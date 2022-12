Program Guide 01-04-2018

MIDNIGHT - 2 A.M. PERFORMANCE TODAY WITH FRED CHILD (REPEAT OF WEDNESDAY 1/3 2-4 PM)

WCLV ALL-NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

02:02:00 00:22:13 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 4 in A major Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

02:27:00 00:31:06 Ludwig van Beethoven Egmont: Incidental Music Op 84 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Cheryl Studer, soprano; Bruno Ganz, speaker DeutGram 435617

03:01:00 00:38:08 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor Sir Charles Mackerras Orch of Age of Enlightenment VirginClas 61305

03:43:00 00:13:30 Giovanni Battista Pergolesi Violin Concerto in B flat major I Solisti Veneti Claudio Scimone Bettina Mussumeli, violin Erato 88172

04:00:00 00:40:31 Felix Mendelssohn String Symphony No. 11 in F major Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

04:44:00 00:46:27 Josef Suk Symphony No. 1 in E major Op 14 Václav Neumann Czech Philharmonic Supraphon 111964

05:34:00 00:06:20 Domenico Scarlatti Sonata in C major Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

05:42:00 00:08:07 Ludwig van Beethoven Andante favori in F major Peter Takács, piano Cambria 1175

05:50:00 00:06:53 Emile Waldteufel Waltz 'Estudiantina' Op 191 Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:01 Jan Dismas Zelenka Villanella from Capriccio No. 5 Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

06:12:00 00:06:50 Saverio Mercadante Russian Rondo from Flute Concerto in E minor Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

06:21:00 00:02:15 Dmitri Shostakovich The Golden Age: Polka Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

06:25:00 00:07:48 Giovanni Battista Pergolesi Sinfonia in F major Cleveland Orchestra Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, harpsichord; Members of MLR 2013

06:34:00 00:00:57 Frédéric Chopin Prelude No. 3 in G major Op 28 Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

06:40:00 00:09:44 Peter Tchaikovsky Andantino from Symphony No. 4 Op 36 Kurt Sanderling Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

06:50:00 00:03:25 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 95 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

06:54:00 00:02:18 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Toreador Song Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

06:55:00 00:02:12 Edwin Franko Goldman March "Bugles and Drums" Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:03:00 00:07:04 Richard Wagner Tannhäuser: Entry of the Guests Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

07:10:00 00:04:01 Samuel Scheidt Canzona bergamasca Paramount Brass Centaur 2355

07:15:00 00:10:25 Felix Mendelssohn Allegro from Symphony No. 4 Op 90 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

07:29:00 00:02:14 Peter Warlock Pieds-en-l'air from 'Capriol Suite' José Luis García English Chamber Orchestra Sony 82849

07:33:00 00:04:46 Jean-Philippe Rameau Pygmalion: Overture William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901381

07:40:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

07:49:00 00:04:44 Claude Champagne Danse villageoise Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Analekta 3156

07:55:00 00:02:07 Leonard Bernstein Divertimento for Orchestra: Waltz Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

BBC NEWS

08:07:00 00:04:48 Felix Mendelssohn War March of the Priests Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61843

08:12:00 00:02:01 George Frideric Handel Israel in Egypt: He gave them hailstones English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

08:15:00 00:10:11 Johann Christian Bach Symphony in D major Op 18 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

08:25:00 00:05:06 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Menuet Alexander Schimpf, piano Oehms 867

08:39:00 00:04:22 Josef Suk Andante from Serenade for Strings Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

08:40:00 00:08:59 Ludwig van Beethoven Allegro from String Quartet No. 4 Op 18 Cypress String Quartet Avie 2348

08:55:00 00:05:56 Brian Dykstra Lemon Grass Rag Katherine DeJongh, flute; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

09:05:00 00:17:30 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4 in D major Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

09:28:14 00:03:40 Jay Livingston/Evans arr. D. Fraser Theme from "Mr. Ed" Hollywood Chamber Sym G. Gershon Delos 3222

09:35:00 00:05:49 Isaac Albéniz Suite Española: Granada Op 47 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

09:40:00 00:05:39 Alec Wilder Air for Bassoon Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Kenneth Pasmanick, bassoon Newport 85570

09:47:00 00:05:35 Sergei Prokofiev Cinderella: In the Palace Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

09:55:00 00:03:02 Traditional Polska from 'Dorotea' Danish String Quartet ECM 2550

09:57:00 00:02:45 Fredrik Schoyen Sjölin Shore Danish String Quartet ECM 2550

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:02:00 00:02:30 Francis Poulenc Pastourelle Paul Crossley, piano CBS 44921

10:05:00 00:03:21 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Pastorale Op 112 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

10:10:00 00:14:49 Josef Suk Fantastic Scherzo Op 25 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572323

10:26:00 00:04:16 Antonín Dvorák Bagatelle No. 5 Op 47 Takács Quartet Gábor Ormai, harmonium Decca 430077

10:32:00 00:04:25 Giovanni Battista Pergolesi Siciliano from Violin Concerto in B flat I Solisti Veneti Claudio Scimone Bettina Mussumeli, violin Erato 88172

10:41:00 00:05:52 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in C major I Musici Philips 438876

10:50:00 00:22:10 Luigi Boccherini Symphony No. 5 in C major Op 12 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999172

11:13:00 00:06:40 Domenico Cimarosa Il matrimonio segreto: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

11:22:00 00:08:03 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 1 Op 13 Pablo Heras-Casado Orchestra of St Luke's Harm Mundi 902220

11:32:00 00:09:21 Daniel Auber Gustave III: Allemande & Pas des folies Richard Bonynge English Chamber Orchestra Decca 440646

