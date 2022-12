Program Guide 12-18-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:28:01 Franz Joseph Haydn Symphony No. 97 in C major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

00:33:00 00:30:02 Edward MacDowell Suite No. 2 for Orchestra Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

01:06:00 00:27:00 Gerald Finzi Love's Labour's Lost Suite Op 28

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5101

01:36:00 00:32:35 Antonín Dvorák String Quintet No. 3 in E flat major Op 97

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola DeutGram 4778765

02:12:00 01:21:59 Anton Bruckner Symphony No. 8 in C minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443753

03:37:00 00:20:34 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Suite Op 71

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80068

04:02:00 00:24:29 Johann Sebastian Bach Cantata No. 110 'Unser Mund sei voll

Collegium Vocale Orchestra Philippe Herreweghe Vasilika Jezovsek, soprano; Sarah Connolly, mezzo-soprano; Mark Padmore, tenor; Peter Kooy, bass; Collegium Vocale Harm Mundi 901594

04:30:00 00:23:02 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 41 in D major Op 50

Angeles Quartet Decca 4783695

04:56:00 00:26:11 William Henry Fry Santa Claus Symphony

Tony Rowe Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 559057

05:26:00 00:16:20 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1

Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

05:45:00 00:05:45 Frederick Delius Winter Night 'Sleigh Ride'

John Rutter Royal Philharmonic Collegium 133

05:45:00 00:05:06 Simon Wills A Prelude & Fugue for Christmas

Burning River Brass BurnRiver 2004

05:49:00 00:08:22 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Dream Pantomime

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:37 Chris Coletti Bach's Bells

Canadian Brass Steinway 30027

06:10:00 00:01:13 Boris Ord Adam lay ybounden

Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir Decca 4789225

06:12:00 00:09:10 Gaetano Maria Schiassi Sinfonia Pastorale in D major

Alun Francis Northwest Chamber Orch Helios 88028

06:25:00 00:04:58 George Frideric Handel The Triumph of Time and Disillusionment

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

06:29:00 00:04:36 Edward MacDowell Scherzo from Piano Concerto No. 2 Op 23

Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton André Watts, piano Telarc 80429

06:34:00 00:01:20 Traditional Fum, fum, fum

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

06:40:00 00:11:29 Francis Poulenc Four Christmas Motets

Marcus Creed RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

06:52:00 00:02:50 Jonathan Smith Rudolf and Santa

Mainstreet Brass MSR 1325

06:55:00 00:03:51 Victor Herbert Babes in Toyland: March of the Toys

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

07:03:00 00:05:28 John Rutter All Bells in Paradise

Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir; Simon Johnson, organ Decca 4789225

07:10:00 00:08:53 Sir Malcolm Arnold Fantasy on Christmas Carols

Rumon Gamba BBC Philharmonic Chandos 9851

07:20:00 00:03:11 Clive Richardson Beachcomber

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

07:25:00 00:02:18 Traditional Still, still, still

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleve Orch Children's Chorus; Cleveland Orchestra Chorus MAA 1993

07:30:00 00:05:15 Anton Stamitz Rondeau from Concerto for 2 Flutes in G major

Camerata Salzburg Jean-Pierre Rampal Jean-Pierre Rampal, flute; Shigenori Kudo, flute Sony 45930

07:40:00 00:08:21 Mily Balakirev Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

07:50:00 00:04:08 Peter Warlock Bethlehem Down

Gavin Sutherland City of Prague Philharmonic Naxos 557099

07:55:00 00:02:37 Gustav Holst In the Bleak Midwinter

Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

07:58:00 00:01:10 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Chinese Dance

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

08:07:00 00:06:59 John Amner O Ye Little Flock

Stile Antico Fretwork Harm Mundi 807544

08:15:00 00:10:47 Various 'Songs of Angels' Pt. 3

Robert Shaw Robert Shaw Chamber Singers Telarc 80377

08:28:00 00:03:15 Gabriel Fauré Barcarolle No. 8 in D flat Op 96

Charles Owen, piano Avie 2240

08:31:00 00:05:05 Kermit Poling Two Puerto Rican Carols

West Edge String Quartet Centaur 3087

08:40:00 00:12:07 Ralph Vaughan Williams Fantasia on Christmas Carols

City of London Sinfonia Richard Hickox Roderick Williams, baritone; Joseph Cullen, organ; Joyful Company of Singers Chandos 10385

08:53:00 00:04:42 Ernesto Lecuona Rumba-Rhapsody

Polish Nat'l Radio Symphony Michael Bartos Thomas Tirino, piano; Silesia Philharmonic Choir Bis 874

