Program Guide 01-18-2018

MIDNIGHT - 2 PERFORMANCE TODAY WITH FRED CHILD

WCLV ALL-NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

02:02:00 00:16:36 Frederick Delius Brigg Fair: An English Rhapsody Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 90845

02:22:00 00:36:46 Franz Schubert Piano Quintet in A major Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

03:02:00 00:19:03 Emmanuel Chabrier Suite pastorale Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

03:24:00 00:37:22 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 7 in F major Op 59 Amadeus Quartet DeutGram 4795448

04:04:00 00:46:03 Igor Stravinsky The Firebird Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra DeutGram 437850

04:53:00 00:39:22 Felix Mendelssohn Concerto for Violin, Piano & Strings in D minor London Mozart Players Matthias Bamert David Lefèvre, violin; Alain Lefèvre, piano Analekta 9283

05:36:00 00:14:11 Jean Sibelius Karelia Suite Op 11 Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

05:52:00 00:04:36 Peter Tchaikovsky The Snow Maiden: Dance of the Tumblers Vassily Sinaisky BBC Philharmonic BBC 248

05:57:00 00:02:27 George Gershwin Impromptu in Two Keys Shai Wosner, piano Onyx 4172

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:04:16 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 1 'Malagueña' Op 21 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

06:15:00 00:08:10 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

06:25:00 00:03:03 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Piano Sonata No. 15 John O'Conor, piano Telarc 80391

06:30:00 00:06:25 Claude Debussy Three Nocturnes: Festivals Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

06:40:00 00:08:21 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in D major Op 7 London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 553035

06:50:00 00:06:00 Claude Debussy L'isle joyeuse Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

06:55:00 00:03:27 John Philip Sousa March 'The Pathfinder of Panama' Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:03:00 00:05:56 Sergei Taneyev Scherzo from Piano Quintet Op 30 Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Ilya Gringolts, violin; Nobuko Imai, viola; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

07:10:00 00:08:25 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 85 Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

07:20:00 00:03:45 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Idylle Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

07:25:00 00:02:26 Carl Nielsen The Greenwood Leaves Are Light Now Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

07:30:00 00:05:44 Franz Schubert Alfonso and Estrella: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

07:40:00 00:08:22 Maurice Ravel Allegro from String Quartet in F major Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

07:50:00 00:05:24 Charles-Marie Widor Toccata from Organ Symphony No. 5 Op 42 Todd Wilson, organ MAA 11009

BBC NEWS

08:07:00 00:06:05 Vittorio Monti Csárdás Virtuosi Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

08:15:00 00:03:15 Giacomo Meyerbeer Le prophète: Coronation March Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

08:15:00 00:03:21 Leo Arnaud Three Fanfares Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

08:20:00 00:10:25 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Concerto for Flute & Harp Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

08:30:00 00:04:18 Máximo Diego Pujol Suite mágica: Tango Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

08:43:00 00:05:33 Enrique Granados Spanish Dance No. 5 in E minor Op 5 Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

08:50:00 00:04:36 Coldplay Viva la Vida Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

08:55:00 00:02:26 Virgil Thomson The Plow that Broke the Plains: Cattle Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

08:58:00 00:03:54 Danny Elfman Spider-Man: Theme Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

09:05:00 00:16:02 Claude Debussy Jeux Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

09:27:00 00:05:13 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 28 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 430082

09:35:00 00:04:01 Ludwig van Beethoven Christ on Mount of Olives: Hallelujah Op 85 Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

09:47:00 00:02:06 Darius Milhaud Brasileira from 'Scaramouche' Stephen Coombs, piano; Artur Pizarro, piano Hyperion 67014

09:52:00 00:05:22 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Danse Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:03:35 Emmanuel Chabrier Joyeuse Marche Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

10:05:00 00:01:25 Emmanuel Chabrier Ballabile Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

10:09:00 00:16:36 Frederick Delius Brigg Fair: An English Rhapsody Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 90845

10:32:00 00:04:05 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Danse baroque Op 53 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

10:40:00 00:05:42 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Aria Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

10:51:00 00:23:31 Étienne Méhul Symphony No. 3 in C major Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

11:15:00 00:04:18 Camille Saint-Saëns Marche-Scherzo from Symphony No. 1 Op 2 Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 157

11:22:00 00:07:51 Richard Wagner Christopher Columbus: Overture Jeffrey Tate Bavarian Radio Symphony EMI 49196

11:32:00 00:09:18 Antonio Vivaldi Cello Concerto in B flat major Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 90916

11:44:00 00:10:13 André Grétry Zémire et Azor: Ballet Suite Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

11:56:00 00:02:52 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 1 in G minor Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

BBC NEWS

12:07:00 00:12:11 Edvard Grieg Overture 'In Autumn' Op 11 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

12:21:00 00:09:19 Emmanuel Chabrier Gwendoline: Overture Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:32:00 00:04:59 Franz Schubert Impromptu No. 11 in C major Alfred Brendel, piano Philips 4788977

12:40:00 00:06:10 Ludwig van Beethoven Fidelio: Overture Op 72 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