11:43:00 00:08:19 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 14331

11:52:00 00:07:02 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

BBC NEWS

12:06:00 00:10:41 Armstrong Gibbs Miniature Dance Suite Op 124 David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia Naxos 554186

12:19:00 00:10:31 Alexander Borodin Prince Igor: Overture Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80039

12:31:00 00:03:45 Camille Saint-Saëns La jota aragonese Op 64 Geoffrey Simon London Philharmonic Cala 4031

12:38:00 00:04:14 Cécile Chaminade La Lisonjera Op 50 Joanne Polk, piano Steinway 30037

12:44:00 00:11:32 Sergei Prokofiev War and Peace: The Ball Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

12:56:00 00:03:50 Aaron Copland John Henry Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80117

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:29:18 Joaquín Rodrigo Concierto madrigal Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Pepe Romero, guitar; Sir Angel Romero, guitar Philips 4788977

13:31:00 00:21:42 Joaquín Turina Sinfónia sevillana Op 23 Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

13:54:00 00:06:09 Joaquín Rodrigo Finale from Concierto Andaluz Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Los Romeros, guitars Philips 4788977

2 - 4 PM PERFORMANCE TODAY WITH FRED CHILD (REPEATS FRIDAY 1/4 MIDNIGHT - 2 A.M.)

15:58:00 00:04:09 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 3 in B flat minor Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:03:19 Franz Liszt Paraphrase on Chopin's 'My Joys' Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

16:12:00 00:10:34 Giovanni Battista Pergolesi Concerto for 2 Harpsichords in C major I Solisti Veneti Claudio Scimone Emer Buckley, harpsichord; Claudio Scimone, harpsichord Erato 88172

16:26:00 00:07:53 John Williams War of the Worlds: Suite Tolga Kashif Royal Philharmonic Royal Phil 33

16:41:00 00:04:46 Traditional Unst Boat Song Danish String Quartet ECM 2550

16:45:00 00:03:33 Rune Tonsgaard Sorensen Shine You No More Danish String Quartet ECM 2550

16:52:00 00:03:10 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Goblet Dance Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

16:57:00 00:02:22 George Frideric Handel Allegro from Concerto Grosso Op 6 Guildhall Strings RCA 61275

17:04:00 00:06:28 Josef Suk Finale from Serenade for Strings Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

17:13:00 00:10:57 Gerald Finzi Elegy 'The Fall of the Leaf' Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 64721

17:27:00 00:07:56 André Grétry Le magnifique: Overture Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

17:40:00 00:05:31 Frédéric Chopin Mazurka No. 12 in A flat major Op 17 Yundi, piano Mercury 4812443

17:47:00 00:03:09 Frédéric Chopin Tarantelle in A flat major Op 43 Vladimir Ziva Moscow Symphony Naxos 555048

17:52:00 00:06:56 Hector Berlioz Symphonie fantastique: March to the Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

BBC NEWS;DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:19:21 Franz Joseph Haydn Symphony No. 93 in D Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

18:30:00 00:04:00 Traditional The One from Romo Danish String Quartet ECM 2550

18:36:00 00:03:48 Gjermund Haugen Water Lily Danish String Quartet ECM 2550

18:42:00 00:10:20 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Spring' Concerto in E major Op 8 Capella Istropolitana Stephen Gunzenhauser Takako Nishizaki, violin Naxos 503293

18:53:00 00:06:20 Antonín Dvorák Polka from String Quartet No. 9 Op 34 Melos Quartet Harm Mundi 901510

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:05:53 Josef Suk Toward a New Life Op 35 John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

19:10:00 00:45:38 Antonín Dvorák Symphony No. 6 in D major Op 60 José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

19:57:00 00:02:35 Antonín Dvorák Humoresque No. 2 Op 101 Orion Weiss, piano Bridge 9355

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:23:56 Josef Suk Serenade for Strings in E flat major Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

20:29:00 00:16:58 Peter Rasmussen Wind Quintet in F major Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

20:48:00 00:12:01 Enrique Granados Goyescas: El amor y la muerte Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:19:03 Emmanuel Chabrier Suite pastorale Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

21:23:00 00:12:08 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

21:37:00 00:06:18 Camille Saint-Saëns Tarantelle in A minor Op 6 Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute; Harri Mäki, clarinet Bis 1359

21:45:00 00:03:50 Frédéric Chopin Nocturne No. 20 in C sharp minor Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

21:50:00 00:47:26 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Act 3 'Aurora's Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

22:39:00 00:13:07 George Frideric Handel Organ Concerto No. 13 in F major English Concert Trevor Pinnock Simon Preston, organ Archiv 413468

22:54:00 00:04:29 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Overture Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:06:48 Josef Suk Elegy in D flat major Op 23 Ahn Trio EMI 56674

23:08:00 00:14:41 Keith Jarrett Elegy for Violin & Strings Fairfield Orchestra Thomas Crawford Michelle Makarski, violin ECM 1450

23:25:00 00:06:40 Percy Grainger Ramble on the Last Love Duet in Strauss Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527

23:31:00 00:02:52 Traditional Now Found is the Fairest of Roses Danish String Quartet ECM 2550

23:34:00 00:05:21 Frederic Hand Rose Liz Chamber Ensemble Frederic Hand, guitar RCA 7126

23:41:00 00:04:25 Giovanni Battista Pergolesi Siciliano from Violin Concerto in B flat I Solisti Veneti Claudio Scimone Bettina Mussumeli, violin Erato 88172

23:45:00 00:07:54 Georg Matthias Monn Adagio from Cello Concerto in G minor Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

23:55:00 00:02:31 Gabriel Fauré Dolly Suite: Dolly's Garden Op 56 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004