09:03:00 00:18:59 Patric Standford A Christmas Carol Symphony

Gavin Sutherland City of Prague Philharmonic Naxos 557099

09:26:00 00:04:09 Mel Tormé The Christmas Song

Petri Juutilainen Northern Lights Orch WSchatz 5

09:33:00 00:06:39 Ralph Vaughan Williams The Poisoned Kiss: Overture

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

09:41:00 00:05:18 Hector Berlioz L'Enfance du Christ: Overture to Part 2

Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45275

09:48:00 00:04:10 Arcangelo Corelli Largo pastorale from Concerto Grosso Op 6

Richard Kapp Philharmonia Virtuosi of NY Sony 87771

09:53:00 00:04:15 William L. Dawson Spiritual 'Behold the Star'

Anton Armstrong Marvis Martin, soprano; St. Olaf Choir St.Olaf 2159

10:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

10:00:00 00:02:13 William J. Kirkpatrick Away in a Manger

Burning River Brass BurnRiver 2004

10:03:00 00:02:14 Percy Grainger A Sussex Mummer's Christmas Carol

Burning River Brass BurnRiver 2004

10:06:00 00:11:33 Leroy Anderson Suite of Carols for Brass

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

10:19:00 00:07:04 E. J. Moeran In the Mountain Country

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

10:27:00 00:03:45 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Idylle

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

10:32:00 00:05:13 Camille Saint-Saëns Scherzo from Piano Quintet Op 14

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

10:40:00 00:11:28 Gustav Holst Second Suite for Military Band Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80038

10:52:00 00:07:21 Greg Anderson Three Disney Waltzes

The Five Browns, pianos E1 Music 2041

11:02:00 00:08:09 Michael Haydn Symphony No. 32 in D

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

11:08:00 00:09:55 Antonio Salieri Sinfonia Veneziana

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

11:23:00 00:02:28 Sergei Prokofiev Humorous Scherzo Op 12

Milan Turkovic, bassoon; Clelia Goldings, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Richard Galler, bassoon Koch Intl 1374

11:25 A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:27:00 00:03:07 John Rutter Shepherd's Pipe Carol

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

11:30:00 00:03:01 George Frideric Handel Messiah: And the glory of the Lord

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

11:33:00 00:02:42 Traditional Bring a Torch, Jeanette, Isabella

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

11:36:00 00:03:12 Gloria Shayne Baker Do You Hear What I Hear?

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2005

11:42:00 00:02:42 John Williams Home Alone 2: Merry Christmas, Merry Christmas

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

11:44:00 00:06:25 Randol Alan Bass The Night Before Christmas

Cleveland Orchestra Robert Porco Dorothy Silver, narrator; Reuben Silver, narrator MAA 2008

11:51:00 00:01:23 Anonymous Spiritual 'Ain'ta That Good News!'

Robert Page Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:52:00 00:02:46 Edmund Walters Ding Dong Doh

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleve Orch Children's Chorus MAA 1996

11:55:00 00:02:18 Traditional We Wish You a Merry Christmas

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

12:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:06:00 00:07:23 Nigel Hess A Christmas Overture

John Rutter Royal Philharmonic Collegium 133

12:16:00 00:08:08 Percy Grainger Green Bushes

Steuart Bedford English Chamber Orchestra Decca 425159

12:25:00 00:05:00 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 2 in E minor Op 46

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

12:31:00 00:04:44 Frank Bridge Sir Roger de Coverley

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

12:39:00 00:04:34 Sir Hamilton Harty A John Field Suite: Rondo

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

12:46:00 00:12:03 Karol Szymanowski Concert Overture Op 12

Edward Gardner BBC Symphony Orchestra Chandos 5115

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:28:39 George W. Chadwick Symphonic Sketches

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

13:31:00 00:24:18 Edward MacDowell First Modern Suite Op 10

James Barbagallo, piano Naxos 559011

13:56:00 00:03:58 Ernest Schelling Suite Fantastique: Scherzo Op 7

BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:05 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

14:04:00 00:02:05 Edward MacDowell Suite No. 1: Summer Idyll Op 42

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

14:08:00 00:11:18 Johann Melchior Molter Concerto Pastorale in G major

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730

14:21:00 00:09:02 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 2

Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

14:32:00 00:08:21 Michael Praetorius Christmas Vespers: Processional

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Scott Mello, tenor; Apollo's Singers Koch Intl 7673

14:46:00 00:11:03 Robert Schumann Overture to Byron's 'Manfred' Op 115

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62349

14:55:00 00:06:03 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 19

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

15:02:00 00:15:13 Igor Stravinsky Three Movements from 'Pétrouchka'

