Wu Han, piano; Paul Huang, violin; Matthew Lipman, viola; David Finckel, cello Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA

Antonin Dvorak: Othello Overture Op. 93 Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

Andrew York: Andecy Sharon Isbin, guitar

Chris Brubeck: Concerto for Guitar & Orchestra Sharon Isbin, guitar; Maryland Symphony Orchestra; Elizabeth Schulze, conductor/Music Director Maryland Symphony Orchestra, Maryland Theatre, Hagerstown, MD

Paul Schoenfield: Trio for Clarinet, Violin, and Piano Jose Franch-Ballester, clarinet; Arnaud Sussmann, violin; Gloria Chien, piano Chamber Music Society of Lincoln Center, Performing Arts Center, Hodgson Concert Hall, University of Georgia, Athens, GA

Marin Marais: Chaconne Trio Settecento: Rachel Barton Pine, baroque violin; John Mark Rozendaal, viola da gamba; David Schrader, harpsichord Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:56 Frederick Delius Koanga: La Calinda

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

16:06:00 00:02:37 Frederick Delius Hassan: Serenade

Cleveland Sinfonietta Louis Lane Rafael Druian, violin; Martha Dalton, harp Sony 48260

16:11:00 00:12:19 George Gershwin Second Rhapsody

Harmonie Ensemble New York Steven Richman Lincoln Mayorga, piano Bridge 9212

16:27:00 00:04:59 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40

Vladimir Ziva Moscow Symphony Naxos 555048

16:36:00 00:03:17 Frédéric Chopin Waltz No. 7 in C sharp minor Op 64

Van Cliburn, piano RCA 300350

16:41:00 00:06:55 Traditional The Travel Set

Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

16:52:00 00:03:06 Claude Debussy Petite Suite: Ballet

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

16:56:00 00:02:57 Anton Bruckner Ave Maria in F major

Ralph Woodward Fairhaven Singers Guild 7380

17:04:00 00:05:52 Frederick Delius A Song Before Sunrise

Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 65067

17:13:00 00:12:19 Gustav Holst St. Paul's Suite Op 29

Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

17:27:00 00:07:54 John Williams Star Wars: Throne Room & End Title

John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

17:40:00 00:03:46 Anonymous Ballad 'Johnny Faa'

Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

17:45:00 00:04:43 Traditional The Virgin Queen Set

Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

17:52:00 00:06:52 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 1 Op 23

Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:57 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Suite Op 66

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 435619

18:31:00 00:03:59 Traditional The Canadian Set

Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

18:37:00 00:03:28 Turlough O'Carolan Carolan's Cup

Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

18:42:00 00:10:32 Franz Liszt Paraphrase on Wagner's Tannhäuser

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

18:54:00 00:04:51 Orlando Gibbons Fantasia No. 4 in D minor

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:57 Robert Fuchs Serenade No. 3 for Strings in E minor Op 21

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

19:26:00 00:30:26 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante in E flat major

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin; Matthew Lipman, viola Avie 2317

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:16:36 Frederick Delius Brigg Fair: An English Rhapsody

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 90845

20:19:00 00:26:29 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 23 in F minor Op 57

Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581

20:47:00 00:11:15 Johann Sebastian Bach Flute Sonata in G minor

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

20:57:00 00:02:16 Ernesto Halffter Danza de la gitana

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

21:03:00 00:16:16 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Ballet Music

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

21:21:00 00:03:52 John Field Nocturne No. 17 in C major

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

21:27:00 00:11:45 Joseph Fiala English Horn Concerto in C major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, English horn DeutGram 4792942

21:41:00 00:08:51 Georg Philipp Telemann Concerto Polonois in G major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

21:51:00 00:39:37 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98

Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

22:32:00 00:19:34 Samuel Barber String Quartet Op 11

Brodsky Quartet Chandos 10801

22:54:00 00:04:28 Heitor Villa-Lobos Prelude No. 1 in E minor

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

22:57:00 00:01:59 Anonymous Xácara from "Flores de Música"

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:58 Anton Arensky Elegia from Piano Trio No. 1 Op 32

Yefim Bronfman, piano; Cho-Liang Lin, violin; Gary Hoffman, cello Sony 53269

23:07:00 00:08:08 Alexander Glazunov Mélodie Op 20

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

23:18:00 00:07:24 Franz Liszt Die Zelle in Nonnenwerth

Leif Ove Andsnes, piano EMI 57002

23:25:00 00:09:34 Johannes Brahms Andante from String Quartet No. 2 Op 51

Chiara String Quartet Azica 71289

23:36:00 00:06:20 Jules Mouquet Pan and the Birds from 'La Flûte de Pan'

Helsingborg Symphony Philippe Auguin Manuela Wiesler, flute Bis 529

23:42:00 00:10:45 Frederick Delius Late Swallows

Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

23:55:00 00:03:10 Erik Satie Gnossienne No. 3

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

23:56:00 00:03:11 Alexander Glazunov Reverie in D flat major Op 24

Russian National Orchestra José Serebrier Alexey Serov, horn Warner 67946