Program Guide 11-21-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:24:31 Jean Sibelius King Christian II Suite Op 27

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony RCA 60434

00:29:00 00:35:57 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Norman Krieger, piano Decca 4815583

01:08:00 00:29:55 Paul Hindemith Symphony in E flat

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9060

01:43:00 00:26:46 Carl Nielsen Wind Quintet Op 43

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

02:13:00 00:32:50 Dmitri Shostakovich Symphony No. 6 in B minor Op 54

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

02:49:00 00:42:07 Hector Berlioz Harold in Italy Op 16

London Symphony Sir Colin Davis Nobuko Imai, viola Philips 4788977

03:34:00 00:37:07 Mily Balakirev Symphony No. 2 in D minor

Igor Golovschin Russian State Symphony Naxos 550793

04:14:00 00:22:22 Victor Herbert Cello Concerto No. 2 in E minor Op 30

Ulster Orchestra JoAnn Falletta Mark Kosower, cello Naxos 573517

04:40:00 00:44:07 Peter Tchaikovsky Symphony No. 1 in G minor Op 13

Pablo Heras-Casado Orchestra of St Luke's Harm Mundi 902220

05:27:00 00:14:37 Georg Philipp Telemann Ouverture burlesque in B flat

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

05:45:00 00:05:32 H. Balfour Gardiner Shepherd Fennel's Dance

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

05:50:00 00:07:14 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:57 Stephen Foster Beautiful Dreamer

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

06:12:00 00:09:13 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Clarinet Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Franklin Cohen, clarinet Decca 443176

06:25:00 00:08:44 Carl Nielsen Finale from Symphony No. 1 Op 7

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

06:40:00 00:09:00 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 3 Op 37

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Norman Krieger, piano Decca 4815583

06:50:00 00:05:10 Sir Edward Elgar Enigma Variations: Finale Op 36

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

06:55:00 00:02:41 Julius Fucik American March 'The Mississippi River' Op 160

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

07:03:00 00:06:21 Claude Debussy Marche écossaise

Jean Martinon Orchestre National de France EMI 72667

07:10:00 00:10:38 Felix Mendelssohn Capriccio brillante in B minor Op 22

Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Arabesque 6688

07:23:00 00:02:50 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Bolero

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

07:28:00 00:02:10 Maurice Jarre Lawrence of Arabia: Main theme

John Mauceri London Philharmonic LPO 86

07:30:00 00:04:29 Antonín Dvorák Rusalka: Polonaise

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

07:40:00 00:07:01 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 5 in A minor

European Baroque Soloists Denon 9613

07:50:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

07:54:00 00:01:45 Gabriel Pierné Ramuntcho: Fandango

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

07:55:00 00:02:17 Alberto Ginastera Finale from Guitar Sonata Op 47

Jason Vieaux, guitar OberlinMus 1604

08:07:00 00:05:20 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet from String Quintet No. 5

Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

08:15:00 00:09:21 Jean Sibelius Allegretto from Symphony No. 2 Op 43

George Szell Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

08:25:00 00:02:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Marionettes Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

08:30:00 00:04:41 Victor Ewald Moderato from Brass Quintet No. 1 Op 5

Philadelphia Orchestra Members of Ondine 1150

08:36:00 00:02:32 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Champagne

London Brass Teldec 46069

08:40:00 00:10:18 Heinrich Marschner Grand Festive Overture Op 78

Alfred Walter Slovak State Philharmonic MarcoPolo 223342

08:51:00 00:04:56 Eric Coates London Suite: Covent Garden

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

08:55:00 00:04:01 Richard Rodgers Oklahoma: Main Title

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

09:05:00 00:14:48 Antonín Dvorák The Noonday Witch Op 108

Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

09:22:00 00:03:51 Arvo Pärt Agnus Dei from 'Berlin Mass'

Chamber Ensemble Richard Stoltzman, clarinet; Bill Douglas, bassoon RCA 68416

09:28:00 00:03:07 Samuel A. Ward America, the Beautiful

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

09:35:00 00:04:56 Marc-André Hamelin Etude No. 3 in B minor

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

09:38:00 00:04:07 Johann Pachelbel Canon in D major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390

