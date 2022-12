Program Guide 11-17-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:35:09 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 4 in G major Op 58 Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Claudio Arrau, piano Philips 4788977

00:40:00 00:28:06 Hershy Kay Stars and Stripes Ballet Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 61501

01:11:00 00:36:57 Robert Schumann Symphony No. 3 in E flat major Op 97 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

01:51:00 00:33:25 Karl Goldmark Violin Concerto in A minor Op 28 Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

02:28:00 00:43:52 Peter Tchaikovsky Symphony No. 5 in E minor Op 64 Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

03:15:00 00:20:31 George Frideric Handel Chandos Anthem No. 7 "My song shall be The Sixteen Choir & Orch Harry Christophers Patrizia Kwella, soprano; James Bowman, countertenor; Ian Partridge, tenor; Michael George, bass Chandos 505

03:38:00 00:36:28 David Amram This Land: Symphonic Variations on a David Amram Colorado Symphony Newport 85692

04:17:00 00:33:59 Johannes Brahms String Quartet No. 1 in C minor Op 51 Chiara String Quartet Azica 71289

04:54:00 00:26:26 Moritz Moszkowski From Foreign Lands Op 23 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

05:23:00 00:14:48 Alexander Glazunov Stenka Razin Op 13 Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

05:40:00 00:05:55 Enrique Granados Goyescas: The Lady and the Nightingale Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

05:50:00 00:07:09 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Serenade Op 25 Joshua Smith, flute; Amy Lee, violin; Joanna Patterson Zakany, viola S&W 1

05:58:00 00:01:34 César Cui Orientale Op 50 Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 52568

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:25 Antonio Salieri Tarare: Act 2 Overture Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

06:12:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31 Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Teldec 90201

06:25:00 00:05:13 Ludwig van Beethoven Presto from String Quartet No. 14 Op 131 Cypress String Quartet Cypress 2012

06:32:00 00:03:09 Béla Bartók Three Hungarian Folk Songs Lara Downes, piano Steinway 30016

06:40:00 00:10:01 Alan Hovhaness Andante from Symphony No. 48 Op 355 Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

06:50:00 00:05:45 Antonín Dvorák Finale from Serenade for Strings Op 22 Joel Smirnoff CityMusic Cleveland CityMusic 2011

06:55:00 00:03:17 Henry Fillmore March 'King Karl King' Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:03:00 00:05:40 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 5 Op 64 Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

07:10:00 00:11:12 Antonio Casimir Cartellieri Symphony No. 2 in E flat major Gernot Schmalfuss Evergreen Symphony Orchestra CPO 777667

07:25:00 00:02:29 Carlos Guastavino Arroz con leche Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 3215

07:30:00 00:04:49 Jean Roger-Ducasse Suite française: Ouverture Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223641

07:40:00 00:10:35 Franz Schubert Konzertstück in D major Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

07:50:00 00:04:21 Ernest Chausson Sicilienne from Concerto Op 21 Cleveland Orch String Quartet Lorin Maazel, violin; Israela Margalit, piano Telarc 80046

07:57:00 00:02:19 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 15 in B flat major Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

08:07:00 00:07:04 Cécile Chaminade Concertino for Flute & Orchestra Op 107 The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

08:15:00 00:04:01 Ludwig van Beethoven Christ on Mount of Olives: Hallelujah Op 85 Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

08:23:00 00:09:20 Max Bruch March from Serenade for Violin & Orch Op 75 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Salvatore Accardo, violin Philips 438748

08:32:00 00:06:20 Robert Schumann Larghetto from Symphony No. 1 Op 38 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

08:43:00 00:06:51 Béla Bartók Finale from Music for Strings, Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443173

08:50:00 00:03:54 Johann Pachelbel Three Magnificat Fugues Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

08:55:00 00:04:15 Cole Porter Can-Can: Overture John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

09:05:00 00:16:44 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in D major Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

09:25:00 00:06:10 Cole Porter Kiss Me, Kate: Overture John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