12:50:00 00:08:30 Johann Strauss Jr Waltz 'Mephisto's Calls from Hell' Op 101 Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:32:12 John Field Piano Concerto No. 3 in E flat Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370

13:35:00 00:19:26 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 1 in E flat Op 12 Beaux Arts Trio Philips 446077

2-4 PERFORMANCE TODAY WITH VALERIE KAHLER

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

15:59:00 00:01:25 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Tourbillon Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

16:04:00 00:04:09 Emmanuel Chabrier Habanera Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

16:11:00 00:12:00 John Field Piano Sonata No. 1 in E flat major Op 1 John O'Conor, piano Telarc 80290

16:27:00 00:05:01 John Williams The Post: The Presses Roll John Williams Symphony Orchestra Sony 581134

16:33:00 00:06:24 John Williams The Force Awakens: Main Title & Attack John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

16:41:00 00:05:51 Francisco Tárrega Capricho árabe Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

16:46:00 00:02:37 Xavier Montsalvatge Canción de cuna para dormir a un negrito Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

16:52:00 00:02:49 Gustav Holst First Suite for Military Band: March Op 28 Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

16:57:00 00:02:08 William Grant Still Suite for Violin: Gamin Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

17:04:00 00:06:16 Franz Joseph Haydn Finale from Sinfonia Concertante Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Marieke Blankestijn, violin; William Conway, cello; Douglas Boyd, oboe; Matthew Wilkie, bassoon DeutGram 4778117

17:18:00 00:04:01 Franz Joseph Haydn The Creation: The Heavens Are Telling Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Christa Ludwig, mezzo-soprano; Fritz Wunderlich, tenor; Walter Berry, baritone; Vienna Singverein DeutGram 4796018

17:25:00 00:09:33 Johan Halvorsen Dances from 'Mascarade' Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

17:40:00 00:06:59 Camille Saint-Saëns Romance Op 67 NDR Symphony Orchestra Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63518

17:49:00 00:01:16 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: Elephant Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano EMI 9065

17:52:00 00:06:54 Ferruccio Busoni Duettino Concertante after Mozart Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

17:59:00 00:00:46 André Grétry Céphale et Procris: Air Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:19:49 Edvard Grieg Holberg Suite Op 40 Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

18:30:00 00:04:28 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in B minor Op 39 Boris Giltburg, piano Naxos 503293

18:36:00 00:02:35 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in A minor Op 39 Boris Giltburg, piano Naxos 503293

18:41:00 00:09:38 George Frideric Handel Concerto Grosso in D minor Op 3 Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

18:57:00 00:01:43 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in E flat minor Op 33 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459634

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:19:03 Emmanuel Chabrier Suite pastorale Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

19:23:00 00:32:02 John Field Piano Concerto No. 2 in A flat major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370

19:57:00 00:02:57 Dieterich Buxtehude Fugue in C major Alan Feinberg, piano Steinway 30034

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

20:01:00 00:32:05 Jean Sibelius Symphony No. 5 in E flat major Op 82 Sir Colin Davis Boston Symphony Orchestra Philips 446157

20:35:00 00:12:46 César Franck Prelude, Fugue & Variations Op 18 Paul Crossley, piano Sony 58914

20:50:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 26 in E flat major Jane Glover London Mozart Players ASV 762

21:03:00 00:14:28 César Cui Suite Miniature Op 20 Kenneth Schermerhorn Hong Kong Philharmonic MarcoPolo 220308

21:20:00 00:03:16 Robert Schumann Fantasy Pieces: In the Evening Op 12 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

21:25:00 00:16:29 Johann Joachim Quantz Flute Concerto No.161 in G major CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

21:44:00 00:04:36 Gene Pritsker Variations on 'Sakura, Sakura' Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

21:50:00 00:42:13 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

22:34:00 00:19:18 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Theme and Variations Op 55 Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

22:47:00 00:03:03 Jacques Ibert Waltz from 'Divertissement' Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

22:56:00 00:03:13 Maurice Ravel Vocalise en forme d'Habañera Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777

SHH! QUIET HOUR

23:02:00 00:06:39 Emmanuel Chabrier Prélude pastorale Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 447751

23:08:00 00:05:44 Frederick Delius Irmelin Prelude Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

23:14:00 00:07:36 Poul Schierbeck Prelude for Strings Op 43 Ole Schmidt Odense Symphony DaCapo 226047

23:24:00 00:05:33 Traditional She Moved Through the Fair Irish Chamber Orchestra Mitch Farber John O'Conor, piano WSchatz 14

23:29:00 00:05:52 John Field Nocturne No. 13 in C major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

23:35:00 00:03:48 Leroy Anderson The Irish Suite: The Last Rose of Summer Boston Pops Orchestra Arthur Fiedler Alfred Krips, violin RCA 7892

23:41:00 00:05:36 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Serenade No. 10 for 13 Winds Jack Brymer London Wind Soloists Decca 4785437

23:46:00 00:07:35 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Cello Concerto in A major English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

23:55:00 00:03:13 George Gershwin Prelude No. 2 'Blue Lullaby' John O'Conor, piano Telarc 80391