09:45:00 00:08:16 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 3 Op 78

Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis Joela Jones, organ MAA 2001

09:55:00 00:03:32 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:30 Francisco Tárrega Malaguena

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

10:03:00 00:05:09 Francisco Tárrega Recuerdos de la Alhambra

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

10:10:00 00:09:49 Georg Muffat Florilegium: Suite No.7 in G major

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8448

10:20:00 00:07:17 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Allegro &

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

10:29:00 00:04:18 Camille Saint-Saëns Marche-Scherzo from Symphony No. 1 Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 157

10:37:00 00:05:04 Cécile Chaminade Etudes de concert: Fileuse Op 35

Joanne Polk, piano Steinway 30037

10:45:00 00:04:56 Marc-André Hamelin Etude No. 3 in B minor

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

10:52:00 00:22:12 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

11:14:00 00:04:57 Camargo Guàrnieri Dansa negra

Maximiano Valdés Simón Bolívar Symphony Dorian 90227

11:20:00 00:08:32 Franz Schubert Der Spiegelritter: Overture

Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

11:31:00 00:10:52 Frédéric Chopin Scherzo No. 1 in B minor Op 20

Lang Lang, piano Sony 511758

11:44:00 00:09:00 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 3 Op 37

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Norman Krieger, piano Decca 4815583

11:55:00 00:03:46 Claude Debussy Arabesque No. 1 in E major

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

12:06:00 00:06:26 Wolfgang Amadeus Mozart Concert Rondo in E flat major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

12:16:00 00:10:38 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 5 Op 73

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Norman Krieger, piano Decca 4815583

12:27:00 00:03:52 Percy Grainger In Dahomey 'Cakewalk Smasher'

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

12:32:00 00:04:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Idyll

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:39:00 00:05:06 George Butterworth English Idyll No. 1

Andrew Manze BBC Scottish Symphony BBC 392

12:47:00 00:09:11 Aram Khachaturian Finale from Violin Concerto

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 59

12:57:00 00:02:45 Ottokar Novácek Perpetual Motion Op 5 Virtuosi

Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:32:19 Dmitri Shostakovich Symphony No. 6 in B minor Op 54

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 68

13:35:00 00:19:05 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

13:54:00 00:03:47 Igor Stravinsky Fireworks Op 4

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra DeutGram 437850

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:32 Leroy Anderson The Waltzing Cat

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

14:04:00 00:02:53 Leroy Anderson Blue Tango

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

14:08:00 00:13:47 Gabriel Fauré Dolly Suite Op 56

Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

14:24:00 00:09:45 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 3 Op 37

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Norman Krieger, piano Decca 4815583

14:37:00 00:09:59 Carl Nielsen Helios Overture Op 17

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony CBS 42093

14:49:00 00:08:02 Franz Schubert Finale from Symphony No. 2

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

14:58:00 00:01:33 Samuel Scheidt Galliard Battaglia

Canadian Brass Steinway 30008

15:01:00 00:14:44 Antonín Dvorák Overture 'In Nature's Realm' Op 91

Jun Märkl Indianapolis Symphony Telarc 32927

15:17:00 00:11:45 Antonín Dvorák Romance in F minor Op 11

Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 353

15:31:00 00:03:53 Anthony Collins Vanity Fair

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

15:39:00 00:05:23 Paul Lewis An English Overture

Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

15:47:00 00:08:15 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Waltz

Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

15:56:00 00:02:18 Ludwig van Beethoven Tarpeja: Triumphal March

John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Hindemith in E-Flat (and in Minneapolis)

15:58:00 00:04:22 Nicola Porpora Carlo il calvo: Overture

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

16:06:00 00:03:40 Hieronymus Praetorius O quam pulcha es

Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Balthasar Neumann Choir Archiv 4794522