09:35:00 00:04:05 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Sonata No. 58 Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527

09:45:00 00:04:32 Jacques Offenbach Le Papillon: Valse des rayons Richard Bonynge London Symphony Decca 444827

09:55:00 00:03:20 Peter Schickele Variations on a Theme by PDQ Bach from Verdehr Trio Crystal 745

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:51 Igor Stravinsky Pastorale Boston Sym Chamber Players Joseph Silverstein, violin DeutGram 463667

10:04:00 00:02:58 Gabriel Pierné Pastorale Op 14 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

10:09:00 00:11:57 Johann Sebastian Bach Chromatic Fantasy and Fugue in D minor Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

10:22:00 00:06:05 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Chaconne Les Délices Délices 2013

10:30:00 00:04:14 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Shivaree Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

10:39:00 00:05:28 David Amram American Dance Suite: Cajun Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Newport 85546

10:45:00 00:05:02 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Scherzo burlesque Op 53 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

10:52:00 00:22:19 Ernest Bloch Concerto Grosso No. 1 for Strings Seattle Symphony Gerard Schwarz Patricia Michaelian, piano Delos 3135

11:15:00 00:04:40 Ernest Bloch From Jewish Life: Prayer Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

11:22:00 00:07:06 Felix Mendelssohn Die Heimkehr aus der Fremde: Overture Op 89 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

11:30:00 00:10:00 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 4 Eugen Jochum Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

11:43:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 26 in E flat major Jane Glover London Mozart Players ASV 762

11:53:00 00:05:33 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 6 in D major Op 46 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

12:07:00 00:08:19 Ambroise Thomas Mignon: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

12:17:00 00:07:04 Jules Massenet Airs slovaques from Piano Concerto BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

12:26:00 00:05:34 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 7 'Vito' Op 26 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

12:34:00 00:03:53 Virgil Thomson The River: Finale Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

12:42:00 00:06:28 Robert Schumann Finale from Symphony No. 3 Op 97 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

12:51:00 00:07:36 Peter Tchaikovsky Pezzo capriccioso Op 62 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Lynn Harrell, cello Decca 4787779

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:37:42 Johann Peter Emilius Hartmann Symphony No. 2 in E Op 48 Thomas Dausgaard Danish National Radio Sym DaCapo 224042

13:40:00 00:14:46 Niels Gade Concert Overture 'Echoes of Ossian' Op 1 Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

13:56:00 00:03:03 Joseph Hellmesberger Jr Valse espagnole Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:02 Ambroise Thomas Mignon: Gavotte Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

14:03:00 00:04:33 Ambroise Thomas Mignon: Connais-tu le pays? Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

14:09:00 00:11:33 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 1 in A major Op 11 Leopold Stokowski RCA Victor Symphony RCA 70931

14:23:00 00:09:45 Ludwig van Beethoven Adagio from String Quartet No. 10 Op 74 Cleveland Quartet Telarc 80351

14:35:00 00:09:19 Tomaso Albinoni Concerto à 6 for Trumpet & Winds in C major Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

14:48:00 00:10:08 Siegfried Wagner Scherzo Werner Andreas Albert Hamburg Philharmonic CPO 999366

15:01:00 00:13:19 Stanislaw Moniuszko Overture 'The Fairy Tale' Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

15:17:00 00:13:07 Leos Janácek Fairy Tale Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

15:31:00 00:04:08 Alexander Glazunov Novelette No. 3 for Strings Op 15 St. Petersburg String Quartet Delos 3262

15:39:00 00:05:52 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 5 Op 64 Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Warner 62190

15:48:00 00:09:37 Muzio Clementi Overture No. 1 in C major Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 803

15:58:00 00:05:22 Nikolai Rimsky-Korsakov The Maid of Pskov: Overture Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Dvorak's Serenade for Winds

16:07:00 00:03:58 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Dance of the Tumblers Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2014

16:14:00 00:09:13 Robert Schumann Finale from Symphony No. 2 Op 61 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

