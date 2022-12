Program Guide 12-07-2017

WCLV ALL-NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:31:00 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D major Op 36 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

00:36:00 00:28:38 Johannes Brahms Variations & Fugue on Theme by Handel Op 24 Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

01:07:00 00:44:41 Joseph Joachim Violin Concerto No. 2 in D minor Op 11 London Philharmonic Leon Botstein Elmar Oliveira, violin IMP 27

01:55:00 00:35:31 Jacob Clemens non Papa Missa Pastores quidnam vidistis Stile Antico Harm Mundi 807575

02:34:00 00:32:29 Hermann Goetz Symphony in F Op 9 Werner Andreas Albert NDR Radio Philharmonic CPO 999939

03:10:00 00:33:01 Aaron Copland Billy the Kid David Zinman Baltimore Symphony Argo 440639

03:46:00 00:29:08 Ernö Dohnányi Piano Quintet No. 1 in C minor Op 1 Takács Quartet András Schiff, piano Decca 421423

04:18:00 00:38:04 Franz Schubert Symphony No. 7 in E major Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 412176

05:00:00 00:24:34 Claude Debussy La mer Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80617

05:28:00 00:12:47 Václav Pichl Symphony in B flat major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9740

05:43:00 00:06:32 Emile Waldteufel Waltz after Chabrier's 'España' Op 263 Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:05:00 00:02:31 Julius Fucik Entry of the Gladiators Op 68 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

06:12:00 00:06:53 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 7 Op 97 Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

06:23:00 00:05:05 Sir Arthur Sullivan The Yeoman of the Guard: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

06:35:00 00:03:27 Franz Schubert Minuet from Symphony No. 4 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

06:44:00 00:05:07 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Concerto Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 503293

06:55:00 00:02:01 John N. Klohr Billboard March Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:02:00 00:04:06 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 1 Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

07:12:00 00:03:26 Richard Rodgers Victory at Sea: Beneath the Southern Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

07:15:00 00:03:08 Richard Rodgers Victory at Sea: Guadalcanal March Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

07:23:00 00:06:18 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 6 in D flat major Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

07:35:00 00:03:48 George Gershwin Porgy and Bess: Summertime London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

07:44:00 00:06:33 Richard Wagner Das Rheingold: Entry of the Gods into George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

BBC NEWS

08:05:00 00:02:44 Elmer Bernstein The Great Escape: March Nic Raine Royal Philharmonic Royal Phil 33

08:12:00 00:07:13 Giuseppe Verdi Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

08:23:00 00:07:20 Jean Sibelius Finale from Violin Concerto Op 47 London Symphony Sir Colin Davis Salvatore Accardo, violin Philips 4788977

08:35:00 00:01:37 Traditional The Holly and the Ivy (English) Pittsburgh Symphony Brass Four Winds 3029

08:37:00 00:02:01 Kermit Poling A Holly and Ivy Calypso West Edge String Quartet Centaur 3087

08:44:00 00:03:43 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Children's Prayer Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 87771

08:48:00 00:03:18 Traditional Wexford Carol Paul O'Shaughnessy, fiddle Sony 87771

08:52:00 00:02:35 Henry J. Gauntlett Once in Royal David's City Valentin Radu Ama Deus Ensemble; Wesley Parrott, organ Sony 87771

09:03:00 00:03:26 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan Angelika Bachmann, musical saw; Anne-Monika von Twardowski, pn Warner 554295

09:12:00 00:04:57 Paulo Bellinati Jongo Jason Vieaux, guitar Azica 71287

09:12:00 00:06:20 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34 Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

09:26:00 00:07:17 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude & Love Scene Richard Glazier, piano Centaur 3347

09:39:00 00:03:49 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 8 Op 93 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

09:44:00 00:07:31 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:06:11 Enrique Granados Goyescas: El fandango de candil Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

10:12:00 00:04:52 Frederick Delius Air and Dance for Strings Royal Northern Sinfonia Richard Hickox Bradley Creswick, violin EMI 65067

10:23:00 00:06:11 George Frideric Handel Messiah: Comfort Ye...Every valley shall Orch del Teatro Comunale Michele Mariotti Juan Diego Flórez, tenor Decca 14875

10:35:00 00:03:06 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 15 in C major Op 72 Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

10:45:00 00:08:55 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

11:01:00 00:06:08 Henryk Wieniawski Capriccio valse Op 7 Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

11:15:00 00:05:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Danse générale & Coda Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

11:25:00 00:02:01 James Pierpont Jingle Bells Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:27:00 00:01:20 Traditional Fum, fum, fum Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:28:00 00:05:59 Alan Silvestri The Polar Express: Suite Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

11:46:00 00:03:27 Traditional The Virgin Mary had a Baby Boy Cleveland Orchestra Clayton H. Krehbiel Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:49:00 00:04:32 John Francis Wade O Come, All Ye Faithful Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

BBC NEWS

12:04:00 00:02:01 Traditional Ding Dong! Merrily on High Anthony Newman Choral Guild of Atlanta; Anthony Newman, organ Sony 87771

12:13:00 00:05:15 Traditional The First Nowell Fanfare Tpts, Welsh Guards John Hugh Thomas Huw Tregelles Williams, organ; BBC National Chorus of Wales Nimbus 5310

12:17:00 00:06:08 Gioacchino Rossini William Tell: Dance for Six Frederick Fennell London Pops Orchestra Mercury 434356

12:38:00 00:02:41 Charles Burney Hark, Hark! The Herald Angels Sing Taverner Players Andrew Parrott Gill Ross, soprano; Lucy Carolan, organ; Taverner Choir Sony 87771

12:48:00 00:08:55 Robert Schumann Genoveva: Overture Op 81 Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:05:00 00:21:06 Luigi Boccherini Cello Concerto in B flat major English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