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

15:19:00 00:10:07 Alexander Glazunov Mazurka-Obéreque in D major

Abbey Road Ensemble Lawrence Foster Itzhak Perlman, violin EMI 55475

15:31:00 00:03:26 Traditional Little Red Bird Apollo's Fire

Jeannette Sorrell Meredith Hall, soprano Avie 2269

15:37:00 00:04:15 John Rutter There is a Flower

Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 573421

15:44:00 00:12:19 George Gershwin Second Rhapsody

Harmonie Ensemble New York Steven Richman Lincoln Mayorga, piano Bridge 9212

15:58:00 00:03:10 Felix Mendelssohn Hark! The Herald Angels Sing

Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Temple Univ. Concert Choir Sony 87771

16:05:00 00:03:33 Traditional The First Nowell

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 87771

16:12:00 00:14:05 Anton Arensky Variations on Theme by Tchaikovsky Op 35

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

16:29:00 00:07:13 Dmitri Shostakovich Andante from Piano Concerto No. 2 Op 102

BBC Symphony Orchestra Hugh Wolff Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460503

16:44:00 00:07:47 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Pastoral Symphony

René Jacobs Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 2908304

16:54:00 00:04:28 Johan Halvorsen Norwegian Dance No. 3 Dalasinfoniettan

Bjarte Engeset Henning Kraggerud, violin Naxos 503293

17:04:00 00:05:59 Alan Silvestri The Polar Express: Suite

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

17:21:00 00:01:08 John Williams Home Alone: Holiday Flight

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2014

17:23:00 00:09:30 Antonín Dvorák Overture 'My Home' Op 62

István Kertész London Symphony Decca 4785437

17:38:00 00:06:39 Arvo Pärt Magnificat

Paul Hillier Theatre of Voices Harm Mundi 907182

17:45:00 00:02:39 Martha J. Anderson Sweetest music softly stealing

Paul Hillier Pro Arte Singers Harm Mundi 907233

17:50:00 00:06:20 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in D major

Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448

17:57:00 00:03:01 Anonymous The Angel Gabriel (Gabriel's Message)

Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 573421

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:25 Randol Alan Bass A Feast of Carols

National Symphony Orchestra Randol Alan Bass Tallis Chamber Choir Kodanja 2003

18:27:00 00:05:24 Frédéric Chopin Prelude No. 15 in D flat major Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

18:35:00 00:03:26 Franz Liszt Transcendental Etude No. 5 in B flat major

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

18:40:00 00:12:12 Craig Courtney A Musicological Journey through 'The Twelve Days of Christmas'

Symphony Orchestra Jerold Ottley Mormon Tabernacle Choir Bonneville 9402

18:53:00 00:06:45 Jacques Ibert Trois pièces brèves

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:15:23 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

19:20:00 00:35:21 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

19:57:00 00:01:48 Traditional In dulci jubilo Cleveland Orchestra

Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:15:41 Maurice Ravel Five Pieces for Children from 'Mother Goose'

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

20:20:00 00:14:22 Dag Wirén Serenade for Strings Op 11

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

20:36:00 00:20:34 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Suite Op 71

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80068

20:58:00 00:01:34 Michael Praetorius Terpsichore: Courante à 4

New London Consort l'Oiseau 4759101

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Aaron Copland's "Emblems"

21:03:00 00:17:48 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 2 in D major

Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 503293

21:22:00 00:04:33 Franz Gruber Silent Night

Philadelphia Brass Ensemble Richard Condie Mormon Tabernacle Choir; Alexander Schreiner, organ Sony 87771

21:29:00 00:15:25 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 8

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 1021

21:47:00 00:03:43 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Children's Prayer

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 87771

21:52:00 00:25:51 Edward MacDowell Piano Concerto No. 2 in D minor Op 23

Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton André Watts, piano Telarc 80429

22:20:00 00:22:21 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Part 3

Academy Ancient Music Berlin René Jacobs Dorothea Röschmann, soprano; Andreas Scholl, counter-tenor; Werner Güra, tenor; Klaus Häger, baritone; RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

22:45:00 00:13:44 Johann Christian Bach Symphony for Double Orchestra in E flat major Op 18

Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:09:24 Frank Bridge There is a Willow Grows Aslant a Brook

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

23:11:00 00:08:50 Maurice Ravel Très lent from String Quartet in F major

Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

23:22:00 00:02:19 John Jacob Niles I Wonder As I Wander

Emily Van Evera, soprano Sony 87771

23:24:00 00:06:22 Edward MacDowell Suite No. 2: Love Song Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

23:30:00 00:03:37 David Conte Meditation on 'Silent Night'

Todd Wilson, organ MAA 11009

23:36:00 00:09:44 Gerald Finzi Eclogue for Piano & Strings Op 10

English String Orchestra William Boughton Martin Jones, piano Nimbus 5366

23:45:00 00:07:22 Frederick Delius On Hearing the First Cuckoo in Spring

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:55:00 00:03:32 Traditional O Come, O Come, Emmanuel

Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Members of Sony 87771

23:55:00 00:04:27 Gustav Holst In the Bleak Midwinter

Burning River Brass BurnRiver 2008