16:13:00 00:10:11 Franz Schubert Finale from Symphony No. 4

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

16:27:00 00:03:16 Friedrich von Flotow Martha: M'appari tutt' amor

Prague Philharmonic Orchestra Marco Armiliato Jonas Kaufmann, tenor Decca 10837

16:35:00 00:04:32 Anton Arensky Finale from String Quartet No. 1 Op 11

Ying Quartet Sono Lumin 92143

16:41:00 00:08:02 Francisco Tárrega Variations on 'The Carnival of Venice'

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

16:52:00 00:03:25 Sigfrid Karg-Elert Praise the Lord with Drums and Cymbals Op 101

Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Paul Riedo, organ Reference 58

16:57:00 00:02:11 George Frideric Handel Il pastor fido: Allegro

Trevor Pinnock English Concert Archiv 419219

17:04:00 00:05:48 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Pas de quatre

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

17:13:00 00:09:45 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 3 Op 37

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Norman Krieger, piano Decca 4815583

17:26:00 00:08:54 Samuel Barber Overture to 'The School for Scandal' Op 5

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

17:40:00 00:05:04 Isaac Albéniz Suite Española: Granada Op 47

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

17:47:00 00:03:24 Duke Ellington In a Sentimental Mood

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

17:52:00 00:06:14 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

17:59:00 00:00:54 Thomas Morley Though Philomela lost her love

King's Singers EMI 63052

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:58 Ludwig van Beethoven Allegro from Piano Concerto No. 5 Op 73

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Norman Krieger, piano Decca 4815583

18:32:00 00:05:09 Francisco Tárrega Recuerdos de la Alhambra

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

18:39:00 00:02:30 Francisco Tárrega Malaguena

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

18:43:00 00:08:52 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 24 in B flat major

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

18:54:00 00:04:29 Agustín Barrios Waltz No. 3 in D minor Op 8

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:15:29 Richard Wagner Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

19:19:00 00:35:57 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Norman Krieger, piano Decca 4815583

19:58:00 00:01:41 Johannes Brahms Wie Melodien zieht es mir Op 105

Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:06:45 Hugo Wolf .Italian Serenade in G major

Brodsky Quartet Chandos 10761

20:11:00 00:18:11 Ottorino Respighi The Birds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

20:31:00 00:27:10 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A major Op 90

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

20:58:00 00:01:38 Claude Debussy Cakewalk 'Le petit nègre'

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Hindemith in E-Flat (and in Minneapolis)

21:03:00 00:24:03 Peter Tchaikovsky The Tempest Op 18

Pablo Heras-Casado Orchestra of St Luke's Harm Mundi 902220

21:29:00 00:10:55 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E minor

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

21:42:00 00:03:08 John Field Nocturne No. 2 in C minor

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

21:47:00 00:02:53 Arcade Fire Empty Room

Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

21:51:00 00:32:19 Dmitri Shostakovich Symphony No. 6 in B minor Op 54

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 68

22:25:00 00:25:59 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 23 in A major

Apollo's Fire Jeannette Sorrell John Gibbons, fortepiano Koch Intl 7575

22:43:00 00:04:50 Sergei Rachmaninoff Scherzo in D minor

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

22:53:00 00:05:18 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in C major

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:16 Luigi Boccherini Andante from Cello Concerto No. 9

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

23:08:00 00:08:01 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Concerto No. 5 Op 73

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Norman Krieger, piano Decca 4815583

23:18:00 00:05:51 Francisco Tárrega Capricho árabe

Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

23:23:00 00:05:51 Federico Mompou Música Callada: Lento

Anja Lechner, cello; François Couturier, piano ECM 2367

23:29:00 00:07:34 Isaac Albéniz Rêverie from Piano Sonata No. 5 Op 82

Albert Guinovart, piano Harm Mundi 987007

23:39:00 00:07:04 Felix Mendelssohn Andante from Violin Concerto Op 64

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

23:46:00 00:09:13 Franz Schubert Andante from Symphony No. 4

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

23:56:00 00:02:23 Francis Poulenc Métamorphoses: C'est ainsi que tu es

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015