13:42:00 00:05:11 Horatio Parker Scherzo for Strings Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

13:51:00 00:09:11 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Pas de deux Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 435619

14:03:00 00:06:21 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Finale Op 43 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

14:15:00 00:04:57 Modest Mussorgsky Solemn March 'The Capture of Kars' Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

14:17:00 00:02:52 Traditional The Holly and the Ivy (English) Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105

14:20:00 00:08:57 Giuseppe Verdi I vespri siciliani: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

14:26:00 00:06:12 Moritz Moszkowski Torch Dance Op 51 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

15:00:00 00:06:28 Michel Corrette Symphonie des noëls No. 6 in A major Arion Baroque Orchestra early-mus 7768

15:13:00 00:05:05 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

15:20:00 00:08:57 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74 Semyon Bychkov Czech Philharmonic Decca 4830656

15:24:00 00:06:04 Antonio Vivaldi Sinfonia for Strings in G major Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

15:47:00 00:03:05 Agustín Barrios Villancico de Navidad John Williams, guitar Sony 87771

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:05:00 00:03:10 Felix Mendelssohn Hark! The Herald Angels Sing Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Temple Univ. Concert Choir Sony 87771

16:14:00 00:04:17 Francesco Manfredini Pastorale from Concerto Grosso Op 3 Rudolf Baumgartner Lucerne Festival Strings DeutGram 469376

16:25:00 00:03:37 Peter Tchaikovsky The Seasons: December Op 37 Lang Lang, piano Sony 511758

16:35:00 00:05:32 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Final Waltz & Apotheosis Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

16:47:00 00:08:03 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

17:04:00 00:01:59 Heinrich Schütz The Christmas Story: The Hosts of Angels Musica Fiata Frieder Bernius Stuttgart Chamber Choir Sony 87771

17:13:00 00:07:33 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 35 Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

17:27:00 00:04:29 Bob Chilcott Ave Maria Ralph Woodward Fairhaven Singers Guild 7380

17:37:00 00:02:32 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in F Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 87771

17:48:00 00:07:01 Franz Biebl Ave Maria Cantus Cantus 1211

BBC NEWS

18:06:00 00:03:28 John Rutter Mary's Lullaby City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 121

18:14:00 00:06:54 Michel Corrette Symphonie des noëls No. 2 in D major Arion Baroque Orchestra early-mus 7768

18:26:00 00:05:18 Adolphe Adam O Holy Night Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir; Simon Johnson, organ Decca 4789225

18:36:00 00:04:42 Franz Schubert Ave Maria Symphony Orchestra Ayako Shinozaki, harp; Chorus Sony 87771

18:47:00 00:07:58 Philip Lane Wassail Dances Gavin Sutherland City of Prague Philharmonic Naxos 557099

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:15:31 Anatoly Liadov Eight Russian Folk Songs Op 58 Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

19:20:00 00:35:15 Ludwig van Beethoven Concerto for Violin, Cello & Piano in C major Op 56 CityMusic Cleveland James Gaffigan Daniel Shapiro, piano; Kyung Sun Lee, violin; Edward Arron, cello CityMusic 2

19:58:00 00:01:45 Gabriel Pierné Ramuntcho: Fandango Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:15:15 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27 Peter Takács, piano Cambria 1175

20:19:00 00:04:10 Arcangelo Corelli Largo pastorale from Concerto Grosso Op 6 Richard Kapp Philharmonia Virtuosi of NY Sony 87771

20:25:00 00:31:09 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:20:34 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Suite Op 71 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80068

21:26:00 00:03:23 Franz Gruber Silent Night Richard Westenburg Musica Sacra DeutGram 429732

21:29:00 00:03:37 David Conte Meditation on 'Silent Night' Todd Wilson, organ MAA 11009

21:35:00 00:06:32 Daryl Runswick Fantasia on 'The Coventry Carol' and Geoffrey Simon London Cello Sound Cala 55003

21:43:00 00:04:17 Jake Runestad Sleep, Little Baby, Sleep Patrick Dupré Quigley Seraphic Fire SFM 14

22:23:00 00:23:44 Claude Debussy Piano Trio Ensemble Vivant OpeningDay 9379

22:49:00 00:09:40 Daniel Pinkham Christmas Cantata Lenox Brass Donald Teeters Boston Cecilia; James David Christie, organ Koch Intl 7180

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:03:35 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Italiana Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

23:05:00 00:08:22 Christopher Rouse Karolju: Finale 'Italian' BBC Symphony Orchestra David Zinman Philharmonia Chorus RCA 11561

23:13:00 00:06:55 Nicolò Paganini Caprice No. 6 in G minor Op 1 Brodsky Quartet Chandos 10761

23:23:00 00:06:00 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Pastoral Symphony Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47027

23:29:00 00:09:40 Johann Friedrich Fasch Air No. 1 from Suite for Winds & Strings in D minor Ludwig Güttler Virtuosi Saxoniae Capriccio 10218

23:40:00 00:05:25 Pietro A. Yon Gesu Bambino A. David Krehbiel Bay Brass Gothic 49120

23:40:00 00:03:12 Gloria Shayne Baker Do You Hear What I Hear? Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2005

23:43:00 00:03:01 Anonymous The Angel Gabriel (Gabriel's Message) Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleve Orch Children's Chorus MAA 1996

23:45:00 00:09:00 George Gershwin Lullaby for Strings Brodsky Quartet Chandos 10801

23:56:00 00:02:06 Miguel Llobet Catalan Folksong 'El noi de la mare' Christopher Parkening, guitar EMI 56730

23:57:00 00:02:04 Luciano Berio Wasserklavier Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427