16:27:00 00:03:21 Pietro Mascagni Cavalleria rusticana: Intermezzo Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

16:33:00 00:04:49 Pietro Mascagni L'amico Fritz: Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

16:41:00 00:09:16 Hershy Kay Cakewalk: Three Dances Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80144

16:52:00 00:03:04 Giuseppe Verdi La traviata: Brindisi 'Libiamo, ne'lieti Vienna Philharmonic Carlo Rizzi Anna Netrebko, soprano; Rolando Villazón, tenor; Helene Schneiderman, mezzo; Vienna State Opera Chorus DeutGram 6188

16:56:00 00:03:27 Wolfgang Amadeus Mozart Presto from String Quartet No. 3 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

17:04:00 00:05:51 Franz Joseph Haydn Andante from Symphony No. 94 Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 4785437

17:13:00 00:09:40 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

17:26:00 00:08:42 Antonio Vivaldi Trio Sonata in D minor Op 1 Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua DeutGram 4795448

17:40:00 00:04:49 John Ireland A Downland Suite: Minuet William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

17:46:00 00:03:06 John Ireland The Holy Boy La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730

17:52:00 00:07:00 Aldemaro Romero Fuga con Pajarillo Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:37 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

18:30:00 00:05:25 Johann Ernst Altenburg Concerto for 7 Trumpets & Timpani in C major Richard Kapp David Bilger, trumpet; Stephen Burns, trumpet; Edward Carroll, trumpet; Raymond Mase, trumpet; Ben Harms, timpani ESS.A.Y 1035

18:37:00 00:04:20 Antonio Caldara Coriolanus: Overture Philharmonia Orchestra Simon Wright Wallace Collection Nimbus 5079

18:43:00 00:08:53 Robert Schumann Finale from Symphony No. 1 Op 38 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

18:56:00 00:02:51 Giovanni Gabrieli Canzon on the 7th tone à 8 No. 2 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 18 in F major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

19:24:00 00:30:43 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31 Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Teldec 90201

20:13:00 00:19:00 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 1 in A minor Op 33 Cleveland Orchestra Sir Neville Marriner Lynn Harrell, cello Decca 410019

20:23:00 00:24:25 Franz Joseph Haydn Symphony No. 99 in E flat major George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

20:58:00 00:01:40 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in G major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Dvorak's Serenade for Winds

21:03:00 00:17:45 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet Suite No. 3 Op 101 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80597

21:22:00 00:04:32 Claude Debussy Preludes Book 1: Les sons et parfums Pascal Rogé, piano Decca 4785437

21:28:00 00:13:10 Richard Wagner Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

21:43:00 00:04:45 Ola Gjeilo The Spheres Charles Bruffy Phoenix Chorale Chandos 5100

21:50:00 00:40:04 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

22:32:00 00:17:39 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 4 in B flat major Op 11 Beaux Arts Trio Philips 4788977

22:52:00 00:06:48 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Dance of the Persian Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

QUIET HOUR

23:02:00 00:05:05 Henry Cowell Hymn for String Orchestra David Amos City of London Sinfonia Harm Mundi 906011

23:07:00 00:12:20 David Amram Variations on 'Red River Valley' Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Julius Baker, flute Newport 85546

23:21:00 00:05:36 Johannes Brahms Intermezzo in E major Op 116 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

23:26:00 00:10:01 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 1 Beaux Arts Trio Philips 4788977

23:38:00 00:04:56 Antonín Dvorák Czech Suite: Romance Op 39 Sir John Eliot Gardiner NDR Symphony Orchestra DeutGram 437506

23:42:00 00:10:17 Robert Schumann Adagio from Symphony No. 2 Op 61 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

23:55:00 00:02:48 Alberto Ginastera Estancia: Twilight Idyll Gisèle Ben-Dor London Symphony Naxos 570999

23:56:00 00:03:45 Claude Debussy Petite Suite: En bateau Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583